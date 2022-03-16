https://ria.ru/20220316/rassada-1778468133.html

Закаливание и подкормка: как вырастить рассаду в домашних условиях

Выращивание рассады в домашних условиях: как правильно прорастить семена дома

Закаливание и подкормка: как вырастить рассаду в домашних условиях

Выращивание рассады в домашних условиях: какую тару выбрать, какой уход необходим растениям, инструкция при подготовке семян, как правильно закаливать рассаду... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:35

2022-03-16T18:35

2022-03-16T18:35

россия

растения

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выращивание рассады в домашних условиях: какую тару выбрать, какой уход необходим растениям, инструкция при подготовке семян, как правильно закаливать рассаду овощей и цветов дома, как вырастить сеянцы в “улитке”, торфяных горшочках и яичной скорлупе – в материале РИА Новости.Выбор культуры для рассадыПри выращивании рассады нужно учитывать основные факторы, от которых зависит рост и развитие растений. Создав оптимальные условия, можно вырастить качественную рассаду на подоконнике в доме.При выборе определенной культуры необходимо изучить характеристики, требования и условия посадки такой рассады.Если речь об овощах, то на рассаду выращивают следующие культуры: томат, баклажан, корневой сельдерей, корневая петрушка, мангольд, белокочанная и цветная капуста, тыква, эстрагон, иссоп, патиссон, майоран, кабачок и т.д.Из цветочных: пеларгония, колеус, куфея, флокс Друммонда, целозия, гелихризум, алиссум, венидиум, агератум, арктотис, однолетние астры, клещевина, пенстемон.Сроки посадки семян на рассадуНадежда Новикова, эксперт в области садоводства и огородничества, отмечает несколько факторов, которые необходимо учитывать при определении сроков посадки:Период вегетации от посева до появления плодов указан на упаковке с семенным материалом.Определение количества рассадыЧтобы определить, сколько нужно рассады на посадку, необходимо провести расчет. Надежда Новикова поясняет, как это сделать:Для расчета необходимо брать одинаковые единицы измерения – либо сантиметры, либо метры.Подготовка почвы"Чтобы подготовить почву для рассады, необходимо смешать крупнозернистый песок (одна часть) и перепревший компост или перегной (одна часть) с дерновой, листовой и садовой землёй (две части). Можно добавить верховой торф, у него нейтральный pH. Либо купить в магазине специальную почвенную смесь для определённой культуры", - поясняет Надежда Новикова.Удобрение почвыВ подготовленную почву (на 15 кг земли) вносят аммиачную селитру (8-11 г), суперфосфат (15-20 г), сернокислый калий ( 6-9 г), известь (45-50 г), древесную золу (100 г).Какую тару выбратьЕсть множество вариантов, какую емкость использовать для посадки рассады. Самые популярные:ЯщикиДеревянные ящики, которые часто использовали и используют для рассады в деревнях, уже не актуальны. Сейчас все чаще отдают предпочтение специальным пластмассовым ящикам, которые удобны в транспортировке и не разбухают от влаги, в отличие от деревянных.Но у такой тары также есть недостаток. Зачастую корневая система у рассады переплетается между собой, а при пересадке повреждаются тонкие корешки, что тормозит рост и развитие будущего растения.КассетыОбъем такой тары - 0,2-0,3 литра. В ней отлично развивается рассада таких культур, как земляника, капуста, сельдерей и некоторых видов цветов. Их корни не так глубоки и места достаточно.Также в них можно 30 дней выращивать перец, баклажаны и томаты, а потом пересадить в большую тару. Для прямоугольных и квадратных кассет вполне хватит места на подоконнике. Они не протекают и имеют разную вместимость.Недостатком являются щели на днище, куда проникнет корневая система, из-за чего она будет травмироваться при пересадке. Выходом из положения послужит пластиковая пластина, закрывающая дно.ПолиэтиленОгородники нередко используют полиэтиленовые пакеты. По мере роста рассады края их подворачивают и разворачивают, что удобно, например, для томата. Стебель, засыпанный землей, обрастает корнями.Основной минус - податливая структура полиэтилена, которую необходимо поместить в устойчивую тару, чтобы рассада не свалилась.Пластиковые стаканчики"Стаканчики можно выгодно расположить на подоконнике, у них хороший объем, а также они удобны для корневой системы. Перед посевом тару промывают марганцовкой. Перед высадкой рассаду тщательно проливают, потом переворачивают и растение легко выходит из ёмкости с комом земли. Корни при этом остаются целыми и невредимыми. Недостаток такой же, как и с полиэтиленом", - добавляет эксперт.Торфяные горшочкиТорфяные горшочки считаются самой удобной емкостью для посадки семян на рассаду. Она закапывается на постоянное место сразу в горшочке, при этом не травмируются корни. Растение необходимо тщательно полить водой и поместить в лунку. Чтобы не задерживать рост корней, дно слегка отрывают.Основной недостаток - торф впитывает много влаги, поэтому приходится намного чаще поливать будущее растение.Торфяные таблеткиПри увлажнении такая тара увеличиваются в объёме до литра. Как только появляется первый настоящий листок, культуру необходимо посадить в почву. Таблетки хороши для получения раннего урожая огурцов и тыквы. Корни в такой ёмкости не травмируются.Недостаток – быстрое испарение влаги. Приходится увеличивать полив до двух раз на день. Необходимо внимательно читать информацию на этикетке перед покупкой, чтобы не ошибиться с кислотностью почвы.Также к недостаткам можно отнести стоимость. Торфяные таблетки считаются дорогой тарой, но они лучше всего подходят для роста и развития рассады.Улиточный способУлиткой называют закрученную по спирали ленту полиэтилена. Внутрь помещают туалетную бумагу, землю и семена.Основные плюсы – устойчивая и прочная форма, хорошо скручивается за счёт гибкого материала, экономит тепло.Также в улитку можно посадить больше рассады, чем в обычную тару, а земли использовать гораздо меньше.Яичная скорлупаТакая тара используется чаще всего для выращивания огурцов. Необходимо взять половину яичной скорлупы и сделать так, чтобы края не были острыми (чтобы не поранить молодые побеги). Далее необходимо обработать такую емкость слабым раствором марганцовки, подсушить и проколоть иглой дырочку на дне.Скорлупу заполняют почвенной смесью, немного утрамбовывая, и в середину грунта кладут семена.Ухаживать за семенами в такой таре необходимо как за обычной рассадой. В грунт растение высаживается вместе со скорлупой.Глубина заделки семянТаблица для посева на рассаду:Таблица для открытого грунта:Полив рассадыПоливать рассаду необходимо рано утром или в первой половине дня. До вечера почва должна впитать достаточное количество влаги, а листья обсохнуть.Частота полива зависит от культуры. Например, баклажаны необходимо поливать раз в пять-семь дней. Капуста и огурцы считаются наиболее влаголюбивыми культурами, их корни всегда должны быть в слегка влажной почве. Земля, в которой растут перец и томаты, напротив, не должна быть сырой. Между поливами таких культур нужно убеждаться, что земля достаточно просохла.Поливать лучше часто, но количество воды должно быть умеренным. Она должна быть без хлора, комнатной температуры. Воду с поддона эксперты рекомендуют сливать.ОсвещениеВыращивают рассаду обычно при коротком световом дне, в период, когда на улице еще недостаточное количество солнечного света.По этой причине растения чаще всего приходится досвечивать (в случаях, когда молодое растение развивается нормально, в этом нет необходимости). Если заметно, что рассада слабая, то без дополнительного света не обойтись. Можно использовать фитолампы – это осветительный прибор, у которого спектр лучей максимально приближен к оптимальному для растений естественному свету. Кроме того, можно применять лампы дневного света. Их необходимо включать на один-два часа утром и вечером. Располагать их нужно на высоте не менее 12 см над растением.Обычные лампочки использовать не рекомендуется, так как они сильно нагреваются.ТемператураОптимальная температура – важнейший фактор при выращивании рассады. Существует несколько общих правил, которых нужно придерживаться:Такой режим не позволит молодому растению вытянуться, а только укрепит его и сделает более коренастым.Как выращивать рассадуТакой процесс включает в себя несколько основных этапов:Подготовка семянПервым делом при подготовке семян необходимо проверить их срок годности и уточнить необходимое количество. Лучше всего это делать заранее, так как может появиться необходимость докупить семена.Следующий шаг – проверка всхожести. Для этого нужно взять несколько семян из каждого пакетика и выложить на влажную тряпку. Спустя несколько дней (у каждой культуры свой срок) нужно подсчитать, сколько процентов семян дали ростки.Если проросло менее половины семян, то такой материал не рекомендуется использовать (или нужно будет увеличить запасы, подсчитав, сколько придется выбросить).После проверки на всхожесть нужно провести отбор и калибровку. Такой подход позволяет получить наиболее предсказуемый и богатый урожай.Далее следует дезинфекция. Те семена, которые прошли обработку в агрофирме, дезинфицировать не нужно (такая характеристика указана на упаковке).Обеззараживание может быть проведено в двух формах: в виде прогревания или протравливания в растворе марганцовки.Посевной материал прогревается в горячей воде, а затем перемещается в холодную воду на пару-тройку минут. Такой способ имеет несколько недостатков:Чтобы ускорить процесс прорастания культур, которые делают это медленно (например, морковь, перец), необходимо замачивать посевной материал.После замачивания можно сразу снять семена в грунт. Но эксперты рекомендуют перед этим их прорастить. Семена кладут на влажную тряпку и хранят до появления первых ростков. После этого жизнеспособные молодые растения помещаются в грунт.ПосевКаждый овощ или цветок имеет свой срок и условия посадки.Перед посадкой необходимо подготовить тару. Она заполняется грунтом. Далее необходимо полить грунт водой и поместить семечко. Чем больше его размер, тем толще должен быть слой земли над ним.Нередки случаи, когда совсем маленькие семена не засыпают сверху вообще (например, петунии). После посева необходимо поставить тару в теплое место и покрыть сверху полиэтиленом.Также нужно учесть, что некоторым семенам требуется полная темнота, другим рассеянный свет и т.д.ПикировкаПикировка – процедура пересадки пророщенной рассады в большую емкость для развития корневой системы. Проводится она для того, чтобы сеянец (молодое растение) получил больше питательных веществ. При этом он перестает вытягиваться, а рост снижается.У огородника в таком случае есть возможность просмотреть корни и удалить загнившие.ПодкормкаНередки случаи, когда питательных веществ, которые находятся в грунте при посадке, недостаточно молодому растению. Поэтому его необходимо подкармливать.Комплексные удобрения не всегда помогают решить проблему. Так как один из компонентов в почве может быть в избытке, а другой в недостатке. Поэтому опытные огородники рекомендуют однокомпонентные подкормки.Есть несколько признаков, по которым можно определить, чего именно не хватает растению. Например, потемневший стебель и опавшие листья – признаки недостатка фосфора. Если нижние листья пожелтели, а рост растения замедлился, то молодому растению необходим азот. Нехватка калия проявляется в виде белых пятен на нижних листьях.ЗакаливаниеРассаду овощей и цветов необходимо закаливать, когда требуется много времени для созревания. К таким культурам относятся: помидоры, перцы, баклажаны и капуста.Растения постепенно адаптируются в переменчивым условиям. Сначала необходимо снизить температуру в доме, затем проветрить помещение без сквозняков. Весной будущее растение необходимо вынести на несколько часов на улицу.К солнцу также нужно приучать постепенно, начиная с рассеянного освещения.Высадка в открытый грунт или теплицуПравильная посадка растения – не менее важный пункт. В этом процессе важны не только погодные условия и сроки, но и сама технология пересадки.На грядках или в теплицу землю подготавливают еще осенью: перекапывают и удаляют корни. Весной по поверхности необходимо раскидать органические удобрения (навоз, перегной). После этого почву снова перекапывают.Ошибки в выращивании рассадыНаиболее частые ошибки при выращивании рассады:

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения