https://ria.ru/20220414/fasol-1783533500.html

Посадка фасоли в открытый грунт: сроки и пошаговая инструкция

Когда сажать фасоль- 2022: посадка семян и рассады в открытый грунт весной

Посадка фасоли в открытый грунт: сроки и пошаговая инструкция

Фасоль — полезный и питательный овощ, который можно посадить и вырастить самому, изучив специфику ухода за растением. О том, как подготовить семена, когда... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:41

2022-04-14T15:41

2022-04-14T16:29

общество

растениеводство

растения

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фасоль — полезный и питательный овощ, который можно посадить и вырастить самому, изучив специфику ухода за растением. О том, как подготовить семена, когда начинать посадку фасоли по лунному календарю весной и как сажать ее в открытый грунт — в материале РИА Новости.Посадка фасолиФасоль — растение семейства бобовых, для которого предпочтителен прямой высев семян в грунт. Тем самым не обязательно возиться с рассадой — обрабатывать, закаливать, прищипывать и т.д. Эта культура не капризна и подходит для посадки в незащищенную почву во многих регионах страны. Если разведение фасоли запланировано в области с холодным климатом, то можно использовать тепличный метод выращивания.В открытый грунтОткрытый грунт — это почва для выращивания растений, которая ничем не укрыта. Для фасоли такая среда идеальна, но при определенных условиях. Эта культура теплолюбива и лучшего всего растет при температуре воздуха 20-25 градусов, а при самом маленьком минусе может погибнуть. Учитывая этот фактор, посадка семян в открытый грунт должна проходить в стабильную погоду с плюсовыми показателями на термометре.В теплицеТепличный способ выращивания фасоли подходит для регионов, где суровая весна и прохладное лето, либо если хочется вырастить культуру раньше положенного срока. В последнем случае теплица должна быть обогреваемой.Когда сажать фасольСроки посадки фасоли зависят от климатических условий разных регионов и могут варьироваться в пределах одного-полутора месяцев. Кроме того, во время посадки этой культуры необходимо учитывать благоприятные дни по лунному календарю.По регионуПо лунному календарюДни растущей Луны считаются самыми благоприятными для работы в саду. Особенно актуально в это время сажать растения, для того чтобы они были крепкими и здоровыми.В 2022 году наиболее подходящими днями для посадки фасоли являются:Виды фасолиИзвестно более 250 видов фасоли, огородники выделяют четыре основные группы: — остролистная, многоцветковая, лунообразная и обыкновенная.Фасоль остролистнаяФасоль остролистная (тепари) — кустовое, высотой почти до полуметра, или травянистое с лежачими или вьющимися стеблями растение. Корневая система развитая. Листья сложные, на черешках, состоят из трех мелких сердцевидных с заостренным кончиком листовых пластин. Цветки белые, светло-лиловые или розовые, собраны по 2-6 штук в кистевидные соцветия. Плод-боб длиной до 10 сантиметров, легко растрескивается, содержит 3-9 мелких семян плоско-эллиптической формы, белого, коричневого, бордового, оранжевого цвета или пестрых оттенков.Фасоль многоцветковаяКрасивая в цветении и высокоурожайная. Она также известна как турецкие бобы или фасоль вьющаяся огненно-красная. Стебель достигает четырех метров, во время цветения он весь усыпан красными цветами. По мере отцветания на их месте появляются зелёные стручки, наполненные пестрыми пятнистыми бобами.Фасоль лунообразнаяФасоль лунообразная (лимская, лунная) — носит такое название из-за бобов серповидной формы и потому что родом она из Перу, столицей которого является Лима."Лимская фасоль была одомашнена около 4000 лет назад. Этот вид занимает второе место по распространенности после обыкновенной. Существуют разные формы этой культуры: кустовые и вьющиеся (стебли могут достигать 15 метров в длину). Листья сложные тройчатые, на черешках, состоят из трех крупных листовых пластин с заостренными кончиками. Мелкие белые с зеленоватым или фиолетовым оттенком цветки собраны в кистевидные соцветия. Плод-боб чаще серповидной формы, но есть сорта с бобами мечевидными", — рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик.По словам эксперта, длина бобов такой фасоли составляет 7-15 сантиметров. Каждый содержит от двух до четырех семян, по форме чаще приплюснутых (но есть сорта с почти сферическими), длиной 1-3 сантиметра. Неспелые семена имеют зеленый цвет, по мере поспевания они становятся белыми (чаще всего), красными, оранжевыми, черными или пестрыми.Фасоль обыкновеннаяФасоль обыкновенная — вид растений, у которого в пищу используются семена или стручки целиком."Это самый распространенный вид фасоли, однолетнее травянистое растение, достигающее 0,5-3 метров в высоту или длину (одни сорта вьющиеся, другие – кустовые). Покрытый волосками стебель сильно ветвится. Листья тройчатосложные, на длинных черешках, цветки мотыльковые по 2-6 на длинных цветоножках, от белых до фиолетовых", — добавила Ольга Промская.По словам агронома, плод фасоли обыкновенной представляет собой прямой или изогнутый боб длиной 5-20 сантиметров и шириной 1-1,5 сантиметров, почти цилиндрический или сплюснутый и содержит от двух до восьми семян размером от 0,5 до 1,5 сантиметров, они округлые или эллиптические. Цвет семян варьируется от белого до темно-фиолетового — могут быть однотонными, пятнистыми и в крапинку.Погода для посадкиСажать фасоль в открытый грунт можно только в то время, когда полностью исчезнет угроза заморозков — почва прогреется до +12-14 градусов, а температура воздуха поднимется до +15.Посадка в открытый грунтОткрытый грунт — это риск даже для таких неприхотливых растений, как фасоль. Любой фактор может помешать растению взойти и дать плоды, поэтому важно соблюдать подходящие для культуры условия.Выбор и подготовка почвыОт качества почвы зависит всхожесть фасоли, поэтому земля должна обладать следующими свойствами:Если же почва плотная и глинистая, то она нуждается в подготовке — примерно за месяц до высадки семян фасоли необходимо под перекопанный грунт поместить перегной или некислый торф (по стандартному ведру на один кв.м).ПредшественникиДля фасоли особенно хорошо, если на той почве, в которую ее садят, ранее росли другие культуры, например, тыквенные, капустные или корнеплодные. Кроме того, сама фасоль является полезным предшественником для большинства овощных культур из-за того, что обогащает почву азотом и улучшает ее качество своей разветвленной системой корней.Подготовка семян к посадкеТочно так же, как и грунт, семена нуждаются в подготовке. В первую очередь, при покупке стоит отдавать предпочтение проверенному производителю семян фасоли, чтобы получить хороший урожай. Затем необходимо провести отбраковку и проверку на всхожесть.Посадочный материал важно перепроверить— отобрать слишком мелкие, поврежденные, гнилые, сухие и сморщенные экземпляры. Высаживать нужно только самые качественные семена.Этот этап необходим для того, чтобы ускорить проращивание семян и проверить их всхожесть. Чтобы это сделать, нужно поместить отобранные экземпляры в теплую воду, выложив их на смоченную ткань или ватные диски так, чтобы жидкость едва покрывала каждое семечко. При этом важно регулярно менять воду — каждые три-четыре часа. Процедура в общей сложности должна занять около суток, после чего семена можно подсушить и высадить в грунт.Глубина посадкиНа влажных почвах семена фасоли высаживают на глубину 3-4 сантиметра, на сухих – 5-6. Заделывают экземпляры при посадке неглубоко, поэтому фасоли в будущем нужны окучивания (присыпание рыхлой влажной почвой, так как верхний слой имеет свойство подсыхать со временем). В первый раз культуру окучивают до основания первого листа (когда сеянец достигает высоты 70 мм), второй раз спустя две недели — несколько выше.Схема посадкиФасоль сажают рядами так, чтобы расстояние между ними было 50-60 сантиметров, а между растениями около 25. При посадке квадратно-гнездовым методом лунки делают на расстоянии 45 сантиметров друг от друга.Способы посадкиФасоль можно высаживать разными способами в зависимости от размера участка и вида культуры.Самый распространенный и простой вариант посадки подразумевает высадку в один ряд. При таком расположении фасоль получает обширную площадь питания — междурядье должно быть не меньше 50 сантиметров, а расстояние в ряду около 25.Или по-другому многострочный посев — считается более экономным в плане расхода влаги. Семена высаживают в несколько рядов, как правило, в две-три строчки, а расстояние междурядий увеличивается до 60-70 сантиметров.Фасоль сажают рядами (не менее трех), но растения размещают по углам квадратов. Преимущество этого способа в том, что при такой посадке удобнее проводить работы с почвой в двух направлениях — вдоль и поперек. Однако есть и минус — при квадратно-гнездовом расположении требуется гораздо больше места на участке.Процесс посадкиЧтобы урожай фасоли получился богатым, необходимо придерживаться пошаговой инструкции при посадке:Как правильно ухаживать после посадкиУход за фасолью не сложен — достаточно вовремя поливать растение, рыхлить грунт.Температурный режимОптимальная температура для выращивания фасоли как в теплице, так и в открытом грунте — +22-23 градуса. В парнике необходимо ежедневное проветривание.ПоливФасоль не любит заболоченность почвы. Поэтому поливы должны быть регулярными, но не чрезмерными. Достаточно всего одного-двух в неделю в расчете 11 л на кв.м и растение будет здоровым. Когда начнется цветение, поступление воды увеличивают вдвое. А если культура начала приносить плоды, то нужно поливать растение утром и вечером. Сразу после мульчирования поливы можно временно сократить, чтобы не переувлажнить почву.ПодкормкиФасоль – культура неприхотливая, чаще всего достаточно удобрений, внесенных при посадке. Для подкормки используют фосфорные и калийные — по 30 г/м². Фасоль сама усваивает азот из воздуха, поэтому не стоит увлекаться азотными удобрениями, чтобы не усилить развитие зелени, которая препятствует росту плодов. Существует утверждение, что чем меньше куст фасоли, тем больше урожай.РыхлениеПри уходе за фасолью важно не допускать образования почвенной корки. Поэтому в течение вегетационного периода стоит рыхлить почву и разбивать корочки, иначе всходы, пробираясь на поверхность, будут ломаться.ПрополкаДля фасоли, как и для любой овощной культуры, важна прополка. Дикорастущие растения ухудшают условия жизни своих благородных соседей и снижают их урожайность.Совместимость с другими растениямиМногие овощные культуры могут беспрепятственно соседствовать с фасолью, однако есть и нежелательные варианты.Борьба с болезнями и вредителямиДля фасоли самыми опасными могут быть такие болезни, как мозаика (вирус, вызывающий вздутие листьев в виде мозаики, который нарушает обмен веществ и впоследствии разрушает растение) — и мучнистая роса (грибковая инфекция с белым налетом на листьях) — не смертельна, но ухудшает урожай.В случае с мозаикой спасти растение не получится, такой вирус неизлечим. Что касается мучнистой росы, то при этом заболевании поможет лечебное опрыскивание раствором марганцовки или обработка фунгицидами (например, "Витарос" или "Фундазол").Для фасоли опасны следующие насекомые:Чтобы растение не погибло из-за напасти вредителей, можно обработать посевы инсектицидами, например, "Атриксом" или "Димефосом".Ошибки в посадкеЕсли растение погибло или не дало урожай — это может свидетельствовать о допущенных ошибках в посадке:Сбор и хранение урожаяПлоды фасоли снимают выборочно по мере созревания. В зависимости от сорта спелость может определяться по-разному. Например, спаржевые собирают в тот момент, когда створки мягкие. В случае с зерновыми нужно дождаться, когда они станут жесткими.Хранить собранные бобы необходимым просушенными в темном месте. Если срок хранения нужно увеличить, то плоды можно заморозить.Советы опытных огородниковЧтобы фасоль росла здоровой и дала вкусные плоды, огородники рекомендуют:

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, растениеводство, растения