https://ria.ru/20230114/vizit-1844845245.html

В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург

В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург - РИА Новости, 14.01.2023

В посольстве России в Банги рассказали о визите делегации ЦАР в Петербург

Визит делегации ЦАР во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа в Санкт-Петербург продлится ориентировочно неделю, программа прорабатывается, сообщили... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:23

2023-01-14T15:23

2023-01-14T15:34

в мире

цар

россия

санкт-петербург

банги

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Визит делегации ЦАР во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа в Санкт-Петербург продлится ориентировочно неделю, программа прорабатывается, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Банги."Программа прорабатывается. Цель рабочая, сверить часы с российскими официальными лицами в продолжение форума (ПМЭФ). В делегацию вошли члены аппарата премьер-министра. Визит продлится ориентировочно неделю", - сказали в дипмиссии.Ранее в субботу посольство РФ в Банги сообщило, что делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа в субботу отправилась в Санкт-Петербург с официальным визитом.

https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html

цар

россия

санкт-петербург

банги

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, россия, санкт-петербург, банги, петербургский международный экономический форум (фонд)