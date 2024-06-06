https://ria.ru/20240606/tsar-1951037635.html
ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики
ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики - РИА Новости, 06.06.2024
ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики
Центральноафриканская Республика хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных секторах экономики, считает РФ другом и "братской страной", заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:33
2024-06-06T15:33
2024-06-06T18:16
россия
цар
феликс молуа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центральноафриканская Республика хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных секторах экономики, считает РФ другом и "братской страной", заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. "Мы хотим усиливать наше сотрудничество с Россией. Сегодня Россия для нас - это друг, это братская страна, и мы видим результаты. Населению очень нравится вся помощь России. Россия, конечно, нам очень помогла, мы усилили нашу мощь в плане безопасности. И сегодня мы хотим усилить наше сотрудничество в других сферах, расширить сотрудничество в других экономических секторах, чтобы мы, наши оба народа, могли этим пользоваться. Для нас Россия - это пример, это дружеская страна", - сказал Молуа, выступая на торжественном открытии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240419/tsar-1941084336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, феликс молуа
Россия, ЦАР, Феликс Молуа
ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики
Премьер ЦАР Молуа заявил, что страна хочет усиливать сотрудничество с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центральноафриканская Республика хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных секторах экономики, считает РФ другом и "братской страной", заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
"Мы хотим усиливать наше сотрудничество с Россией. Сегодня Россия для нас - это друг, это братская страна, и мы видим результаты. Населению очень нравится вся помощь России. Россия, конечно, нам очень помогла, мы усилили нашу мощь в плане безопасности. И сегодня мы хотим усилить наше сотрудничество в других сферах, расширить сотрудничество в других экономических секторах, чтобы мы, наши оба народа, могли этим пользоваться. Для нас Россия - это пример, это дружеская страна", - сказал Молуа, выступая на торжественном открытии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.