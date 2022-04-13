https://ria.ru/20220413/dynya-1783308337.html

Как вырастить дыню на даче: правила посадки и ухода

Когда сажать дыню 2022: посадка семян и рассады в открытый грунт

Как вырастить дыню на даче: правила посадки и ухода

Процесс посадки дыни, в том числе и в средней полосе, не является сложным, но сопровождается определенными нюансами. О том, когда сажать дыню на рассаду и в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:15

2022-04-13T16:15

2022-04-13T16:15

растениеводство

растения

дача

дача

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783189805_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_1e227c1d1083964246589de7cd28d2d6.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Процесс посадки дыни, в том числе и в средней полосе, не является сложным, но сопровождается определенными нюансами. О том, когда сажать дыню на рассаду и в открытый грунт в Подмосковье и других регионах, как подготовить семена и ухаживать за растениями, – в материале РИА Новости.Посадка дыниДыня ассоциируется с теплыми и солнечными регионами, но ее успешно выращивают и в более суровом климате. Важно правильно выбрать сорт, способ посадки и создать все необходимые условия для здорового развития культуры.Когда сажать дынюПервое, с чего стоит начать, – это определение сроков посева семян на рассаду и затем пересадки дыни в открытый грунт или парник.По регионуВо многом на время посадки влияют погодные условия того или иного региона.Подмосковье. В средней полосе России, в частности, в Подмосковье, вырастить дыню в открытом грунте можно только через рассаду, но при этом все равно лучше не рисковать и высадить ее в теплицу. Семена следует высевать не раньше 15 апреля, а саженцы можно переносить в грунт только в конце мая.Ленинградская область. В этом регионе рекомендуется выращивать скороспелые сорта дыни в парнике. Рассаду можно начинать высевать в середине апреля, а пересаживать – в конце мая или в начале июня.Краснодарский край. В южных регионах страны выбор сортов дыни гораздо шире. В таких областях, в том числе в Краснодарском крае, можно сажать ее как через рассаду, так и сразу в грунт. Семена необходимо начать проращивать в конце марта, а переносить ростки в открытый грунт уже в конце апреля.Урал и Сибирь. Суровый климат не позволит успешно вырастить дыню в открытом грунте, поэтому для этих регионов подходит только рассада и теплица. Выбирать лучше ранние сорта, срок посева на рассаду – начало мая, в грунт можно будет пересаживать в начале июня.По лунному календарюМногие садоводы и огородники при планировании работ на участке ориентируются на лунный календарь. Он базируется на фазах Луны и ее положении в разных созвездиях знаков Зодиака. Считается, что в благоприятные дни растения лучше приживаются и менее чувствительны к различным манипуляциям, что поможет добиться хорошего урожая.Выбор сортаКаждый сорт дыни уникален не только по вкусу и внешним признакам. Они различаются по устойчивости к заболеваниям, срокам созревания и т.д. Именно по последней характеристике обычно классифицируют сорта.РанниеОтлично подходят для регионов, где короткое лето. Такие дынисозревают быстро – от посадки до уборки урожая проходит около 70 дней. Эти сорта можно высаживать как рассадой, так и сразу в открытый грунт. Они плодоносят даже в условиях невысокой температуры, при минимуме солнечного света и высокой влажности. К ранним сортам относятся: "Эфиопка", "Карамель F1", "Делано", "Принцесса Светлана F1", "Паспорт F1", "Дюна", "Айкидо F1", "Раймонд", "Банановая дыня", "Амал", "Золушка", "Мечта сибарита", "Ирокез F1", "Сережкина любовь", "Сказка", "Таманская", "Галилей F1", "Капучино", "Мирон F1", "Канария", "Тавричанка" и другие.СреднеспелыеСреднеспелые сорта созревают чуть дольше раннеспелых – за 80–90 дней. Но при теплой и солнечной погоде этот срок снижается в среднем на 10 дней. К популярным сортам относятся: "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244", "Лада", "Ожен F1", "Темрючанка", "Пиел де Сапо", "Алтайская", а также различные сорта ребристой и золотистой дыни.ПоздниеОни зреют достаточно долго – 95–110 дней. Как правило, дают крупные плоды, а вкусовые качества во многом превосходят ранние и среднеспелые сорта. Но из-за длительного периода вызревания не подходят для выращивания в холодных регионах. К поздним относятся: "Торпеда", "Зимовка" и "Якуп-Бей F1".Посев семян на рассадуЭтот процесс несложный, но на каждом этапе есть свои нюансы.Выбор емкостиДыня имеет очень нежную корневую систему, которую важно не повредить при пересадке в открытый грунт. Для этого семена нужно сеять либо в торфяные горшочки, чтобы не пришлось доставать из них растение, либо в другую емкость диаметром не менее 10 см.Подготовка грунтаМожно купить готовый грунт для бахчевых культур в магазине или изготовить его самостоятельно. Вариантов очень много:Самостоятельно изготовленный грунт необходимо продезинфицировать кипятком, раствором марганцовки или специальными препаратами ("Триходермином", "Фитоспорином", "Байкалом ЭМ-1"). Можно заготавливать почву заранее, для этого смесь с осени оставляют на улице в контейнере, тогда грибки и личинки будут уничтожены при низких температурах.Подготовка семянМожно столкнуться с тем, что семена не взойдут или рассада погибнет, именно поэтому необходимо правильно подготовить семенной материал перед посадкой.Сортировка. Как правило, сортировку проводят в случае, если семена собирали самостоятельно, они долго лежали или были приобретены у непроверенного поставщика. Но для подстраховки процедуру можно провести в любом случае. Для того чтобы сразу исключить пустые семена, их необходимо замочить в воде. Бракованные сразу всплывут, а осевшие на дно нужно процедить через марлю и просушить.Обеззараживание. Это обязательный пункт для любых необработанных и собственноручно собранных семян. В случае с дыней ее семена необходимо прогреть в термосе с водой температуры 45 °С в течение двух часов. Или можно обработать семена 1-процентным раствором марганцовки, замочив их в нем на 20 минут.Закаливание. Его проводят, когда семена уже набухли (то есть после процедуры с термосом или замачиванием), но еще не проросли. После набухания семена необходимо резко охладить, для этого их помещают в холодильник на 5–10 дней.Проращивание. Для этого понадобится влажная марля, ткань или опилки, куда помещают семена и постоянно поддерживают влажность. Ростки появляются через несколько дней, точный срок зависит от условий в конкретном помещении. Как только семена прорастут – их тут же необходимо высадить в стаканчики для рассады.ПосевСемена (пророщенные или нет) сажают на глубину 2–4 см, а для ускорения всхожести ростков емкости можно накрыть прозрачной пленкой и поместить в светлое и теплое место (температура должна быть в пределах +22–28 °С). После того как появился первый листочек, необходимо регулярно поливать рассаду теплой водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы. После появления третьей пары листочков верхушку основной плети можно прищипывать – то есть удалять точку роста над листом. Считается, что это поможет стимулировать активный рост.ПрививкаПрививка нужна для повышения устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям. Для дыни наилучшими вариантами подвоев считаются тыква, лагенария и кабачок. Прививать культуру можно в период, когда первый настоящий лист находится еще в зачаточном состоянии. Если упустить этот момент – вероятность успеха заметно снизится.Сам процесс не так сложен, как может показаться:ПодкормкаЕсли в подготовленном грунте уже есть питательные вещества, то дополнительных частых подкормок не нужно. Первую можно провести, когда появятся настоящие листочки. Для этого будет достаточно натуральных азотных удобрений:Еще одну подкормку проводят, когда у рассады появится минимум по два настоящих листочка, или за 7–10 дней перед высадкой в грунт. Но для этого уже потребуются калийные удобрения – 3–4 г сульфата калия, разведенные в литре воды.Строго соблюдать график подкормки необязательно. Определить недостаток питательных веществ можно по внешнему виду рассады. Если есть недостаток азота, то нижние листочки будут желтеть. При дефиците калия пожелтеют и верхние листья, кроме того они будут сохнуть по краям и осыпаться.Уход за рассадойЧтобы саженцы развивались правильно, были крепкими и здоровыми, необходимо создать им должные условия и уход.Температура и освещение. Как только появятся первые ростки, со стаканчиков убирают пленку и обеспечивают более низкую температуру – около +20 °С. После этого нужно наладить температурный режим: днем +22–26 °С, ночью +15–16 °С. Также важно позаботиться об освещении. Дыня должна получать свет не менее 12 часов в сутки, в противном случае она начнет вытягиваться. Восполнить нехватку естественного освещения можно специальной фитолампой. Также важно удалять сразу все сорняки, так как даже минимальное затенение очень вредно для дыни.Полив. Это один из самых важных пунктов в уходе за рассадой дыни. Почву необходимо постоянно держать умеренно влажной. С появлением первых листочков поливать растения каждый раз, как только слегка подсохнет верхний слой почвы, при этом нельзя допускать перелива. Вода должна быть теплой, после двухсуточного отстаивания.Рыхление. Его нужно проводить после каждого полива. Оно способствует созданию воздухопроницаемости грунта, обогащению воздухом корней растения, что особенно важно на начальной стадии вегетации.Посадка в открытый грунтВ открытый грунт дыню можно сажать как рассадой, так и семенами (преимущественно для южных регионов). На момент высадки рассады в грунт ей должно быть 25–35 дней и она должна иметь от трех до пяти настоящих листьев.Выбор и подготовка почвыДыня любит легкие суглинистые почвы, богатые органикой. Лучше всего выбирать участок в солнечном месте с отсутствием сквозняков. Готовить почву желательно заранее, поздней осенью. Для этого необходимо внести 3–4 кг перегноя на 1 м2, немного речного песка и перекопать. Весной участок нужно снова перекопать и добавить в грунт калийно-фосфорные подкормки (35 г суперфосфата смешать с 25 г калийной соли на 1 м2), а через некоторое время – азотные удобрения (20–25 г на 1 м2). Но если с осени подготовить почву не удалось, все то же самое можно сделать и весной. Самое главное, чтобы участок был готов за неделю до высадки рассады.Предшественники. Дыня прекрасно растет после озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, чеснока, лука, огурцов, капусты и бобовых. А вот помидоры и морковь – не лучшие предшественники. Также нельзя сажать дыню два года подряд на одном и том же месте.Подготовка саженцев к посадкеКак только приближается время для пересадки рассады в грунт –ее необходимо закалить. Для этого контейнеры с рассадой выносят на балкон или открытый воздух. Как правило, дневная температура в это время уже устанавливается примерно +15 °С, а ночная – +12 °С. Первый раз рассаду закаливают не более чем один–два часа, а потом в течение недели постепенно увеличивают время, доводя постепенно пребывание на воздухе до целого дня.Глубина посадкиГлубина лунок должна составлять от 8 до 10 см, но лучше всего не заглублять сами саженцы глубоко в почву. Так как пересадка осуществляется вместе с почвенным комом, он должен возвышаться над общим грунтом на 2 см.Схема посадкиСхема посадки во многом зависит от выбранного сорта. Как правило, на упаковке производитель пишет необходимые параметры. В большинстве случаев схемы посадки рассады в грунт варьируются в пределах от 120х60 см до 120х120 см, где 120 см - это расстояние между грядками, а 60–120 см – между растениями в ряду.Безрассадный способ посадкиЕсли планируется посев семян сразу в открытый грунт, то нужно соблюдать некоторые правила:Семена активно начнут прорастать при стабильной температуре в +15 °С, а в период активного роста температура должна быть выше +25 °С при относительно низкой влажности воздуха.Процесс посадкиПроцесс пересадки рассады дыни ничем не отличается от других культур:Как правильно ухаживать после посадкиЧтобы растения росло здоровым, крепким и дало богатый урожай, важно продолжать за ним ухаживать после пересадки в открытый грунт.Температурный режимДыня очень требовательна к теплу, поэтому температура должна держаться в пределах +25–30 °С днем и не опускаться ниже +15 °С ночью. Даже минимальные заморозки могут мгновенно погубить растение.ПоливПолив дыни должен правильно распределяться в зависимости от периода развития культуры. Обильный требуется только на стадии завязывания плодов, в остальное время он должен быть умеренным. Если растение посажено в теплице, то важно отслеживать влажность воздуха, так как дыня негативно реагирует на повышенные показатели. Нельзя допускать испарений и конденсата.ПодкормкиНехватка минеральных веществ, как и их переизбыток, опасна для дыни – плоды начинают гнить. Раз в 10–14 дней необходимо вносить комплексные удобрения, например, нитроаммофоску и аммофоску под корень растения в расчете 10 г на 10 л воды. Расход – 5–7 л под корень. Делать это нужно вплоть до самого цветения. После появления завязей дыню можно подкармливать суперфосфатом. Для этого нужно развести 40 г удобрения на 10 л воды. Расход – 2,5 г суперфосфата на 1 м2. При созревании плодов начинают подкормку золой. Ее можно рассыпать на поверхности или приготовить зольный настой. Для этого 1 ст. л. золы размешивают в 1 л воды и оставляют настаиваться на два–три дня, периодически перемешивая.Особенности опыленияМногие сорта дыни не являются самоопыляемыми. Поэтому во время цветения, если позволяет погода, необходимо открывать форточки и двери (если растение растет в теплице). Дополнительно для привлечения бабочек, шмелей и пчел рядом с растениями располагают блюдца с разбавленным медом, сахарной водой или кусочками фруктов.К процедуре ручного опыления следует относиться очень внимательно. Первыми раскрываются мужские цветки, они же, спустя несколько часов, первыми увядают. Женские цветки распускаются позже. Весь процесс происходит ранним утром. Для опыления осторожно отщипывают мужской цветок, обрывают лепестки и прикасаются тычинками к пестику женского цветка. Также можно переносить пыльцу с помощью мягкой кисти или кусочка ваты.ПрополкаПолоть дыню необходимо на протяжении всего периода роста.Борьба с болезнями и вредителямиВследствие различных факторов дыня может быть подвержена заболеваниям. Среди них можно выделить наиболее распространенные:Фузариоз. Это заболевание вызывается грибками и приводит к снижению урожайности, а также к изменению вкусовых качеств дыни. Проявляется оно внезапным осветлением листьев, они приобретают сероватый оттенок и покрываются пятнами. За несколько дней растение увядает и погибает. Заражение происходит через корневую систему, причем риск повышается, если вопреки правилам сажать дыню два года подряд на одном и том же участке. Чтобы успеть спасти дыню на стадии образования бутонов, ее следует обработать концентрированным раствором хлористого калия, при этом пораженные листья нужно собрать и сжечь.Мучнистая роса. Это также грибковая болезнь, которая приводит к гибели растения. Проявляется сизо-белыми пятнами на листьях и стеблях, со временем они становятся бурыми. Для борьбы с заболеванием грядки необходимо обработать порошком серы (4 г на каждый м2). Повторять процедуру нужно каждые 10–12 дней до момента, когда до сбора урожая остается 20 дней.Антракноз (или медянка). Это заболевание проявляется в виде розовато-бурых пятен и дыр на листьях. Повышается ломкость плетей, а плоды деформируются и гниют. Для борьбы с антракнозом необходимо провести обработку бордосской жидкостью три–четыре раза.Пероноспороз. При таком заболевании на листьях появляются желто-зеленые пятна. Чтобы избавиться от него, растение достаточно опрыскать водным раствором мочевины из расчета 1 г на 1 л воды.Также дыня может заболеть вирусными болезнями наподобие огуречной и арбузной мозаики. В таком случае пораженные саженцы подлежат немедленному уничтожению, так как вылечить их не представляется возможным.Другой опасностью для дыни являются насекомые-паразиты, такие как паутинный клещ, тля, проволочники и табачные трипсы. Чтобы их отпугнуть, молодые саженцы обрабатывают системными инсектицидами, а взрослые растения – контактными препаратами, например “Фуфаноном”, “Актелликом”, “Конфидором Макси” и “Фитовермом”.Ошибки в посадкеНеопытные дачники нередко допускают множество ошибок, из-за которых все растения могут погибнуть еще на стадии начального развития.Сбор и хранение урожаяУрожай необходимо собирать по мере созревания плодов. Судить об уровне спелости можно по нескольким признакам:Дальнейшее хранение зависит от сорта, но, как правило, лучше всего употребить дыню в течение 30–40 дней. Хранить плоды нужно в прохладном погребе, сарае или гараже. Температура в помещении не должна превышать +4 °С, а влажность воздуха – 70 %. Некоторые сорта можно хранить почти полгода.Советы опытных огородниковОльга Промская отмечает, что несмотря на то, что дыня – это теплолюбивое растение, селекционеры вывели огромное количество сортов, которые можно выращивать не только в южных регионах. Для средней полосы подходят такие сорта, как: "Колхозница", "Золотистая" и "Злато скифов". Дыню в этих регионах, в том числе в Подмосковье, лучше выращивать рассадным способом и где-то в середине мая высаживать в грунт. На дно лунок нужно заложить перегной и не скупиться, так как дыня его очень любит. Рассада не любит пересадку, поэтому высаживать ее следует методом перевалки. Главное не повредить корни.Нина Рогалева, опытная дачница, уточняет, что из-за чувствительности корневой системы рассаду дыни лучше выращивать именно в торфяных горшочках – при посадке в грядку они быстро рассыпаются и становятся дополнительным удобрением.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/dynya-1746571981.html

https://ria.ru/20220328/rassada-1780489958.html

https://ria.ru/20220316/semena-1778517507.html

https://ria.ru/20220316/rassada-1778468133.html

https://ria.ru/20220331/vysadka-1781163087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растениеводство, растения, дача, дача, общество