С тыквой, перцем и по советскому ГОСТу: простые рецепты кабачковой икры

Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и многие другие. Как сделать вкусную кабачковую икру на зиму в домашних условиях, лучшие простые рецепты и рекомендации, – в материале РИА Новости.

Кабачковая икра на зиму

Кабачковая икра – классическая закуска, полезная и низкокалорийная. Ее можно есть в качестве самостоятельного или дополнения к основному блюду и/или хлебу. Наиболее насыщенный вкус у кабачковой икры собственного производства, к тому же его можно улучшить, добавив специи и дополнительные ингредиенты на свое усмотрение.

Пищевая ценность

Пищевая ценность кабачковой икры во многом зависит от выбранного рецепта. В классическом варианте такие цифры (на 100 г):

Свойство Значение Калорийность 90,8 ккал Белки 1,6 г Углеводы 7,4 г Жиры 6,3 г

Подготовка кабачков

Первый этап подготовки – это выбор правильных кабачков. Технически для кабачковой икры подойдут любые, но чтобы она получилась с нежной текстурой и насыщенным вкусом, лучше выбирать молодые плоды светло-зеленого цвета и длиной не более 20 см.

Такие кабачки не требуют трудоемкой зачистки – достаточно хорошо промыть, удалить плодоножку и срезать поврежденные участки. Если был выбран взрослый поздний плод, то дополнительно необходимо срезать плотную кожицу и удалить семена внутри.

© Фото : Pixabay/furbymama Желтый кабачок © Фото : Pixabay/furbymama Желтый кабачок

Популярные рецепты икры

Существует большое количество рецептов кабачковой икры: от классического с помидорами до пикантных с медом и чесноком.

Классический Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 3 кг кабачки 1 кг помидоры 500 г лук репчатый 300 г морковь 4 шт. зубчики чеснока 3 ст. л. мука 1 ст. л. сахар 1,5 ст. л. соль 50 мл уксус по вкусу черный молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 90,8 ккал Белки 1,6 г Жиры 6,3 г Углеводы 7,4 г Приготовление 1 Овощи помыть, нарезать. 2 В глубокой сковороде обжарить лук с морковью, пока лук не станет золотистым, а морковь мягкой. 3 Добавить помидоры, кабачки и тушить под крышкой на среднем огне около 10 минут. Главное следить, чтобы масса не пригорела. 4 Измельчить овощи в сковороде погружным блендером, тушить еще 30 минут. 5 В это время на отдельной сковороде обжарить муку до золотистого цвета. 6 Добавить к овощам муку, соль, сахар и молотый перец. Перемешать и томить смесь на медленном огне 10 минут. 7 Добавить уксус, через пресс продавить чеснок, проварить еще 5 минут. 8 Банки простерилизовать, разлить по ним готовую икру и закатать.

С майонезом Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 2 кг кабачки 3 шт. лук репчатый 100 мл майонез 1 2 ст. л. томатная паста 2-3 г лимонная кислота по вкусу соль и молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 95,1 ккал Белки 1,1 г Жиры 6,7 г Углеводы 7,9 г Приготовление 1 Овощи подготовить, помыть и нарезать мелким кубиком. 2 Лук и морковь обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить кабачки и протушить еще 10 минут. 3 Смесь измельчить погружным блендером, добавить томатную пасту и майонез, перемешать и оставить на медленном огне 30 минут. При необходимости помешивать, чтобы не пригорело. 4 Добавить лимонную кислоту, соль, сахар и молотый перец. Хорошо перемешать и тушить 10 минут. 5 Готовую икру разлить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.

С томатной пастой Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 2 шт. кабачки 1 шт. лук репчатый 2 шт. морковь 1 шт. головка чеснока 1 шт. перец чили 3 ст. л. томатная паста 2 ст. л. уксус 9 по вкусу соль, сахар и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 81 ккал Жиры 6 г Углеводы 7 г Приготовление 1 Овощи подготовить, помыть, очистить. 2 Лук нарезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду, добавить очищенные зубчики чеснока (нарезать не нужно) и обжарить в течение 3–4 минут. 3 Добавить к смеси нарезанные кабачки, тушить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить томатную пасту, сахар, соль и специи (например, зиру, молотый перец и лавровый лист), перемешать. 4 Смесь переложить из сковороды в кастрюлю с толстыми стенками. Если масса получилась густой – добавить кипятка до нужной консистенции. Накрыть крышкой и варить 1 час, постоянно помешивая. 5 Заготовку пробить погружным блендером (если был добавлен лавровый лист – его нужно предварительно вытащить). Влить уксус, перемешать, настоять в течение 2 минут. 6 Икру разлить по стерилизованным банкам, закатать и оставить остывать. После этого банки можно убрать в холодное место на хранение.

С лимонной кислотой Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки Ингредиенты 1,6 кг кабачки 350 г морковь 360 г репчатый лук 400 г томаты 9 г соль 2 ст. л. сахар 6 г перец молотый черный 3 г кориандр 3 г куркума 6 г лимонная кислота Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 90,8 ккал Белки 1,6 г Жиры 6,3 г Углеводы 7,4 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить. Морковь натереть на крупной терке, помидоры, лук и кабачки нарезать крупными кубиками. 2 Морковь протушить в казане или глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить к ней лук и тушить еще 10 минут на среднем огне, пока лук не станет золотистого цвета. 3 К моркови и луку добавить кабачки, перемешать и готовить 5 минут. Добавить помидоры, перемешать и продолжать готовить на среднем огне примерно 30 минут. 4 Смесь перебить погружным блендером, пока масса не станет однородной. Добавить куркуму, сахар, кориандр, соль и хорошо перемешать. Оставить смесь вариться на медленном огне под крышкой на 40 минут. Периодически можно помешивать, чтобы не пригорело. 5 За 5 минут до конца готовки добавить лимонную кислоту и перемешать. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.

По ГОСТу СССР Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 3 кг кабачки 1 кг репчатый лук 900 г морковь 290 мл масло подсолнечное 5 ст. л. томатная паста 9 шт. зубчики чеснока 160 г сахар 2 ст. л. соль 5 мл эссенция уксусная 70 % 1 ст. л. корень петрушки 6 г перец молотый черный Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 95 ккал Белки 1 г Жиры 7 г Углеводы 7 г Приготовление 1 Овощи помыть, при необходимости почистить. 2 Кабачки порезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду и тушить в растительном масле без крышки примерно 10 минут, пока кабачки не станут мягкими и не уйдет влага. Главное следить, чтобы овощи не поджаривались. 3 Морковь натереть на крупной терке, лук порезать средними кубиками, корень петрушки мелко нарезать. Все это высыпать на отдельно сковороду и пассеровать на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Овощи выложить в глубокую миску, добавить к ним готовые кабачки. 4 Всю массу пропустить через мясорубку, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками. Накрыть крышкой и варить в течение 1 часа на медленном огне, периодически помешивая. 5 Добавить в смесь сахар, соль, томатную пасту, перец и добавить немного растительного масла. Все хорошо перемешать и варить еще 30 минут. 6 Влить уксус, чеснок продавить через пресс и добавить к овощам. Протушить еще 8 минут. 7 Горячую смесь влить в предварительно стерилизованные банки, закатать. Перевернуть вверх дном, укутать в одеяло и после полного остывания убрать в прохладное место на хранение.

С помидорами, морковью, луком Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 3 ч. 30 мин. Ингредиенты 3 кг кабачки 900 г морковь 1 кг репчатый лук 900 г помидоры по вкусу сахар по вкусу соль и черный перец 1 ст. л. уксус 9% Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 90,8 ккал Белки 1,6 г Жиры 6,3 г Углеводы 7,4 г Приготовление 1 Все овощи помыть, при необходимости почистить. 2 Кабачки порезать средними кубиками, если овощей слишком много – можно поделить на несколько частей и готовить отдельно каждую. Тушить кабачки в глубокой сковороде на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Переложить овощи в глубокую кастрюлю с толстыми стенками. 3 Лук также порезать кубиками и обжарить на отдельной сковороде до румяности (примерно 5 минут). Морковь натереть на терке и также пассеровать на отдельной сковороде около 10 минут. 4 Помидоры очистить от кожицы, нарезать. Вместе с луком и морковью добавить в кастрюлю к кабачкам, посолить и перебить блендером до однородности. 5 Варить в кастрюле под крышкой на медленном огне в течение 3 часов. При этом периодически помешивать, чтобы смесь не прилипала и не пригорала. 6 За 5 минут до окончания готовки влить уксус, добавить перец и специи по вкусу, размешать и разлить в горячем состоянии по стерилизованным банкам, закатать.

© Фото : Pixabay Обжарка кабачков © Фото : Pixabay Обжарка кабачков

С яблоками Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 2 кг кабачки 3 шт. яблоки 2 шт. репчатый лук 2 шт. морковь 400 г помидоры 50 г томатная паста 5 мл уксус 9 % 12 г соль 1 ст. л. сахар по вкусу Черный перец, свежая петрушка Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 60 ккал Белки 1 г Жиры 3 г Углеводы 7 г Приготовление 1 Овощи и фрукты помыть, почистить и нарезать на крупные части. 2 Пропустить все заготовки через мясорубку. Получившуюся смесь переложить в казан или кастрюлю с толстыми стенками, добавить томатную пасту и перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут. 3 Добавить сахар, соль, уксус и тушить еще 5 минут. Разложить горячую смесь по стерилизованным банкам и закатать.

С болгарским перцем Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2,7 кг кабачки 110 г болгарский перец 380 г репчатый лук 170 г морковь 550 г томатная паста 3 г лимонная кислота 150 мл растительное масло по вкусу соль, сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 52,2 ккал Белки 1,6 г Жиры 1,4 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Овощи помыть и почистить. 2 Кабачки, лук и перец порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Помидоры очистить от кожицы, перебить блендером и протереть через сито. 3 Соединить нарезанные овощи в большой кастрюле с толстыми стенками, перемешать. Добавить масло, томатную пасту и помидоры, снова хорошо перемешать. 4 Тушить смесь под крышкой на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая. Добавить соль и сахар, варить еще 1 час. 5 Добавить лимонную кислоту, проварить еще 5 минут. Если хочется более нежную консистенцию, можно пробить смесь блендером. 6 Горячую смесь разлить по подготовленным стерилизованным банкам и закатать.

С баклажанами Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 шт. кабачки 2 шт. баклажан 2 шт. репчатый лук 80 г томатная паста 3 шт. зубчики чеснока 1 ст. л. соль 3 г молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 118,6 ккал Белки 1 г Жиры 8,4 г Углеводы 10,2 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить и нарезать на средние кубики. Морковь натереть на терке, а баклажаны замочить в соленой воде на 10 минут. 2 Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут, чтобы лук стал золотистым, а морковь мягкой. 3 Добавить к моркови и луку баклажаны и кабачки, тушить 10 минут (можно больше, если кабачки не успеют размягчиться). Массу измельчить блендером. 4 Добавить томатную пасту, соль, перец, измельченный чеснок и тушить на медленном огне 5 минут. 5 Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.

С тыквой Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 3 шт. Кабачки 1 шт. морковь 1 шт. сладкий перец 300 г тыква 2 ст. л. томатная паста 2 шт. зубчики чеснока 6 г соль по вкусу молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 52,1 ккал Белки 1,2 г Жиры 2 г Углеводы 7,2 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить, нарезать равными кусками, смазать маслом и разложить на противне. 2 Отправить в духовку, разогретую до 180 °С, на 30 минут (время может варьироваться в зависимости от размеров кусочков, главное следить чтобы они не запеклись, но стали мягкими). 3 Овощи достать, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, измельчить блендером. Добавить в смесь томатную пасту, молотый перец, соль, продавленный через пресс чеснок. 4 Тушить массу на медленном огне в течение 10 минут. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Со свеклой Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг кабачки 500 г вареная свекла 500 г репчатый лук 3 шт. зубчики чеснока 200 г сахар 1 ст. л. соль 150 мл уксус 9 % Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 83,7 ккал Белки 1 г Жиры 5,4 г Углеводы 6,9 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить. Кабачки и свеклу натереть на крупной терке. 2 Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить в глубокой сковороде до золотистого цвета (примерно 5–7 минут). 3 Добавить к луку натертые кабачки и свеклу, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20–30 минут. Добавить пюре из чеснока, сахар, соль и протушить в течение 7 минут. При желании можно дополнительно пробить икру через блендер. 4 Горячую смесь разложить по стерилизованным банкам и закатать.

С базиликом Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 3 кг кабачки 500 г репчатый лук 300 г морковь 1 шт. головка чеснока 50 г фиолетовый базилик 3 ст. л. уксус 9 % 100 г сахар 250 г томатная паста 2 ст. л. соль 3 г паприка 3 г молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 48 ккал Белки 1,2 г Жиры 3,2 г Углеводы 4,4 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить. Кабачки и лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, базилик мелко нарубить. 2 Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5–7 минут, добавить кабачки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут. 3 Смесь перебить блендером, добавить соль, сахар, уксус, паприку, перец, томатную пасту и базилик, хорошо перемешать и тушить 20 минут. 4 Горячую массу разлить по банкам и закатать.

С медом Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг кабачки 2 шт. репчатый лук 2 шт. морковь 2 шт. сладкий перец 6 г соль 1 ст. л. мед 1 ст. л. уксус 9 % 3 ст. л. томатная паста 100 мл горячая вода 3 г паприка 3 г молотый черный перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 98,3 ккал Белки 1,2 г Жиры 5 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец и лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. 2 Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут. Всыпать все нарезанные овощи, закрыть крышкой и тушить на среднем огне 10 минут. 3 Измельчить массу блендером, добавить воду, томатную пасту, перемешать до однородности и тушить на медленном огне 20 минут. 4 Добавить мед, уксус, соль, специи и оставить на огне еще на 8 минут. Периодически нужно помешивать, чтобы не пригорело. 5 Горячую икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.

© Фото : Pexels/Polina Kovaleva Кабачки и помидоры © Фото : Pexels/Polina Kovaleva Кабачки и помидоры

С грибами Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 500 г кабачки 300 г шампиньоны 200 г помидоры 2 шт. репчатый лук 1 шт. морковь 1 шт. болгарский перец 3 шт. зубчики чеснока 6 г соль 3 г черный молотый перец 1 ст. л. лимонный сок 6 г сахар по вкусу укроп Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 49,3 ккал Белки 1,4 г Жиры 2,2 г Углеводы 5,9 г Приготовление 1 Овощи помыть и почистить. Кабачки, лук и шампиньоны нарезать средними кубиками. Морковь натереть на крупной терке, помидоры очистить от кожицы и нарезать. 2 В казане или глубокой сковороде обжарить морковь с луком в течение 5 минут. Добавить кабачки, перец, грибы и помидоры, тушить на медленном огне под крышкой 10 минут. 3 Смесь измельчить блендером, добавить соль, сахар, лимонный сок, пюре из чеснока и укроп, хорошо перемешать. Томить еще 10 минут. 4 Огонь выключить, оставить смесь настаиваться еще на 5 минут и разлить еще горячую по стерилизованным банкам, закатать.

Кусочками Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг Кабачки 2 шт. Репчатый лук 1 шт. Морковь 1 шт. Сладкий перец 3 шт. Зубчики чеснока 2 ст. л. Томатная паста 30 г Укроп 6 г Соль 3 г Молотый черный перец 150 мл Вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 64 ккал Белки 1,6 г Жиры 2,4 г Углеводы 8,7 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить и нарезать все мелкими кубиками. 2 Лук с морковью обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут. 3 Добавить кабачки и сладкий перец и под крышкой на медленном огне тушить 10 минут. После этого добавить томатную пасту, горячую воду, сахар, измельченные укроп и чеснок, оставить тушиться на 15 минут. 4 Посолить, поперчить, выключить огонь и оставить на 5 минут томиться. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.

Без уксуса Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 25 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2,5 кг Кабачки 1 кг Репчатый лук 150 г Майонез 150 мл Растительное масло 8 ст. л. Сахар 200 г Томатная паста 6 г Черный молотый перец 6 г Красный молотый перец 2 ст. л. Соль 4 шт. Зубчики чеснока Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 71,5 ккал Белки 1,3 г Жиры 3,7 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить, нарезать на крупные куски. Пропустить их в общую миску через мясорубку. 2 Переложить массу в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, добавить масло и поставить на средний огонь. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить в течение 1 часа. Массу периодически помешивать. 3 Добавить специи, сахар, томатную пасту и майонез. Хорошо перемешать и снова варить на слабом огне 1 час. 4 Выдавить чеснок в икру, перемешать и проварить еще 5 минут. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам и закатать.

В мультиварке Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2 кг Кабачки 800 г Морковь 400 г Лук 30 г Чсенок 300 г Сладкий перец 400 г Помидоры 15 мл Уксус 6% 6 г Соль 50 г Растительное масло 1,5 г Черный молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 40,7 ккал Белки 7 г Жиры 2 г Углеводы 5,1 г Приготовление 1 Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец, лук и помидоры нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. 2 В чашу мультиварки залить масло, выложить лук, чеснок, перец и морковь. Хорошо перемешать и выставить режим "Жарка" на 25 минут. Готовить с открытой крышкой, периодически помешивая. 3 Добавить помидоры, перемешать, добавить кабачки. Закрыть крышку мультиварки, поставить режим "Тушение" на 1 час 25 минут. Спустя полчаса после начала открыть крышку и перемешать массу. 4 Выложить все овощи в миску и пробить погружным блендером и снова вылить в чашу мультиварки. На программе "Тушение" снова протушить массу в течение 20 минут. 5 Горячую смесь разложить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.

В духовке Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 2 шт. Кабачки 1 шт. Болгарский перец 2 шт. Морковь 3 шт. Зубчики чеснока 1 шт. Репчатый лук 2 шт. Томаты 1 ст. л. Сахар 3 г Лимонная кислота 50 мл Растительное масло по вкусу Соль и перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 85,6 ккал Белки 1 г Жиры 6,5 г Углеводы 6 г Приготовление 1 Овощи все помыть, почистить. Кабачки, лук и перец нарезать средними кубиками, морковь колечками, помидоры мелко нарубить, чеснок оставить зубчиками. 2 Все подготовленные овощи положить в рукав для запекания, влить растительное масло, добавить сахар, перец и соль. Перемешать, перебирая пакет. 3 Защипнуть рукав с двух сторон, положить его на противень и проколоть в нескольких местах. 4 Духовку разогреть до 180 °С, поместить в нее противень с овощами и оставить на 1 час. 5 Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты. 6 Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.

Советы кулинаров

Семен Панин, технолог общественного питания, отмечает, для того чтобы улучшить вкусовые качества кабачковой икры и придать ей нежную, шелковистую текстуру, стоит обратить внимание на следующие рекомендации: