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Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы - РИА Новости, 08.12.2021
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Симплисом Матье Саранджи, политики... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:26
2021-12-08T13:26
в мире
цар
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Симплисом Матье Саранджи, политики обсудили развитие межпарламентских отношений, а также сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и по другим направлениям, сообщается на думском сайте.Как отметил Володин, межпарламентский диалог необходимо вести в постоянном режиме, следуя примеру президентов РФ и ЦАР. "Наши президенты постоянно ведут диалог — это очень важно. Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств", - сказал он.Также российский политик предложил своему африканскому коллеге подумать о новых форматах взаимодействия парламентов, чтобы отношения стали более эффективными и динамичными. Кроме этого, по его мнению, было бы правильно найти форматы взаимодействия ЦАР с деловым сообществом России.Володин отметил и важность того, что в университетах ЦАР начали изучать русский язык. Кроме этого, он напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет III Международный форум "Развитие парламентаризма", в рамках которого запланировано проведение парламентской конференции "Россия–Африка", и пригласил Симплиса Матье Саранджи принять в нем участие.
https://ria.ru/20211202/rossotrudnichestvo-1761756454.html
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в мире, цар, вячеслав володин, госдума рф, россия
13:26 08.12.2021
 
Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы

Спикер Госдумы Володин предложил главе парламента ЦАР развивать новые форматы работы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Симплисом Матье Саранджи, политики обсудили развитие межпарламентских отношений, а также сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и по другим направлениям, сообщается на думском сайте.
Как отметил Володин, межпарламентский диалог необходимо вести в постоянном режиме, следуя примеру президентов РФ и ЦАР. "Наши президенты постоянно ведут диалог — это очень важно. Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств", - сказал он.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:52
В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР
Также российский политик предложил своему африканскому коллеге подумать о новых форматах взаимодействия парламентов, чтобы отношения стали более эффективными и динамичными. Кроме этого, по его мнению, было бы правильно найти форматы взаимодействия ЦАР с деловым сообществом России.
Володин отметил и важность того, что в университетах ЦАР начали изучать русский язык. Кроме этого, он напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет III Международный форум "Развитие парламентаризма", в рамках которого запланировано проведение парламентской конференции "Россия–Африка", и пригласил Симплиса Матье Саранджи принять в нем участие.
Студенты на уроке русского языка иностранцам - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 13:49
Министр в ЦАР рассказал, зачем в местном вузе будут учить русскому языку
 
В миреЦАРВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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