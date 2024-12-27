https://ria.ru/20241227/pitanie-1769601936.html

Диетическое питание: разрешенные продукты, примерное меню, советы врачей

Диетическое питание: разрешенные продукты, примерное меню, советы врачей - РИА Новости, 27.12.2024

Диетическое питание: разрешенные продукты, примерное меню, советы врачей

Чтобы правильное и здоровое питание приносило не только пользу, но и удовольствие, необходимо составить сбалансированный рацион, в котором найдется место... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:32:00+03:00

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2024-12-27T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Чтобы правильное и здоровое питание приносило не только пользу, но и удовольствие, необходимо составить сбалансированный рацион, в котором найдется место любимым рецептам. О принципах диетического питания, разрешенных продуктах, что такое лечебная диета, а также пример меню на неделю – в материале РИА Новости.Диетическое питаниеЗдоровое питание улучшает состояние многих систем организма. Именно благодаря соблюдению определенных пищевых принципов он получает необходимые макро- и микроэлементы, а также энергию для стабильного функционирования. Неправильный подход к питанию может привести к нарушению обмена веществ и других внутренних процессов, а несбалансированный рацион способен усугубить имеющиеся у человека заболевания и многое другое. Для решения проблем со здоровьем и предотвращения таких последствий составляют специальное диетическое меню.ПринципыДиетическое питание независимо от того, назначено оно в лечебных или профилактических целях, включает в себя несколько главных принципов.Индивидуальность. Рацион должен составляться отдельно для каждого конкретного человека. Набор продуктов, баланс элементов и режим питания подбираются исходя из потребностей организма, его текущего состояния, наличия заболеваний и многого другого. При этом заниматься разработкой диетического меню должен профессионал."На сегодняшний день стало модным придерживаться принципов диетического питания. Но не существует такой диеты, которая одинаково подходит всем. Если один человек похудел, придерживаясь какого-то определенного типа питания, то это не значит, что на вас этот подход окажет такое же действие. В погоне за стройной фигурой человек вместе с лишним весом зачастую теряет и здоровье", – отметила нутрициолог Ирина Зуева.Сбалансированность и полноценность. При соблюдении принципов диетического питания важно, чтобы организм продолжал получать все важные микроэлементы, а также обеспечивался достаточным количеством энергии. Светлана Никольская, нутрициолог и фитнес-тренер, уточняет, что индивидуальную диету с исключением определенных продуктов питания может назначить только врач. При этом он должен обладать соответствующей компетенцией и быть в курсе современных исследований в области питания и медицины. При аллергии, целиакии и других заболеваниях тот или иной продукт может создать серьезную угрозу для жизни и здоровья, поэтому врач может рекомендовать его убрать из рациона. И это обоснованное решение. В остальных случаях рацион выстраивается в соответствии с принципами сбалансированного питания.Режим питания. Помимо правильно подобранного рациона, немаловажную роль в эффективности правильного питания играет количество и время приемов пищи. Это тоже определяется индивидуально, исходя из особенностей организма и цели, которой необходимо достигнуть."Самый главный миф - это кратность приемов пищи. Раньше считалось, что частое дробное питание – это залог здоровья. Фактически всем рекомендовали питаться маленькими порциями. Сейчас же очень много показаний как для частого питания, так и для редкого.К примеру, если у человека повышенный уровень определенного гормона в крови, в частности инсулина, ему частое и дробное питание противопоказано. Потому что каждый прием пищи стимулирует выработку инсулина и повышает его уровень в кровеносном русле. Естественно, таким питанием мы ухудшаем инсулинорезистентность и клинического эффекта не добьемся", – рассказала РИА Новости Марина Карташова, врач эндокринолог-диабетолог высшей категории, нутрициолог МЦ "Генезис".ВидыГоворя о видах диетического питания, стоит сразу отметить, что монодиеты (употребление только одного вида продукта на протяжении какого-то времени) и разного рода голодания, по мнению экспертов, далеки от концепции здорового диетического питания, бездумное следование таким методам может нанести сильный вред здоровью.Лечебные столы по Певзнеру. Эта система диет была разработана еще в 1920-х годах советским ученым Мануилом Певзнером. Всего она содержит 15 лечебных столов, каждый из которых составлен с учетом особенностей организма при определенном заболевании. Каждая диета сопровождается перечнем разрешенных и запрещенных продуктов, рекомендациями к готовке и соблюдению определенного режима питания. Несмотря на приличный "возраст" система Певзнера широко используется в медицинских учреждениях и санаториях до сих пор. Важно отметить, что самостоятельно следовать ей не стоит."В каждой диете есть список разрешенных и запрещенных продуктов. Например, людям с функциональными заболеваниями нервной системы (12 стол) нельзя употреблять шоколад, алкоголь, а также щавель, редьку, чеснок и репчатый лук, редис — продукты, которые оказывают возбуждающее действие. При туберкулезе (11 стол) ограничений не так много, рекомендуется исключить только очень жирные продукты, но в целом калорийность рациона должна быть довольно высокой. А вот пациентам с ожирением (8 стол), наоборот, надо исключить значительную часть углеводов, внимательно следить за качеством поступающих в организм жиров — под запретом жирные сорта мяса, рыбы, приправы, сало и т.д", — поделилась в беседе с РИА Новости диетолог-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.Кетодиета. Она характеризуется низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров в рационе. Изначально такое питание разрабатывалось для детей с эпилепсией, но сейчас такая диета широко применяется для достижения разных целей, в том числе и похудения. Рацион кетодиеты помогает снизить уровень сахара в крови и запустить состояние кетоза, при котором источником энергии вместо глюкозы становятся кетоновые тела."Кетодиета имеет перспективное развитие и в сфере онкологии, так как пациентам с новообразованиями необходимо по максимуму ограничивать простые сахара, потому что раковая клетка питается исключительно глюкозой. Конечно, мы не говорим про четвертую стадию рака, такие люди не смогут переносить такую диету. Но для тех, у кого все хорошо с самочувствием и нет тяжелого состояния, такой рацион имеет положительные клинические результаты", – дополнила Марина Карташова.Палеодиета. Марина Карташова отмечает, что это диета охотников и земледельцев. Она характеризуется употреблением таких продуктов как мясо, рыба, овощи, фрукты и орехи. Из рациона исключается молочная продукция и крупы. Существует разновидность палеодиеты: аутоиммунный протокол. Он имеет много последователей и противников, является достаточно тяжелым рационом и показан далеко не всем."Такой вид палеодиеты часто показан людям с аутоиммунными заболеваниями и, если у человека есть хороший дисциплинарный навык, мы получаем положительные клинические результаты. Аутоиммунный протокол не может применяться длительное время, так как предполагает исключение большого количества продуктов и, соответственно, начнет вызывать довольно значимые дефицитные состояния как по витаминам, так и по микроэлементам. Поэтому, в любом случае, дополнительно должна быть нутрицевтическая поддержка", – уточнила эксперт.Средиземноморская диета. По словам Нонны Ковалевской, нутрициолога и проектного менеджера Freedom International Group по бренду COFFEECELL, если у человека нет хронических заболеваний, но от нескольких килограмм хотелось бы избавиться, то можно выбрать средиземноморский рацион питания. Эта диета подойдет практически всем, кроме тех, у кого есть аллергия или пищевая чувствительность и непереносимость к определенным продуктам. При таком питании исключаются простые сахара, трансжиры, Е-добавки, сахарозаменители и рафинированные масла. Красное мясо и колбасы ограничиваются, зато рыба и морепродукты приветствуются в ежедневном рационе. Также при такой диете упор делается на свежие фрукты и овощи.Это далеко не полный список всех видов диетического питания, но остальные рационы строятся на похожих основах и меняются в зависимости от цели диеты и особенностей организма.Причины перехода на диетическое питаниеПридерживаться принципов сбалансированного полноценного питания, соблюдать калорийность и соотношение белков, жиров, углеводов (БЖУ) можно и для профилактики. Но говоря о диетическом питании, подразумевающем изменения в привычном рационе, некоторые ограничения в продуктах и способах их приготовления, важно определить проблему, которую необходимо решить.Проблемы со здоровьемПри нарушении тех или иных функций организма важно обеспечивать его всеми необходимыми микроэлементами, но при этом исключить чрезмерную нагрузку при усвоении пищи, что особенно актуально при заболеваниях органов пищеварения и воспалительных процессах. При других патологиях организм может нуждаться в особом балансе БЖУ, снижению потребления глюкозы и т.д. Именно для этого составляется особое меню. Важно уточнить, что диета не является способом лечения какого-либо заболевания. Это лишь терапевтическая мера, направленная на поддержку организма и улучшение его состояния."Те, кому требуется лечебное питание, врач составляет и подбирает индивидуальный рацион. Придерживаться этой системы питания надо пожизненно или до тех пор, пока специалист не изменит назначение", — комментирует РИА Новости эндокринолог Наталия Тананакина.ОжирениеИзбыточный вес является одной из самых распространенных причин следования диетам и разработки соответствующего рациона. В погоне за быстрыми результатами многие прибегают к жесткому голоданию, к питанию, например, только одной гречкой и вареной куриной грудкой. Но такое похудение не только не дает долговременного эффекта, но и наносит ощутимый вред здоровью. Залогом правильного похудения является сбалансированное питание и соблюдение количества КБЖУ, рассчитанного под конкретный случай, отмечают эксперты.Как составить диетический рационСамостоятельно составить свое идеальное диетическое меню не представляется возможным, потому что придется учитывать слишком много факторов, в которых быстрее разберется профессионал. Но улучшить качество своего питания может каждый. Для этого можно изучить особенности продуктов."Здоровье ротовой полости является первейшим индикатором непорядка с питанием. Вы легко поймете, что диета вам не подходит по ухудшению состояния слизистой, десен и зубов. Если в результате соблюдения диеты исчезли боль, отечность во рту, выделения, неприятные запахи, покраснения и воспаления, значит иммунитет справляется, а диета содержит большое количество витаминов А, С и D", — отметил в беседе с РИА Новости директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков.ПродуктыНе существует универсального для всего диетического питания списка разрешенных и запрещенных продуктов. В зависимости от цели и потребностей организма рацион у каждого человека будет отличаться. Тем не менее условно можно выделить наиболее полезные продукты.Меню на неделюПринципы диетического питания лучше всего соблюдать либо постоянно, либо в течение продолжительного времени. Пример того, как может выглядеть недельный рацион правильного питания, для РИА Новости составила Светлана Никольская.Эксперт также отмечает, что здоровое питание включает все группы продуктов, в том числе и еду для удовольствия (на ее долю можно отвести до 15 % от всего рациона). В таком случае полезная и вкусная пища становится частью здорового образа жизни.Мнение экспертовЭксперты поделились с РИА Новости своими мнениями относительно эффективности и пользы диетического питания, а также дополнительными рекомендациями.Мария Кузовлева, директор департамента спорта и фитнеса ООО "Бассейны": "Если у вас все в порядке со здоровьем, то не стоит доходить до крайностей и специально избегать определенных блюд. Ваш рацион должен быть таким, чтобы вы могли придерживаться его постоянно, а не только на время диеты. Следуйте сбалансированному питанию, состоящему из качественных продуктов:Антон Бердов, ведущий диетолог холдинга Performance Group: "Любой диетический рацион должен быть назначен врачом на основе медицинских анализов и истории болезни. Как диетолог, я не рекомендую придерживаться диетических рационов “для профилактики”, так как единственная функция такого типа питания — это исключение из рациона ингредиентов, которые могут негативно повлиять на состояние организма при определенном заболевании. То есть для здоровых людей такие диеты не подходят".Валерий Вершинин, профессиональный тренер-эксперт: "Все мы знаем, что, например, чтобы похудеть – нужно меньше есть и больше двигаться. Но мало кто это делает. Таким людям советую начать с малого: начните следить за количеством шагов в день – пусть увеличение этого количества будет как челлендж, игра с самим собой. Начните жевать медленнее – это даст лучшее насыщение и улучшение работы ЖКТ, а также начните высыпаться. Даже этого уже будет достаточно, чтобы увидеть первые изменения. Остальное не заставит себя ждать".

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https://ria.ru/20220119/pechen-1768580069.html

https://rsport.ria.ru/20220119/infarkt-1768454627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, питание, еда, диета, здоровье - общество, витамины