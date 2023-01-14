https://ria.ru/20230114/vizit-1844845245.html
В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург
В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург - РИА Новости, 14.01.2023
В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург
Визит делегации ЦАР во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа в Санкт-Петербург продлится ориентировочно неделю, программа прорабатывается, сообщили... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:23
2023-01-14T15:23
2023-01-14T15:34
в мире
цар
россия
санкт-петербург
банги
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Визит делегации ЦАР во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа в Санкт-Петербург продлится ориентировочно неделю, программа прорабатывается, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Банги."Программа прорабатывается. Цель рабочая, сверить часы с российскими официальными лицами в продолжение форума (ПМЭФ). В делегацию вошли члены аппарата премьер-министра. Визит продлится ориентировочно неделю", - сказали в дипмиссии.Ранее в субботу посольство РФ в Банги сообщило, что делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа в субботу отправилась в Санкт-Петербург с официальным визитом.
https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, россия, санкт-петербург, банги, петербургский международный экономический форум (фонд)
В мире, ЦАР, Россия, Санкт-Петербург, Банги, Петербургский международный экономический форум (фонд)
15:23 14.01.2023 (обновлено: 15:34 14.01.2023)
В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург
Посольство: визит делегации ЦАР в Петербург продлится неделю, программа прорабатывается