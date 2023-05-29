https://ria.ru/20230529/tsar-1874880661.html

В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы

В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы - РИА Новости, 29.05.2023

В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы

Переговоры между Центрально-африканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:42

2023-05-29T16:42

2023-05-29T17:02

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между Центрально-африканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена, заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро."Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается", - отметил министр.При этом он указал, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности "российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью".Ранее посол республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил в интервью "Известиям", что Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20230529/tsar-baza-1874808709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, москва