https://ria.ru/20220409/pomidory-1782647516.html

Помидоры в теплице: как правильно ухаживать и чем удобрять

Помидоры в теплице: выращивание томатов, посадка весной, уход и сбор урожая

Помидоры в теплице: как правильно ухаживать и чем удобрять

Выращивание помидоров в теплице- процесс, требующий соблюдения определенных правил. Сажать томаты в открытый грунт и собирать хороший урожай можно только в тех... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:51

2022-04-09T08:51

2022-04-09T09:07

общество

краснодарский край

московская область (подмосковье)

россия

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Выращивание помидоров в теплице- процесс, требующий соблюдения определенных правил. Сажать томаты в открытый грунт и собирать хороший урожай можно только в тех регионах, где весна начинается рано, а лето стабильно теплое. Как правильно произвести посев семян, что делать, если овощи в теплице пострадали от вредителей, как вырастить томаты мясистыми и сладкими - в материале РИА Новости.Помидоры в теплицеБлагодаря высоким вкусовым качествам томат является излюбленным овощем в нашей стране. Полезные вещества, содержащиеся в помидорах, ускоряют обновление клеток организма, способствуют предотвращению развития раковых заболеваний. Томаты выращивают повсеместно, во всех регионах России.Выращивание томатов в ПодмосковьеЖители Подмосковья при выращивании помидоров могут столкнуться со множеством трудностей: поздняя весна, прохладное и короткое лето, дожди. Такой климат характерен для средней полосы России. В этих условиях рекомендуется тщательно прорабатывать все этапы: сеять строго в срок, правильно удобрять, строго соблюдать температурный режим.Как выращивают томаты на УралеВырастить хороший урожай помидоров на Урале непросто, так как в этой местности непродолжительный летний период, резкая смена температуры воздуха. Местным жителям лучше выбирать гибридные сорта, которые селекционеры вывели специально для таких условий. Томаты некоторых сортов можно выращивать на Урале даже в открытом грунте.Особенность выращивания томатов в южных регионахВ основном климат в южных регионах умеренно-континентальный. Летом температура довольно высокая, а зимой столбики термометров редко опускаются ниже -15 градусов. В Краснодарском крае зимний период начинается в декабре, поэтому там еще в октябре собирают последний урожай томатов.Как правильно выбрать теплицуТеплицы представлены на рынке в широком ассортименте: маленькие и большие, из дерева и алюминия, с подогревом и без, узкие и широкие. Стоит придерживаться определенных критериев при выборе парника.РазмерыЗаранее следует определиться, теплица какого размера будет оптимальной на участке. Она не должна занимать все свободное место, но и не стоит выбирать слишком маленькую. Лучше предусмотреть небольшой запас, чтобы в будущем при необходимости была возможность выращивать больше томатов или других культур на своем участке.МестоположениеЛучше всего располагать теплицу в таком месте участка, чтобы на нее не падала тень от рядом стоящих зданий и деревьев. Оптимальный вариант размещения - на расстоянии 10-15 метров от ближайшей постройки или размашистого дерева. Эксперты советуют устанавливать конструкцию в направлении с востока на запад, чтобы солнечные лучи попадали в теплицу в течение дня.Необходимое оборудованиеДля того чтобы получить хороший урожай, можно подготовить специальное оборудование для теплицы:Выбор сорта томатовВ зависимости от того, в какой период планируется сбор урожая, сорта томатов делят на несколько категорий.РанниеТакие томаты начинают плодоносить в срок от 90 дней после посадки. В основном эти сорта используют для консервации, салатов и нарезок.Одним из самых лучших ранних сортов считается “Берберана F1”. Высота куста достигает 1,8 м, а с 1 кв.м. собирают от 8 до 15 кг томатов. Помидоры круглой формы, немного приплюснутые сверху и снизу. Вес одного плода составляет 220-250 г.СреднеспелыеСреднеспелые сорта отличаются неприхотливостью в уходе и богатым урожаем. Вегетационный период составляет от 111 до 125 дней.Сорт “Японский краб” считается одним из самых распространённых среди среднеспелых томатов, так как с одного куста собирают до 5 кг плодов. Такие помидоры внешне ребристые, вес каждого варьируется от 300 г до 900 г. Кожура розового цвета, плотная. Мякоть сочная и мясистая.ПоздниеПоздние сорта отличаются сладковатым вкусом и сочностью. Сроки созревания: от 120 дней, их выращивают чаще в южных регионах в открытом грунте.Одним из самых урожайных поздних сортов считается “Австралиец”. Куст вырастает до 2 м. При правильно уходе можно собрать до 6-7 кг урожая с одного куста. Плоды немного приплюснутые, вес каждого в среднем составляет 400-700 г.Подготовка теплицыПодготовку теплицы начинают весной. Начинать нужно с осмотра каркаса и покрытия. На деревянном необходимо проверить кровлю и перемычки. Если он металлический, то следует исключить наличие коррозии.На стеклянном покрытии меняют треснувшие стекла. Порванное полиэтиленовое следует заклеить или заменить. Поликарбонатные покрытия меняют, если на них есть сколы или трещины.Подготовка грунтаОсенью в теплице снимают верхний слой грунта, дно густо покрывают опилками, мелкими ветками, соломой (толщина слоя должна составлять минимум 5 см). Затем выкладывают навоз (слой около 10 см). После этого сверху присыпают снятым ранее грунтом.Предварительно в него добавляют из расчета на 1 кв.м.: 3 кг золы, 800 г аммиачной селитры, 3 кг суперфосфата.Подготовка посадочного материалаЧтобы перенести рассаду в теплицу, ее следует предварительно закалить. Для этого емкости нужно вынести на улицу (на балкон) при температуре не ниже 12-14 градусов. Начинать закаливание нужно за две-три недели перед высадкой, постепенно увеличивая время "прогулки" от полутора часов до двух-трех суток. Также эксперты рекомендуют опрыскать листья рассады раствором борной кислоты за три-пять дней до высадки.Можно посеять семена сразу в теплице, но для этого необходимо придерживаться определенных правил:Подготовка почвыГрядки перед посадкой необходимо перекопать и удобрить: внести торф, песок и перегной. Если на участке почва глинистая, также добавляют перепревшие опилки в пропорции 10 кг на 1 кв.м. При этом их смачивают раствором мочевины (150 г на 10 л воды).Кроме органических удобрений добавляют и минеральные: азотные, фосфорные, калийные.Высадка рассадыПри переносе рассаду в теплицу нужно соблюдать расстояние между кустиками: для низкорослых сортов оно должно быть 30-40 см, а высокорослые любят больше свободы — 50-60 см.В день высадки температура в теплице должна быть около 20 градусов, а ночью — на 2-3 градуса ниже. Грунт предварительно необходимо увлажнить - опустить корешки в подготовленные ямки и слегка полить. Спустя неделю следует добавить комплексное удобрение.СрокиВ средней полосе России рассаду томатов переносят в теплицу в сроки с 1 по 15 мая. Также можно ориентироваться на выбранный сорт, чтобы определить, когда именно высаживать рассаду в парник. Раннеспелые сорта: 40-50 дней, среднеспелые: 55-60 дней, позднеспелые: 70 дней. Высота рассады должна быть не менее 25 см, иметь хорошую корневую систему и минимум восемь настоящих листочков.УходСпустя 10-12 дней после высадки в теплицу нужно привязать кустики к заранее размещенным колышкам, на пару дней создать им тень (например, посадить неприхотливые лианы с крупными листьями) и далее соблюдать основные правила ухода.ПоливВода для полива должна быть не менее 20 градусов, это особенно важно учитывать, если погода прохладная. Но в первую неделю лучше не поливать растения, чтобы корневая система хорошо прижилась. Затем следует проводить полив вокруг куста, избегая размывания корней.ПодкормкаНа десятый день после высадки в теплицу проводят первую подкормку. Для этого используют смесь из коровяка и нитрофоски: 500 мл коровяка и 15 мл нитрофоски разводят в 10 л воды. Для каждого куста достаточно 500 мл раствора.Через 21 день после первой подкормки вносят раствор из сульфата калия (1 ч.л.), суперфосфата (1 ст.л.) и куриного помета (400 г) на 10 л воды. Под один куст выливают 1 л смеси.Еще спустя 14 дней - раствор гумата калия и нитрофоски (15 мл + 15 г соответственно на 10 л воды).ОсвещениеСветовой день на ранних стадиях роста рассады томата должен длиться не менее 20 часов. При недостаточном освещении в теплице используют светодиодные и другие лампы, постепенно уменьшая длительность освещения до 12 часов. Для 1 кв.м. рассады подойдут светильники мощностью 200-450 Вт. Расстояние между лампами и растениями должно быть не менее полутора метров. Если выбрана лампа с холодным светом, то расстояние составляет 50 см..ТемператураВ теплице температура воздуха должна составлять не менее 20 градусов. При созревании плодов потребуется температура в 25 градусов. В пасмурные дни показатели могут опускаться до 17-19 градусов. В ночное время — не ниже +14.Если ночи стоят холодные, то теплицу накрывают еще одним слоем пленки с соблюдением расстояния между слоями в 2-5 см. В пасмурный день можно мульчировать грядки, мульча должна быть темного цвета, чтобы притягивать солнечные лучи.ВлажностьДо образования плодов влажность для томатов должна составлять 60-70%. Во время созревания помидоров показатели увеличиваются до 85%. Повышенная влажность часто приводит к заболеваниям, однако этого можно избежать, если вовремя проветривать теплицу. Еще один верный способ — поливать растения утром, чтобы в течение дня лишняя влага испарилась.ПроветриваниеПроветривание особенно важно в тот период, когда томаты цветут. Это предотвратит развитие грибковых заболеваний и повысит урожайность. Самый простой и доступный способ проветривания — установка форточек в теплице. Сквозняки помидорам не страшны -дверь в теплицу в летнее время можно не закрывать.ПрищипываниеПрищипывание представляет собой удаление кончика основного стебля или боковых отростков. Его проводят в сухой солнечный день с использованием стерильных инструментов. Ранки присыпают порошком золы. За одну процедуру удаляют максимум 25% от объема кроны. Побеги удаляют, когда их длина достигает максимум 5 см.Чтобы сформировать тепличный куст, необходимо оставить сильный пасынок на уровне четвертой-пятой кистей. Главный стебель прищипывают, когда на побеге образуется первая кисть.ПасынкованиеМолодые побеги, образующиеся в пазухах листьев и в разветвленных стеблях, необходимо удалять. Побочные отростки убирают без нарушения целостной структуры куста. Пасынкование способствует увеличению урожайности и скорому созреванию плодов.Лишние побеги прищипывают для того, чтобы ускорить созревание плодов и повысить урожайность. После этой процедуры растение питает плоды, а не побеги.Пасынкование делают, когда отростки уже окрепли, при этом не используют инструменты, а работают руками, удаляя побеги длиннее 5 см. Их обламывают не под корень, нужно оставлять небольшой кусочек на стволе. Процедуру лучше проводить утром или в пасмурную погоду.Селекционер агрохолдинга "Поиск" Татьяна Терешенкова отметила: "Томаты обязательно нужно пасынковать. Пасынок ― это отросток, который вырастает в пазухе листа и полностью повторяет структуру растения. Если не пасынковать помидоры, то получится несформированный куст с 15 стеблями без единой завязи".ПодвязываниеПодвязывание необходимого для того, чтобы стебель не обламывался под тяжестью плодов. В качестве опоры используют деревянные, металлические или пластиковые прутья, высота которых должна соответствовать высоте куста. Стебель привязывают к колышку с помощью полоски ткани. От ниток, лесок, проволоки лучше отказаться, так как они могут повредить растение. За счет подвязывания плоды находятся над землей, что помогает избежать попадания бактерий и развития заболеваний.Защита от заморозковВ заготовленные заранее траншеи глубиной и шириной на штык лопаты укладывают сено, которое согреет корневую систему рассады. Траншею накрывают доской и проходятся по ней, чтобы утрамбовать землю.Для защиты рассады от заморозков лучше использовать два тонких слоя укрытия, чем одинарный и плотный. Для этого натягивают над кустами спанбонд или лутрасил (материалы, предназначенные для укрывания грядок).Также можно поставить в теплицу бытовой тепловой обогреватель. Многие дачники отмечают высокую эффективность обогрева инфракрасными приборами.Болезни и вредителиЧаще всего томаты подвергаются следующим заболеваниям:В теплицах из поликарбоната помидоры реже болеют фитофторозом, так как в таких сооружениях проще всего поддерживать оптимальный уровень влажности.К вредителям томатов относятся:Нужно проводить профилактические обработки, соблюдать режим полива и правильно ухаживать за растениями, чтобы предотвратить появление заболеваний.Ошибки выращивания в теплицеК основным ошибкам огородников при выращивании томатов в теплице относят:Сбор урожаяВ теплице урожай обычно собирают с середины июля каждые три-четыре дня. Поздние сорта дают плоды до середины сентября. Сроки могут быть разными в зависимости от погодных условий.Плоды снимают с плодоножкой или без. Оставшуюся пустую цветочную кисть срезают с помощью секатора. На нижних 3-4 кистях удаляют плохо сформированные плоды для равномерного формирования размеров томатов по всему кусту.Собранный урожай немытых сухих помидоров хранят в хорошо проветриваемых помещениях при температуре 3-5 градусов.Советы опытных огородниковВырастить хороший урожай получится в том случае, если придерживаться простых рекомендаций от опытных огородников при выращивании томатов:

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Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

общество, краснодарский край, московская область (подмосковье), россия