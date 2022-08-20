С тыквой, перцем и по советскому ГОСТу: простые рецепты кабачковой икры

Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и многие другие. Как сделать вкусную кабачковую икру на зиму в домашних условиях, лучшие простые рецепты и рекомендации, – в материале РИА Новости.
Кабачковая икра на зиму
Кабачковая икра – классическая закуска, полезная и низкокалорийная. Ее можно есть в качестве самостоятельного или дополнения к основному блюду и/или хлебу. Наиболее насыщенный вкус у кабачковой икры собственного производства, к тому же его можно улучшить, добавив специи и дополнительные ингредиенты на свое усмотрение.
Приготовление кабачков
Пищевая ценность
Пищевая ценность кабачковой икры во многом зависит от выбранного рецепта. В классическом варианте такие цифры (на 100 г):
Свойство
Значение
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Углеводы
7,4 г
Жиры
6,3 г
Подготовка кабачков
Первый этап подготовки – это выбор правильных кабачков. Технически для кабачковой икры подойдут любые, но чтобы она получилась с нежной текстурой и насыщенным вкусом, лучше выбирать молодые плоды светло-зеленого цвета и длиной не более 20 см.
Такие кабачки не требуют трудоемкой зачистки – достаточно хорошо промыть, удалить плодоножку и срезать поврежденные участки. Если был выбран взрослый поздний плод, то дополнительно необходимо срезать плотную кожицу и удалить семена внутри.
© Фото : Pixabay/furbymamaЖелтый кабачок
© Фото : Pixabay/furbymama
Желтый кабачок
Популярные рецепты икры
Существует большое количество рецептов кабачковой икры: от классического с помидорами до пикантных с медом и чесноком.
Классический
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
1 кг
помидоры
500 г
лук репчатый
300 г
морковь
4 шт.
зубчики чеснока
3 ст. л.
мука
1 ст. л.
сахар
1,5 ст. л.
соль
50 мл
уксус
по вкусу
черный молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
6,3 г
Углеводы
7,4 г
Приготовление
1
Овощи помыть, нарезать.
2
В глубокой сковороде обжарить лук с морковью, пока лук не станет золотистым, а морковь мягкой.
3
Добавить помидоры, кабачки и тушить под крышкой на среднем огне около 10 минут. Главное следить, чтобы масса не пригорела.
4
Измельчить овощи в сковороде погружным блендером, тушить еще 30 минут.
5
В это время на отдельной сковороде обжарить муку до золотистого цвета.
6
Добавить к овощам муку, соль, сахар и молотый перец. Перемешать и томить смесь на медленном огне 10 минут.
7
Добавить уксус, через пресс продавить чеснок, проварить еще 5 минут.
8
Банки простерилизовать, разлить по ним готовую икру и закатать.
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С майонезом
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 кг
кабачки
3 шт.
лук репчатый
100 мл
майонез 1
2 ст. л.
томатная паста
2-3 г
лимонная кислота
по вкусу
соль и молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
95,1 ккал
Белки
1,1 г
Жиры
6,7 г
Углеводы
7,9 г
Приготовление
1
Овощи подготовить, помыть и нарезать мелким кубиком.
2
Лук и морковь обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить кабачки и протушить еще 10 минут.
3
Смесь измельчить погружным блендером, добавить томатную пасту и майонез, перемешать и оставить на медленном огне 30 минут. При необходимости помешивать, чтобы не пригорело.
4
Добавить лимонную кислоту, соль, сахар и молотый перец. Хорошо перемешать и тушить 10 минут.
5
Готовую икру разлить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.
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С томатной пастой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 шт.
кабачки
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
головка чеснока
1 шт.
перец чили
3 ст. л.
томатная паста
2 ст. л.
уксус 9
по вкусу
соль, сахар и специи
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
81 ккал
Жиры
6 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Овощи подготовить, помыть, очистить.
2
Лук нарезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду, добавить очищенные зубчики чеснока (нарезать не нужно) и обжарить в течение 3–4 минут.
3
Добавить к смеси нарезанные кабачки, тушить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить томатную пасту, сахар, соль и специи (например, зиру, молотый перец и лавровый лист), перемешать.
4
Смесь переложить из сковороды в кастрюлю с толстыми стенками. Если масса получилась густой – добавить кипятка до нужной консистенции. Накрыть крышкой и варить 1 час, постоянно помешивая.
5
Заготовку пробить погружным блендером (если был добавлен лавровый лист – его нужно предварительно вытащить). Влить уксус, перемешать, настоять в течение 2 минут.
6
Икру разлить по стерилизованным банкам, закатать и оставить остывать. После этого банки можно убрать в холодное место на хранение.
С лимонной кислотой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
Ингредиенты
1,6 кг
кабачки
350 г
морковь
360 г
репчатый лук
400 г
томаты
9 г
соль
2 ст. л.
сахар
6 г
перец молотый черный
3 г
кориандр
3 г
куркума
6 г
лимонная кислота
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
6,3 г
Углеводы
7,4 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Морковь натереть на крупной терке, помидоры, лук и кабачки нарезать крупными кубиками.
2
Морковь протушить в казане или глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить к ней лук и тушить еще 10 минут на среднем огне, пока лук не станет золотистого цвета.
3
К моркови и луку добавить кабачки, перемешать и готовить 5 минут. Добавить помидоры, перемешать и продолжать готовить на среднем огне примерно 30 минут.
4
Смесь перебить погружным блендером, пока масса не станет однородной. Добавить куркуму, сахар, кориандр, соль и хорошо перемешать. Оставить смесь вариться на медленном огне под крышкой на 40 минут. Периодически можно помешивать, чтобы не пригорело.
5
За 5 минут до конца готовки добавить лимонную кислоту и перемешать. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.
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По ГОСТу СССР
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
1 кг
репчатый лук
900 г
морковь
290 мл
масло подсолнечное
5 ст. л.
томатная паста
9 шт.
зубчики чеснока
160 г
сахар
2 ст. л.
соль
5 мл
эссенция уксусная 70 %
1 ст. л.
корень петрушки
6 г
перец молотый черный
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
95 ккал
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Овощи помыть, при необходимости почистить.
2
Кабачки порезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду и тушить в растительном масле без крышки примерно 10 минут, пока кабачки не станут мягкими и не уйдет влага. Главное следить, чтобы овощи не поджаривались.
3
Морковь натереть на крупной терке, лук порезать средними кубиками, корень петрушки мелко нарезать. Все это высыпать на отдельно сковороду и пассеровать на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Овощи выложить в глубокую миску, добавить к ним готовые кабачки.
4
Всю массу пропустить через мясорубку, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками. Накрыть крышкой и варить в течение 1 часа на медленном огне, периодически помешивая.
5
Добавить в смесь сахар, соль, томатную пасту, перец и добавить немного растительного масла. Все хорошо перемешать и варить еще 30 минут.
6
Влить уксус, чеснок продавить через пресс и добавить к овощам. Протушить еще 8 минут.
7
Горячую смесь влить в предварительно стерилизованные банки, закатать. Перевернуть вверх дном, укутать в одеяло и после полного остывания убрать в прохладное место на хранение.
С помидорами, морковью, луком
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
3 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
900 г
морковь
1 кг
репчатый лук
900 г
помидоры
по вкусу
сахар
по вкусу
соль и черный перец
1 ст. л.
уксус 9%
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
6,3 г
Углеводы
7,4 г
Приготовление
1
Все овощи помыть, при необходимости почистить.
2
Кабачки порезать средними кубиками, если овощей слишком много – можно поделить на несколько частей и готовить отдельно каждую. Тушить кабачки в глубокой сковороде на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Переложить овощи в глубокую кастрюлю с толстыми стенками.
3
Лук также порезать кубиками и обжарить на отдельной сковороде до румяности (примерно 5 минут). Морковь натереть на терке и также пассеровать на отдельной сковороде около 10 минут.
4
Помидоры очистить от кожицы, нарезать. Вместе с луком и морковью добавить в кастрюлю к кабачкам, посолить и перебить блендером до однородности.
5
Варить в кастрюле под крышкой на медленном огне в течение 3 часов. При этом периодически помешивать, чтобы смесь не прилипала и не пригорала.
6
За 5 минут до окончания готовки влить уксус, добавить перец и специи по вкусу, размешать и разлить в горячем состоянии по стерилизованным банкам, закатать.
© Фото : PixabayОбжарка кабачков
© Фото : Pixabay
Обжарка кабачков
С яблоками
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
2 кг
кабачки
3 шт.
яблоки
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
400 г
помидоры
50 г
томатная паста
5 мл
уксус 9 %
12 г
соль
1 ст. л.
сахар
по вкусу
Черный перец, свежая петрушка
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
60 ккал
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Овощи и фрукты помыть, почистить и нарезать на крупные части.
2
Пропустить все заготовки через мясорубку. Получившуюся смесь переложить в казан или кастрюлю с толстыми стенками, добавить томатную пасту и перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
3
Добавить сахар, соль, уксус и тушить еще 5 минут. Разложить горячую смесь по стерилизованным банкам и закатать.
С болгарским перцем
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2,7 кг
кабачки
110 г
болгарский перец
380 г
репчатый лук
170 г
морковь
550 г
томатная паста
3 г
лимонная кислота
150 мл
растительное масло
по вкусу
соль, сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
52,2 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
1,4 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи помыть и почистить.
2
Кабачки, лук и перец порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Помидоры очистить от кожицы, перебить блендером и протереть через сито.
3
Соединить нарезанные овощи в большой кастрюле с толстыми стенками, перемешать. Добавить масло, томатную пасту и помидоры, снова хорошо перемешать.
4
Тушить смесь под крышкой на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая. Добавить соль и сахар, варить еще 1 час.
5
Добавить лимонную кислоту, проварить еще 5 минут. Если хочется более нежную консистенцию, можно пробить смесь блендером.
6
Горячую смесь разлить по подготовленным стерилизованным банкам и закатать.
С баклажанами
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
2 шт.
кабачки
2 шт.
баклажан
2 шт.
репчатый лук
80 г
томатная паста
3 шт.
зубчики чеснока
1 ст. л.
соль
3 г
молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
118,6 ккал
Белки
1 г
Жиры
8,4 г
Углеводы
10,2 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить и нарезать на средние кубики. Морковь натереть на терке, а баклажаны замочить в соленой воде на 10 минут.
2
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут, чтобы лук стал золотистым, а морковь мягкой.
3
Добавить к моркови и луку баклажаны и кабачки, тушить 10 минут (можно больше, если кабачки не успеют размягчиться). Массу измельчить блендером.
4
Добавить томатную пасту, соль, перец, измельченный чеснок и тушить на медленном огне 5 минут.
5
Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.
С тыквой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
3 шт.
Кабачки
1 шт.
морковь
1 шт.
сладкий перец
300 г
тыква
2 ст. л.
томатная паста
2 шт.
зубчики чеснока
6 г
соль
по вкусу
молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
52,1 ккал
Белки
1,2 г
Жиры
2 г
Углеводы
7,2 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить, нарезать равными кусками, смазать маслом и разложить на противне.
2
Отправить в духовку, разогретую до 180 °С, на 30 минут (время может варьироваться в зависимости от размеров кусочков, главное следить чтобы они не запеклись, но стали мягкими).
3
Овощи достать, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, измельчить блендером. Добавить в смесь томатную пасту, молотый перец, соль, продавленный через пресс чеснок.
4
Тушить массу на медленном огне в течение 10 минут. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Со свеклой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
кабачки
500 г
вареная свекла
500 г
репчатый лук
3 шт.
зубчики чеснока
200 г
сахар
1 ст. л.
соль
150 мл
уксус 9 %
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
83,7 ккал
Белки
1 г
Жиры
5,4 г
Углеводы
6,9 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки и свеклу натереть на крупной терке.
2
Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить в глубокой сковороде до золотистого цвета (примерно 5–7 минут).
3
Добавить к луку натертые кабачки и свеклу, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20–30 минут. Добавить пюре из чеснока, сахар, соль и протушить в течение 7 минут. При желании можно дополнительно пробить икру через блендер.
4
Горячую смесь разложить по стерилизованным банкам и закатать.
С базиликом
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
500 г
репчатый лук
300 г
морковь
1 шт.
головка чеснока
50 г
фиолетовый базилик
3 ст. л.
уксус 9 %
100 г
сахар
250 г
томатная паста
2 ст. л.
соль
3 г
паприка
3 г
молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
48 ккал
Белки
1,2 г
Жиры
3,2 г
Углеводы
4,4 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки и лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, базилик мелко нарубить.
2
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5–7 минут, добавить кабачки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
3
Смесь перебить блендером, добавить соль, сахар, уксус, паприку, перец, томатную пасту и базилик, хорошо перемешать и тушить 20 минут.
4
Горячую массу разлить по банкам и закатать.
С медом
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
кабачки
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
2 шт.
сладкий перец
6 г
соль
1 ст. л.
мед
1 ст. л.
уксус 9 %
3 ст. л.
томатная паста
100 мл
горячая вода
3 г
паприка
3 г
молотый черный перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
98,3 ккал
Белки
1,2 г
Жиры
5 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец и лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
2
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут. Всыпать все нарезанные овощи, закрыть крышкой и тушить на среднем огне 10 минут.
3
Измельчить массу блендером, добавить воду, томатную пасту, перемешать до однородности и тушить на медленном огне 20 минут.
4
Добавить мед, уксус, соль, специи и оставить на огне еще на 8 минут. Периодически нужно помешивать, чтобы не пригорело.
5
Горячую икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.
© Фото : Pexels/Polina KovalevaКабачки и помидоры
© Фото : Pexels/Polina Kovaleva
Кабачки и помидоры
С грибами
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
500 г
кабачки
300 г
шампиньоны
200 г
помидоры
2 шт.
репчатый лук
1 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
3 шт.
зубчики чеснока
6 г
соль
3 г
черный молотый перец
1 ст. л.
лимонный сок
6 г
сахар
по вкусу
укроп
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
49,3 ккал
Белки
1,4 г
Жиры
2,2 г
Углеводы
5,9 г
Приготовление
1
Овощи помыть и почистить. Кабачки, лук и шампиньоны нарезать средними кубиками. Морковь натереть на крупной терке, помидоры очистить от кожицы и нарезать.
2
В казане или глубокой сковороде обжарить морковь с луком в течение 5 минут. Добавить кабачки, перец, грибы и помидоры, тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
3
Смесь измельчить блендером, добавить соль, сахар, лимонный сок, пюре из чеснока и укроп, хорошо перемешать. Томить еще 10 минут.
4
Огонь выключить, оставить смесь настаиваться еще на 5 минут и разлить еще горячую по стерилизованным банкам, закатать.
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Кусочками
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 кг
Кабачки
2 шт.
Репчатый лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Сладкий перец
3 шт.
Зубчики чеснока
2 ст. л.
Томатная паста
30 г
Укроп
6 г
Соль
3 г
Молотый черный перец
150 мл
Вода
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
64 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
2,4 г
Углеводы
8,7 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить и нарезать все мелкими кубиками.
2
Лук с морковью обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут.
3
Добавить кабачки и сладкий перец и под крышкой на медленном огне тушить 10 минут. После этого добавить томатную пасту, горячую воду, сахар, измельченные укроп и чеснок, оставить тушиться на 15 минут.
4
Посолить, поперчить, выключить огонь и оставить на 5 минут томиться. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.
Без уксуса
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
25 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2,5 кг
Кабачки
1 кг
Репчатый лук
150 г
Майонез
150 мл
Растительное масло
8 ст. л.
Сахар
200 г
Томатная паста
6 г
Черный молотый перец
6 г
Красный молотый перец
2 ст. л.
Соль
4 шт.
Зубчики чеснока
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
71,5 ккал
Белки
1,3 г
Жиры
3,7 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить, нарезать на крупные куски. Пропустить их в общую миску через мясорубку.
2
Переложить массу в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, добавить масло и поставить на средний огонь. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить в течение 1 часа. Массу периодически помешивать.
3
Добавить специи, сахар, томатную пасту и майонез. Хорошо перемешать и снова варить на слабом огне 1 час.
4
Выдавить чеснок в икру, перемешать и проварить еще 5 минут. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам и закатать.
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В мультиварке
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
Кабачки
800 г
Морковь
400 г
Лук
30 г
Чсенок
300 г
Сладкий перец
400 г
Помидоры
15 мл
Уксус 6%
6 г
Соль
50 г
Растительное масло
1,5 г
Черный молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
40,7 ккал
Белки
7 г
Жиры
2 г
Углеводы
5,1 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец, лук и помидоры нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
2
В чашу мультиварки залить масло, выложить лук, чеснок, перец и морковь. Хорошо перемешать и выставить режим "Жарка" на 25 минут. Готовить с открытой крышкой, периодически помешивая.
3
Добавить помидоры, перемешать, добавить кабачки. Закрыть крышку мультиварки, поставить режим "Тушение" на 1 час 25 минут. Спустя полчаса после начала открыть крышку и перемешать массу.
4
Выложить все овощи в миску и пробить погружным блендером и снова вылить в чашу мультиварки. На программе "Тушение" снова протушить массу в течение 20 минут.
5
Горячую смесь разложить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.
В духовке
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 шт.
Кабачки
1 шт.
Болгарский перец
2 шт.
Морковь
3 шт.
Зубчики чеснока
1 шт.
Репчатый лук
2 шт.
Томаты
1 ст. л.
Сахар
3 г
Лимонная кислота
50 мл
Растительное масло
по вкусу
Соль и перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
85,6 ккал
Белки
1 г
Жиры
6,5 г
Углеводы
6 г
Приготовление
1
Овощи все помыть, почистить. Кабачки, лук и перец нарезать средними кубиками, морковь колечками, помидоры мелко нарубить, чеснок оставить зубчиками.
2
Все подготовленные овощи положить в рукав для запекания, влить растительное масло, добавить сахар, перец и соль. Перемешать, перебирая пакет.
3
Защипнуть рукав с двух сторон, положить его на противень и проколоть в нескольких местах.
4
Духовку разогреть до 180 °С, поместить в нее противень с овощами и оставить на 1 час.
5
Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.
6
Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.
Советы кулинаров
Семен Панин, технолог общественного питания, отмечает, для того чтобы улучшить вкусовые качества кабачковой икры и придать ей нежную, шелковистую текстуру, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
- —кабачки лучше выбирать августовского урожая. Если собирать раньше – они будут недозревшими, а позже – перезревшими;
- —если нравится сладковатая икра, то лучше выбирать среднеспелые плоды или цуккини;
- —лучше всего изначально выбирать целые кабачки, без повреждений и вмятин. Их, конечно, можно срезать, но они уже негативно влияют на вкусовые качества овоща;
- —если кабачки немного перезревшие, с плотной толстой кожей и горьковатой мякотью, то предварительно их можно замочить в подсоленной воде на 20 минут. Это поможет избежать горечи в икре;
- —если в рецепте указана томатная паста, то ее лучше предварительно немного разбавить водой. Она слишком концентрирована, и икра может получиться кислой;
- —кабачковую икру с тыквой можно сделать пикантной, добавив в нее индийские специи, например карри мадрас или гарам масала, а также положив в нее изюм.
Сбор урожая кабачков