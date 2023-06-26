https://ria.ru/20230626/instruktory-1880505494.html
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР
Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:49
2023-06-26T15:49
2023-06-26T15:50
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. "ЦАР - одна из тех стран, правительство которой, наряду с Мали, официально обратилось с просьбой к частной военной компании на этапе, когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом", - сказал российский министр. "В этих условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались к частной военной компании "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководству. Помимо отношений с этой ЧВК, правительство и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", - указал Лавров.
https://ria.ru/20230322/manifestatsiya-1859865750.html
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мали, россия, цар, сергей лавров
Мали, Россия, ЦАР, Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР
Лавров: российские инструкторы продолжат работу в ЦАР, сейчас там несколько сотен человек