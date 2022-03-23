Как и когда сажать редис в 2022 году: советы огородникам
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Редис — один из самых ранних овощей. Этот корнеплод со специфическим вкусом богат полезными микроэлементами и витаминами. Когда сажать редиску семенами в открытый грунт и теплицу, посадка редиса по лунному календарю 2022, какой сорт посадить весной, осенью или под зиму, борьба с вредителями и правильный уход — в материале РИА Новости.
Посадка редиса
Редис — овощ, который сможет вырастить даже начинающий огородник. Он содержит много полезных микроэлементов и витаминов. Селекционеры разработали разнообразные по вкусу, форме и цвету сорта. Чтобы получить хороший урожай, важно придерживаться рекомендаций по выращиванию этой культуры.
Когда сажать редис
По мнению огородников, апрель и май — лучший период для посадки редиса. Но конкретное время для выращивания овоща зависит от ряда факторов:
- —время года и сорт. Можно обеспечить наличие на столе свежих плодов почти весь сезон или даже круглый год;
- —место посадки. Редис выращивают разными способами:
- —в открытом грунте;
- —в теплице;
- —под пленкой;
- —дома на подоконнике;
- —климатические условия. В зависимости от погодных условий редис сажают раньше или позже, а также искусственно создают условия для выращивания корнеплодов.
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По региону
Редис выращивают практически повсеместно, учитывая погодные условия.
Сроки посева редиса:
- —в Подмосковье и средней полосе — в открытый грунт - вторая декада апреля, в теплицу — с конца марта;
- —в Ленинградской области, на Урале и в Сибири семена высевают в почву в конце апреля-начале мая, высадку в теплицу делают в середине-конце апреля;
- —в южных регионах (в том числе в Краснодарском крае) оптимальные сроки посева в открытый грунт — вторая половина марта, начало апреля, в теплицу редис сеют уже в конце марта (при условии, что температура не опускается ниже +2 градусов).
Садовод-любитель Оксана Васильева, рассказала, что она высаживает редис в теплице или открытом грунте, использует сразу несколько сортов – раннюю, среднеспелую и позднюю редиску. "Раннеспелую сею, когда земля прогреется на 4-5 см до +2 градусов. В Подмосковье это, как правило, происходит в начале мая. Среднеспелую – в июне, а позднюю уже в августе", – отмечает эксперт. Некоторые дачники сеют под зиму, чтобы ранней весной получить всходы. Но в Подмосковье земля иногда промерзает на глубину больше метра, поэтому посаженный под зиму редис не всегда всходит.
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По лунному календарю
Посадка корнеплодов в фазе убывающей луны обеспечивает интенсивное сокодвижение в корневой системе.
Благоприятные дни для посадки редиса на рассаду и/или в открытый грунт в 2022 году:
Месяц
Благоприятные дни
Март
6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31
Апрель
3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Май
1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Июнь
1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Июль
8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 26
Август
5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Сентябрь
1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Октябрь
2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 30, 31
Ноябрь
3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30
Выбор сорта
Селекционеры вывели различные сорта редиса, как по сроку созревания, так и для различных условий выращивания. Среди них выделяют:
- —ультраранние и раннеспелые сорта для весеннего и осеннего посева (20-25 дней): “Первенец F1”, “Ультраскороспелый”, “Французский завтрак”, “Рондар F1”, “Глобус”, “18 дней”, “Меркадо”, “Мила”. Их сеют, когда дневная температура установится не ниже +15 до +18 градусов, а земля прогреется до +2 градусов на глубину 4-5 см;
- —среднеспелые сорта, устойчивые к коротким заморозкам и жаре (31-35 суток): “Осенний гигант”, “Чемпион”, “Альба”, “Рубин”, “Вюцбургский 59”, “Красный вулкан”. Их высаживают, как правило, в начале июня. Эти сорта требуют особого подхода, т.к. при длинном световом дне редис часто переходит в режим размножения;
- —поздние сорта для длительного хранения (40-45 дней) сеют в зависимости от условий местного климата в августе или сентябре: “Злата”, “Белый клык”, “Гелиос”, “Ледяная сосулька”, “Рампоуш”, “Виола”, “Красный великан”;
- —редис “под зиму” высаживают в ноябре перед заморозками, а крупные и сочные плоды можно получить раньше всех весенних сортов. Подходят для высадки под зиму сорта “Маяк”, “Жара”, “Юбилейный”, “Заря”, “Ранний красный”, “Кармен”;
- —зимний посев редиса в мерзлую землю позволяет получить урожай на пару недель раньше весеннего. Семена следующих сортов высаживают в декабре или феврале: “Сосулька”, “Синий иней”, “Белые ночи”, “Спартак”, “Тореро”.
По условиям выращивания выделяют сорта:
- —для дома/квартиры (в комнатных условиях): “Заря”, “Камелот”, “Ранний красный”, “Ричард”, “Тепличный Грибовский”, “Гусар”, “18 дней”, “Лиман”, “Кварта”;
- —для теплицы: “Детский”, “Жара”, “Варта”, “Дека”, “Сакса”, “Ультраранний красный”, “Французский завтрак”, “Селеста”;
- —для открытого грунта: “Первенец”, “Премьер”, “Белый”, “Илка”, “Белый”, “Рандар”, “Ультраранний”.
В зависимости от разновидности корнеплоды имеют продолговатую или круглую форму, весят от 20 до 200 грамм, бывают красного, белого, желтого, зеленого и фиолетового оттенка, имеют нейтрально-сладкий или слабо-острый вкус.
Сбор урожая редиса
Погода для посадки
Редис — растение холодостойкое. Сеянцы выдерживают морозы до -4 градусов. Оптимальные условия для выращивания: температура +16… +20 градусов, умеренное солнце и отсутствие сквозняка. При жаре активно вытягивается ботва и плоды не получают должного питания, при температуре ниже +11 градусов отмечается замедление роста.
Лучшее время для посева редиса по температуре и долготе светового дня в апреле-мае и августе-сентябре. Оптимальная температура для появления всходов – +15…+20 градусов. В июне-июле из-за жары редис сажать не рекомендуется, т.к. он уходит в стрелку. Можно сеять редис и в конце июля, но предпочтение отдают сортам среднеспелым и поздним.
Под зиму редис сажают в конце октября - начале ноября, когда температура держится в пределах 0…+5 градусов. Выбирают морозостойкие сорта и грядки, защищенные от обилия талых вод.
Правила севооборота
Главное правило — нельзя сажать родственные культуры друг за другом и на прежнее место. Это приведет к распространению болезней и вредителей и гибели овощей.
Хорошие предшественники для редиса:
- —картофель;
- —томаты;
- —огурцы;
- —горох;
- —фасоль;
- —кабачки;
- —баклажаны;
- —горох;
- —тыква.
А вот после репы, капусты, брюквы, горчицы и кресс-салата сеять редиску не рекомендуется. Чтобы сэкономить место на участке огородники высаживают редис в теплице перед посадкой томатов или вдоль грядок с морковью и земляникой.
Посадка в открытый грунт
В открытом грунте редис выращивают с ранней весны до осени.
Выбор и подготовка почвы
"Для того чтобы вырастить хороший редис, нужно предварительно разрыхлить землю, она должна быть легкой и удобренной. Редис сажают на участках, хорошо освещаемых солнцем. Важно, чтобы грядка была защищена от ветра, так как редис не любит сквозняк", — говорит Оксана Васильева.
Лучше всего он растет в почве с кислотностью не выше 7,0 pH. Чтобы нейтрализовать кислотность глинистой земли, в нее вносят молотый известняк, а в песчаный грунт — доломитовую муку.
Грядки на участке желательно подготовить еще осенью. Перекопать на штык лопаты, разбить комки и внести удобрения – перепревший навоз. Недопустимо применять свежую органику – редис этого не терпит, формирует плоды с пустотами и уходит в перо. Если по осени не удалось внести в грунт нужные составы, то весной после рыхления грунта на 1 м² использовать 15 грамм хлорида кальция и 40 грамм суперфосфата и ведро компоста с древесной золой. За неделю до начала сева грядки под редис накрывают полиэтиленовой пленкой или агроволокном, чтобы согреть землю.
Подготовка семян к посадке
Семена редиса подготавливают к посадке следующим образом:
- —сортируют и проверяют на всхожесть (опускают в соленый раствор, те, которые всплыли, непригодны для посева);
- —обеззараживают в слабом растворе марганцовки (опускают в марлевом мешочке на 20-30 минут, промывают чистой водой и просушивают) или в фунгицидах (“Алирин-Б”, “Строби”, “Тиовит-Джет”, “Байлетон”);
- —замачивают в биостимуляторах для активного роста (“Эпин”, гумат калия, “Эмистим-М”), а также применяют народные средства (мед, сок алоэ и янтарная кислота).
- —за сутки до высадки закаливают в холодильнике (выдерживают семена в холоде от нескольких часов до суток).
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Глубина и схема посадки
В среднем семена редиса углубляют на один-два сантиметра, но не больше трех. Слишком глубокая посадка семян не даст здоровым корнеплодам правильно сформироваться.
А слишком густой посев не даст хорошего результата. Ранние сорта рекомендуется высаживать по схеме 3х10 см (т.е. между рядками достаточно оставлять расстояние в 10 см). А вот позднеспелые сорта редиса нужно сеять более свободно: 5х15 см или 8х20 см.
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Способы посадки
Редис высевают на грядах разными способами:
- —В бороздки. Это традиционный метод посадки семян. Землю рыхлят и разравнивают, проделывают борозды на расстоянии друг от друга 10-15 см. Обильно проливают их и после того, как вода впитается, выкладывают семена через каждые четыре-пять сантиметров. Сверху засыпают почвой, слегка уплотняют и накрывают пленкой до появления первых всходов.
- —В ячейки от яиц. Кассеты от яиц предварительно обрабатывают (прогревают в духовке при температуре не более +70 градусов), срезают верхушки и располагают ячейки вниз сквозными отверстиями. В каждую ячейку выкладывают по одному семечку и сверху присыпают землей с перегноем или чистым песком и поливают. Так у растений формируется ровный корнеплод, а необходимость в прореживании и избавлении от сорной травы отпадает.
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Технология посадки редиса
Метод посадки различается в зависимости от периода посева:
- —Весенняя посадка подразумевает высевание семян на расстоянии между бороздами в 10-15 см, а между самими семечками — не меньше 5 см. Уберечь культуру от холодов позволит укрывание грядок пленкой с вечера и до утра. При благоприятной погоде всходы появятся уже через три-четыре дня.
- —Летняя посадка редиса рекомендована в тенистый участок или между другими культурами (клубникой или помидорами). Расстояние при посадке семян увеличивают до 10 см. Редис на отдельной грядке (без затенения) нужно накрывать с 18 часов непрозрачной тканью, чтобы сократить световой день, иначе начнется стрелкование.
- —Осенняя посадка позднеспелых сортов проводится на расстоянии между семенами не менее 15 см, а между рядами порядка 20 см, т.к. эти корнеплоды более крупные.
- —При посеве редиса “под зиму” выбирают грядки повыше, ряды делают на том же расстоянии, что и при сеянии весной. Почва и зерна должны быть сухими. Сорта выбирают устойчивые к морозам. Семечки кладут в борозды, засыпают сухим грунтом и прикрывают грядки сухими листьями или сосновыми ветками на толщину 15-20 см. Поливать зимние посевы не нужно.
Как правильно ухаживать после посадки
Уход за редиской несложный, но постоянный. Культура устойчива к ночным низким температурам, поэтому можно смело высаживать ее в открытый грунт и получить богатый урожай. А при длинном световом дне и палящем солнце необходимо затенять.
"Поливайте редис, он очень любит пить. Нехватка воды приведет к плохому результату, - утверждает Оксана Васильева. - Как только редис взойдет, его надо проредить. Ростки не стоит выбрасывать, их можно пересадить в другую грядку.
В засушливую погоду поливать редис лучше два раза в день (утром и вечером) – 10 литров на квадратный метр. Особенно важно увлажнять почву на стадии формирования плодов, рыхлить ее и пропалывать грядки от сорняков. Подкормки для ульстраспелых и ранних сортов огородники не используют. Корнеплодам хватает удобрений, внесенных на грядку на стадии перекопки. А среднеспелые и поздние сорта редиса можно подкормить на стадии формирования корнеплодов “Агриколой 4”, а по мере появления листиков – калийным удобрением.
Сбор и хранение урожая
Важно своевременно выдергивать редис. Созревание овоща происходит неравномерно, поэтому и сбор урожая выборочный. Лучше всего собирать редиску утром после обильного вечернего полива накануне. Корнеплод извлекают из земли, очищают от земли. Корешок рекомендуется срезать непосредственно перед подачей редиса на стол или приготовлением блюд. Редиска долго не лежит, ее сразу употребляют в пищу. Чтобы увеличить срок хранения, овощи насухо вытирают, заворачивают в бумагу и в пакете помещают в холодильник или погреб.
Борьба с болезнями и вредителями
Весной редису практически не угрожают болезни и вредители – не сезон. А вот летом с наступлением жары риск заражения значительно возрастает. Наибольший вред приносят слизни, медведка, тля и крестоцветная блоха.
Что касается болезней, корнеплоды чаще всего страдают от килы. Эта инфекция приводит к деформации плодов. Избежать заражения помогут профилактические меры. За два-три дня до высадки в почву добавляют просеянную древесную золу или известковое молоко (два стакана гашеной извести на 10 литров воды). Для обработки грядок можно использовать растворы “Карбатиона” или “Фундазола” согласно инструкции.
От серой гнили, которая поражает корнеплоды, помогут опрыскивания разведенным с теплой водой горчичным порошком (50 грамм на 10 литров) или йодом - 10 капель на 10 литров). Также в качестве профилактических мер при поливе применяют несколько кристаллов перманганата калия (2-4 грамма на 10 литров воды комнатной температуры). Обработку проводят раз в 7–10 дней. Еще рядом с грядкой редиса опытные огородники рекомендуют сажать растения - фитонциды — календула, бархатцы, настурции.
От крестоцветных блошек, которые быстро превращают листья редиса в решето и откладывают яйца личинок, дачники борются при помощи смеси из высушенных листьев табака, просеянной золы, горчичного порошка и молотого перца. Таким составом нужно присыпать грядки. В случае массового нашествия вредителей используют химикаты: “Децис”, “Молния”, “Шерпа”, “Актара”, следуя указаниям в инструкции.
Как защитить урожай редиса:
- —покупать сорта, устойчивые к болезням и вредителям (“Полинка”, “Престо”, “Тарзан F1”, “Рондар”, “Ледяная сосулька”, “Белый клык”);
- —на стадии подготовки семян дезинфицировать их в растворе марганцовки;
- —соблюдать правила севооборота;
- —не допускать переувлажнения почвы.
Урожай редиса
Ошибки в посадке
Порой редис уходит в ботву и образуется стрелка, а корнеплоды вырастают мелкими, пустыми, безвкусными или горькими. Все это происходит из-за ошибок в выращивании овощей:
- —слишком густая посадка. Близкое расположение семян друг к другу приводит к тому, что растения начинают стрелковаться. Необходимо осторожно прореживать грядки. Оптимальное время для процедуры — после дождя;
- —нерегулярный и неравномерный полив. Редис очень чувствителен к уровню влажности и своевременный полив — залог формирования сочных корнеплодов. Недостаток воды делает плод жестким и горьким, а избыток жидкости провоцирует появление трещин;
- —неправильно подобранные удобрения или их избыток. Если перекормить редиску органикой или азотными удобрениями, то ботва высосет все соки из плодов, а корнеплоды будут мелкими и пустыми;
- —поздний сбор урожая. Редис нужно есть молодым. Перезревшие плоды невкусные — горькие и жесткие.
Советы опытных огородников
Дачники и огородники с большим опытом рекомендуют для получения качественного урожая редиса:
- —соблюдать правила севооборота и учитывать требования к кислотности почвы;
- —сажать редис весной, в конце лета и начале осени, в период длинного светового дня и жары его не выращивают;
- —поддерживать необходимый уровень влажности почвы на грядках;
- —с осторожностью использовать органические удобрения в качестве подкормки;
- —следить за культурой и своевременно бороться с вредителями и болезнями.