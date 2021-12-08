https://ria.ru/20211208/politika-1762740931.html
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы - РИА Новости, 08.12.2021
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Симплисом Матье Саранджи, политики... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:26
2021-12-08T13:26
2021-12-08T13:26
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Симплисом Матье Саранджи, политики обсудили развитие межпарламентских отношений, а также сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и по другим направлениям, сообщается на думском сайте.Как отметил Володин, межпарламентский диалог необходимо вести в постоянном режиме, следуя примеру президентов РФ и ЦАР. "Наши президенты постоянно ведут диалог — это очень важно. Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств", - сказал он.Также российский политик предложил своему африканскому коллеге подумать о новых форматах взаимодействия парламентов, чтобы отношения стали более эффективными и динамичными. Кроме этого, по его мнению, было бы правильно найти форматы взаимодействия ЦАР с деловым сообществом России.Володин отметил и важность того, что в университетах ЦАР начали изучать русский язык. Кроме этого, он напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет III Международный форум "Развитие парламентаризма", в рамках которого запланировано проведение парламентской конференции "Россия–Африка", и пригласил Симплиса Матье Саранджи принять в нем участие.
https://ria.ru/20211202/rossotrudnichestvo-1761756454.html
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в мире, цар, вячеслав володин, госдума рф, россия
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы
Спикер Госдумы Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы