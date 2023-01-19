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Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество

Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество - РИА Новости, 19.01.2023

Богданов обсудил с премьером ЦАР политическое сотрудничество

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа углубление торгово-экономического и политического сотрудничества, сообщается на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:31

2023-01-19T14:31

2023-01-19T14:35

россия

цар

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михаил богданов

феликс молуа

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа углубление торгово-экономического и политического сотрудничества, сообщается на сайте МИД РФ."В ходе заинтересованного и доверительного обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Москва подтвердила готовность содействовать стабилизации обстановки в стране, добавили в российском министерстве."С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в МИД РФ.

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россия, цар, в мире, михаил богданов, феликс молуа, москва, оон