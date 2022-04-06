https://ria.ru/20220406/kabachki-1782148963.html

Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков

Когда сажать кабачки 2022: посадка семян и рассады в открытый грунт

Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков

Кабачки — одна из самых неприхотливых и скороспелых овощных культур. Семена этого овоща можно сажать как на рассаду, так и сразу в открытый грунт, когда... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:02

2022-04-06T18:02

2022-04-06T18:03

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растениеводство

общество

россия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кабачки — одна из самых неприхотливых и скороспелых овощных культур. Семена этого овоща можно сажать как на рассаду, так и сразу в открытый грунт, когда позволяет погода. О том, как и когда сажать кабачки, какой им нужен уход, благоприятные дни для посадки по лунному календарю — в материале РИА Новости.Посадка кабачковКабачки — овощи из семейства тыкв, которые отличаются быстрым ростом и богатым урожаем вплоть до осени. Для выращивания подходит посадка в открытом грунте и в теплице. Это связано с тем, что они не нуждаются в сложном уходе и могут соседствовать с другими культурами.В открытом грунтеПосадка кабачков на улице возможна в том случае, если установилась стабильная погода (без заморозков) и почва прогрелась до 20 градусов. Однако для незащищенного грунта лучше использовать рассадный метод — выращивание молодых растений дома с дальнейшей пересадкой в открытый грунт. Это необходимо для того, чтобы ростки окрепли и получился обильный урожай.В теплицеТепличный вариант выращивания кабачков пользуется популярностью у огородников, так как благодаря укрытию пленкой можно посадить растения безрассадным методом (посев семян сразу в грунт) раньше срока и уберечь их от резких заморозков. Как только погода станет теплой, пленку можно убрать и использовать в качестве защиты от сорняков.Когда сажать кабачкиЧтобы получить хороший урожай, важно правильно подобрать время для посадки семян на рассаду и в открытый грунт. В разных регионах сроки отличаются из-за климатических условий. Кроме того, на урожайность также могут влиять фазы Луны, поэтому стоит учитывать благоприятные и неблагоприятные дни.По регионуНа юге чаще всего кабачки сажают безрассадным методом, в то время как в других регионах преобладает использование рассады из-за более холодного климата.По лунному календарюЛунный календарь основан на движении Луны вокруг Солнца. Она проходит нескольких фаз:Критерии выбора сортаУ кабачков существует множество разных сортов. Овощи различаются по размеру, цвету, форме, урожайности и вкусовым качествам. Выбирая тот или иной сорт, стоит внимательно изучать характеристики на упаковке семян, чтобы вырастить кабачки правильно.Основные критерии выбора сорта:Популярные сорта кабачков: "Искандер", "Кулинарный", "Черный Красавец", "Тосха", "Карам", "Золотинка", "Пантеон" и др.Посев семян на рассадуС посевом семян кабачков на рассаду огородники советуют не торопиться, т.к. растение для высадки, в среднем, созревает около 25 дней. Кроме того, важно создать все условия для успешного роста рассады: подобрать подходящую емкость, определиться с грунтом, обработать семена и т.д.Выбор емкостиТара для рассады кабачков должна быть объемом 0,2-0,5 мл и с отверстиями."Высев подготовленных семян следует производить в пластиковые непрозрачные стаканы либо торфоперегнойные горшочки, высота которых должна быть от 10 до 12 сантиметров", — добавила Ольга Промская, агроном-агрохимик.Подготовка грунтаЗалог здоровой рассады — качественная почва. Она должна быть рыхлой и насыщенной. Для этого агроном рекомендует сделать почвосмесь из огородной земли и перегноя либо торфа в соотношении 1:1.Подготовка семянВ первую очередь необходимо приобретать семена у проверенных производителей, обращая внимание на срок годности и целостность упаковки. Затем можно начинать процедуры по их подготовке.Затем можно приступать к сортировке, обеззараживанию, закаливанию и проращиванию.Для посадки стоит отобрать самые крупные экземпляры. После этого необходимо провести проверку на всхожесть: семена погружают в солевой раствор из расчета 30 г на 1 л воды. Спустя час наиболее качественные опускаются на дно, а пустые всплывают.Обеззараживание необходимо проводить как для семян, собранных своими руками, так и для покупных."Для этого семена нужно на 15-20 мин опустить в слабый раствор марганцовки, затем посевной материал следует промыть в проточной воде", — рассказала Ольга Промская.Особенно полезно закаливание для раннеспелых сортов кабачков. Чтобы правильно подготовить семена, нужно положить их на нижнюю полку холодильника и подержать там в течение двух-трёх суток. Другой вариант — чередовать холод и тепло. Например, положить семена в холодильник на 14 часов, а затем достать и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов.Продезинфицированный посевной материал необходимо поместить в увлажненную ткань для набухания, так семена должны пролежать двое суток в тепле при температуре около 20 градусов. Затем их на два дня убирают в помещение с температурой 6 градусов.ПосевВ стаканчик необходимо положить семечко, которое к этому времени должно проклюнуться (после проращивания). Семена кабачка не нуждаются в глубокой заделке, их нужно засыпать тонким слоем субстрата, толщина которого должна составлять от 0,5 до 1 см. Затем субстрат аккуратно увлажняют, а его поверхность накрывают целлофановым пакетом. После этого посевы убирают в теплое место (от 22 до 28 градусов).ПикировкаВ случае с кабачками пикировка (прищипывание корня) крайне нежелательна. Это связано с тем, что вмешательство в корневую систему этого растения может спровоцировать болезни и в целом ухудшить приживаемость.ПодкормкаПервую подкормку следует выполнять спустя полторы недели после посева семян. Минеральные удобрения способствуют укреплению корней, стимулируя рост побегов. Особое внимание стоит уделить азоту, желательно, чтобы он присутствовал в составе каждой подкормки. Для этого подойдет удобрение "Карбамид" (мочевина). Достаточно растворить 6-7 г продукта в 5 л воды. Такую подкормку лучше всего проводить вечером.Уход за рассадойЧтобы рассада росла крепкой и здоровой, важно поддерживать комфортные для ее роста условия:"После появления всходов горшки нужно переставить в более прохладное место: от 20 до 22 градусов в дневное время и от 15 до 16 градусов в ночное.Поливать рассаду нужно один раз в семь дней, но очень обильно, а лишнюю жидкость обязательно сливать. В связи с этим стаканчики рекомендуется выставлять на поддон. Если растения отличаются стремительным ростом, но пересадка в ближайшее время не запланирована, то в емкость при необходимости нужно досыпать немного субстрата", — рассказала агроном.Посадка в открытый грунтРассаду можно пересадить в открытую почву спустя 20–30 дней. Если семена были посеяны в торфяные либо торфоперегнойные горшочки, их можно будет высадить вместе с емкостью.Выбор местаДля выращивания культуры необходимо выбрать солнечный участок. Также растение должно быть надёжно защищено от порывов ветра — при угрозе заморозков в ночное время либо стремительного похолодания пересаженную рассаду необходимо укрыть пленкой или обрезанными пластиковыми бутылками.Подготовка почвыДля выращивания кабачков подходит хорошо дренированный грунт с высоким содержанием питательных веществ и небольшим количеством азота. Но в целом культура может расти в любой почве.Подготовка рассадыК закалке рассады приступают за семь дней до пересадки ее в открытую почву. Для этого рассаду необходимо каждый день на несколько часов переносить на улицу, в первое время ей понадобится защита (например, укрытие пленкой) от порывов ветра и сквозняка. Прежде чем приступить к высадке, растения рекомендуется опрыскать в целях профилактики раствором "Эпина" и обильно полить.Глубина посадкиДля приживания рассады нужно подготовить лунки глубиной до 30 см и шириной до 50 см. Если сажать кабачки семенами, то достаточно всего 5-7 см глубины.Схема посадкиПоскольку кабачок - овощ относительно крупный, стандартная схема посадки, например, на Юге — 70х30, в Московской области — 70х70 см.Способы посадкиСажать кабачок можно разными способами в зависимости от климата региона.Это наиболее эффективный способ выращивания кабачков в холодных регионах России. Растения успевают окрепнуть к моменту высадки и лучше приживаются.Этот способ подразумевает посадку сразу в грунт. Он менее трудоемкий, но возможен только при условии хорошо прогретой почвы. На юге России такой вариант наиболее подходящий.Процесс посадкиСажать рассаду или семена кабачка лучше всего в теплую пасмурную погоду, чтобы избежать солнечного ожога молодого растения. Выкопав лунки необходимых размеров, их обязательно нужно полить, затем высадить растение, присыпать землей и снова полить."Пересаживают кабачки осторожно (переваливают), так как они крайне негативно реагируют на пересадку. После приживления обязательно проводится прополка, так как на этапе укоренения кабачок еще очень слаб", — добавила эксперт.Как правильно ухаживать после посадкиУход за кабачками после посадки довольно прост — достаточно регулярно поливать растение под корень по мере подсыхания почвы, рыхлить ее между рядами и удалять сорняки.ПоливСроки полива зависят от запасов влаги в почве, ее поступления и испарения. В жаркую погоду растение поливают по два раза в день. В обычное время достаточно одного полива в 7-10 дней.Во избежание поражения кабачка болезнями недопустим полив непрогретой артезианской водой. Нарушение режима выращивания, особенно в случае частых туманов, обильных рос, относительно низкой температуры, ведет к возникновению заболеваний мучнистой росой, бактериозом и др.ПодкормкиТак же, как и рассаду, кабачок тоже необходимо удобрять подкормками, в составе которых есть азот.Кроме того, удобрения следует вносить до цветения — подойдет раствор коровяка и нитрофоски, во время цветения — древесная зола и "Эффектон", и плодоношения — суперфосфат, мочевина и сульфат калия.ПрищипкаПрищипывание — удаление верхней части молодого побега. Некоторым сортам растения, например, кустовым эта процедура не требуется — достаточно регулярно собирать урожай. У плетистых сортов можно удалить часть стебля в период начала цветения бутонов, чтобы повысить урожайность.Борьба с болезнями и вредителямиСамые главные враги кабачка — бахчевая тля, слизни и белокрылки. Насекомые атакуют плоды, высасывая питательные соки, и создают благоприятную среду для развития различных болезней, например, грибковых. В борьбе с тлей подойдет мыльный раствор (300 г мыла на 10 л воды). Избавиться от слизней поможет только ручной сбор, а в случае с белокрылками — омывание листьев водой и рыхление почвы.К болезням кабачков относят мучнистую росу, черную плесень, бактериоз и др. Чтобы не допустить их появление и развитие, важно после высадки обработать растение 1-процентным раствором бордосской смеси. При различных болезнях также эффективно помогает раствор фунгицида.Ошибки в посадкеСамая главная ошибка, которую можно допустить при переселении кабачков в открытый грунт, — это густая посадка. Загущение будет мешать растениям развиваться в полной мере — им не будет хватать солнца и питания, что впоследствии приведет к увяданию.Существуют и другие ошибки:Сбор и хранение урожаяКак только кабачки созреют, достигнув возраста примерно 10-12 дней, их уже можно собирать, чтобы не допустить перезревания плодов. Такую процедуру можно проводить один - два раза в неделю.Хранить собранные молодые кабачки рекомендуется при температуре 0-2 градуса в течение двух недель. Спелые кабачки можно хранить пять месяцев в сухом прохладном месте.Советы опытных огородниковЧтобы получить хороший урожай, специалисты в сфере сельского хозяйства рекомендуют:

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https://ria.ru/20220331/vysadka-1781163087.html

https://realty.ria.ru/20220403/dacha-1781405095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растения, растениеводство, общество, россия