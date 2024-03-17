https://ria.ru/20240317/tsar-1933592403.html
ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов
ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов - РИА Новости, 17.03.2024
ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов
Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:15
2024-03-17T06:15
2024-03-17T11:56
цар
россия
феликс молуа
владимир титоренко (посол россии в цар )
сергей лавров
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. "Пользуясь возможностью, я благодарю власти (России. — Прим. ред.), которые через российских инструкторов неустанно работали вместе с нашими силами обороны и безопасности. В настоящее время эти усилия позволили восстановить спокойствие. <…> Раз у нас будет совместный комитет, будут затрагиваться и военные темы. Так что если возникнет необходимость, почему бы и нет", — сказал он.Как добавил политик, в его стране все еще присутствуют бандформирования на границах, но никто не может отрицать, что российские инструкторы доказали свою эффективность. "Сегодня есть единое мнение, что привлечение этих инструкторов имело решающее значение для укрепления наших сил обороны и безопасности. Очевидно, есть и другие союзники, которые также внесли свой вклад, но уверяю вас: я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне", — подчеркнул Молуа. В начале февраля радиостанция Lengo Songo сообщала, что армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере республики. Армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу Б-13. Предыдущий посол России в Банги Владимир Титоренко ранее заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и санкционного комитета. В конце июня глава МИД Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в республике будет продолжена.
https://ria.ru/20240317/vts-1933586988.html
https://ria.ru/20240301/tsar-1930506354.html
цар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_edac42ffe04c4fd867c48554a877006f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, феликс молуа, владимир титоренко (посол россии в цар ), сергей лавров, в мире, оон
ЦАР, Россия, Феликс Молуа, Владимир Титоренко (посол России в ЦАР ), Сергей Лавров, В мире, ООН
ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов
ЦАР не против увеличить у себя число российских военных инструкторов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
«
"Пользуясь возможностью, я благодарю власти (России. — Прим. ред.), которые через российских инструкторов неустанно работали вместе с нашими силами обороны и безопасности. В настоящее время эти усилия позволили восстановить спокойствие. <…> Раз у нас будет совместный комитет, будут затрагиваться и военные темы. Так что если возникнет необходимость, почему бы и нет", — сказал он.
Как добавил политик, в его стране все еще присутствуют бандформирования на границах, но никто не может отрицать, что российские инструкторы доказали свою эффективность.
"Сегодня есть единое мнение, что привлечение этих инструкторов имело решающее значение для укрепления наших сил обороны и безопасности. Очевидно, есть и другие союзники, которые также внесли свой вклад, но уверяю вас: я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне", — подчеркнул Молуа.
ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС
В начале февраля радиостанция Lengo Songo сообщала, что армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере республики. Армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу Б-13.
Предыдущий посол России в Банги Владимир Титоренко
ранее заявлял РИА Новости, что в ЦАР
присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН
и санкционного комитета. В конце июня глава МИД Сергей Лавров
сообщил, что работа российских инструкторов в республике будет продолжена.
Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь