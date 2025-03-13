https://ria.ru/20250313/kabachki-1782148963.html

Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков

Когда сажать кабачки 2025 посадка семян и рассады в открытый грунт

Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков

Кабачки — одна из самых неприхотливых и скороспелых овощных культур. Семена этого овоща можно сажать как на рассаду, так и сразу в открытый грунт, когда... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:26:00+03:00

2025-03-13T19:26:00+03:00

2025-03-13T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Кабачки — одна из самых неприхотливых и скороспелых овощных культур. Семена этого овоща можно сажать как на рассаду, так и сразу в открытый грунт, когда позволяет погода. О том, как и когда сажать кабачки, какой им нужен уход, благоприятные дни для посадки по лунному календарю — в материале РИА Новости.Посадка кабачковКабачки — овощи из семейства тыкв, которые отличаются быстрым ростом и богатым урожаем вплоть до осени. Для выращивания подходит посадка в открытом грунте и в теплице. Это связано с тем, что они не нуждаются в сложном уходе и могут соседствовать с другими культурами.В открытом грунтеПосадка кабачков на улице возможна в том случае, если установилась стабильная погода (без заморозков) и почва прогрелась до 20 градусов. Однако для незащищенного грунта лучше использовать рассадный метод — выращивание молодых растений дома с дальнейшей пересадкой в открытый грунт. Это необходимо для того, чтобы ростки окрепли и получился обильный урожай.В теплицеТепличный вариант выращивания кабачков пользуется популярностью у огородников, так как благодаря укрытию пленкой можно посадить растения безрассадным методом (посев семян сразу в грунт) раньше срока и уберечь их от резких заморозков. Как только погода станет теплой, пленку можно убрать и использовать в качестве защиты от сорняков.Когда сажать кабачкиЧтобы получить хороший урожай, важно правильно подобрать время для посадки семян на рассаду и в открытый грунт. В разных регионах сроки отличаются из-за климатических условий. Кроме того, на урожайность также могут влиять фазы Луны, поэтому стоит учитывать благоприятные и неблагоприятные дни.По регионуНа юге чаще всего кабачки сажают безрассадным методом, в то время как в других регионах преобладает использование рассады из-за более холодного климата.По лунному календарюЛунный календарь основан на движении Луны вокруг Солнца. Она проходит нескольких фаз:Критерии выбора сортаУ кабачков существует множество разных сортов. Овощи различаются по размеру, цвету, форме, урожайности и вкусовым качествам. Выбирая тот или иной сорт, стоит внимательно изучать характеристики на упаковке семян, чтобы вырастить кабачки правильно.Основные критерии выбора сорта:Популярные сорта кабачков: "Искандер", "Кулинарный", "Черный Красавец", "Тосха", "Карам", "Золотинка", "Пантеон" и др.Посев семян на рассадуС посевом семян кабачков на рассаду огородники советуют не торопиться, т.к. растение для высадки, в среднем, созревает около 25 дней. Кроме того, важно создать все условия для успешного роста рассады: подобрать подходящую емкость, определиться с грунтом, обработать семена и т.д.Выбор емкостиТара для рассады кабачков должна быть объемом 0,2-0,5 мл и с отверстиями."Высев подготовленных семян следует производить в пластиковые непрозрачные стаканы либо торфоперегнойные горшочки, высота которых должна быть от 10 до 12 сантиметров", — добавила Ольга Промская, агроном-агрохимик.Подготовка грунтаЗалог здоровой рассады — качественная почва. Она должна быть рыхлой и насыщенной. Для этого агроном рекомендует сделать почвосмесь из огородной земли и перегноя либо торфа в соотношении 1:1.Подготовка семянВ первую очередь необходимо приобретать семена у проверенных производителей, обращая внимание на срок годности и целостность упаковки. Затем можно начинать процедуры по их подготовке."Для высева подходят только большие полновесные семена, которые на протяжении четырех недель должны находиться рядом с отопительными приборами, оптимальная температура - 25 градусов. Если семена относятся к гибридным сортам, то они не нуждаются в прогревании", — добавила Ольга Промская.Затем можно приступать к сортировке, обеззараживанию, закаливанию и проращиванию.Для посадки стоит отобрать самые крупные экземпляры. После этого необходимо провести проверку на всхожесть: семена погружают в солевой раствор из расчета 30 г на 1 л воды. Спустя час наиболее качественные опускаются на дно, а пустые всплывают.Обеззараживание необходимо проводить как для семян, собранных своими руками, так и для покупных."Для этого семена нужно на 15-20 мин опустить в слабый раствор марганцовки, затем посевной материал следует промыть в проточной воде", — рассказала Ольга Промская.Особенно полезно закаливание для раннеспелых сортов кабачков. Чтобы правильно подготовить семена, нужно положить их на нижнюю полку холодильника и подержать там в течение двух-трёх суток. Другой вариант — чередовать холод и тепло. Например, положить семена в холодильник на 14 часов, а затем достать и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов.Продезинфицированный посевной материал необходимо поместить в увлажненную ткань для набухания, так семена должны пролежать двое суток в тепле при температуре около 20 градусов. Затем их на два дня убирают в помещение с температурой 6 градусов.ПосевВ стаканчик необходимо положить семечко, которое к этому времени должно проклюнуться (после проращивания). Семена кабачка не нуждаются в глубокой заделке, их нужно засыпать тонким слоем субстрата, толщина которого должна составлять от 0,5 до 1 см. Затем субстрат аккуратно увлажняют, а его поверхность накрывают целлофановым пакетом. После этого посевы убирают в теплое место (от 22 до 28 градусов).ПикировкаВ случае с кабачками пикировка (прищипывание корня) крайне нежелательна. Это связано с тем, что вмешательство в корневую систему этого растения может спровоцировать болезни и в целом ухудшить приживаемость.ПодкормкаПервую подкормку следует выполнять спустя полторы недели после посева семян. Минеральные удобрения способствуют укреплению корней, стимулируя рост побегов. Особое внимание стоит уделить азоту, желательно, чтобы он присутствовал в составе каждой подкормки. Для этого подойдет удобрение "Карбамид" (мочевина). Достаточно растворить 6-7 г продукта в 5 л воды. Такую подкормку лучше всего проводить вечером.Уход за рассадойЧтобы рассада росла крепкой и здоровой, важно поддерживать комфортные для ее роста условия:"После появления всходов горшки нужно переставить в более прохладное место: от 20 до 22 градусов в дневное время и от 15 до 16 градусов в ночное.Поливать рассаду нужно один раз в семь дней, но очень обильно, а лишнюю жидкость обязательно сливать. В связи с этим стаканчики рекомендуется выставлять на поддон. Если растения отличаются стремительным ростом, но пересадка в ближайшее время не запланирована, то в емкость при необходимости нужно досыпать немного субстрата", — рассказала агроном.Посадка в открытый грунтРассаду можно пересадить в открытую почву спустя 20–30 дней. Если семена были посеяны в торфяные либо торфоперегнойные горшочки, их можно будет высадить вместе с емкостью."Высадку рассады кабачков в открытую почву следует производить только после появления трех - четырех настоящих листьев, при этом почва должна прогреться до температуры 20–24 градусов. Как правило, время высадки кабачков в открытую почву приходится на вторую половину мая", — пояснила Ольга Промская.Выбор местаДля выращивания культуры необходимо выбрать солнечный участок. Также растение должно быть надёжно защищено от порывов ветра — при угрозе заморозков в ночное время либо стремительного похолодания пересаженную рассаду необходимо укрыть пленкой или обрезанными пластиковыми бутылками.Подготовка почвыДля выращивания кабачков подходит хорошо дренированный грунт с высоким содержанием питательных веществ и небольшим количеством азота. Но в целом культура может расти в любой почве."Важно, чтобы грунт был хорошо прогретым и рыхлым. Именно поэтому для такого растения необходимо делать высокие грядки (около 25 сантиметров). Кабачки не следует выращивать на том участке, где до этого росли представители семейства тыквенных. Хорошими предшественниками для такой культуры являются томаты, капуста, сидераты, лук, редис, салат, укроп и шпинат", — прокомментировала агроном.Подготовка рассадыК закалке рассады приступают за семь дней до пересадки ее в открытую почву. Для этого рассаду необходимо каждый день на несколько часов переносить на улицу, в первое время ей понадобится защита (например, укрытие пленкой) от порывов ветра и сквозняка. Прежде чем приступить к высадке, растения рекомендуется опрыскать в целях профилактики раствором "Эпина" и обильно полить.Глубина посадкиДля приживания рассады нужно подготовить лунки глубиной до 30 см и шириной до 50 см. Если сажать кабачки семенами, то достаточно всего 5-7 см глубины.Схема посадкиПоскольку кабачок - овощ относительно крупный, стандартная схема посадки, например, на Юге — 70х30, в Московской области — 70х70 см.Способы посадкиСажать кабачок можно разными способами в зависимости от климата региона.Это наиболее эффективный способ выращивания кабачков в холодных регионах России. Растения успевают окрепнуть к моменту высадки и лучше приживаются.Этот способ подразумевает посадку сразу в грунт. Он менее трудоемкий, но возможен только при условии хорошо прогретой почвы. На юге России такой вариант наиболее подходящий.Процесс посадкиСажать рассаду или семена кабачка лучше всего в теплую пасмурную погоду, чтобы избежать солнечного ожога молодого растения. Выкопав лунки необходимых размеров, их обязательно нужно полить, затем высадить растение, присыпать землей и снова полить."Пересаживают кабачки осторожно (переваливают), так как они крайне негативно реагируют на пересадку. После приживления обязательно проводится прополка, так как на этапе укоренения кабачок еще очень слаб", — добавила эксперт.Как правильно ухаживать после посадкиУход за кабачками после посадки довольно прост — достаточно регулярно поливать растение под корень по мере подсыхания почвы, рыхлить ее между рядами и удалять сорняки.ПоливСроки полива зависят от запасов влаги в почве, ее поступления и испарения. В жаркую погоду растение поливают по два раза в день. В обычное время достаточно одного полива в 7-10 дней.Во избежание поражения кабачка болезнями недопустим полив непрогретой артезианской водой. Нарушение режима выращивания, особенно в случае частых туманов, обильных рос, относительно низкой температуры, ведет к возникновению заболеваний мучнистой росой, бактериозом и др.ПодкормкиТак же, как и рассаду, кабачок тоже необходимо удобрять подкормками, в составе которых есть азот.Кроме того, удобрения следует вносить до цветения — подойдет раствор коровяка и нитрофоски, во время цветения — древесная зола и "Эффектон", и плодоношения — суперфосфат, мочевина и сульфат калия.ПрищипкаПрищипывание — удаление верхней части молодого побега. Некоторым сортам растения, например, кустовым эта процедура не требуется — достаточно регулярно собирать урожай. У плетистых сортов можно удалить часть стебля в период начала цветения бутонов, чтобы повысить урожайность.Борьба с болезнями и вредителямиСамые главные враги кабачка — бахчевая тля, слизни и белокрылки. Насекомые атакуют плоды, высасывая питательные соки, и создают благоприятную среду для развития различных болезней, например, грибковых. В борьбе с тлей подойдет мыльный раствор (300 г мыла на 10 л воды). Избавиться от слизней поможет только ручной сбор, а в случае с белокрылками — омывание листьев водой и рыхление почвы.К болезням кабачков относят мучнистую росу, черную плесень, бактериоз и др. Чтобы не допустить их появление и развитие, важно после высадки обработать растение 1-процентным раствором бордосской смеси. При различных болезнях также эффективно помогает раствор фунгицида.Ошибки в посадкеСамая главная ошибка, которую можно допустить при переселении кабачков в открытый грунт, — это густая посадка. Загущение будет мешать растениям развиваться в полной мере — им не будет хватать солнца и питания, что впоследствии приведет к увяданию.Существуют и другие ошибки:Сбор и хранение урожаяКак только кабачки созреют, достигнув возраста примерно 10-12 дней, их уже можно собирать, чтобы не допустить перезревания плодов. Такую процедуру можно проводить один - два раза в неделю.Хранить собранные молодые кабачки рекомендуется при температуре 0-2 градуса в течение двух недель. Спелые кабачки можно хранить пять месяцев в сухом прохладном месте.Советы опытных огородниковЧтобы получить хороший урожай, специалисты в сфере сельского хозяйства рекомендуют:

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https://ria.ru/20241009/kabachki-1893040328.html

https://ria.ru/20250312/kalendar-1778149275.html

https://ria.ru/20240304/rassada-1780489958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

овощи, растения, растениеводство, общество, россия