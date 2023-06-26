https://ria.ru/20230626/instruktory-1880505494.html

Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР

Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР

Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:49

2023-06-26T15:49

2023-06-26T15:50

мали

россия

цар

сергей лавров

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. "ЦАР - одна из тех стран, правительство которой, наряду с Мали, официально обратилось с просьбой к частной военной компании на этапе, когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом", - сказал российский министр. "В этих условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались к частной военной компании "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководству. Помимо отношений с этой ЧВК, правительство и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", - указал Лавров.

https://ria.ru/20230322/manifestatsiya-1859865750.html

мали

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мали, россия, цар, сергей лавров