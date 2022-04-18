Для богатого урожая: как правильно применять азотные удобрения
Азотные удобрения
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Азотные удобрения широко используются как для производственных посевов, так и на дачных участках. Они подразделяются на множество видов, каждый из которых имеет свои особенности применения и показатели эффективности. Какие азотные удобрения являются минеральными, как не допустить повышения содержания нитратов в урожае, какие растения нуждаются в подкормке азотом и опасно ли использование химии, – в материале РИА Новости.
Азотные удобрения
Это удобрения, предназначенные для повышения уровня азота в почве. Они бывают как органическими, так и неорганическими, и могут содержать разное количество азота в составе. Как правило, используются в качестве предпосевных удобрений и подкормок.
Зачем нужны
Азот – это макроэлемент, и в развитии растений он играет одну из главнейших ролей. Благодаря ему:
- —образуется хлорофилл, который участвует в фотосинтезе;
- —уплотняется корневая система растения;
- —зелень приобретает здоровый внешний вид, становится глянцевой;
- —образуется здоровая завязь;
- —посевы растут быстрее;
- —повышается качество и количество урожая.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСалат, выращенный на промышленной автоматизированной вертикальной ферме
Салат, выращенный на промышленной автоматизированной вертикальной ферме
Природных ресурсов зачастую не хватает, поэтому очень важно обеспечить растения дополнительным источником азота.
Получение азотных удобрений
Долгое время основным азотным удобрением была чилийская селитра, которую добывали в Южной Америке. Когда природный ресурс исчерпался, начались поиски способов производства аналога в промышленных масштабах. Различные исследования и эксперименты привели к тому, что азотные удобрения стали делать из аммониака, или аммиака. Он, в свою очередь, получается в результате взаимодействия азота и водорода. Первый – это часть воздуха, а второй – часть газа метана.
Последствия недостатка азота у растений
Егор Бурага, учредитель интернет-магазина AdeniumBOOM, отмечает, что недостаток азота сказывается, в первую очередь, на росте растений: прекращается развитие боковых побегов, само растение становится короче. Листья приобретают бледно-зеленый оттенок и теряют блеск. При длительном остром дефиците азота они становятся желтыми или оранжевыми, высыхают и преждевременно опадают. Пожелтение начинается с нижних листьев и идет снизу вверх.
"Не стоит дожидаться появления признаков недостатка азота. Лучше сразу составить сбалансированную схему питания, потому что есть еще два жизненно-важных для растений макроэлемента — фосфор и калий, а также масса других. Большой выбор комплексных удобрений решит проблемы с дефицитом тех или иных веществ в почве", – дополнил эксперт.
Классификация азотных удобрений
Азотные удобрения имеют обширную классификацию в зависимости от азотного соединения. Каждый вид обладает своими особенностями применения и отличается по концентрации этого элемента в составе.
Нитратные удобрения
В нитратных удобрениях азот представлен в виде группы NO3. Их применение в России не особо распространено.
- —Натриевая селитра. Также называется нитратом натрия или азотнокислым натрием, или чилийской селитрой, в своем составе содержит 16 % азота. Раньше ее добывали в природе, но сейчас получают как побочный продукт при производстве азотной кислоты из аммиака.
Натриевая селитра – это мелкокристаллическая соль, которая может иметь белый, серый или буровато-желтый цвет. Она хорошо растворяется в воде, а при правильном хранении в сухом состоянии не слеживается и сохраняет сыпучесть.
- —Кальциевая селитра. Также имеет и другие названия – нитрат кальция, азотнокислый кальций или норвежская селитра. В ее составе около 17 % азота. Впервые была синтезирована в Норвегии, еще в 1905 году, но в то время широкого распространения не получила, так как при обычном хранении быстро отсыревает, расплывается и слеживается. Сейчас в состав селитры добавляют гипс или парафинистый мазут, что снижает ее гигроскопичные свойства.
Амидные удобрения
Это группа удобрений, в которых азот представлен в амидной форме. Амиды являются аммиачными производными.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrРабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
- —Карбамид. Известен как мочевин, в его составе 46,7 % азота. Это один из самых концентрированных видов твердого азотного удобрения. Внешне представляет собой кристаллическое вещество белого или желтоватого оттенка, также выпускается в гранулированном виде. Карбамид, как правило, используют в качестве основного удобрения для любых культури почв. Но из-за сильной концентрации азота необходимо строго соблюдать дозировку.
- —Цианамид кальция. В его составе содержится 20–21 % азота. Представляет собой легкий порошок черного или темно-серого цвета. При работе с ним нужно соблюдать предельную осторожность: при рассеве он пылит и при попадании в глаза или дыхательные пути может привести к воспалению.
Постоянное применение цианамида кальция на кислой почве приводит к улучшению ее физико-химических свойств, так как он может нейтрализовать кислотность и обогатить землю кальцием. Как правило, удобрение вносят за 7–10 дней до посева или осенью при обработке почвы, а в качестве подкормки его использовать не рекомендуется.
Аммонийные удобрения
Это группа азотных удобрений, в которых этот элемент представлен в виде аммонийной группы. В производстве они проще нитратных, так как исключается стадия окисления аммиака до азотной кислоты.
- —Хлорид аммония. Это мелкокристаллический порошок белого или желтоватого цвета. В его составе содержится до 26 % азота, а также до 60 % хлора, который негативно влияет на виноград, лук, капусту, картофель, лен, цитрусовые, овощные и плодово-ягодные культуры. Именно поэтому его вносят осенью, чтобы к моменту посадки хлор вымылся под воздействием осадков.
- —Сульфат аммония. Также имеет название сернокислый аммоний. Доля азота в его составе – 20,5 %. Широко используется в регионах с высокой влажностью, а также под рис и хлопчатник, хорошую эффективность показывает на легких почвах. В качестве подкормки уступает по эффективности другим азотным удобрениям.
Аммонийно-нитратные удобрения
Эта группа удобрений, в составе которых одновременно присутствуют и аммонийная, и нитратная форма азота.
- —Сульфонитрат аммония. В составе содержит до 25–27 % азота. Может быть как мелкокристаллическим, так и гранулированным, имеет сероватый цвет. По эффективности и некоторым свойствам очень схож с сульфатом аммония, но обладает значительной потенциальной кислотностью, поэтому перед тем, как использовать удобрение на кислых почвах, его необходимо предварительно нейтрализовать.
- —Аммонийная селитра. Также известна как аммиачная селитра, азотнокислый аммоний или нитрат аммония. В ее составе 35 % нитратного и аммонийного азота. Селитру используют в качестве основного удобрения перед посевом, при посеве и для подкормок во время вегетации. Особенно хороший эффект она дает при подкормке озимых зерновых, пропашных и овощных культур. В небольших дозах вместе с фосфорными и калийными удобрениями ее используют при посадке сахарной свеклы и картофеля.
- —Известково-аммонийная селитра. Известково-аммонийная селитра (ИАС) выпускается в виде гранул, в своем составе содержит 21–28 % азота, а также аммиачную селитру и карбонат кальция – их соотношение может меняться. ИАС с высоким содержанием карбоната кальция практически не подкисляет почвенную среду, поэтому идеальна для кислых почв. С низким содержанием подойдет для нейтральных почв. В ИАС присутствуют две формы азота – нитратная и аммонийная, что делает ее эффективнее кальциевой селитры и мочевины.
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Жидкие аммиачные удобрения
По своей эффективности не уступают твердым азотным удобрениям, но при этом дешевле в производстве. Основные их преимущества заключаются в равномерном распределении в почве, в отсутствии вероятности слеживаемости и расслоения.
- —Аммиачная вода. Или водный раствор аммиака. Это прозрачная жидкость, которая иногда может иметь желтоватый оттенок. Выпускается в двух видах: с содержанием азота 20,5 % и 16,4 %. В применении безопаснее и проще, чем жидкий аммиак, но из-за низкого содержания азота в составе увеличивается расход удобрения.
- —Жидкий аммиак. Это бесцветная жидкость с характерным резким запахом, является наиболее концентрированным азотным удобрением – в нем содержится около 82 % вещества. Он может использоваться как в качестве основного удобрения, так и в качестве подкормки. Внесение предполагает немедленную заделку в почву.
Смешанные азотные удобрения
К этой группе относятся азотные удобрения, которые создаются путем смешивания нескольких видов. Как правило, это делают для повышения их эффективности.
- —Аммиакаты. Это азотные удобрения, которые представляют собой смешение водного раствора аммиака с: аммонийной и кальциевой селитрами, мочевиной (в разных сочетаниях). В своем составе такие растворы имеют от 30 до 50 % азота. По своему действию и эффекту равноценны твердым азотным удобрениям. В России наиболее распространено применение углеаммиакатов, которые содержат до 35 % общего азота.
- —КАС. Это удобрения, представляющие собой раствор карбамида и аммонийной селитры. Содержание азота в их составе - около 28–32 % и по сравнению с другими твердыми и жидкими видами они более удобны в применении, так как не содержат свободного аммиака. Кроме того, их можно хранить в открытой таре без потерь азота. Растворы КАС, как правило, используют и в качестве основного удобрения, и в качестве подкормок. Их можно вносить в почву вместе с орошением земли.
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Медленнодействующие азотные удобрения
Они отлично показывают себя в условиях избыточного увлажнения и орошения, наименее вредны для окружающей среды, предотвращают потерю полезных веществ до того, как они поступят в растения, а также повышают качество урожая за счет сниженной концентрации нитратов.
- —Ингибирующие нитрификацию удобрения. Ингибиторы снижают потери азота в газообразной форме, а также защищают его от вымывания. Это особенно актуально для риса, кукурузы, хлопчатника, пропашных и кормовых культур, для которых применяется орошение. Также ингибиторы препятствуют накоплению нитратов и снижают вероятность заболеваний у растений, а из-за высокого коэффициента использования азота позволяют внести необходимую дозу за один раз.
- —Капсулированные азотные удобрения. Это водорастворимые формы удобрений, которые покрыты специальной пленкой. Именно она позволяет замедлить растворение. При попадании в почву гранулы постепенно освобождают азот, а растения поглощают его по мере разрушения капсул. Это позволяет подобрать капсулы определенной толщины, чтобы контролировать их скорость растворения в соответствии с потребностями той или иной культуры.
- —Мочевино-формальдегидные удобрения. Это крайне дорогостоящее удобрение, которое используется нечасто. В его составе до 40% азота и он полностью усваивается растениями. Такую подкормку вносят в малых количествах непосредственно в почву или сначала добавляют к твердым азотным удобрениям.
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Применение азотных удобрений
Чтобы азотные удобрения принесли пользу, а не навредили растениям, важно правильно ими пользоваться.
Нормы внесения удобрений
Количество подкормки во многом зависит от доли азота в ней и типа почвы. Чем тоньше слой гумуса, тем осторожнее нужно относиться к дозировкам, так как подобные удобрения могут изменить состав грунта как в сторону щелочи, так и кислоты, что губительно для растений. Нормы внесения, как правило, указаны на упаковке, но если никакой информации нет, нужно обратиться за консультацией к продавцу.
Формы внесения удобрений
Их вносят гранулами, порошком либо жидким раствором. Последний можно применять и для почвы, чтобы подпитывать корневую систему, и на листья – в качестве внекорневой подкормки.
Сроки внесения удобрений
Растения сильно нуждаются в азоте весной. Особенно в регионах с тяжелыми подзолистыми и торфяными почвами, которые плохо прогреваются и в них слабо развиваются полезные микроорганизмы. Молодым деревьям на скудной почве требуется дополнительная подкормка азотными удобрениями не позднее второй декады июня, а плодоносящим – конце июня или начале июля. Это поможет развитию оставшихся завязей и способствует закладке цветковых (плодовых) почек на будущий урожай в следующем году.
Диагностика азотного питания растений
По словам Марины Ватченковой, маркетолога и агронома-агрохимика компании "Золотой Початок", наиболее точным методом диагностики является почвенный лабораторный анализ подвижного (то есть доступного здесь и сейчас) азота. Процедуру можно провести в агрохимической лаборатории или любой другой независимой организации, где делают такие анализы. Метод актуален для промышленных масштабов и вряд ли понадобится обычным дачникам.
Также можно провести визуальную диагностику: при дефиците азота замедляется рост стеблей, ветвей и корней. Нижние листья желтеют, их ткани буреют и засыхают. Но главным минусом визуальной диагностики является то, что эти признаки можно перепутать с болезнями, а также с недостатком других элементов.
"В советские годы у каждого агронома был под рукой прибор ОП-2 "Церлинг". В нем находились все необходимые реактивы и инструменты для экспресс-диагностики свежих срезов растений и их сока. Это позволяло за считанные минуты определить, нуждаются ли они в подкормке. На сегодняшний день есть масса полевых лабораторий функциональной диагностики, с помощью которых легко выявить недостаток или избыток целого ряда элементов", – дополнила эксперт.
Значение азотных удобрений
Загрузка удобрений в бункеры комбайна
Значение азотных удобрений для растений очень велико. В частности, они способствуют:
- —Усилению роста. Азот является составляющей РНК, ДНК и белков. То есть всего, из чего состоит растение. Поэтому если этого вещества в почве достаточно, то культуры будут быстро набирать массу.
- —Повышению урожайности. Азот способствует увеличению числа побегов, листьев, цветков и плодов. Помимо этого, он улучшает не только внешние характеристики, но и качество овощей и фруктов.
- —Заживлению ран на деревьях.В ситуациях, когда после обрезки места спилов долго не заживают, происходит снижение зимостойкости растения, а подмерзшая древесина крайне уязвима перед множеством заболеваний, среди которых - черный рак. Такое происходит именно из-за нехватки азота, поэтому после обрезки нужно провести подкормку.
- —Ускорению плодоношения. В случаях, когда плодоносящие деревья долго не дают урожай, но при этом довольно активно разрастаются, могут помочь именно азотные удобрения. Их применяют в качестве подкормки два раза в год: в начале роста побегов и перед его окончанием.
Вред азотных удобрений
Азотные удобрения могут нанести вред растениям, если не соблюдать установленные производителем дозировки. В результате переизбытка зелень начнет расти слишком активно, а также есть риск возникновения ожогов на листьях растений при надземной обработке.
"При избытке азота цвет листьев становится насыщенным темно-зеленым, в первую очередь начинают темнеть нижние листья. Наблюдается утолщение стебля. Из-за накопления органических форм азотных соединений, в особенности белков, ткани растения становятся сочными и мягкими. Затрудняется транспортировка воды и питательного раствора по растению. Как следствие, затягивается рост побегов и начало цветения", – отметил Егор Бурага.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
Техника безопасности при работе с удобрениями
Перед работой с азотными удобрениями необходимо изучить не только нормы внесения и дозировку, но и меры предосторожности:
- —работать с ними необходимо только в закрытой и плотной одежде, чтобы не допустить попадания вещества на кожу и слизистые;
- —необходимо использовать респиратор и защитные очки;
- —все виды аммиачных удобрений очень токсичны. Их применение в домашних условиях крайне не рекомендовано, так как они требуют особых правил хранения и использования;
- —проводить любые манипуляции с азотными удобрениями вблизи открытого огня строго запрещено;
- —натриевую селитру необходимо хранить в пятислойных бумажных мешках, которые потом помещаются в полиэтилен;
- —нельзя хранить азотные удобрения вблизи продуктов питания людей, в легкодоступных местах для детей и животных, а также рядом с открытым огнем.