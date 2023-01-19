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Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество - РИА Новости, 19.01.2023
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Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество
Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество - РИА Новости, 19.01.2023
Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа углубление торгово-экономического и политического сотрудничества, сообщается на... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:31
2023-01-19T14:35
россия
цар
в мире
михаил богданов
феликс молуа
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа углубление торгово-экономического и политического сотрудничества, сообщается на сайте МИД РФ."В ходе заинтересованного и доверительного обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Москва подтвердила готовность содействовать стабилизации обстановки в стране, добавили в российском министерстве."С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в МИД РФ.
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россия, цар, в мире, михаил богданов, феликс молуа, москва, оон
Россия, ЦАР, В мире, Михаил Богданов, Феликс Молуа, Москва, ООН
14:31 19.01.2023 (обновлено: 14:35 19.01.2023)
 
Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество

Замглавы МИД Богданов обсудил с премьером ЦАР Молуа политическое сотрудничество

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа углубление торгово-экономического и политического сотрудничества, сообщается на сайте МИД РФ.
"В ходе заинтересованного и доверительного обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Москва подтвердила готовность содействовать стабилизации обстановки в стране, добавили в российском министерстве.
"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в МИД РФ.
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РоссияЦАРВ миреМихаил БогдановФеликс МолуаМоскваООН
 
 
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