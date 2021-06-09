https://ria.ru/20210609/svekla-1736306658.html

Когда сажать свеклу в 2021: правила посадки и ухода

Когда сажать свеклу в открытый грунт: как правильно сажать семена в 2021

Когда сажать свеклу в 2021: правила посадки и ухода

Срок посадки свеклы - это наилучший период для внесения в землю семян, который зависит от региона России и температурных условий. О том, когда сажать свеклу в... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:48

2021-06-09T15:48

2021-06-09T15:48

растениеводство

россия

растения

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Срок посадки свеклы - это наилучший период для внесения в землю семян, который зависит от региона России и температурных условий. О том, когда сажать свеклу в 2021 году, каким должен быть грунт, как правильно ухаживать за рассадой - в материале РИА Новости. Когда сажать свеклу в 2021 году?Обычно сажать свеклу начинают в середине весны, когда снижается вероятность заморозков. Иначе подмороженные смена могут не взойти или корнеплоды будут твердыми и невкусными. Как правило, посевными работами начинают заниматься, если почва прогрелась до 6 - 10°, а температура воздуха держится на уровне 15-18°. Свекла считается теплолюбивым растением, поэтому с посевом культуры лучше не спешить.Зависимость от региона посадкиСроки посадки свеклы во многом зависят от температурных особенностей территории. Так, в средней полосе страны оптимальное время посадки приходится на середину или конец мая, а на юге посевными работами занимаются в начале апреля. На севере зачастую дачники используют пророщенные семена, которые высаживают в мае под укрывной материал. Обычные семена там можно помещать в грунт с середины июня.Сроки посадкиСроки посадки зависят от сорта свеклы, погодных условий и региона России. В целом, посевными работами занимаются с конца марта по июнь. Чтобы избежать ночных заморозков, можно накрывать грядки пленкой или другим защитным материалом. Сроки посадки по лунному календарюСчитается, что лунные фазы могут влиять на рост растений как положительно, так и отрицательно. Из-за этого многие дачники при посадке растений ориентируются на лунный календарь. В 2021 году он для свеклы выглядит так:Какой сорт свеклы выбрать?При выборе сорта свеклы учитываются сроки созревания, то, сколько урожай может храниться в течение года, вкусовые качества. Например, дольше всего пролежат в погребе такие разновидности, как Носовская плоская, Кросби, Рокет F1, Мадам Ружетт F1, Нежность, Цыганочка. Самая вкусная свекла вырастет из сортов Браво, Обыкновенное чудо, Козак, Высокая, Мулатка. В целом, в списке лучших сортов свеклы обычно выделяют:Инструкция по посадке свеклы в открытый грунтНа качество урожая свеклы могут повлиять тип почвы, освещенность, частота полива, а также то, насколько хорошо был подготовлен грунт. Требования к участкуУчасток, на который высаживают свеклу, должен быть хорошо освещен. Культура будет расти лучше в питательной и рыхлой почве, для нее подходят также суглинки, супеси и торфяные грунты. Из-за того, что корнеплоды у свеклы иногда вырастают больших размеров, их нельзя сажать слишком близко друг к другу. Кроме этого, земля должна быть хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды при поливе. Подготовка почвы и грядки под посадкуПочву для посадки свеклы следует подготавливать еще с осени. Для этого нужно убрать с участка камни, лишние коренья, сорняки, перекопать грунт и внести в него компост или навоз. Если земля отличается высокой кислотностью, то в нее можно добавить гашеную известь. Кроме этого, грунт удобряют сульфатом или суперсульфатом. Их рассыпают на участке, а затем его слегка перекапывают. Весной также нужно перекопать землю и посыпать ее торфом или опилками. После чего можно сажать свеклуПри посадке свеклы не менее важно учитывать, какие культуры росли на участке ранее. Так, ее нельзя высаживать после капусты, моркови, свеклы и сельдерея. При этом она будет хорошо расти, если ее предшественниками были: Совместная посадка свеклыСвеклу можно сажать совместно с картофелем, кольраби, петрушкой, шпинатом, редисом, редькой. Нередко на огородах можно встретить грядки свеклы, на которых растет чеснок. Подготовка семян свеклы к посадкеСемена свеклы довольно большого размера, что удобно при посадке. Если они имеют розовый или зеленый оттенок, это значит, что производитель уже обработал их необходимыми веществами. Такие семена замачивать не нужно, в отличие от необработанных. Обработка семянСемена свеклы без обработки необходимо подготовить к посадке. Для этого сначала их замачивают в соленой воде. Если часть посадочного материала всплыла на поверхность, ее убирают - такие семена не взойдут или принесут скудный урожай. После этого хорошие семена нужно обеззаразить в слабом растворе марганца в течение 12 часов. Затем их выдерживают по несколько часов сначала в горячей воде, а потом в холодной. Посадочный материал следует также подержать в стимуляторе роста и просушить их в теплом месте на протяжении суток. Проращивание семянСамый простой способ проращивания свеклы - замачивание. Для этого необходимо блюдце, на которое кладут влажную войлочную или холщовую ткань, причем один ее конец должен выходить за границы блюдца. На него выкладывают семена, а потом накрывают оставшейся частью материала. Таким образом создаются оптимальные условия для появления первых ростков. Посев свеклыПосадка свеклы начинается, когда почва хорошо прогрелась. Сначала делают грядки, на которых необходимо провести борозды глубиной в 2 см. Важно, чтобы у них было плотное и плоское дно. После этого их нужно полить и дождаться, когда вода впитается. Затем можно раскладывать семена в борозды, аккуратно засыпать грунтом и снова слегка полить через дождевую насадку на лейке. Расстояние между семенамиРасстояние между бороздками должно быть 10-15 см для выращивания мелкой свеклы, для крупной – 20-30 см. Сажать семена следует на расстоянии от 4 до 10 см друг от друга. Особенности подзимнего и весеннего севаСвеклу можно высаживать осенью или ранней весной, но в таком случае есть свои особенности. Оптимальный срок подзимнего посева - конец октября или начало ноября. Главное условие - земля должна быть холодной, чтобы культура не дала ростки. Семян нужно высаживать больше, чем при обычном посеве, потому что многие могут не взойти. Также важно выбрать те, которые устойчивы к заморозкам. При посадке в грунт можно внести смесь субстрата и гумус, а затем утеплить его компостом. При весенней посадке семена свеклы можно не замачивать, потому что зачастую почва и так влажная. Если она рыхлая, то посадочный материал высаживают на глубину от 2 до 4 см. Сколько всходят семена свеклы?Если при посадке использовались пророщенные семена свеклы, то первые всходы можно увидеть уже через 3-4 дня. Сухой посадочный материал прорастет спустя приблизительно 7-9 дней. Чтобы свекла росла быстрее, нужно соблюдать правила полива.Что делать, если свекла не всходит?Свекла может не взойти, если: Чтобы избежать такой проблемы, нужно покупать только качественные семена, учитывать срок годности, соблюдать все правила подготовки грунта, посева и последующего ухода. Кроме этого, можно накрыть грядку пленкой - парниковый эффект ускоряет процесс роста. Другие способы посева свеклыЧтобы получить более ранний урожай, дачники используют метод посадки рассады. Для этого можно купить грунт в специализированном магазине. Его нужно просеять и добавить раствор фунгицида, чтобы защитить будущую свеклу от болезней. Готовую смесь пересыпают в емкость, уплотняют и выкладывают на нее семена. Их затем засыпают грунтовым слоем в 1-1,5 см, который ровняют и снова уплотняют. В конце посадку поливают водой. Когда у свеклы появляется 2-3 настоящих листка, ее можно пересаживать в открытый грунт. Для сеянцев подготавливают лунки, которые должны находиться друг от друга на расстоянии от 10 до 20 см в зависимости от формы корнеплода. Затем их увлажняют. Когда вода впиталась, рассаду аккуратно вносят в лунки, разравнивая корни и присыпая пустоты грунтом, после чего снова поливают и накрывают не несколько дней пленкой.Уход за свеклой в открытом грунтеСвекла не относится к слишком прихотливым растениям, но соблюдать некоторые правила ухода придется.ПрореживаниеГрядки прореживают, чтобы корнеплодам хватило питательных веществ и они выросли без деформаций. Когда у всходов сформируется 2-4 настоящих листка, то можно удалить самые слабые ростки. Также следует убрать сорняки. Во второй раз прореживание проводят, когда начинает формироваться корнеплоды, между ними должно быть расстояние от 8 до 10 см. Если у свеклы слишком большой плод, то прореживать нужно сильнее. ПоливНесмотря на то, что свекла может переносить засуху, ей все равно нужен регулярный полив для получения хорошего урожая. Ориентировочно процедуру следует проводить каждые 5-7 дней, но если стоит засушливая погода, то чаще. После появления первых всходов увлажнять грядки необходимо каждые 2-3 дня. Воду лучше использовать отстоянную и не холодную. После полива землю следует немного разрыхлить, но аккуратно, иначе можно повредить свеклу. Чтобы сократить число поливов, грунт можно посыпать мульчей, например, сухой травой. ПодкормкаЗачастую культуре хватает тех удобрений, которые вносились в грунт при ее посадке. Однако, если этого не было сделано или свекла плохо растет, ее можно подкармливать. Обычно для этого используют комплексные покупные минеральные удобрения. Если почва изначально плохо плодоносит, то в нее добавляют калий, азот или бор. Вредители и болезниГлавными врагами свеклы считаются медведка, которая повреждает корнеплоды, нематоды, поедающие листья, и свекловичная муха. Против медведки используют борный раствор, которым поливают борозды и норы. Свеклу, которую атаковали нематоды, зачастую вырывают и уничтожают. Для борьбы с мухой следует опрыскивать растение инсектицидом, удалять сорняки. Кроме этого, с участка следует убирать садовых слизней. Сбор урожая свеклыСвекла, в зависимости от сорта, созревает через 75-90 дней после посадки. Ее нужно убрать из земли до того, как наступят заморозки. Лучше всего делать это в сухую погоду - тогда с корнеплода лучше сходит земля. Мелкую, мягкую, поврежденную свеклу выбрасывают. После сбора урожая его необходимо убрать на хранение, например, в погреб. Оптимальная температура для хранения - при 2-3°.Что делать, если свекла выросла большая?Слишком большие плоды плохо выдерживают хранение и имеют плохой вкус. Чтобы избежать подобного урожая, следует делать правильные интервалы между посадками, а также собираться свеклу, когда она достигла нужного размера в соответствии с сортом.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210120/napitki-1593895931.html

https://ria.ru/20210301/dieta-1599413665.html

https://ria.ru/20201004/ovoschi-1578166811.html

https://ria.ru/20210316/luk-1601481573.html

https://rsport.ria.ru/20210603/kishechnik-1735459130.html

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https://ria.ru/20210525/yagody-1733884799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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растениеводство, россия, растения