https://ria.ru/20201120/svekla-1585569339.html

Для иммунитета и против простуды: польза и вред свеклы

Для иммунитета и против простуды: польза и вред свеклы

Свекла – это овощная культура с древнейшей историей, насыщенная витаминами и микроэлементами. В чем польза и вред главного ингредиента борща - в материале РИА... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:46

2020-11-20T17:46

2020-11-20T17:46

витамины

еда

кулинария

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Свекла – это овощная культура с древнейшей историей, насыщенная витаминами и микроэлементами. В чем польза и вред главного ингредиента борща - в материале РИА Новости. Родина и история свеклыСредиземноморье считается территорией, где впервые 4 тысячи лет назад начали культивировать свеклу. Сначала в пищу употребляли только ботву, и лишь спустя некоторое время стали есть и корнеплоды. Известно, что жители Древнего Рима считали свеклу афродизиаком. А древнегреческий целитель и философ Гиппократ был уверен, что ее листья незаменимы при кожных воспалениях и ранах.На Русь продукт попал из Византии и стал главной составляющей многих популярных блюд, в частности, борща и ботвинника. "Свекла" - это искаженное греческое название "сфекели".По одной из версий, из-за того, что овощ при варке или мариновке иногда приобретает бурый оттенок, его называют буряк или бурак. В основном это наименование распространено в юго-западных областях России, а также в Белоруссии и на Украине.Чем полезна свеклаОвощ богат клетчаткой, фолиевой кислотой, бором, марганцем, магнием, железом, калием, органическими кислотами (яблочной, лимонной, винной, щавелевой). А витамины C и B6 снижают вероятность появления распространенных заболеваний.Также продукт занимает одно из лидирующих мест по концентрации йода среди привычных российских овощей, потому будет полезен при йододефиците. Кроме того, он способствует растворению лишнего кальция, который накапливался в стенках сосудов, образуя бляшки.- Этот овощ содержит много антиоксидантов, которые защищают здоровые клетки от атак свободных радикалов. Также они укрепляют иммунитет и защищают организм от простудных заболеваний, - рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Пугачева.Корнеплод имеет мочегонный и слабительный эффект. Он также помогает бороться с депрессиями, а в составе борща является превосходным средством от похмелья.Когда она опаснаНесмотря на пользу, свекла может нанести и вред организму человека. Поскольку в ней довольного много сахара, ее стоит с осторожностью употреблять диабетикам. Также важно есть свеклу в ограниченных количествах тем, кто страдает остеопорозом или предрасположен к нему, потому что она мешает усвоению кальция.Корнеплод может нанести вред людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря. Вещества в свекле, которые способствуют образованию соединений щавелевой кислоты, опасны при мочекаменной болезни.Также стоит учитывать, что при расстройствах кишечника корнеплод только усилит симптомы.Как применяют в медицинеПо данным многочисленных исследований, регулярное употребление свеклы укрепляет иммунитет, а также снижает риск заболеваний нервной и опорно-двигательной систем и помогает снижению массы тела.- Один из овощей, полезных для похудения - это свекла. В ней мало калорий. Кроме того, она помогает нормальному пищеварению и способствует поддержанию энергетического обмена, - отметила Наталья Пугачева.Бор, марганец, железо в составе свеклы активизируют работу кроветворения и регулируют обмен веществ. Бетаин, содержащийся в корнеплоде, принимает участие в образовании холина, который улучшает работу печени. Также он крайне полезен при запорах и проблемах с флорой кишечника.Клетчатка в свекле, по мнению многих ученых, способствует снижению риска развития злокачественных опухолей, диабета, гипертонии, инсульта и инфаркта миокарда.КБЖУ свеклы на 100 грамм:- 42 килокалории;- 1,5 грамма белка;- 0,1 грамма жиров;- 8,8 грамма углеводов.Вареная свекла "тяжелее" сырой - 47 килокалорий на 100 грамм продукта.Применение в кулинарииВ пищу обычно идут корнеплоды и свежие молодые листья. Вареную свеклу добавляют в салаты, сырую – квасят, готовят из нее супы. Листья также добавляют в первые блюда или салаты. Свекольный сок используют в качестве натурального красителя в соусах, а также для приготовления витаминных напитков.Свекольный квасИнгредиенты:- 400 грамм свеклы;- 1,2 литра воды;- сахар по вкусу.Приготовление:Свеклу вымыть, очистить, нарезать кружочками, сложить в кастрюлю, залить охлажденной кипяченой водой и всыпать сахар. Емкость накрыть марлей и настаивать в теплом месте в течение 5-6 суток. Чтобы ускорить процесс брожения, можно добавить корочку ржаного хлеба.Затем квас нужно охладить. Хранить его можно в холодильнике и использовать как самостоятельный напиток или же для приготовления холодных летних супов.Салат из сыра, яиц и свеклыИнгредиенты:- Пучок зелени;- 2 зубчика чеснока;- 200 грамм твердого сыра;- 2 куриных яйца;- 1 запеченная или отварная свекла;- майонез, соль и перец по вкусу.Приготовление:Свеклу и сыр нужно натереть на крупной терке, яйца - порубить кубиками. Чеснок необходимо выдавить, а зелень - измельчить. Все составляющие смешать друг с другом и заправить майонезом.Как выбрать и хранитьСтоловая, кормовая и сахарная – такой бывает свекла. Для еды лучше всего подходит столовая. Корнеплод должен весить не больше 300-400 грамм и в разрезе не иметь вкраплений и полос другого цвета. Такие пятна свидетельствуют о большом количестве удобрений, использованных при выращивании.Самой вкусной будет молодая свекла. Ботва ее – нежная, зеленая, и также отлично идет в готовку.Для хранения овоща нужно срезать его ботву и завернуть сам корнеплод в бумажный пакет. Но и в таком виде его можно держать в холодильнике не более одного месяца.Как правильно употреблятьНаиболее концентрированная польза столовой красной свеклы – в ее соке. Обычно его смешивают с морковным в соотношении 1:10. Такой напиток полезен при сильной усталости и ослабленном иммунитете.Можно употреблять в пищу и сырую свеклу, однако есть ее нужно дозировано, чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ. Снизить активное действие продукта можно, смешав его с другими овощами в салате.Традиционно используют в готовке вареную свеклу. Она практически не теряет своих полезных свойств при термической обработке, однако, может изменить цвет – стать бурой. Чтобы этого не произошло, воду для приготовления нужно слегка подсластить, а также не варить больше часа.

https://ria.ru/20200920/eda-1577499321.html

https://rsport.ria.ru/20200820/1576031953.html

https://ria.ru/20201004/ovoschi-1578166811.html

https://ria.ru/20201105/pitanie-1583160603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, еда, кулинария