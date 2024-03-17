https://ria.ru/20240317/tsar-1933592403.html

ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов

ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов - РИА Новости, 17.03.2024

ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов

Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:15

2024-03-17T06:15

2024-03-17T11:56

цар

россия

феликс молуа

владимир титоренко (посол россии в цар )

сергей лавров

в мире

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. "Пользуясь возможностью, я благодарю власти (России. — Прим. ред.), которые через российских инструкторов неустанно работали вместе с нашими силами обороны и безопасности. В настоящее время эти усилия позволили восстановить спокойствие. <…> Раз у нас будет совместный комитет, будут затрагиваться и военные темы. Так что если возникнет необходимость, почему бы и нет", — сказал он.Как добавил политик, в его стране все еще присутствуют бандформирования на границах, но никто не может отрицать, что российские инструкторы доказали свою эффективность. "Сегодня есть единое мнение, что привлечение этих инструкторов имело решающее значение для укрепления наших сил обороны и безопасности. Очевидно, есть и другие союзники, которые также внесли свой вклад, но уверяю вас: я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне", — подчеркнул Молуа. В начале февраля радиостанция Lengo Songo сообщала, что армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере республики. Армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу Б-13. Предыдущий посол России в Банги Владимир Титоренко ранее заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и санкционного комитета. В конце июня глава МИД Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в республике будет продолжена.

https://ria.ru/20240317/vts-1933586988.html

https://ria.ru/20240301/tsar-1930506354.html

цар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цар, россия, феликс молуа, владимир титоренко (посол россии в цар ), сергей лавров, в мире, оон