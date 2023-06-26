Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 26.06.2023 (обновлено: 15:50 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/instruktory-1880505494.html
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР
Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:49
2023-06-26T15:50
мали
россия
цар
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/76/1550117615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e319768975be1a7f831ea46c7bdd4184.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. "ЦАР - одна из тех стран, правительство которой, наряду с Мали, официально обратилось с просьбой к частной военной компании на этапе, когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом", - сказал российский министр. "В этих условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались к частной военной компании "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководству. Помимо отношений с этой ЧВК, правительство и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", - указал Лавров.
https://ria.ru/20230322/manifestatsiya-1859865750.html
мали
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/76/1550117615_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8a25ba8caf9518fdec5d8e16480549d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, россия, цар, сергей лавров
Мали, Россия, ЦАР, Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе российских инструкторов в ЦАР

Лавров: российские инструкторы продолжат работу в ЦАР, сейчас там несколько сотен человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийский инструктор
Российский инструктор - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Российский инструктор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.
"ЦАР - одна из тех стран, правительство которой, наряду с Мали, официально обратилось с просьбой к частной военной компании на этапе, когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом", - сказал российский министр.
"В этих условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались к частной военной компании "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководству. Помимо отношений с этой ЧВК, правительство и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", - указал Лавров.
Манифестация в поддержку России и Китая в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая
22 марта, 18:06
 
МалиРоссияЦАРСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала