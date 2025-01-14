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Межгосударственные отношения России и ЦАР

Межгосударственные отношения России и ЦАР - РИА Новости, 14.01.2025

Межгосударственные отношения России и ЦАР

СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:18:00+03:00

2025-01-14T00:18:00+03:00

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СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года.Двусторонние связи получили некоторое развитие в первое десятилетие независимости ЦАР. Президент Центральноафриканской Республики (1966-1976, в 1976-1979 годах – император ЦАР) Жан Бедель Бокасса дважды посещал СССР. В апреле 1970 года он поздравил советское руководство с 100-летием со дня рождения Владимира Ленина, а в июле того же года по приглашению президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства прибыл с официальным визитом в Советский Союз. Он побывал в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Волгограде, Киеве, Севастополе и санатории "Ливадия" в Крыму. В ходе визита было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Советским Союзом и ЦАР. Президент Бокасса пригласил председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного посетить ЦАР с ответным визитом, но визит Подгорного в ЦАР не состоялся. В 1973 году Жан Бедель Бокасса вновь побывал в СССР, приехав на отдых в Крым. Он посетил Никитский ботанический сад, побывал на винном комбинате "Массандра", а в пионерлагере "Артек" был принят в почетные пионеры.В период правления Бокассы в ЦАР работали советские врачи, учителя, геологи, агрономы, в советских вузах учились студенты из Центральноафриканской Республики.В связи с приходом к власти в Банги в 1979 году недружественно настроенного к СССР режима Давида Дако в 1980-1988 годах дипотношения между странами не поддерживались.ЦАР признала Российскую Федерацию правопреемником СССР 9 января 1992 года.Политический диалог между нашими странами не приобрел регулярного характера из-за нестабильной внутриполитической ситуации в ЦАР.Важной вехой в развитии двустороннего взаимодействия России и ЦАР стала состоявшаяся 9 октября 2017 года в Сочи встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, находившимся в России с частным визитом. По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой на восстановление практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В последующем Сергей Лавров и Фостен-Арканж Туадера неоднократно встречались "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). 23 мая 2018 года "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах. В октябре 2019 года президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в первом саммите "Россия – Африка". "На полях" саммита прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.6 октября 2020 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил Россию с частным визитом, состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В июне 2021 года премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" мероприятия состоялась встреча со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В июне 2022 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа принял участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" саммита состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, часть беседы прошла в формате "тет-а-тет".В январе 2023 делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа посетила Санкт-Петербург с официальным визитом. Состоялась рабочая встреча с руководством министерства обороны РФ. Премьер-министром ЦАР Феликсо Молуа также провел переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.28 июля 2023 года президент ЦАР Фостен Арканж Туадера выступил на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.В тот же день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" 15-го саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. В июне 2024 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа выступил на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств.16 марта 2019 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посетил Банги, где был принят президентом Центральноафриканской Республики Туадерой, а также встретился с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Байпо-Темон. 6 июня 2019 года Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в Санкт-Петербурге "на полях" ПМЭФ.5 февраля 2022 года специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой "на полях" 35-й Ассамблеи Глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия). 9 ноября 2024 года" на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Сочи состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Темон. Осуществляется межпарламентское взаимодействие.В декабре 2021 года Москву посетила делегация ЦАР во главе с председателем Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплисом Матье Саранджи. Состоялись встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, а также с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым. В октябре 2022 года председатель Национальной Ассамблеи ЦАР Семплис Матье Саранджи вновь посетил Россию для участия в конференции по информационной безопасности в городе Сочи. Состоялись переговоры с директором департамента Африки МИД РФ Всеволодом Ткаченко.В рамках визита делегация ЦАР во главе с Семплисом Матье Саранджи посетила Московскую торгово-промышленную палату.В марте 2023 года председатель Национального Собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи принял участие во второй международной парламентской конференции "Россия – Африка", которая прошла на площадке Государственной Думы РФ. "На полях" мероприятия состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и Симплиса Матье Саранджи.16 марта 2024 года в Москве состоялась встреча председателя Госдумы России Вячеслава Володина с председателем Национального собрания ЦАР Матье Саранджи Симплисом. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента России. Торгово-экономические связи между РФ и ЦАР развиты слабо. В 2021 году товарооборот двух стран составил 5,9 миллиона долларов, основу которого составил российский экспорт – 5,8 миллиона долларов. Основные экспортируемые товары – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др.Среди перспективных сфер сотрудничества – освоение запасов минерального сырья, энергетике, агропроизводство и др. В 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР. Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых.Ведутся переговоры о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн российского горючего топлива для решения проблемы дефицита горюче-смазочных материалов в стране.Между странами развивается военно-техническое сотрудничество.14 октября 2017 года президент ЦАР обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в оснащении вооружением, вспомогательным снаряжением и боеприпасами Вооруженных сил ЦАР. С ведома ООН в конце января – начале февраля 2018 года на безвозмездной основе осуществлена доставка продукции военного назначения в Банги. С ведома Комитета СБ ООН в ЦАР также были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.В декабре 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности ЦАР дополнительно направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. В июне 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ЦАР находятся несколько сотен российских инструкторов, их работа будет продолжена. В марте 2024 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость.В августе 2018 года между Россией и ЦАР было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого в Беренго был создан центр, где военные ЦАР при помощи российских инструкторов учились обращаться с оружием и изучали методы ведения боя. Как отметил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, российские инструкторы подготовили более 10 тысяч военных, уже стоящих на защите республики и ее народа.Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. В мае 2023 года министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщил, что переговоры между ЦАР и Россией о строительстве военной базы еще идут, дата открытия базы пока не определена. В январе 2024 года советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика заявил, что Центральноафриканская Республика просит Россию построить на территории страны свою военную базу, правительство уже предоставило участок в Беринго в 80 километрах от Банги, где есть международный аэропорт. В 2023 году Россия поставила в Банги семь учебно-боевых истребителей L-39.Развивается сотрудничество в сфере образования. В ноябре 2024 года был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере образования между РФ и ЦАР. Начиная с 1966 года и по настоящее время более 500 граждан ЦАР окончили советские/российские вузы. Россия увеличила число бюджетных мест для студентов из ЦАР на 2023/2024 учебный год с восьми до 75.В 2021 году президент ЦАР Фостен Арканж Туадера подписал указ о введении изучения русского языка как обязательного предмета для преподавания в вузах страны. Его будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Подписано соглашение о подготовке педагогических кадров с Липецким государственным педагогическим университетом им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.При Университете Банги начал свою деятельность Центр открытого образования на русском языке РУДН им. П. Лумумбы. В Банги при поддержке РПЦ МП действует церковноприходская школа им. Сергия Радонежского, где изучают не только русский язык и основы православия, но и ремесла. Прорабатывается проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги. Важное направление сотрудничества – поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. В сентябре 2020 года силами МЧС России осуществлена доставка в ЦАР около восьми тонн медицинских препаратов и изделий. В августе 2022 года этой стране передана партия российской сельхозпродукции объемом 540 тонн в рамках добровольного взноса РФ в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в 2021 году. В рамках реализации решений, принятых по итогам второго Саммита Россия - Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств, была осуществлена поставка российской пшеницы объемом 50 тысяч тонн для ЦАР, а 25 января 2024 года в порту Дуала (Камерун) завершена разгрузка двух судов, доставивших российское зерно. Между Банги и Яунде достигнута договоренность о его переработке в муку на территории Камеруна и последующей транспортировке в ЦАР.В 2023 году по линии ВПП ООН Россией выделено ЦАР 2,5 миллиона долларов на поставку продовольствия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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