https://ria.ru/20240606/tsar-1951037635.html

ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики

ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики - РИА Новости, 06.06.2024

ЦАР хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных сферах экономики

Центральноафриканская Республика хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных секторах экономики, считает РФ другом и "братской страной", заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:33

2024-06-06T15:33

2024-06-06T18:16

россия

цар

феликс молуа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центральноафриканская Республика хочет усиливать сотрудничество с Россией в различных секторах экономики, считает РФ другом и "братской страной", заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. "Мы хотим усиливать наше сотрудничество с Россией. Сегодня Россия для нас - это друг, это братская страна, и мы видим результаты. Населению очень нравится вся помощь России. Россия, конечно, нам очень помогла, мы усилили нашу мощь в плане безопасности. И сегодня мы хотим усилить наше сотрудничество в других сферах, расширить сотрудничество в других экономических секторах, чтобы мы, наши оба народа, могли этим пользоваться. Для нас Россия - это пример, это дружеская страна", - сказал Молуа, выступая на торжественном открытии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240419/tsar-1941084336.html

россия

цар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, цар, феликс молуа