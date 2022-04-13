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Когда сажать тыкву 2022: посадка семян и рассады в открытый грунт весной
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Когда сажать тыкву в 2022 году: сроки и правила посадки
Когда сажать тыкву 2022: посадка семян и рассады в открытый грунт весной
Когда сажать тыкву в 2022 году: сроки и правила посадки
Тыква — вкусный и полезный овощ, который часто становится главным ингредиентом осенних блюд. Но чтобы получить богатый и здоровый урожай, необходимо знать,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:54
2022-04-13T16:37
растения
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тыква — вкусный и полезный овощ, который часто становится главным ингредиентом осенних блюд. Но чтобы получить богатый и здоровый урожай, необходимо знать, когда сажать тыкву и как правильно сеять семена на рассаду. Об особенностях посадки тыквы весной, как ухаживать за ней после пересадки в открытый грунт и когда лучше всего это сделать в 2022 году — в материале РИА Новости.Посадка тыквыТыква относится к однолетним растениям, которые отличаются неприхотливостью. Уход за такой культурой несложен, но тем не менее требует некоторых манипуляций. Тыква любит тепло, поэтому посадка и выращивание культуры должны сопровождаться обилием освещения.Посадка этого овоща может выполняться как рассадным способом, так и сразу в открытый грунт в зависимости от климатических условий региона.Когда сажать тыквуТак как тыква не выносит заморозков, ее необходимо сажать только в то время, когда установилась стабильная теплая погода. Как правило, подходящий период приходится на май и начало июня, но точные сроки зависят от погоды.По регионуПо лунному календарюМногие огородники придерживаются мнения, что фазы Луны влияют на рост и плодоношение растений, поэтому сеют семена согласно благоприятным датам лунного календаря. Для тыквы лучшими днями для посадки на рассаду будут:По сортуСорта тыквы разделяют на раннеспелые, позднеспелые, кустовые и сладкие. Если одна тыква может созреть к концу августа (характерно для Сибири), то другая поспеет и в октябре (свойственно для южных регионов).РаннеспелыеК раннеспелым относятся сорта с самым маленьким сроком вегетации (роста) — 80-120 дней. Один из таких — "Спагетти". Имеет круглую форму и бледно-желтый цвет. Свое название тыква получила за способность распадаться на тонкие волокна при варке. Другой вариант — "Алтайская 47", имеет плоды желто-оранжевого цвета, вес одной тыквы может достигать 5 кг. Этот сорт подходит как для рассадного, так и безрассадного метода посадки.ПозднеспелыеСрок вегетации — 130-140 дней. Такую тыкву выращивают преимущественно рассадой. К популярным сортам позднеспелых тыкв относится "Кустовая оранжевая", которая может достигать веса 5 кг и имеет ярко-оранжевый цвет. Главное достоинство сорта — большой срок хранения (до шести месяцев). Другой не менее популярный сорт — "Жемчужина". Вес плода такой тыквы — до 7 кг, цвет темно-зеленый, внешне похожа на большую грушу.КустовыеСреди кустовых сортов плодородностью отличается "Грибовская кустовая 189". По внешнему виду очень похожа на арбуз или дыню. С одного куста получается две-три тыквы весом до 3 кг каждая.Вегетационный период кустовых тыкв - 120 дней. Другой сорт этой культуры — "Кустовой золотой" с большими оранжево-желтыми плодами. Вес одного плода также до 3 кг. На вкус она несладкая и твердая.СладкиеСладкие или по-другому мускатные сорта могут расти от 80 днейдо 120 дней. Один из самых сладких сортов — "Конфетка". Вес одной тыквы - до 3 кг, а срок созревания - до четырех месяцев. Мякоть спелого плода содержит около 8% сахара.Посев семян на рассадуТыква — культура непривередливая, однако уже на этапе работы с семенами нужно придерживаться ряда рекомендаций для успешного всхода и богатого урожая.Выбор емкостиДля рассады тыквы можно выбрать абсолютно любую емкость. Главное, чтобы дно было срезано — это необходимо для того, чтобы не травмировать корни молодых растений при пересадке в теплицу или открытый грунт. Идеально подойдут специальные торфяные горшочки для рассады, которые можно помещать сразу в открытый грунт.Подготовка грунтаДля хорошего роста рассады необходимо подготовить специальную почвосмесь. Лучше всего, если грунт будет состоять из смеси в соотношении (3:3:3:1):Другой вариант — низинный торф, перегной, дерновая земля и коровяк в соотношении 5:3:1:1.Подготовка семянЧтобы получить богатый урожай тыквы, стоит пройти все этапы подготовки семян — сортировку, обеззараживание, закаливание и проращивание.СортировкаПрежде чем сажать семена на рассаду, необходимо выбрать самые лучшие и крупные экземпляры и убрать сгнившие, пустые, высохшие и мелкие. Такой отбор в разы увеличивает шансы на всхожесть.ОбеззараживаниеОбязательная процедура перед посевом семян — обеззараживание (протравливание). Ее можно выполнить разными способами:ЗакаливаниеПеред тем, как прорастить семена, необходимо их закалить. Для этого материал кладут в смоченную теплой водой марлю и помещают на самую нижнюю полку холодильника. Очень важно не переморозить семена (запрещается класть в морозильник).ПроращиваниеДля того чтобы прорастить семена, их оставляют в мокрой ткани или марле на несколько дней.Еще один метод проращивания — в опилках. Полчашки опилок необходимо залить теплой водой и дать им набухнуть. Затем в полученную смесь добавить семена и оставить в темном месте до появления первых всходов.ПосевПодготовленные семена нужно сеять в заранее увлажненную почву на глубину около 3 см. После посадки землю повторно увлажняют. Затем необходимо поставить емкости на солнечную сторону в комнате (например, на подоконник). Но есть важное уточнение — рассаду следует прикрывать (стеклом или пленкой) до первых всходов. Температура при этом должна достигать +22 градусов днем и +17 градусов ночью. При хороших условиях можно увидеть всходы уже спустя три-четыре дня.ПодкормкаПодкормка для рассады нужна на регулярной основе, первая необходима спустя 10 дней после всхода сеянцев. Для удобрения подходит обычная смесь из коровьего навоза и горячей воды в соотношении 1:10. Другой, более затратный вариант, — нитрофоска в соотношении 15 г на 10 литров воды.Уход за рассадойМероприятия по уходу за рассадой тыквы включают в себя регулярные поливы теплой водой (чтобы грунт был увлажненным, но не заболоченным) и подкормки — два раза (первый — после всхода сеянцев и затем еще раз спустя 10 дней). Как только молодые растения достигнут 15-20 см в высоту, их можно высаживать в открытый грунт.Посадка в открытый грунтЕсли рассада тыквы уже обладает нужной высотой и двумя-тремя листиками, то можно приступать к пересадке растения на грядку.Выбор и подготовка почвыДля богатого урожая кислотность почвы должна быть в пределах 6-7 pH. Самая плодородная — чернозем. Сложнее всего вырастить большие плоды в глинистой и песчаной почве. Перед посадкой грунт нужно перекопать, добавить перегной в соотношении 9 кг на 1 кв.м или древесную золу (150 г на 1 кв.м грунта).ПредшественникиТыква особенно привередлива к таким предшественникам, которые схожи с ее культурой из-за опасности заражения такими же болезнями и вредителями. Однако есть и такие растения, которые рекомендуется выращивать в том месте, где будет расти тыква.Подготовка саженцев к посадкеВыращенную рассаду тыквы перед пересадкой на постоянное место необходимо закалить в течение двух недель. Для этого саженцы ставят у открытой форточки. Проветривать помещение необходимо не менее одного раза в день в течение двух часов, постепенно увеличивая время закаливания до трех и более.Глубина посадкиРассаду следует помещать в землю на глубину до 10 см, соблюдая расстояние между грядками одинметр, а между рядами - полтора метра. Если места в огороде немного, можно высаживать молодые растения ближе друг к другу, но не менее полуметра.Схема посадкиПосадка тыквы требует особого внимания — нельзя высаживать в одном месте много семян. Иначе не взойдут даже те, которые прошли сортировку, им будет недостаточно места для роста.Способы посадкиОдин из плюсов выращивания тыквы — это возможность сажать культуру разными способами в зависимости от собственных предпочтений и климатических условий местности.РассадныйВыращивание рассадой подходит для регионов с преимущественно холодными климатическими условиями, а также для тех, кто хочет вырастить культуру раньше или собирается вывести редкий сорт. Однако в отношении тыквы рассадный способ встречается реже, особенно на юге, так как культура и без того хорошо растет из семян.БезрассадныйТыква славится тем, что ей не нужно так много ухода, как другим овощным культурам. Однако безрассадный способ посадки должен сопровождаться профилактическими мерами в отношении болезней и вредителей.Процесс посадкиЧтобы правильно посадить тыкву, нужно действовать по инструкции:При дефиците семян можно бросить в лунку одно семечко, но перед этим опытные агрономы рекомендуют замочить семена в горячей воде на 5-6 часов, чтобы увеличить шансы на всхожесть.Как правильно ухаживать после посадкиХоть тыква и не нуждается в пристальном внимании, ей необходимы поливы, подкормки и прополки.ПоливДо появления плодов тыква нуждается в поливах. Частоту поступления воды можно определить по внешнему виду растения. Если оно имеет вялый вид, скрученные листья или перестало расти вовсе — полив необходим. Помимо этого, почва вокруг стебля должна быть всегда в меру влажной. Для разового полива нужно не менее 6-8 литров воды. Идеально, если она будет дождевой и теплой.ПодкормкиСамые хорошие подкормки для тыквы — минеральные удобрения, фосфор и зола. Первый раз удобрять ее нужно еще до цветения, например, навозом и минеральными веществами (фосфор и калий). Второй раз можно использовать только древесную золу, разведенную в 10 л воды. В качестве органики подойдет смесь коровяка или куриного помета с водой до жидкой консистенции (в пропорции 1:10).ПрополкаВместе со всходами культурных растений начинают появляться и сорняки, которые поглощают питательные вещества в почве и мешают тыкве полноценно развиваться. В связи с этим важно регулярно пропалывать грядку, вырывая сорные растения с корнем и затем очищая почву от их остатков.Борьба с болезнями и вредителямиТыкву любят не только люди, но и насекомые, большинство из которых — вредители. Среди них особо опасны для культуры:Тля вредит верхней части растения, атакуя цветки и побеги на раннем этапе созревания тыквы. Из-за вредителя листья теряют жизнеспособность и начинают увядать. Медведка губит корни, проделывая в почве дыры и выворачивая корешки. Слизни поедают плоды, стебли и листья тыквы.Народный метод борьбы с бахчевой тлей: нужно натереть на крупной терке 100 г хозяйственного мыла и смешать его с большим количеством воды. Мыльным раствором необходимо опрыскивать растения.Для борьбы с медведкой опытные агрономы рекомендуют при посадке урожая положить в лунку вместе с семенами несколько гранул “Медведокса” либо вареное зерно с “Банколом”.Один из методов борьбы со слизнями — мокрые тряпки, разложенные возле саженцев. Каждый день их нужно менять, снимая с ткани до сотни вредителей.Ошибки в посадкеОдна из главных ошибок при посадке тыквы — выбор недостаточно солнечного места, закрытого деревьями. К другим ошибкам относят:Сбор и хранение урожаяЧем дольше тыква находится в грунте, тем она сочнее и вкуснее. Главное правило сбора плодов — успеть до холодов. В южной части России их собирают в конце сентября — начале октября. В более холодных регионах - в начале сентября. Раннеспелую тыкву лучше собирать в начале сентября, сохраняя плодоножку. Нельзя, чтобы она долго лежала на грядках, в то время как позднеспелый урожай следует убирать, когда плодоножка начинает усыхать, а кора твердеть. К тому времени тыква засахарится и будет только вкуснее.Для долгого хранения урожая плоды нужно собирать в теплую сухую погоду и срезать их с плодоножкой длиной до 10 см. Без нее созревшие плоды завянут гораздо быстрее.В спелой тыкве можно заметить трещины, например, из-за избытка влаги. В таком случае рекомендуется замазать поврежденные места зеленкой, чтобы дольше сохранить плод и не дать ему сгнить. Хранить урожай можно в кладовке, на кухне под стульями и т.д.Советы опытных огородниковПо словам Ольги Промской, агронома-агрохимика, тыква любит солнечные места и богатую перегноем почву:Кроме того, агроном рекомендует убирать тыкву с грядки как только начались первые морозы — об этом будут сигнализировать пожухлые листья.
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растения, россия
15:54 13.04.2022 (обновлено: 16:37 13.04.2022)
 

Когда сажать тыкву в 2022 году: сроки и правила посадки

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКогда сажать тыкву
Когда сажать тыкву - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тыква — вкусный и полезный овощ, который часто становится главным ингредиентом осенних блюд. Но чтобы получить богатый и здоровый урожай, необходимо знать, когда сажать тыкву и как правильно сеять семена на рассаду. Об особенностях посадки тыквы весной, как ухаживать за ней после пересадки в открытый грунт и когда лучше всего это сделать в 2022 году — в материале РИА Новости.

Посадка тыквы

Тыква относится к однолетним растениям, которые отличаются неприхотливостью. Уход за такой культурой несложен, но тем не менее требует некоторых манипуляций. Тыква любит тепло, поэтому посадка и выращивание культуры должны сопровождаться обилием освещения.
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Посадка этого овоща может выполняться как рассадным способом, так и сразу в открытый грунт в зависимости от климатических условий региона.

Когда сажать тыкву

Так как тыква не выносит заморозков, ее необходимо сажать только в то время, когда установилась стабильная теплая погода. Как правило, подходящий период приходится на май и начало июня, но точные сроки зависят от погоды.

По региону

Сроки посадки тыквы в разных регионах страны

Регион

Сроки посева семян на рассаду

Сроки высадки рассады в открытый грунт

Сроки посадки безрассадным способом

Подмосковье

С 20 апреля по 5 мая

Начало июня

Конец мая

Ленинградская область

Весь май

Середина-конец июня

Начало июня

Краснодарский край

Середина марта

Конец апреля

Конец апреля

Урал

С 15 по 20 мая

Конец июня

Начало июня

Сибирь

С 15 по 20 мая

Конец июня

Начало июня

По лунному календарю

Многие огородники придерживаются мнения, что фазы Луны влияют на рост и плодоношение растений, поэтому сеют семена согласно благоприятным датам лунного календаря. Для тыквы лучшими днями для посадки на рассаду будут:
  1. 1
    апрель — 7-10, 14-20;
  2. 2
    май — 7-12, 20, 21;
  3. 3
    июнь — 5,6, 9-12, 20.
© Flickr / Chris BurkeТыквы
Тыквы - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Flickr / Chris Burke
Тыквы

По сорту

Сорта тыквы разделяют на раннеспелые, позднеспелые, кустовые и сладкие. Если одна тыква может созреть к концу августа (характерно для Сибири), то другая поспеет и в октябре (свойственно для южных регионов).

Раннеспелые

К раннеспелым относятся сорта с самым маленьким сроком вегетации (роста) — 80-120 дней. Один из таких — "Спагетти". Имеет круглую форму и бледно-желтый цвет. Свое название тыква получила за способность распадаться на тонкие волокна при варке. Другой вариант — "Алтайская 47", имеет плоды желто-оранжевого цвета, вес одной тыквы может достигать 5 кг. Этот сорт подходит как для рассадного, так и безрассадного метода посадки.
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Позднеспелые

Срок вегетации — 130-140 дней. Такую тыкву выращивают преимущественно рассадой. К популярным сортам позднеспелых тыкв относится "Кустовая оранжевая", которая может достигать веса 5 кг и имеет ярко-оранжевый цвет. Главное достоинство сорта — большой срок хранения (до шести месяцев). Другой не менее популярный сорт — "Жемчужина". Вес плода такой тыквы — до 7 кг, цвет темно-зеленый, внешне похожа на большую грушу.

Кустовые

Среди кустовых сортов плодородностью отличается "Грибовская кустовая 189". По внешнему виду очень похожа на арбуз или дыню. С одного куста получается две-три тыквы весом до 3 кг каждая.
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Вегетационный период кустовых тыкв - 120 дней. Другой сорт этой культуры — "Кустовой золотой" с большими оранжево-желтыми плодами. Вес одного плода также до 3 кг. На вкус она несладкая и твердая.

Сладкие

Сладкие или по-другому мускатные сорта могут расти от 80 днейдо 120 дней. Один из самых сладких сортов — "Конфетка". Вес одной тыквы - до 3 кг, а срок созревания - до четырех месяцев. Мякоть спелого плода содержит около 8% сахара.
© Depositphotos / NataliaDРебенок на сборе тыкв
Ребенок на сборе тыкв - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Depositphotos / NataliaD
Ребенок на сборе тыкв

Посев семян на рассаду

Тыква — культура непривередливая, однако уже на этапе работы с семенами нужно придерживаться ряда рекомендаций для успешного всхода и богатого урожая.

Выбор емкости

Для рассады тыквы можно выбрать абсолютно любую емкость. Главное, чтобы дно было срезано — это необходимо для того, чтобы не травмировать корни молодых растений при пересадке в теплицу или открытый грунт. Идеально подойдут специальные торфяные горшочки для рассады, которые можно помещать сразу в открытый грунт.
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Подготовка грунта

Для хорошего роста рассады необходимо подготовить специальную почвосмесь. Лучше всего, если грунт будет состоять из смеси в соотношении (3:3:3:1):
  • дерновая земля;
  • разложившийся торф;
  • навозный перегной;
  • полуперепревшие опилки.
Другой вариант — низинный торф, перегной, дерновая земля и коровяк в соотношении 5:3:1:1.
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Подготовка семян

Чтобы получить богатый урожай тыквы, стоит пройти все этапы подготовки семян — сортировку, обеззараживание, закаливание и проращивание.

Сортировка

Прежде чем сажать семена на рассаду, необходимо выбрать самые лучшие и крупные экземпляры и убрать сгнившие, пустые, высохшие и мелкие. Такой отбор в разы увеличивает шансы на всхожесть.
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Обеззараживание

Обязательная процедура перед посевом семян — обеззараживание (протравливание). Ее можно выполнить разными способами:
  • замочить экземпляры в растворе марганцовки на 20 мин (1 г перманганата калия на 100 мл воды комнатной температуры);
  • замочить семена в нагретой до 40 градусов перекиси водорода (3%) на 8 минут;
  • обработать водой с переменными температурами — сначала горячей (до 50 градусов), затем холодной и так в течение 15 минут.

Закаливание

Перед тем, как прорастить семена, необходимо их закалить. Для этого материал кладут в смоченную теплой водой марлю и помещают на самую нижнюю полку холодильника. Очень важно не переморозить семена (запрещается класть в морозильник).
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Проращивание

Для того чтобы прорастить семена, их оставляют в мокрой ткани или марле на несколько дней.
Еще один метод проращивания — в опилках. Полчашки опилок необходимо залить теплой водой и дать им набухнуть. Затем в полученную смесь добавить семена и оставить в темном месте до появления первых всходов.

Посев

Подготовленные семена нужно сеять в заранее увлажненную почву на глубину около 3 см. После посадки землю повторно увлажняют. Затем необходимо поставить емкости на солнечную сторону в комнате (например, на подоконник). Но есть важное уточнение — рассаду следует прикрывать (стеклом или пленкой) до первых всходов. Температура при этом должна достигать +22 градусов днем и +17 градусов ночью. При хороших условиях можно увидеть всходы уже спустя три-четыре дня.
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Подкормка

Подкормка для рассады нужна на регулярной основе, первая необходима спустя 10 дней после всхода сеянцев. Для удобрения подходит обычная смесь из коровьего навоза и горячей воды в соотношении 1:10. Другой, более затратный вариант, — нитрофоска в соотношении 15 г на 10 литров воды.

Уход за рассадой

Мероприятия по уходу за рассадой тыквы включают в себя регулярные поливы теплой водой (чтобы грунт был увлажненным, но не заболоченным) и подкормки — два раза (первый — после всхода сеянцев и затем еще раз спустя 10 дней). Как только молодые растения достигнут 15-20 см в высоту, их можно высаживать в открытый грунт.
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Посадка в открытый грунт

Если рассада тыквы уже обладает нужной высотой и двумя-тремя листиками, то можно приступать к пересадке растения на грядку.

Выбор и подготовка почвы

Для богатого урожая кислотность почвы должна быть в пределах 6-7 pH. Самая плодородная — чернозем. Сложнее всего вырастить большие плоды в глинистой и песчаной почве. Перед посадкой грунт нужно перекопать, добавить перегной в соотношении 9 кг на 1 кв.м или древесную золу (150 г на 1 кв.м грунта).
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Предшественники

Тыква особенно привередлива к таким предшественникам, которые схожи с ее культурой из-за опасности заражения такими же болезнями и вредителями. Однако есть и такие растения, которые рекомендуется выращивать в том месте, где будет расти тыква.
Таблица предшественников тыквы в условиях одной грядки

Идеальные предшественники

Нежелательные предшественники

Картофель

Огурцы

Лук

Кабачки

Спаржа

Помидоры

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Патиссоны

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Подготовка саженцев к посадке

Выращенную рассаду тыквы перед пересадкой на постоянное место необходимо закалить в течение двух недель. Для этого саженцы ставят у открытой форточки. Проветривать помещение необходимо не менее одного раза в день в течение двух часов, постепенно увеличивая время закаливания до трех и более.

Глубина посадки

Рассаду следует помещать в землю на глубину до 10 см, соблюдая расстояние между грядками одинметр, а между рядами - полтора метра. Если места в огороде немного, можно высаживать молодые растения ближе друг к другу, но не менее полуметра.
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Схема посадки

Посадка тыквы требует особого внимания — нельзя высаживать в одном месте много семян. Иначе не взойдут даже те, которые прошли сортировку, им будет недостаточно места для роста.

Способы посадки

Один из плюсов выращивания тыквы — это возможность сажать культуру разными способами в зависимости от собственных предпочтений и климатических условий местности.
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Рассадный

Выращивание рассадой подходит для регионов с преимущественно холодными климатическими условиями, а также для тех, кто хочет вырастить культуру раньше или собирается вывести редкий сорт. Однако в отношении тыквы рассадный способ встречается реже, особенно на юге, так как культура и без того хорошо растет из семян.

Безрассадный

Тыква славится тем, что ей не нужно так много ухода, как другим овощным культурам. Однако безрассадный способ посадки должен сопровождаться профилактическими мерами в отношении болезней и вредителей.
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Процесс посадки

Чтобы правильно посадить тыкву, нужно действовать по инструкции:
  • выкопать на подготовленной грядке небольшие лунки;
  • обеззаразить почву — пролить места посадки кипятком;
  • в каждую лунку засыпать 3-4 семечка, в случае с рассадой — поместить в ямки торфяные горшочки или пересадить молодые растения;
  • присыпать землей каждую лунку и слегка утрамбовать рукой;
  • накрыть пленкой до первых всходов.
При дефиците семян можно бросить в лунку одно семечко, но перед этим опытные агрономы рекомендуют замочить семена в горячей воде на 5-6 часов, чтобы увеличить шансы на всхожесть.
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Как правильно ухаживать после посадки

Хоть тыква и не нуждается в пристальном внимании, ей необходимы поливы, подкормки и прополки.

Полив

До появления плодов тыква нуждается в поливах. Частоту поступления воды можно определить по внешнему виду растения. Если оно имеет вялый вид, скрученные листья или перестало расти вовсе — полив необходим. Помимо этого, почва вокруг стебля должна быть всегда в меру влажной. Для разового полива нужно не менее 6-8 литров воды. Идеально, если она будет дождевой и теплой.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник станции производит оплодотворение цветков тыквы
Сотрудник станции производит оплодотворение цветков тыквы - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник станции производит оплодотворение цветков тыквы

Подкормки

Самые хорошие подкормки для тыквы — минеральные удобрения, фосфор и зола. Первый раз удобрять ее нужно еще до цветения, например, навозом и минеральными веществами (фосфор и калий). Второй раз можно использовать только древесную золу, разведенную в 10 л воды. В качестве органики подойдет смесь коровяка или куриного помета с водой до жидкой консистенции (в пропорции 1:10).

Прополка

Вместе со всходами культурных растений начинают появляться и сорняки, которые поглощают питательные вещества в почве и мешают тыкве полноценно развиваться. В связи с этим важно регулярно пропалывать грядку, вырывая сорные растения с корнем и затем очищая почву от их остатков.
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Борьба с болезнями и вредителями

Тыкву любят не только люди, но и насекомые, большинство из которых — вредители. Среди них особо опасны для культуры:
  • бахчевая тля;
  • медведка;
  • слизни.
Тля вредит верхней части растения, атакуя цветки и побеги на раннем этапе созревания тыквы. Из-за вредителя листья теряют жизнеспособность и начинают увядать. Медведка губит корни, проделывая в почве дыры и выворачивая корешки. Слизни поедают плоды, стебли и листья тыквы.
Народный метод борьбы с бахчевой тлей: нужно натереть на крупной терке 100 г хозяйственного мыла и смешать его с большим количеством воды. Мыльным раствором необходимо опрыскивать растения.
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Для борьбы с медведкой опытные агрономы рекомендуют при посадке урожая положить в лунку вместе с семенами несколько гранул “Медведокса” либо вареное зерно с “Банколом”.
Один из методов борьбы со слизнями — мокрые тряпки, разложенные возле саженцев. Каждый день их нужно менять, снимая с ткани до сотни вредителей.

Ошибки в посадке

Одна из главных ошибок при посадке тыквы — выбор недостаточно солнечного места, закрытого деревьями. К другим ошибкам относят:
  • несоблюдение правил проращивания и закаливания;
  • обильный и слишком частый полив холодной водой до заболачивания почвы;
  • слишком тесная посадка семян — тыква любит простор и большую площадь питания;
  • отсутствие навоза в подкормках.
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Сбор и хранение урожая

Чем дольше тыква находится в грунте, тем она сочнее и вкуснее. Главное правило сбора плодов — успеть до холодов. В южной части России их собирают в конце сентября — начале октября. В более холодных регионах - в начале сентября. Раннеспелую тыкву лучше собирать в начале сентября, сохраняя плодоножку. Нельзя, чтобы она долго лежала на грядках, в то время как позднеспелый урожай следует убирать, когда плодоножка начинает усыхать, а кора твердеть. К тому времени тыква засахарится и будет только вкуснее.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТыквы
Тыквы - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Тыквы
Для долгого хранения урожая плоды нужно собирать в теплую сухую погоду и срезать их с плодоножкой длиной до 10 см. Без нее созревшие плоды завянут гораздо быстрее.
В спелой тыкве можно заметить трещины, например, из-за избытка влаги. В таком случае рекомендуется замазать поврежденные места зеленкой, чтобы дольше сохранить плод и не дать ему сгнить. Хранить урожай можно в кладовке, на кухне под стульями и т.д.
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Советы опытных огородников

По словам Ольги Промской, агронома-агрохимика, тыква любит солнечные места и богатую перегноем почву:
"Очень хорошо для выращивания тыквы подходят компостные кучи. Обычно ей хватает этих удобрений, главное следить за поливом, так как овощ любит воду. Что касается пересадки в компост, то лучше всего рассаду сажать методом перевалки, чтобы не повредить систему корней", — рассказала эксперт.
Кроме того, агроном рекомендует убирать тыкву с грядки как только начались первые морозы — об этом будут сигнализировать пожухлые листья.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрилавок с тыквами
Прилавок с тыквами - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прилавок с тыквами
 
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