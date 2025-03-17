Когда сажать тыкву в 2025 году: сроки и правила посадки
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Оглавление
- Посадка тыквы
- Когда сажать тыкву
- По региону
- По лунному календарю
- По сорту
- Раннеспелые
- Позднеспелые
- Кустовые
- Сладкие
- Посев семян на рассаду
- Выбор емкости
- Подготовка грунта
- Подготовка семян
- Сортировка
- Обеззараживание
- Закаливание
- Проращивание
- Посев
- Подкормка
- Уход за рассадой
- Посадка в открытый грунт
- Выбор и подготовка почвы
- Предшественники
- Подготовка саженцев к посадке
- Глубина посадки
- Схема посадки
- Способы посадки
- Рассадный
- Безрассадный
- Процесс посадки
- Как правильно ухаживать после посадки
- Полив
- Подкормки
- Прополка
- Борьба с болезнями и вредителями
- Ошибки в посадке
- Сбор и хранение урожая
- Советы опытных огородников
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Тыква — вкусный и полезный овощ, который часто становится главным ингредиентом осенних блюд. Но чтобы получить богатый и здоровый урожай, необходимо знать, когда сажать тыкву и как правильно сеять семена на рассаду. Об особенностях посадки тыквы весной, как ухаживать за ней после пересадки в открытый грунт и когда лучше всего это сделать в 2025 году — в материале РИА Новости.
Посадка тыквы
Посадка этого овоща может выполняться как рассадным способом, так и сразу в открытый грунт в зависимости от климатических условий региона.
Когда сажать тыкву
Так как тыква не выносит заморозков, ее необходимо сажать только в то время, когда установилась стабильная теплая погода. Как правило, подходящий период приходится на май и начало июня, но точные сроки зависят от погоды.
По региону
Сроки посадки тыквы в разных регионах страны
Регион
Сроки посева семян на рассаду
Сроки высадки рассады в открытый грунт
Сроки посадки безрассадным способом
Подмосковье
С 20 апреля по 5 мая
Начало июня
Конец мая
Ленинградская область
Весь май
Середина-конец июня
Начало июня
Краснодарский край
Середина марта
Конец апреля
Конец апреля
Урал
С 15 по 20 мая
Конец июня
Начало июня
Сибирь
С 15 по 20 мая
Конец июня
Начало июня
По лунному календарю
Многие огородники придерживаются мнения, что фазы Луны влияют на рост и плодоношение растений, поэтому сеют семена согласно благоприятным датам лунного календаря. Для тыквы лучшими днями для посадки на рассаду будут:
- апрель — 1, 19, 29;
- май — 16, 18;
- июнь — 13, 23.
По сорту
Сорта тыквы разделяют на раннеспелые, позднеспелые, кустовые и сладкие. Если одна тыква может созреть к концу августа (характерно для Сибири), то другая поспеет и в октябре (свойственно для южных регионов).
Раннеспелые
К раннеспелым относятся сорта с самым маленьким сроком вегетации (роста) — 80-120 дней. Один из таких — "Спагетти". Имеет круглую форму и бледно-желтый цвет. Свое название тыква получила за способность распадаться на тонкие волокна при варке. Другой вариант — "Алтайская 47", имеет плоды желто-оранжевого цвета, вес одной тыквы может достигать 5 кг. Этот сорт подходит как для рассадного, так и безрассадного метода посадки.
Позднеспелые
Срок вегетации — 130-140 дней. Такую тыкву выращивают преимущественно рассадой. К популярным сортам позднеспелых тыкв относится "Кустовая оранжевая", которая может достигать веса 5 кг и имеет ярко-оранжевый цвет. Главное достоинство сорта — большой срок хранения (до шести месяцев). Другой не менее популярный сорт — "Жемчужина". Вес плода такой тыквы — до 7 кг, цвет темно-зеленый, внешне похожа на большую грушу.
Кустовые
Среди кустовых сортов плодородностью отличается "Грибовская кустовая 189". По внешнему виду очень похожа на арбуз или дыню. С одного куста получается две-три тыквы весом до 3 кг каждая.
Вегетационный период кустовых тыкв - 120 дней. Другой сорт этой культуры — "Кустовой золотой" с большими оранжево-желтыми плодами. Вес одного плода также до 3 кг. На вкус она несладкая и твердая.
Сладкие
Сладкие или по-другому мускатные сорта могут расти от 80 днейдо 120 дней. Один из самых сладких сортов — "Конфетка". Вес одной тыквы - до 3 кг, а срок созревания - до четырех месяцев. Мякоть спелого плода содержит около 8% сахара.
© Depositphotos.com / NataliaDРебенок на сборе тыкв
© Depositphotos.com / NataliaD
Ребенок на сборе тыкв
Посев семян на рассаду
Тыква — культура непривередливая, однако уже на этапе работы с семенами нужно придерживаться ряда рекомендаций для успешного всхода и богатого урожая.
Выбор емкости
Для рассады тыквы можно выбрать абсолютно любую емкость. Главное, чтобы дно было срезано — это необходимо для того, чтобы не травмировать корни молодых растений при пересадке в теплицу или открытый грунт. Идеально подойдут специальные торфяные горшочки для рассады, которые можно помещать сразу в открытый грунт.
Подготовка грунта
Для хорошего роста рассады необходимо подготовить специальную почвосмесь. Лучше всего, если грунт будет состоять из смеси в соотношении (3:3:3:1):
- дерновая земля;
- разложившийся торф;
- навозный перегной;
- полуперепревшие опилки.
Другой вариант — низинный торф, перегной, дерновая земля и коровяк в соотношении 5:3:1:1.
Подготовка семян
Чтобы получить богатый урожай тыквы, стоит пройти все этапы подготовки семян — сортировку, обеззараживание, закаливание и проращивание.
Сортировка
Прежде чем сажать семена на рассаду, необходимо выбрать самые лучшие и крупные экземпляры и убрать сгнившие, пустые, высохшие и мелкие. Такой отбор в разы увеличивает шансы на всхожесть.
Обеззараживание
Обязательная процедура перед посевом семян — обеззараживание (протравливание). Ее можно выполнить разными способами:
- замочить экземпляры в растворе марганцовки на 20 мин (1 г перманганата калия на 100 мл воды комнатной температуры);
- замочить семена в нагретой до 40 градусов перекиси водорода (3%) на 8 минут;
- обработать водой с переменными температурами — сначала горячей (до 50 градусов), затем холодной и так в течение 15 минут.
Закаливание
Перед тем, как прорастить семена, необходимо их закалить. Для этого материал кладут в смоченную теплой водой марлю и помещают на самую нижнюю полку холодильника. Очень важно не переморозить семена (запрещается класть в морозильник).
Проращивание
Для того чтобы прорастить семена, их оставляют в мокрой ткани или марле на несколько дней.
Еще один метод проращивания — в опилках. Полчашки опилок необходимо залить теплой водой и дать им набухнуть. Затем в полученную смесь добавить семена и оставить в темном месте до появления первых всходов.
Посев
Подготовленные семена нужно сеять в заранее увлажненную почву на глубину около 3 см. После посадки землю повторно увлажняют. Затем необходимо поставить емкости на солнечную сторону в комнате (например, на подоконник). Но есть важное уточнение — рассаду следует прикрывать (стеклом или пленкой) до первых всходов. Температура при этом должна достигать +22 градусов днем и +17 градусов ночью. При хороших условиях можно увидеть всходы уже спустя три-четыре дня.
Подкормка
Подкормка для рассады нужна на регулярной основе, первая необходима спустя 10 дней после всхода сеянцев. Для удобрения подходит обычная смесь из коровьего навоза и горячей воды в соотношении 1:10. Другой, более затратный вариант, — нитрофоска в соотношении 15 г на 10 литров воды.
Уход за рассадой
Мероприятия по уходу за рассадой тыквы включают в себя регулярные поливы теплой водой (чтобы грунт был увлажненным, но не заболоченным) и подкормки — два раза (первый — после всхода сеянцев и затем еще раз спустя 10 дней). Как только молодые растения достигнут 15-20 см в высоту, их можно высаживать в открытый грунт.
Посадка в открытый грунт
Если рассада тыквы уже обладает нужной высотой и двумя-тремя листиками, то можно приступать к пересадке растения на грядку.
Выбор и подготовка почвы
Для богатого урожая кислотность почвы должна быть в пределах 6-7 pH. Самая плодородная — чернозем. Сложнее всего вырастить большие плоды в глинистой и песчаной почве. Перед посадкой грунт нужно перекопать, добавить перегной в соотношении 9 кг на 1 кв.м или древесную золу (150 г на 1 кв.м грунта).
Предшественники
Тыква особенно привередлива к таким предшественникам, которые схожи с ее культурой из-за опасности заражения такими же болезнями и вредителями. Однако есть и такие растения, которые рекомендуется выращивать в том месте, где будет расти тыква.
Подготовка саженцев к посадке
Выращенную рассаду тыквы перед пересадкой на постоянное место необходимо закалить в течение двух недель. Для этого саженцы ставят у открытой форточки. Проветривать помещение необходимо не менее одного раза в день в течение двух часов, постепенно увеличивая время закаливания до трех и более.
Глубина посадки
Рассаду следует помещать в землю на глубину до 10 см, соблюдая расстояние между грядками одинметр, а между рядами - полтора метра. Если места в огороде немного, можно высаживать молодые растения ближе друг к другу, но не менее полуметра.
Схема посадки
Посадка тыквы требует особого внимания — нельзя высаживать в одном месте много семян. Иначе не взойдут даже те, которые прошли сортировку, им будет недостаточно места для роста.
Способы посадки
Один из плюсов выращивания тыквы — это возможность сажать культуру разными способами в зависимости от собственных предпочтений и климатических условий местности.
Рассадный
Выращивание рассадой подходит для регионов с преимущественно холодными климатическими условиями, а также для тех, кто хочет вырастить культуру раньше или собирается вывести редкий сорт. Однако в отношении тыквы рассадный способ встречается реже, особенно на юге, так как культура и без того хорошо растет из семян.
Безрассадный
Тыква славится тем, что ей не нужно так много ухода, как другим овощным культурам. Однако безрассадный способ посадки должен сопровождаться профилактическими мерами в отношении болезней и вредителей.
Процесс посадки
Чтобы правильно посадить тыкву, нужно действовать по инструкции:
- выкопать на подготовленной грядке небольшие лунки;
- обеззаразить почву — пролить места посадки кипятком;
- в каждую лунку засыпать 3-4 семечка, в случае с рассадой — поместить в ямки торфяные горшочки или пересадить молодые растения;
- присыпать землей каждую лунку и слегка утрамбовать рукой;
- накрыть пленкой до первых всходов.
При дефиците семян можно бросить в лунку одно семечко, но перед этим опытные агрономы рекомендуют замочить семена в горячей воде на 5-6 часов, чтобы увеличить шансы на всхожесть.
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Как правильно ухаживать после посадки
Хоть тыква и не нуждается в пристальном внимании, ей необходимы поливы, подкормки и прополки.
Полив
До появления плодов тыква нуждается в поливах. Частоту поступления воды можно определить по внешнему виду растения. Если оно имеет вялый вид, скрученные листья или перестало расти вовсе — полив необходим. Помимо этого, почва вокруг стебля должна быть всегда в меру влажной. Для разового полива нужно не менее 6-8 литров воды. Идеально, если она будет дождевой и теплой.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудник станции производит оплодотворение цветков тыквы
Сотрудник станции производит оплодотворение цветков тыквы
Подкормки
Самые хорошие подкормки для тыквы — минеральные удобрения, фосфор и зола. Первый раз удобрять ее нужно еще до цветения, например, навозом и минеральными веществами (фосфор и калий). Второй раз можно использовать только древесную золу, разведенную в 10 л воды. В качестве органики подойдет смесь коровяка или куриного помета с водой до жидкой консистенции (в пропорции 1:10).
Прополка
Вместе со всходами культурных растений начинают появляться и сорняки, которые поглощают питательные вещества в почве и мешают тыкве полноценно развиваться. В связи с этим важно регулярно пропалывать грядку, вырывая сорные растения с корнем и затем очищая почву от их остатков.
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Борьба с болезнями и вредителями
Тыкву любят не только люди, но и насекомые, большинство из которых — вредители. Среди них особо опасны для культуры:
- бахчевая тля;
- медведка;
- слизни.
Тля вредит верхней части растения, атакуя цветки и побеги на раннем этапе созревания тыквы. Из-за вредителя листья теряют жизнеспособность и начинают увядать. Медведка губит корни, проделывая в почве дыры и выворачивая корешки. Слизни поедают плоды, стебли и листья тыквы.
Народный метод борьбы с бахчевой тлей: нужно натереть на крупной терке 100 г хозяйственного мыла и смешать его с большим количеством воды. Мыльным раствором необходимо опрыскивать растения.
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Для борьбы с медведкой опытные агрономы рекомендуют при посадке урожая положить в лунку вместе с семенами несколько гранул “Медведокса” либо вареное зерно с “Банколом”.
Один из методов борьбы со слизнями — мокрые тряпки, разложенные возле саженцев. Каждый день их нужно менять, снимая с ткани до сотни вредителей.
Ошибки в посадке
Одна из главных ошибок при посадке тыквы — выбор недостаточно солнечного места, закрытого деревьями. К другим ошибкам относят:
- несоблюдение правил проращивания и закаливания;
- обильный и слишком частый полив холодной водой до заболачивания почвы;
- слишком тесная посадка семян — тыква любит простор и большую площадь питания;
- отсутствие навоза в подкормках.
Сбор и хранение урожая
Чем дольше тыква находится в грунте, тем она сочнее и вкуснее. Главное правило сбора плодов — успеть до холодов. В южной части России их собирают в конце сентября — начале октября. В более холодных регионах - в начале сентября. Раннеспелую тыкву лучше собирать в начале сентября, сохраняя плодоножку. Нельзя, чтобы она долго лежала на грядках, в то время как позднеспелый урожай следует убирать, когда плодоножка начинает усыхать, а кора твердеть. К тому времени тыква засахарится и будет только вкуснее.
Для долгого хранения урожая плоды нужно собирать в теплую сухую погоду и срезать их с плодоножкой длиной до 10 см. Без нее созревшие плоды завянут гораздо быстрее.
В спелой тыкве можно заметить трещины, например, из-за избытка влаги. В таком случае рекомендуется замазать поврежденные места зеленкой, чтобы дольше сохранить плод и не дать ему сгнить. Хранить урожай можно в кладовке, на кухне под стульями и т.д.
Советы опытных огородников
По словам Ольги Промской, агронома-агрохимика, тыква любит солнечные места и богатую перегноем почву:
«
"Очень хорошо для выращивания тыквы подходят компостные кучи. Обычно ей хватает этих удобрений, главное следить за поливом, так как овощ любит воду. Что касается пересадки в компост, то лучше всего рассаду сажать методом перевалки, чтобы не повредить систему корней", — рассказала эксперт.
Кроме того, агроном рекомендует убирать тыкву с грядки как только начались первые морозы — об этом будут сигнализировать пожухлые листья.
Прилавок с тыквами