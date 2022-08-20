С тыквой, перцем и по советскому ГОСТу: простые рецепты кабачковой икры

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Кабачковая икра на зиму: лучшие вкусные и простые рецепты в домашних условиях
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Классический
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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PT15M
Закуска
90,8
1,6
6,3
7,4
кабачки, 3 кг
помидоры , 1 кг
лук репчатый, 500 г
морковь , 300 г
зубчики чеснока , 4 шт.
мука, 3 ст. л.
сахар, 1 ст. л.
соль , 1,5 ст. л.
уксус, 50 мл
черный молотый перец
Овощи помыть, нарезать.
Шаг 1
В глубокой сковороде обжарить лук с морковью, пока лук не станет золотистым, а морковь мягкой.
Шаг 2
Добавить помидоры, кабачки и тушить под крышкой на среднем огне около 10 минут. Главное следить, чтобы масса не пригорела.
Шаг 3
Измельчить овощи в сковороде погружным блендером, тушить еще 30 минут.
Шаг 4
В это время на отдельной сковороде обжарить муку до золотистого цвета.
Шаг 5
Добавить к овощам муку, соль, сахар и молотый перец. Перемешать и томить смесь на медленном огне 10 минут.
Шаг 6
Добавить уксус, через пресс продавить чеснок, проварить еще 5 минут.
Шаг 7
Банки простерилизовать, разлить по ним готовую икру и закатать.
Шаг 8
россия, кулинария, еда
С майонезом
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
95,1
1,1
6,7
7,9
кабачки , 2 кг
лук репчатый, 3 шт.
майонез 1, 100 мл
томатная паста, 2 ст. л.
лимонная кислота , 2-3 г
соль и молотый перец
Овощи подготовить, помыть и нарезать мелким кубиком.
Шаг 1
Лук и морковь обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить кабачки и протушить еще 10 минут.
Шаг 2
Смесь измельчить погружным блендером, добавить томатную пасту и майонез, перемешать и оставить на медленном огне 30 минут. При необходимости помешивать, чтобы не пригорело.
Шаг 3
Добавить лимонную кислоту, соль, сахар и молотый перец. Хорошо перемешать и тушить 10 минут.
Шаг 4
Готовую икру разлить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 5
россия, кулинария, еда
С томатной пастой
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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PT15M
Закуска
81
6
7
кабачки , 2 шт.
лук репчатый, 1 шт.
морковь, 2 шт.
головка чеснока , 1 шт.
перец чили, 1 шт.
томатная паста , 3 ст. л.
уксус 9 , 2 ст. л.
соль, сахар и специи
Овощи подготовить, помыть, очистить.
Шаг 1
Лук нарезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду, добавить очищенные зубчики чеснока (нарезать не нужно) и обжарить в течение 3–4 минут.
Шаг 2
Добавить к смеси нарезанные кабачки, тушить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить томатную пасту, сахар, соль и специи (например, зиру, молотый перец и лавровый лист), перемешать.
Шаг 3
Смесь переложить из сковороды в кастрюлю с толстыми стенками. Если масса получилась густой – добавить кипятка до нужной консистенции. Накрыть крышкой и варить 1 час, постоянно помешивая.
Шаг 4
Заготовку пробить погружным блендером (если был добавлен лавровый лист – его нужно предварительно вытащить). Влить уксус, перемешать, настоять в течение 2 минут.
Шаг 5
Икру разлить по стерилизованным банкам, закатать и оставить остывать. После этого банки можно убрать в холодное место на хранение.
Шаг 6
россия, кулинария, еда
С лимонной кислотой
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
90,8
1,6
6,3
7,4
кабачки, 1,6 кг
морковь , 350 г
репчатый лук, 360 г
томаты, 400 г
соль, 9 г
сахар, 2 ст. л.
перец молотый черный, 6 г
кориандр , 3 г
куркума, 3 г
лимонная кислота, 6 г
Овощи помыть, почистить. Морковь натереть на крупной терке, помидоры, лук и кабачки нарезать крупными кубиками.
Шаг 1
Морковь протушить в казане или глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить к ней лук и тушить еще 10 минут на среднем огне, пока лук не станет золотистого цвета.
Шаг 2
К моркови и луку добавить кабачки, перемешать и готовить 5 минут. Добавить помидоры, перемешать и продолжать готовить на среднем огне примерно 30 минут.
Шаг 3
Смесь перебить погружным блендером, пока масса не станет однородной. Добавить куркуму, сахар, кориандр, соль и хорошо перемешать. Оставить смесь вариться на медленном огне под крышкой на 40 минут. Периодически можно помешивать, чтобы не пригорело.
Шаг 4
За 5 минут до конца готовки добавить лимонную кислоту и перемешать. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.
Шаг 5
россия, кулинария, еда
По ГОСТу СССР
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
95
1
7
7
кабачки, 3 кг
репчатый лук, 1 кг
морковь, 900 г
масло подсолнечное, 290 мл
томатная паста, 5 ст. л.
зубчики чеснока, 9 шт.
сахар , 160 г
соль, 2 ст. л.
эссенция уксусная 70 %, 5 мл
корень петрушки, 1 ст. л.
перец молотый черный , 6 г
Овощи помыть, при необходимости почистить.
Шаг 1
Кабачки порезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду и тушить в растительном масле без крышки примерно 10 минут, пока кабачки не станут мягкими и не уйдет влага. Главное следить, чтобы овощи не поджаривались.
Шаг 2
Морковь натереть на крупной терке, лук порезать средними кубиками, корень петрушки мелко нарезать. Все это высыпать на отдельно сковороду и пассеровать на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Овощи выложить в глубокую миску, добавить к ним готовые кабачки.
Шаг 3
Всю массу пропустить через мясорубку, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками. Накрыть крышкой и варить в течение 1 часа на медленном огне, периодически помешивая.
Шаг 4
Добавить в смесь сахар, соль, томатную пасту, перец и добавить немного растительного масла. Все хорошо перемешать и варить еще 30 минут.
Шаг 5
Влить уксус, чеснок продавить через пресс и добавить к овощам. Протушить еще 8 минут.
Шаг 6
Горячую смесь влить в предварительно стерилизованные банки, закатать. Перевернуть вверх дном, укутать в одеяло и после полного остывания убрать в прохладное место на хранение.
Шаг 7
россия, кулинария, еда
С помидорами, морковью, луком
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
90,8
1,6
6,3
7,4
кабачки, 3 кг
морковь , 900 г
репчатый лук, 1 кг
помидоры, 900 г
сахар
соль и черный перец
уксус 9%, 1 ст. л.
Все овощи помыть, при необходимости почистить.
Шаг 1
Кабачки порезать средними кубиками, если овощей слишком много – можно поделить на несколько частей и готовить отдельно каждую. Тушить кабачки в глубокой сковороде на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Переложить овощи в глубокую кастрюлю с толстыми стенками.
Шаг 2
Лук также порезать кубиками и обжарить на отдельной сковороде до румяности (примерно 5 минут). Морковь натереть на терке и также пассеровать на отдельной сковороде около 10 минут.
Шаг 3
Помидоры очистить от кожицы, нарезать. Вместе с луком и морковью добавить в кастрюлю к кабачкам, посолить и перебить блендером до однородности.
Шаг 4
Варить в кастрюле под крышкой на медленном огне в течение 3 часов. При этом периодически помешивать, чтобы смесь не прилипала и не пригорала.
Шаг 5
За 5 минут до окончания готовки влить уксус, добавить перец и специи по вкусу, размешать и разлить в горячем состоянии по стерилизованным банкам, закатать.
Шаг 6
россия, кулинария, еда
С яблоками
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
60
1
3
7
кабачки , 2 кг
яблоки , 3 шт.
репчатый лук, 2 шт.
морковь , 2 шт.
помидоры, 400 г
томатная паста, 50 г
уксус 9 %, 5 мл
соль, 12 г
сахар, 1 ст. л.
Черный перец, свежая петрушка
Овощи и фрукты помыть, почистить и нарезать на крупные части.
Шаг 1
Пропустить все заготовки через мясорубку. Получившуюся смесь переложить в казан или кастрюлю с толстыми стенками, добавить томатную пасту и перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
Шаг 2
Добавить сахар, соль, уксус и тушить еще 5 минут. Разложить горячую смесь по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 3
россия, кулинария, еда
С болгарским перцем
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
52,2
1,6
1,4
8
кабачки, 2,7 кг
болгарский перец, 110 г
репчатый лук , 380 г
морковь, 170 г
томатная паста, 550 г
лимонная кислота, 3 г
растительное масло, 150 мл
соль, сахар
Овощи помыть и почистить.
Шаг 1
Кабачки, лук и перец порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Помидоры очистить от кожицы, перебить блендером и протереть через сито.
Шаг 2
Соединить нарезанные овощи в большой кастрюле с толстыми стенками, перемешать. Добавить масло, томатную пасту и помидоры, снова хорошо перемешать.
Шаг 3
Тушить смесь под крышкой на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая. Добавить соль и сахар, варить еще 1 час.
Шаг 4
Добавить лимонную кислоту, проварить еще 5 минут. Если хочется более нежную консистенцию, можно пробить смесь блендером.
Шаг 5
Горячую смесь разлить по подготовленным стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 6
россия, кулинария, еда
С баклажанами
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
118,6
1
8,4
10,2
кабачки, 2 шт.
баклажан, 2 шт.
репчатый лук, 2 шт.
томатная паста , 80 г
зубчики чеснока, 3 шт.
соль, 1 ст. л.
молотый перец, 3 г
Овощи помыть, почистить и нарезать на средние кубики. Морковь натереть на терке, а баклажаны замочить в соленой воде на 10 минут.
Шаг 1
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут, чтобы лук стал золотистым, а морковь мягкой.
Шаг 2
Добавить к моркови и луку баклажаны и кабачки, тушить 10 минут (можно больше, если кабачки не успеют размягчиться). Массу измельчить блендером.
Шаг 3
Добавить томатную пасту, соль, перец, измельченный чеснок и тушить на медленном огне 5 минут.
Шаг 4
Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.
Шаг 5
россия, кулинария, еда
С тыквой
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
52,1
1,2
2
7,2
Кабачки, 3 шт.
морковь , 1 шт.
сладкий перец , 1 шт.
тыква , 300 г
томатная паста , 2 ст. л.
зубчики чеснока, 2 шт.
соль, 6 г
молотый перец
Овощи помыть, почистить, нарезать равными кусками, смазать маслом и разложить на противне.
Шаг 1
Отправить в духовку, разогретую до 180 °С, на 30 минут (время может варьироваться в зависимости от размеров кусочков, главное следить чтобы они не запеклись, но стали мягкими).
Шаг 2
Овощи достать, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, измельчить блендером. Добавить в смесь томатную пасту, молотый перец, соль, продавленный через пресс чеснок.
Шаг 3
Тушить массу на медленном огне в течение 10 минут. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
россия, кулинария, еда
Со свеклой
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
83,7
1
5,4
6,9
кабачки, 1 кг
вареная свекла , 500 г
репчатый лук, 500 г
зубчики чеснока, 3 шт.
сахар, 200 г
соль , 1 ст. л.
уксус 9 %, 150 мл
Овощи помыть, почистить. Кабачки и свеклу натереть на крупной терке.
Шаг 1
Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить в глубокой сковороде до золотистого цвета (примерно 5–7 минут).
Шаг 2
Добавить к луку натертые кабачки и свеклу, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20–30 минут. Добавить пюре из чеснока, сахар, соль и протушить в течение 7 минут. При желании можно дополнительно пробить икру через блендер.
Шаг 3
Горячую смесь разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
россия, кулинария, еда
С базиликом
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
48
1,2
3,2
4,4
кабачки, 3 кг
репчатый лук , 500 г
морковь, 300 г
головка чеснока , 1 шт.
фиолетовый базилик, 50 г
уксус 9 %, 3 ст. л.
сахар , 100 г
томатная паста, 250 г
соль, 2 ст. л.
паприка, 3 г
молотый перец, 3 г
Овощи помыть, почистить. Кабачки и лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, базилик мелко нарубить.
Шаг 1
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5–7 минут, добавить кабачки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
Шаг 2
Смесь перебить блендером, добавить соль, сахар, уксус, паприку, перец, томатную пасту и базилик, хорошо перемешать и тушить 20 минут.
Шаг 3
Горячую массу разлить по банкам и закатать.
Шаг 4
россия, кулинария, еда
С медом
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
98,3
1,2
5
8
кабачки , 1 кг
репчатый лук, 2 шт.
морковь , 2 шт.
сладкий перец, 2 шт.
соль , 6 г
мед, 1 ст. л.
уксус 9 %, 1 ст. л.
томатная паста, 3 ст. л.
горячая вода, 100 мл
паприка , 3 г
молотый черный перец, 3 г
Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец и лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
Шаг 1
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут. Всыпать все нарезанные овощи, закрыть крышкой и тушить на среднем огне 10 минут.
Шаг 2
Измельчить массу блендером, добавить воду, томатную пасту, перемешать до однородности и тушить на медленном огне 20 минут.
Шаг 3
Добавить мед, уксус, соль, специи и оставить на огне еще на 8 минут. Периодически нужно помешивать, чтобы не пригорело.
Шаг 4
Горячую икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 5
россия, кулинария, еда
С грибами
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
49,3
1,4
2,2
5,9
кабачки, 500 г
шампиньоны , 300 г
помидоры, 200 г
репчатый лук , 2 шт.
морковь, 1 шт.
болгарский перец , 1 шт.
зубчики чеснока, 3 шт.
соль, 6 г
черный молотый перец, 3 г
лимонный сок, 1 ст. л.
сахар , 6 г
укроп
Овощи помыть и почистить. Кабачки, лук и шампиньоны нарезать средними кубиками. Морковь натереть на крупной терке, помидоры очистить от кожицы и нарезать.
Шаг 1
В казане или глубокой сковороде обжарить морковь с луком в течение 5 минут. Добавить кабачки, перец, грибы и помидоры, тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
Шаг 2
Смесь измельчить блендером, добавить соль, сахар, лимонный сок, пюре из чеснока и укроп, хорошо перемешать. Томить еще 10 минут.
Шаг 3
Огонь выключить, оставить смесь настаиваться еще на 5 минут и разлить еще горячую по стерилизованным банкам, закатать.
Шаг 4
россия, кулинария, еда
Кусочками
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
Разное
64
1,6
2,4
8,7
Кабачки, 1 кг
Репчатый лук, 2 шт.
Морковь, 1 шт.
Сладкий перец, 1 шт.
Зубчики чеснока, 3 шт.
Томатная паста, 2 ст. л.
Укроп, 30 г
Соль, 6 г
Молотый черный перец, 3 г
Вода, 150 мл
Овощи помыть, почистить и нарезать все мелкими кубиками.
Шаг 1
Лук с морковью обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут.
Шаг 2
Добавить кабачки и сладкий перец и под крышкой на медленном огне тушить 10 минут. После этого добавить томатную пасту, горячую воду, сахар, измельченные укроп и чеснок, оставить тушиться на 15 минут.
Шаг 3
Посолить, поперчить, выключить огонь и оставить на 5 минут томиться. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 4
россия, кулинария, еда
Без уксуса
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
Разное
71,5
1,3
3,7
8
Кабачки, 2,5 кг
Репчатый лук, 1 кг
Майонез, 150 г
Растительное масло, 150 мл
Сахар, 8 ст. л.
Томатная паста, 200 г
Черный молотый перец, 6 г
Красный молотый перец, 6 г
Соль, 2 ст. л.
Зубчики чеснока, 4 шт.
Овощи помыть, почистить, нарезать на крупные куски. Пропустить их в общую миску через мясорубку.
Шаг 1
Переложить массу в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, добавить масло и поставить на средний огонь. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить в течение 1 часа. Массу периодически помешивать.
Шаг 2
Добавить специи, сахар, томатную пасту и майонез. Хорошо перемешать и снова варить на слабом огне 1 час.
Шаг 3
Выдавить чеснок в икру, перемешать и проварить еще 5 минут. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
россия, кулинария, еда
В мультиварке
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
40,7
7
2
5,1
Кабачки, 2 кг
Морковь, 800 г
Лук, 400 г
Чсенок, 30 г
Сладкий перец, 300 г
Помидоры , 400 г
Уксус 6%, 15 мл
Соль, 6 г
Растительное масло, 50 г
Черный молотый перец, 1,5 г
Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец, лук и помидоры нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
Шаг 1
В чашу мультиварки залить масло, выложить лук, чеснок, перец и морковь. Хорошо перемешать и выставить режим "Жарка" на 25 минут. Готовить с открытой крышкой, периодически помешивая.
Шаг 2
Добавить помидоры, перемешать, добавить кабачки. Закрыть крышку мультиварки, поставить режим "Тушение" на 1 час 25 минут. Спустя полчаса после начала открыть крышку и перемешать массу.
Шаг 3
Выложить все овощи в миску и пробить погружным блендером и снова вылить в чашу мультиварки. На программе "Тушение" снова протушить массу в течение 20 минут.
Шаг 4
Горячую смесь разложить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 5
россия, кулинария, еда
В духовке
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и... РИА Новости, 20.08.2022
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Закуска
85,6
1
6,5
6
Кабачки, 2 шт.
Болгарский перец, 1 шт.
Морковь, 2 шт.
Зубчики чеснока, 3 шт.
Репчатый лук, 1 шт.
Томаты, 2 шт.
Сахар, 1 ст. л.
Лимонная кислота, 3 г
Растительное масло, 50 мл
Соль и перец
Овощи все помыть, почистить. Кабачки, лук и перец нарезать средними кубиками, морковь колечками, помидоры мелко нарубить, чеснок оставить зубчиками.
Шаг 1
Все подготовленные овощи положить в рукав для запекания, влить растительное масло, добавить сахар, перец и соль. Перемешать, перебирая пакет.
Шаг 2
Защипнуть рукав с двух сторон, положить его на противень и проколоть в нескольких местах.
Шаг 3
Духовку разогреть до 180 °С, поместить в нее противень с овощами и оставить на 1 час.
Шаг 4
Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.
Шаг 5
Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.
Шаг 6
россия, кулинария, еда
08:48 20.08.2022 (обновлено: 10:52 20.08.2022)
 

С тыквой, перцем и по советскому ГОСТу: простые рецепты кабачковой икры

CC BY 4.0 / Mariya Voronina / Кабачковая икра домашнего приготовления / Cropped imageКабачковая икра
Кабачковая икра - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
CC BY 4.0 / Mariya Voronina / Кабачковая икра домашнего приготовления / Cropped image
Читать ria.ru в
Оглавление
Кабачковая икра – одна из самых популярных закусок, заготавливаемых летом. У нее существует множество вариаций: с томатной пастой и без, с тыквой, яблоками и многие другие. Как сделать вкусную кабачковую икру на зиму в домашних условиях, лучшие простые рецепты и рекомендации, – в материале РИА Новости.

Кабачковая икра на зиму

Кабачковая икра – классическая закуска, полезная и низкокалорийная. Ее можно есть в качестве самостоятельного или дополнения к основному блюду и/или хлебу. Наиболее насыщенный вкус у кабачковой икры собственного производства, к тому же его можно улучшить, добавив специи и дополнительные ингредиенты на свое усмотрение.
© Фото : Unsplash / Jason BriscoeПриготовление кабачков
Приготовление кабачков - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Unsplash / Jason Briscoe
Приготовление кабачков

Пищевая ценность

Пищевая ценность кабачковой икры во многом зависит от выбранного рецепта. В классическом варианте такие цифры (на 100 г):

Свойство

Значение

Калорийность

90,8 ккал

Белки

1,6 г

Углеводы

7,4 г

Жиры

6,3 г

Подготовка кабачков

Первый этап подготовки – это выбор правильных кабачков. Технически для кабачковой икры подойдут любые, но чтобы она получилась с нежной текстурой и насыщенным вкусом, лучше выбирать молодые плоды светло-зеленого цвета и длиной не более 20 см.
Такие кабачки не требуют трудоемкой зачистки – достаточно хорошо промыть, удалить плодоножку и срезать поврежденные участки. Если был выбран взрослый поздний плод, то дополнительно необходимо срезать плотную кожицу и удалить семена внутри.
© Фото : Pixabay/furbymamaЖелтый кабачок
Желтый кабачок - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Pixabay/furbymama
Желтый кабачок

Популярные рецепты икры

Существует большое количество рецептов кабачковой икры: от классического с помидорами до пикантных с медом и чесноком.
Классический
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
1 кг
помидоры
500 г
лук репчатый
300 г
морковь
4 шт.
зубчики чеснока
3 ст. л.
мука
1 ст. л.
сахар
1,5 ст. л.
соль
50 мл
уксус
по вкусу
черный молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
6,3 г
Углеводы
7,4 г
Приготовление
1
Овощи помыть, нарезать.
2
В глубокой сковороде обжарить лук с морковью, пока лук не станет золотистым, а морковь мягкой.
3
Добавить помидоры, кабачки и тушить под крышкой на среднем огне около 10 минут. Главное следить, чтобы масса не пригорела.
4
Измельчить овощи в сковороде погружным блендером, тушить еще 30 минут.
5
В это время на отдельной сковороде обжарить муку до золотистого цвета.
6
Добавить к овощам муку, соль, сахар и молотый перец. Перемешать и томить смесь на медленном огне 10 минут.
7
Добавить уксус, через пресс продавить чеснок, проварить еще 5 минут.
8
Банки простерилизовать, разлить по ним готовую икру и закатать.
Когда сажать кабачки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:02
Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков
С майонезом
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 кг
кабачки
3 шт.
лук репчатый
100 мл
майонез 1
2 ст. л.
томатная паста
2-3 г
лимонная кислота
по вкусу
соль и молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
95,1 ккал
Белки
1,1 г
Жиры
6,7 г
Углеводы
7,9 г
Приготовление
1
Овощи подготовить, помыть и нарезать мелким кубиком.
2
Лук и морковь обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить кабачки и протушить еще 10 минут.
3
Смесь измельчить погружным блендером, добавить томатную пасту и майонез, перемешать и оставить на медленном огне 30 минут. При необходимости помешивать, чтобы не пригорело.
4
Добавить лимонную кислоту, соль, сахар и молотый перец. Хорошо перемешать и тушить 10 минут.
5
Готовую икру разлить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.
Маринованные патиссоны - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября 2021, 17:13
Нежные и хрустящие: советы кулинаров по заготовке маринованных патиссонов
С томатной пастой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 шт.
кабачки
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
головка чеснока
1 шт.
перец чили
3 ст. л.
томатная паста
2 ст. л.
уксус 9
по вкусу
соль, сахар и специи
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
81 ккал
Жиры
6 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Овощи подготовить, помыть, очистить.
2
Лук нарезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду, добавить очищенные зубчики чеснока (нарезать не нужно) и обжарить в течение 3–4 минут.
3
Добавить к смеси нарезанные кабачки, тушить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить томатную пасту, сахар, соль и специи (например, зиру, молотый перец и лавровый лист), перемешать.
4
Смесь переложить из сковороды в кастрюлю с толстыми стенками. Если масса получилась густой – добавить кипятка до нужной консистенции. Накрыть крышкой и варить 1 час, постоянно помешивая.
5
Заготовку пробить погружным блендером (если был добавлен лавровый лист – его нужно предварительно вытащить). Влить уксус, перемешать, настоять в течение 2 минут.
6
Икру разлить по стерилизованным банкам, закатать и оставить остывать. После этого банки можно убрать в холодное место на хранение.
С лимонной кислотой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
Ингредиенты
1,6 кг
кабачки
350 г
морковь
360 г
репчатый лук
400 г
томаты
9 г
соль
2 ст. л.
сахар
6 г
перец молотый черный
3 г
кориандр
3 г
куркума
6 г
лимонная кислота
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
6,3 г
Углеводы
7,4 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Морковь натереть на крупной терке, помидоры, лук и кабачки нарезать крупными кубиками.
2
Морковь протушить в казане или глубокой сковороде в течение 5 минут. Добавить к ней лук и тушить еще 10 минут на среднем огне, пока лук не станет золотистого цвета.
3
К моркови и луку добавить кабачки, перемешать и готовить 5 минут. Добавить помидоры, перемешать и продолжать готовить на среднем огне примерно 30 минут.
4
Смесь перебить погружным блендером, пока масса не станет однородной. Добавить куркуму, сахар, кориандр, соль и хорошо перемешать. Оставить смесь вариться на медленном огне под крышкой на 40 минут. Периодически можно помешивать, чтобы не пригорело.
5
За 5 минут до конца готовки добавить лимонную кислоту и перемешать. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.
Овощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля 2021, 02:45ЗОЖ
Диетолог рассказала, от каких болезней спасают кабачки
По ГОСТу СССР
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
1 кг
репчатый лук
900 г
морковь
290 мл
масло подсолнечное
5 ст. л.
томатная паста
9 шт.
зубчики чеснока
160 г
сахар
2 ст. л.
соль
5 мл
эссенция уксусная 70 %
1 ст. л.
корень петрушки
6 г
перец молотый черный
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
95 ккал
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Овощи помыть, при необходимости почистить.
2
Кабачки порезать мелкими кубиками, выложить в глубокую сковороду и тушить в растительном масле без крышки примерно 10 минут, пока кабачки не станут мягкими и не уйдет влага. Главное следить, чтобы овощи не поджаривались.
3
Морковь натереть на крупной терке, лук порезать средними кубиками, корень петрушки мелко нарезать. Все это высыпать на отдельно сковороду и пассеровать на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Овощи выложить в глубокую миску, добавить к ним готовые кабачки.
4
Всю массу пропустить через мясорубку, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками. Накрыть крышкой и варить в течение 1 часа на медленном огне, периодически помешивая.
5
Добавить в смесь сахар, соль, томатную пасту, перец и добавить немного растительного масла. Все хорошо перемешать и варить еще 30 минут.
6
Влить уксус, чеснок продавить через пресс и добавить к овощам. Протушить еще 8 минут.
7
Горячую смесь влить в предварительно стерилизованные банки, закатать. Перевернуть вверх дном, укутать в одеяло и после полного остывания убрать в прохладное место на хранение.
С помидорами, морковью, луком
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
3 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
900 г
морковь
1 кг
репчатый лук
900 г
помидоры
по вкусу
сахар
по вкусу
соль и черный перец
1 ст. л.
уксус 9%
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,8 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
6,3 г
Углеводы
7,4 г
Приготовление
1
Все овощи помыть, при необходимости почистить.
2
Кабачки порезать средними кубиками, если овощей слишком много – можно поделить на несколько частей и готовить отдельно каждую. Тушить кабачки в глубокой сковороде на растительном масле в течение 10 минут на среднем огне. Переложить овощи в глубокую кастрюлю с толстыми стенками.
3
Лук также порезать кубиками и обжарить на отдельной сковороде до румяности (примерно 5 минут). Морковь натереть на терке и также пассеровать на отдельной сковороде около 10 минут.
4
Помидоры очистить от кожицы, нарезать. Вместе с луком и морковью добавить в кастрюлю к кабачкам, посолить и перебить блендером до однородности.
5
Варить в кастрюле под крышкой на медленном огне в течение 3 часов. При этом периодически помешивать, чтобы смесь не прилипала и не пригорала.
6
За 5 минут до окончания готовки влить уксус, добавить перец и специи по вкусу, размешать и разлить в горячем состоянии по стерилизованным банкам, закатать.
© Фото : PixabayОбжарка кабачков
Обжарка кабачков - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Pixabay
Обжарка кабачков
С яблоками
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
2 кг
кабачки
3 шт.
яблоки
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
400 г
помидоры
50 г
томатная паста
5 мл
уксус 9 %
12 г
соль
1 ст. л.
сахар
по вкусу
Черный перец, свежая петрушка
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
60 ккал
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Овощи и фрукты помыть, почистить и нарезать на крупные части.
2
Пропустить все заготовки через мясорубку. Получившуюся смесь переложить в казан или кастрюлю с толстыми стенками, добавить томатную пасту и перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
3
Добавить сахар, соль, уксус и тушить еще 5 минут. Разложить горячую смесь по стерилизованным банкам и закатать.
С болгарским перцем
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2,7 кг
кабачки
110 г
болгарский перец
380 г
репчатый лук
170 г
морковь
550 г
томатная паста
3 г
лимонная кислота
150 мл
растительное масло
по вкусу
соль, сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
52,2 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
1,4 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи помыть и почистить.
2
Кабачки, лук и перец порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Помидоры очистить от кожицы, перебить блендером и протереть через сито.
3
Соединить нарезанные овощи в большой кастрюле с толстыми стенками, перемешать. Добавить масло, томатную пасту и помидоры, снова хорошо перемешать.
4
Тушить смесь под крышкой на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая. Добавить соль и сахар, варить еще 1 час.
5
Добавить лимонную кислоту, проварить еще 5 минут. Если хочется более нежную консистенцию, можно пробить смесь блендером.
6
Горячую смесь разлить по подготовленным стерилизованным банкам и закатать.
Заготовка огурцов - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 19:58
Хрустящие, сладкие, "хвойные": лучшие рецепты заготовки огурцов на зиму
С баклажанами
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
2 шт.
кабачки
2 шт.
баклажан
2 шт.
репчатый лук
80 г
томатная паста
3 шт.
зубчики чеснока
1 ст. л.
соль
3 г
молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
118,6 ккал
Белки
1 г
Жиры
8,4 г
Углеводы
10,2 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить и нарезать на средние кубики. Морковь натереть на терке, а баклажаны замочить в соленой воде на 10 минут.
2
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5 минут, чтобы лук стал золотистым, а морковь мягкой.
3
Добавить к моркови и луку баклажаны и кабачки, тушить 10 минут (можно больше, если кабачки не успеют размягчиться). Массу измельчить блендером.
4
Добавить томатную пасту, соль, перец, измельченный чеснок и тушить на медленном огне 5 минут.
5
Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, закатать.
© Фото : Unsplash / Emma ShappleyОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Unsplash / Emma Shappley
Овощи
С тыквой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
3 шт.
Кабачки
1 шт.
морковь
1 шт.
сладкий перец
300 г
тыква
2 ст. л.
томатная паста
2 шт.
зубчики чеснока
6 г
соль
по вкусу
молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
52,1 ккал
Белки
1,2 г
Жиры
2 г
Углеводы
7,2 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить, нарезать равными кусками, смазать маслом и разложить на противне.
2
Отправить в духовку, разогретую до 180 °С, на 30 минут (время может варьироваться в зависимости от размеров кусочков, главное следить чтобы они не запеклись, но стали мягкими).
3
Овощи достать, переложить в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, измельчить блендером. Добавить в смесь томатную пасту, молотый перец, соль, продавленный через пресс чеснок.
4
Тушить массу на медленном огне в течение 10 минут. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Приготовление тыквы - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:01
Домашний десерт из тыквы: как правильно приготовить варенье
Со свеклой
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
кабачки
500 г
вареная свекла
500 г
репчатый лук
3 шт.
зубчики чеснока
200 г
сахар
1 ст. л.
соль
150 мл
уксус 9 %
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
83,7 ккал
Белки
1 г
Жиры
5,4 г
Углеводы
6,9 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки и свеклу натереть на крупной терке.
2
Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить в глубокой сковороде до золотистого цвета (примерно 5–7 минут).
3
Добавить к луку натертые кабачки и свеклу, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20–30 минут. Добавить пюре из чеснока, сахар, соль и протушить в течение 7 минут. При желании можно дополнительно пробить икру через блендер.
4
Горячую смесь разложить по стерилизованным банкам и закатать.
С базиликом
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
500 г
репчатый лук
300 г
морковь
1 шт.
головка чеснока
50 г
фиолетовый базилик
3 ст. л.
уксус 9 %
100 г
сахар
250 г
томатная паста
2 ст. л.
соль
3 г
паприка
3 г
молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
48 ккал
Белки
1,2 г
Жиры
3,2 г
Углеводы
4,4 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки и лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, базилик мелко нарубить.
2
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 5–7 минут, добавить кабачки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
3
Смесь перебить блендером, добавить соль, сахар, уксус, паприку, перец, томатную пасту и базилик, хорошо перемешать и тушить 20 минут.
4
Горячую массу разлить по банкам и закатать.
Варенье из жимолости - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:38
Целебный десерт: как сварить варенье из жимолости – лучшие рецепты
С медом
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
кабачки
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
2 шт.
сладкий перец
6 г
соль
1 ст. л.
мед
1 ст. л.
уксус 9 %
3 ст. л.
томатная паста
100 мл
горячая вода
3 г
паприка
3 г
молотый черный перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
98,3 ккал
Белки
1,2 г
Жиры
5 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец и лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
2
Морковь с луком обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут. Всыпать все нарезанные овощи, закрыть крышкой и тушить на среднем огне 10 минут.
3
Измельчить массу блендером, добавить воду, томатную пасту, перемешать до однородности и тушить на медленном огне 20 минут.
4
Добавить мед, уксус, соль, специи и оставить на огне еще на 8 минут. Периодически нужно помешивать, чтобы не пригорело.
5
Горячую икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.
© Фото : Pexels/Polina KovalevaКабачки и помидоры
Кабачки и помидоры - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Pexels/Polina Kovaleva
Кабачки и помидоры
С грибами
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
500 г
кабачки
300 г
шампиньоны
200 г
помидоры
2 шт.
репчатый лук
1 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
3 шт.
зубчики чеснока
6 г
соль
3 г
черный молотый перец
1 ст. л.
лимонный сок
6 г
сахар
по вкусу
укроп
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
49,3 ккал
Белки
1,4 г
Жиры
2,2 г
Углеводы
5,9 г
Приготовление
1
Овощи помыть и почистить. Кабачки, лук и шампиньоны нарезать средними кубиками. Морковь натереть на крупной терке, помидоры очистить от кожицы и нарезать.
2
В казане или глубокой сковороде обжарить морковь с луком в течение 5 минут. Добавить кабачки, перец, грибы и помидоры, тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
3
Смесь измельчить блендером, добавить соль, сахар, лимонный сок, пюре из чеснока и укроп, хорошо перемешать. Томить еще 10 минут.
4
Огонь выключить, оставить смесь настаиваться еще на 5 минут и разлить еще горячую по стерилизованным банкам, закатать.
Овощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 02:10
Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму
Кусочками
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 кг
Кабачки
2 шт.
Репчатый лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Сладкий перец
3 шт.
Зубчики чеснока
2 ст. л.
Томатная паста
30 г
Укроп
6 г
Соль
3 г
Молотый черный перец
150 мл
Вода
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
64 ккал
Белки
1,6 г
Жиры
2,4 г
Углеводы
8,7 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить и нарезать все мелкими кубиками.
2
Лук с морковью обжарить в глубокой сковороде в течение 7 минут.
3
Добавить кабачки и сладкий перец и под крышкой на медленном огне тушить 10 минут. После этого добавить томатную пасту, горячую воду, сахар, измельченные укроп и чеснок, оставить тушиться на 15 минут.
4
Посолить, поперчить, выключить огонь и оставить на 5 минут томиться. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам.
Без уксуса
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
25 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2,5 кг
Кабачки
1 кг
Репчатый лук
150 г
Майонез
150 мл
Растительное масло
8 ст. л.
Сахар
200 г
Томатная паста
6 г
Черный молотый перец
6 г
Красный молотый перец
2 ст. л.
Соль
4 шт.
Зубчики чеснока
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
71,5 ккал
Белки
1,3 г
Жиры
3,7 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить, нарезать на крупные куски. Пропустить их в общую миску через мясорубку.
2
Переложить массу в глубокую кастрюлю с толстыми стенками, добавить масло и поставить на средний огонь. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить в течение 1 часа. Массу периодически помешивать.
3
Добавить специи, сахар, томатную пасту и майонез. Хорошо перемешать и снова варить на слабом огне 1 час.
4
Выдавить чеснок в икру, перемешать и проварить еще 5 минут. Горячую смесь разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Варенье из лимонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня 2021, 21:28
В кожуре, без варки или с кабачком: простые рецепты варенья из лимонов
В мультиварке
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
Кабачки
800 г
Морковь
400 г
Лук
30 г
Чсенок
300 г
Сладкий перец
400 г
Помидоры
15 мл
Уксус 6%
6 г
Соль
50 г
Растительное масло
1,5 г
Черный молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
40,7 ккал
Белки
7 г
Жиры
2 г
Углеводы
5,1 г
Приготовление
1
Овощи помыть, почистить. Кабачки, перец, лук и помидоры нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
2
В чашу мультиварки залить масло, выложить лук, чеснок, перец и морковь. Хорошо перемешать и выставить режим "Жарка" на 25 минут. Готовить с открытой крышкой, периодически помешивая.
3
Добавить помидоры, перемешать, добавить кабачки. Закрыть крышку мультиварки, поставить режим "Тушение" на 1 час 25 минут. Спустя полчаса после начала открыть крышку и перемешать массу.
4
Выложить все овощи в миску и пробить погружным блендером и снова вылить в чашу мультиварки. На программе "Тушение" снова протушить массу в течение 20 минут.
5
Горячую смесь разложить по предварительно стерилизованным банкам и закатать.
© Фото : Unsplash / Louis Hansel Нарезка кабачков
Нарезка кабачков - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Unsplash / Louis Hansel
Нарезка кабачков
В духовке
Категория
Закуска
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 шт.
Кабачки
1 шт.
Болгарский перец
2 шт.
Морковь
3 шт.
Зубчики чеснока
1 шт.
Репчатый лук
2 шт.
Томаты
1 ст. л.
Сахар
3 г
Лимонная кислота
50 мл
Растительное масло
по вкусу
Соль и перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
85,6 ккал
Белки
1 г
Жиры
6,5 г
Углеводы
6 г
Приготовление
1
Овощи все помыть, почистить. Кабачки, лук и перец нарезать средними кубиками, морковь колечками, помидоры мелко нарубить, чеснок оставить зубчиками.
2
Все подготовленные овощи положить в рукав для запекания, влить растительное масло, добавить сахар, перец и соль. Перемешать, перебирая пакет.
3
Защипнуть рукав с двух сторон, положить его на противень и проколоть в нескольких местах.
4
Духовку разогреть до 180 °С, поместить в нее противень с овощами и оставить на 1 час.
5
Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.
6
Рукав достать, разрезать, содержимое переложить в глубокую кастрюлю. Если получилось много бульона – его слить. Перебить все овощи блендером, засыпать лимонную кислоту и поставить на средний огонь на две минуты.
CC BY-SA 4.0 / Off-shell / Кабачковая икра
Кабачковая икра - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Off-shell /
Кабачковая икра

Советы кулинаров

Семен Панин, технолог общественного питания, отмечает, для того чтобы улучшить вкусовые качества кабачковой икры и придать ей нежную, шелковистую текстуру, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
  • кабачки лучше выбирать августовского урожая. Если собирать раньше – они будут недозревшими, а позже – перезревшими;
  • если нравится сладковатая икра, то лучше выбирать среднеспелые плоды или цуккини;
  • лучше всего изначально выбирать целые кабачки, без повреждений и вмятин. Их, конечно, можно срезать, но они уже негативно влияют на вкусовые качества овоща;
  • если кабачки немного перезревшие, с плотной толстой кожей и горьковатой мякотью, то предварительно их можно замочить в подсоленной воде на 20 минут. Это поможет избежать горечи в икре;
  • если в рецепте указана томатная паста, то ее лучше предварительно немного разбавить водой. Она слишком концентрирована, и икра может получиться кислой;
  • кабачковую икру с тыквой можно сделать пикантной, добавив в нее индийские специи, например карри мадрас или гарам масала, а также положив в нее изюм.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСбор урожая кабачков
Сбор урожая кабачков - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сбор урожая кабачков
 
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