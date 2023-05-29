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В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы - РИА Новости, 29.05.2023
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16:42 29.05.2023 (обновлено: 17:02 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/tsar-1874880661.html
В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы
В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы - РИА Новости, 29.05.2023
В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы
Переговоры между Центрально-африканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:42
2023-05-29T17:02
в мире
цар
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между Центрально-африканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена, заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро."Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается", - отметил министр.При этом он указал, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности "российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью".Ранее посол республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил в интервью "Известиям", что Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории.
https://radiosputnik.ria.ru/20230529/tsar-baza-1874808709.html
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в мире, цар, москва
В мире, ЦАР, Москва
В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы

Глава Минобороны ЦАР: дата открытия российской военной базы пока не определена

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между Центрально-африканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена, заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается", - отметил министр.
При этом он указал, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности "российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью".
Ранее посол республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил в интервью "Известиям", что Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории.
Военные на базе в Бамбари, ЦАР - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
"Не повторять ошибок". Политолог о желании ЦАР разместить военную базу РФ
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