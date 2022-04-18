https://ria.ru/20220418/udobreniya-1784106174.html

Для богатого урожая: как правильно применять азотные удобрения

Азотные удобрения: что это такое, виды, применение для подкормки растений

Для богатого урожая: как правильно применять азотные удобрения

Азотные удобрения широко используются как для производственных посевов, так и на дачных участках. Они подразделяются на множество видов, каждый из которых имеет РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:41

2022-04-18T14:41

2022-04-18T14:41

минеральные удобрения

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экономика

россия

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дача

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Азотные удобрения широко используются как для производственных посевов, так и на дачных участках. Они подразделяются на множество видов, каждый из которых имеет свои особенности применения и показатели эффективности. Какие азотные удобрения являются минеральными, как не допустить повышения содержания нитратов в урожае, какие растения нуждаются в подкормке азотом и опасно ли использование химии, – в материале РИА Новости.Азотные удобренияЭто удобрения, предназначенные для повышения уровня азота в почве. Они бывают как органическими, так и неорганическими, и могут содержать разное количество азота в составе. Как правило, используются в качестве предпосевных удобрений и подкормок.Зачем нужныАзот – это макроэлемент, и в развитии растений он играет одну из главнейших ролей. Благодаря ему:Природных ресурсов зачастую не хватает, поэтому очень важно обеспечить растения дополнительным источником азота.Получение азотных удобренийДолгое время основным азотным удобрением была чилийская селитра, которую добывали в Южной Америке. Когда природный ресурс исчерпался, начались поиски способов производства аналога в промышленных масштабах. Различные исследования и эксперименты привели к тому, что азотные удобрения стали делать из аммониака, или аммиака. Он, в свою очередь, получается в результате взаимодействия азота и водорода. Первый – это часть воздуха, а второй – часть газа метана.Последствия недостатка азота у растенийЕгор Бурага, учредитель интернет-магазина AdeniumBOOM, отмечает, что недостаток азота сказывается, в первую очередь, на росте растений: прекращается развитие боковых побегов, само растение становится короче. Листья приобретают бледно-зеленый оттенок и теряют блеск. При длительном остром дефиците азота они становятся желтыми или оранжевыми, высыхают и преждевременно опадают. Пожелтение начинается с нижних листьев и идет снизу вверх."Не стоит дожидаться появления признаков недостатка азота. Лучше сразу составить сбалансированную схему питания, потому что есть еще два жизненно-важных для растений макроэлемента — фосфор и калий, а также масса других. Большой выбор комплексных удобрений решит проблемы с дефицитом тех или иных веществ в почве", – дополнил эксперт.Классификация азотных удобренийАзотные удобрения имеют обширную классификацию в зависимости от азотного соединения. Каждый вид обладает своими особенностями применения и отличается по концентрации этого элемента в составе.Нитратные удобренияВ нитратных удобрениях азот представлен в виде группы NO3. Их применение в России не особо распространено.Натриевая селитра – это мелкокристаллическая соль, которая может иметь белый, серый или буровато-желтый цвет. Она хорошо растворяется в воде, а при правильном хранении в сухом состоянии не слеживается и сохраняет сыпучесть.Амидные удобренияЭто группа удобрений, в которых азот представлен в амидной форме. Амиды являются аммиачными производными.Постоянное применение цианамида кальция на кислой почве приводит к улучшению ее физико-химических свойств, так как он может нейтрализовать кислотность и обогатить землю кальцием. Как правило, удобрение вносят за 7–10 дней до посева или осенью при обработке почвы, а в качестве подкормки его использовать не рекомендуется.Аммонийные удобренияЭто группа азотных удобрений, в которых этот элемент представлен в виде аммонийной группы. В производстве они проще нитратных, так как исключается стадия окисления аммиака до азотной кислоты.Аммонийно-нитратные удобренияЭта группа удобрений, в составе которых одновременно присутствуют и аммонийная, и нитратная форма азота.Жидкие аммиачные удобренияПо своей эффективности не уступают твердым азотным удобрениям, но при этом дешевле в производстве. Основные их преимущества заключаются в равномерном распределении в почве, в отсутствии вероятности слеживаемости и расслоения.Смешанные азотные удобренияК этой группе относятся азотные удобрения, которые создаются путем смешивания нескольких видов. Как правило, это делают для повышения их эффективности.Медленнодействующие азотные удобренияОни отлично показывают себя в условиях избыточного увлажнения и орошения, наименее вредны для окружающей среды, предотвращают потерю полезных веществ до того, как они поступят в растения, а также повышают качество урожая за счет сниженной концентрации нитратов.Применение азотных удобренийЧтобы азотные удобрения принесли пользу, а не навредили растениям, важно правильно ими пользоваться.Нормы внесения удобренийКоличество подкормки во многом зависит от доли азота в ней и типа почвы. Чем тоньше слой гумуса, тем осторожнее нужно относиться к дозировкам, так как подобные удобрения могут изменить состав грунта как в сторону щелочи, так и кислоты, что губительно для растений. Нормы внесения, как правило, указаны на упаковке, но если никакой информации нет, нужно обратиться за консультацией к продавцу.Формы внесения удобренийИх вносят гранулами, порошком либо жидким раствором. Последний можно применять и для почвы, чтобы подпитывать корневую систему, и на листья – в качестве внекорневой подкормки.Сроки внесения удобренийРастения сильно нуждаются в азоте весной. Особенно в регионах с тяжелыми подзолистыми и торфяными почвами, которые плохо прогреваются и в них слабо развиваются полезные микроорганизмы. Молодым деревьям на скудной почве требуется дополнительная подкормка азотными удобрениями не позднее второй декады июня, а плодоносящим – конце июня или начале июля. Это поможет развитию оставшихся завязей и способствует закладке цветковых (плодовых) почек на будущий урожай в следующем году.Диагностика азотного питания растенийПо словам Марины Ватченковой, маркетолога и агронома-агрохимика компании "Золотой Початок", наиболее точным методом диагностики является почвенный лабораторный анализ подвижного (то есть доступного здесь и сейчас) азота. Процедуру можно провести в агрохимической лаборатории или любой другой независимой организации, где делают такие анализы. Метод актуален для промышленных масштабов и вряд ли понадобится обычным дачникам.Также можно провести визуальную диагностику: при дефиците азота замедляется рост стеблей, ветвей и корней. Нижние листья желтеют, их ткани буреют и засыхают. Но главным минусом визуальной диагностики является то, что эти признаки можно перепутать с болезнями, а также с недостатком других элементов."В советские годы у каждого агронома был под рукой прибор ОП-2 "Церлинг". В нем находились все необходимые реактивы и инструменты для экспресс-диагностики свежих срезов растений и их сока. Это позволяло за считанные минуты определить, нуждаются ли они в подкормке. На сегодняшний день есть масса полевых лабораторий функциональной диагностики, с помощью которых легко выявить недостаток или избыток целого ряда элементов", – дополнила эксперт.Значение азотных удобренийЗначение азотных удобрений для растений очень велико. В частности, они способствуют:Вред азотных удобренийАзотные удобрения могут нанести вред растениям, если не соблюдать установленные производителем дозировки. В результате переизбытка зелень начнет расти слишком активно, а также есть риск возникновения ожогов на листьях растений при надземной обработке."При избытке азота цвет листьев становится насыщенным темно-зеленым, в первую очередь начинают темнеть нижние листья. Наблюдается утолщение стебля. Из-за накопления органических форм азотных соединений, в особенности белков, ткани растения становятся сочными и мягкими. Затрудняется транспортировка воды и питательного раствора по растению. Как следствие, затягивается рост побегов и начало цветения", – отметил Егор Бурага.Техника безопасности при работе с удобрениямиПеред работой с азотными удобрениями необходимо изучить не только нормы внесения и дозировку, но и меры предосторожности:

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

минеральные удобрения, минудобрения, экономика, россия, общество, дача, дача