Когда и как правильно сажать капусту в 2022 году: советы экспертов

Когда и как правильно сажать капусту в 2022 году: советы экспертов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Капусту в весеннее время высаживают в основном в открытый грунт. Сроки и время посадки различаются в зависимости от региона и климатических условий. Когда сажать семена капусты в 2022 году, в какую почву лучше поместить рассаду кочанной, цветной, пекинской, брюссельской капусты и брокколи, советы экспертов - в материале РИА Новости.Посадка капустыКапуста — это стойкое растение, она не боится холода, но за ней нужно ухаживать очень осторожно, чтобы корневая система не загнила. Самого тщательного наблюдения овощ требует вначале, начиная с посадки ростков в открытый грунт.Когда сажать капустуРастение не боится низких температур, но при слишком холодной погоде вместо кочана можно получить цветонос с семенами. В большей части России ранняя белокочанная капуста, кольраби, цветная, брокколи и савойская хорошо приживаются в начале мая; поздняя белокочанная, краснокочанная, брюссельская – в конце мая. Но все зависит от сорта культуры и региона.По сорту:По региону:В зависимости от климатической зоны необходимо высаживать капусту в следующие сроки:По лунному календарюМногие садоводы при посадке капусты ориентируются также на фазы Луны. Благоприятными днями по лунному календарю в 2022 году являются:Выбор сорта капустыКапуста – культура с большим разнообразием сортов. Благодаря морозостойкости урожай можно собрать несколько раз за сезон. Многие огородники сажают сразу несколько видов на грядки рядом друг с другом.КочаннаяКочан самого распространенного сорта капусты, представляющий собой верхушечную почку, разрастается до огромных размеров. Он может вырасти до 16 кг. В состав капусты входит клетчатка, каротин, витамины C и B. Ее широко используют в народной медицине при отеках и заболеваниях желудка, наружно – при нагноениях и фурункулах.ЦветнаяЦветная капуста представляет собой окруженную зелеными листьями головку весом до полутора килограммов, состоящую из слившихся воедино цветков на ветвистых коротких ножках. Это диетический продукт, вкус которого по душе далеко не всем. Однако цветная капуста очень полезна для пищеварения, иммунитета и помогает при многих заболеваниях.ПекинскаяКочан у пекинской капусты продолговатый, листья нежные и приятные на вкус. Они содержат много полезных веществ, но главное преимущество этого сорта, что при хранении витамин C, который содержится в ней, не пропадает.БрюссельскаяБрюссельская капуста выглядит как длинный стебель, на котором растет много маленьких кочанчиков. Она по содержанию витамина C превосходит цитрусовые, богата белком, содержит магний, фосфор и фолиевую кислоту. Капуста этого сорта повышает иммунитет, улучшает мыслительную деятельность.БрокколиБрокколи - это разновидность цветной капусты, состоит из соцветий зеленого или фиолетового цвета. Она богата минеральными солями калия, магния, фосфора, кальция, витаминами C, A, B1, B2, PP. Обладает антиоксидантным действием, применяется в качестве профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.Варианты посадкиЕсть несколько вариантов рассадки капусты. Ее можно выращивать рассадным способом (с пикировкой или без нее) и безрассадным. Для средней полосы России в основном используется первый вариант.РассадныйИ раннюю, и среднеспелую, и позднюю капусту выращивают преимущественно рассадным способом. Этот вариант очень распространен в средних широтах России.Для того чтобы подготовить семена, их за двое суток нужно закалить. Сначала на 15 минут поместить в горячую воду, а затем на минуту в холодную. После чего их кладут в зольный раствор для стимулирования. Проращивать семена нет необходимости, поэтому их просто раскладывают в сложенной вдвое влажной ткани на одни-двое суток для набухания, а потом высевают в грунт.Садоводы, выращивающие капусту, место под весеннюю посадку готовят с осени: землю выкапывают и обогащают органикой. Вносят 4-5 кг компоста или перегноя на квадратный метр, древесную золу или минеральные удобрения (25-30 г суперфосфата и 20-30 г соли), калий или 10-15 г хлористого калия и 20-25 г аммиачной селитры. Под грядки с капустой лучше всего выделять ровные, открытые и хорошо освещенные участки, которые в предыдущем сезоне были заняты помидорами, картофелем и бобовыми.Капуста хорошо растет на черноземах, в том числе на суглинистых почвах, богатых органическими веществами, обладающими нейтральной кислотностью, поэтому при необходимости в "кислую" почву осенью вносят доломитовую муку или гашеную известь в том количестве, в котором она обычно находится в почве (от 250-500 г на квадратный метр).Семена капусты можно высевать в коробочки или небольшие стаканчики, если подразумевается пикировка. Если нет, то стоит выбирать отдельные емкости большего размера глубиной 7-8 см. В любой таре для выращивания рассады должны быть дренажные отверстия, если их нет, необходимо проделать их самостоятельно. Емкость заполняется почвой на три четверти и обязательно хорошо “проливается”, для прорастания семян капусты нужно много влаги.Пересадку (или “пикировку”) капусты проводят после появления двух настоящих листьев. В качестве емкости выступают пластиковые стаканчики, кассеты и другая тара объемом 0,2-0,5 л с отверстиями. Рассаду нужно залить теплой водой и через несколько часов посадить на новое место. Лучше, чтобы на корнях остался небольшой комок земли. После пересадки рассаду убирают в теплое место с температурой до +22 градусов на несколько дней, а затем возвращают в прежние условия.Рассада капусты любит воду, однако переборщить нельзя. Ее поливают по мере высыхания верхнего слоя почвы примерно раз в 7-10 дней. Чрезмерная влажность может вызвать грибковые заболевания, которые испортят все саженцы. После полива желательно проветрить помещение, где находятся емкости с рассадой.БезрассадныйДля безрассадного способа посадки сначала нужно полить лунки или бороздки чистой водой, проследив, чтобы грунт сильно не размыло. В бороздки высевают семена на глубине 1-1,5 см, оставляя между ними по 8-10 см, чтобы избежать прореживания. При посеве в лунки в каждую нужно положить по 3-4 семени.Посадка в открытый грунтВыращивание капусты в открытом грунте начинается с высадки рассады. Нужно выбирать сорта с поздним созреванием и использовать предварительную закалку. Основной уход за капустой сводится к поливу, рыхлению и подкормкам.Глубина посадкиСемена заделывают на глубину 2-4 см. При более близкой посадке произойдёт задержка прорастания всходов из-за ускоренного высыхания верхнего слоя грунта. Если заделка глубже, росткам трудно пробиться на поверхность и всходы оказываются ослабленными.Правила посадкиУход за рассадой капусты на этом этапе заключается в обеспечении доступа к растениям свежего воздуха, но саженцы должны быть защищены от сквозняков. Кроме того, рассаду необходимо освещать люминесцентной или фитолампой: световой день должен составлять не менее 12-15 часов в сутки.Процесс посадкиВсходы появляются уже на 4-5 день, после этого нужно снять пленку или бумагу, а температуру понизить до 6-10 ºС. Сеянцы выдерживают в этих условиях до появления первого настоящего листа. Для этого лучше всего поставить емкость с рассадой на застекленную лоджию, и обычно достаточно недели, чтобы получить ожидаемый результат. После появления листьев температура в солнечные дни повышается до 14-18 ºC, в пасмурную погоду она должна быть в пределах 14-16 ºC, а ночью – 6-10 ºC.Как правильно ухаживать после посадкиКапуста - неприхотливый овощ, и его довольно легко вырастить, если соблюдать правильный температурный режим, вовремя поливать и пропалывать.Температурный режимОптимальной температурой для появления всходов капусты считается +18... +20°С, когда всходы появятся, лучше когда температура ниже: днем до +15... +17°С, ночью — до +8... +10°С.ПоливВыращивание капусты в открытом грунте невозможно без регулярного полива, так как это очень влаголюбивое растение. Это требование особенно актуально на первом этапе роста. Полив проводят каждые два-три дня обильно, при этом вода не должна быть холодной. При завязывании кочанов полив капусты постепенно сокращают и полностью прекращают за месяц до сбора урожая.ПодкормкиПосле высадки в грунт первую подкормку проводят через 14-16 дней. Наиболее удачным удобрением является настой коровяка (1 л нужно развести в 10 л воды). Через две недели снова проводится подкормка капусты тем же питательным составом. Во время формирования кочана производят третье кормление. Лучше всего выбрать калийное удобрение и мочевину (по 10 г на ведро воды).ПрополкаЧтобы обеспечить доступ воздуха к корням, необходимо регулярное рыхление почвы. Обычно это делают сразу после полива. Не менее важным является перекопка капусты в открытом грунте. Ее проводят каждые 10-14 дней, стимулируя тем самым рост новых корней и полное развитие растения.Сбор и хранение урожаяПолное созревание капусты при посадке в открытый грунт приходится на конец июня-начало июля. В этот период раннеспелые сорта уже полностью сформированы, готовы к уборке и использованию. Такая капуста хранится недолго. Максимальный период составляет не более 30 дней с момента сбора. Идеальной температурой для хранения капусты считается 1-2°C. Влажность не должна превышать 85%. Обычно ее хранят в подвалах, но несколько кочанов можно положить и в холодильник.Борьба с болезнями и вредителямиВыращивание белокочанной капусты в открытом грунте, как и других сортов, требует регулярной обработки от вредителей и болезней. Колония тлей или крестоцветных блошек может полностью уничтожить все капустные плантации за несколько дней. Грибковые заболевания не менее опасны для культуры.Чтобы избежать появления паразитов и инфекций, необходимо обрабатывать капусту инсектицидами и фунгицидами или народными средствами с периодичностью от 10 до 12 дней.В борьбе с капустной белянкой (капустницей), тлей и другими вредителями хорошим средством является опрыскивание отваром табачной пыли. Для этого табачную пыль 400 г кипятят в течение двух часов в 2 л воды, процеживают, добавляют 50 г хозяйственного мыла и разводят водой до 10 л. Чтобы бороться со слизнями, нужно ставить ловушки и посыпать грядку по периметру измельченной яичной скорлупой или просеянным речным песком.Ошибки в посадкеЕсть несколько ошибок при посадке капусты. Например, если сразу посадить все сорта, то получатся небольшие кочаны. Поздние сорта созревают слишком рано, и такой урожай будет храниться мало. Также семена следует размещать на одинаковом расстоянии друг от друга, не создавая слишком плотную рассаду. В этом случае капуста будет в тесноте будет развиваться неравномерно. Кроме этого, загустевшая рассада - подходящая среда для развития черной ножки (инфекционное заболевание). Нельзя сеять капусту и в темных местах. Она требовательна к уровню освещенности, для ее выращивания необходимо светлое пространство.Советы опытных огородников“Капусту собирают в сухой и свежий день, - комментирует садовод Тамара Лукашенок. - Если во время сбора идет дождь, нужно высушить кочаны перед хранением. В жаркую погоду не рекомендуется собирать капусту. При высоких температурах процессы гниения и увядания овощей протекают гораздо быстрее. Также капуста не режется ножом или лопатой. Кочаны отрываются только руками. Это сохраняет целостность стебля и увеличивает срок годности овоща. Когда кочаны собраны, они сортируются. Капусту с явными повреждениями и трещинами хранить нельзя. Лучше всего сразу сделать из нее салат или добавить в суп и второе. Для зимнего хранения подходят только крупные плотные кочаны”.

