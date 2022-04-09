08:51 09.04.2022 (обновлено: 09:07 09.04.2022)
Помидоры в теплице: как правильно ухаживать и чем удобрять
Помидоры в теплице
Выращивание помидоров в теплице- процесс, требующий соблюдения определенных правил. Сажать томаты в открытый грунт и собирать хороший урожай можно только в тех регионах, где весна начинается рано, а лето стабильно теплое. Как правильно произвести посев семян, что делать, если овощи в теплице пострадали от вредителей, как вырастить томаты мясистыми и сладкими - в материале РИА Новости.
Помидоры в теплице
Благодаря высоким вкусовым качествам томат является излюбленным овощем в нашей стране. Полезные вещества, содержащиеся в помидорах, ускоряют обновление клеток организма, способствуют предотвращению развития раковых заболеваний. Томаты выращивают повсеместно, во всех регионах России.
Выращивание томатов в Подмосковье
Жители Подмосковья при выращивании помидоров могут столкнуться со множеством трудностей: поздняя весна, прохладное и короткое лето, дожди. Такой климат характерен для средней полосы России. В этих условиях рекомендуется тщательно прорабатывать все этапы: сеять строго в срок, правильно удобрять, строго соблюдать температурный режим.
Как выращивают томаты на Урале
Вырастить хороший урожай помидоров на Урале непросто, так как в этой местности непродолжительный летний период, резкая смена температуры воздуха. Местным жителям лучше выбирать гибридные сорта, которые селекционеры вывели специально для таких условий. Томаты некоторых сортов можно выращивать на Урале даже в открытом грунте.
Особенность выращивания томатов в южных регионах
В основном климат в южных регионах умеренно-континентальный. Летом температура довольно высокая, а зимой столбики термометров редко опускаются ниже -15 градусов. В Краснодарском крае зимний период начинается в декабре, поэтому там еще в октябре собирают последний урожай томатов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщина сажает рассаду томатов на садовом участке
Женщина сажает рассаду томатов на садовом участке
Как правильно выбрать теплицу
Теплицы представлены на рынке в широком ассортименте: маленькие и большие, из дерева и алюминия, с подогревом и без, узкие и широкие. Стоит придерживаться определенных критериев при выборе парника.
Размеры
Заранее следует определиться, теплица какого размера будет оптимальной на участке. Она не должна занимать все свободное место, но и не стоит выбирать слишком маленькую. Лучше предусмотреть небольшой запас, чтобы в будущем при необходимости была возможность выращивать больше томатов или других культур на своем участке.
Местоположение
Лучше всего располагать теплицу в таком месте участка, чтобы на нее не падала тень от рядом стоящих зданий и деревьев. Оптимальный вариант размещения - на расстоянии 10-15 метров от ближайшей постройки или размашистого дерева. Эксперты советуют устанавливать конструкцию в направлении с востока на запад, чтобы солнечные лучи попадали в теплицу в течение дня.
Необходимое оборудование
Для того чтобы получить хороший урожай, можно подготовить специальное оборудование для теплицы:
- —Система вентиляции. Одних только форточек для хорошего проветривания недостаточно, особенно если теплица большая. Лучше установить систему вентиляции.
- —Система поддержания влажности. Во избежание пересыхания почвы в период засухи используют различные системы полива.
- —Система обогрева. Понадобится в том случае, если томаты выращивают в регионе с суровым климатом, где зима холодная, а лето короткое и прохладное.
- —Система освещения. Усиленное освещение даст возможность получить максимальный урожай.
Выбор сорта томатов
В зависимости от того, в какой период планируется сбор урожая, сорта томатов делят на несколько категорий.
Ранние
Такие томаты начинают плодоносить в срок от 90 дней после посадки. В основном эти сорта используют для консервации, салатов и нарезок.
Одним из самых лучших ранних сортов считается “Берберана F1”. Высота куста достигает 1,8 м, а с 1 кв.м. собирают от 8 до 15 кг томатов. Помидоры круглой формы, немного приплюснутые сверху и снизу. Вес одного плода составляет 220-250 г.
Среднеспелые
Среднеспелые сорта отличаются неприхотливостью в уходе и богатым урожаем. Вегетационный период составляет от 111 до 125 дней.
Сорт “Японский краб” считается одним из самых распространённых среди среднеспелых томатов, так как с одного куста собирают до 5 кг плодов. Такие помидоры внешне ребристые, вес каждого варьируется от 300 г до 900 г. Кожура розового цвета, плотная. Мякоть сочная и мясистая.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДачник работает в теплице на приусадебном участке
Дачник работает в теплице на приусадебном участке
Поздние
Поздние сорта отличаются сладковатым вкусом и сочностью. Сроки созревания: от 120 дней, их выращивают чаще в южных регионах в открытом грунте.
Одним из самых урожайных поздних сортов считается “Австралиец”. Куст вырастает до 2 м. При правильно уходе можно собрать до 6-7 кг урожая с одного куста. Плоды немного приплюснутые, вес каждого в среднем составляет 400-700 г.
Подготовка теплицы
Подготовку теплицы начинают весной. Начинать нужно с осмотра каркаса и покрытия. На деревянном необходимо проверить кровлю и перемычки. Если он металлический, то следует исключить наличие коррозии.
На стеклянном покрытии меняют треснувшие стекла. Порванное полиэтиленовое следует заклеить или заменить. Поликарбонатные покрытия меняют, если на них есть сколы или трещины.
Подготовка грунта
Осенью в теплице снимают верхний слой грунта, дно густо покрывают опилками, мелкими ветками, соломой (толщина слоя должна составлять минимум 5 см). Затем выкладывают навоз (слой около 10 см). После этого сверху присыпают снятым ранее грунтом.
Предварительно в него добавляют из расчета на 1 кв.м.: 3 кг золы, 800 г аммиачной селитры, 3 кг суперфосфата.
Подготовка посадочного материала
Чтобы перенести рассаду в теплицу, ее следует предварительно закалить. Для этого емкости нужно вынести на улицу (на балкон) при температуре не ниже 12-14 градусов. Начинать закаливание нужно за две-три недели перед высадкой, постепенно увеличивая время "прогулки" от полутора часов до двух-трех суток. Также эксперты рекомендуют опрыскать листья рассады раствором борной кислоты за три-пять дней до высадки.
Можно посеять семена сразу в теплице, но для этого необходимо придерживаться определенных правил:
- —Нужно сделать небольшие борозды, расстояние между которыми составляет 10 см, а глубина и ширина - 1 см.
- —В бороздки положить семена и присыпать землей, после чего немного полить водой.
- —Стоит следить, чтобы струя не была направлена прямо на лунку, иначе семя может быть вымыто на поверхность.
- —Перед посевом почва должна быть мягкой и выровненной.
Подготовка почвы
Грядки перед посадкой необходимо перекопать и удобрить: внести торф, песок и перегной. Если на участке почва глинистая, также добавляют перепревшие опилки в пропорции 10 кг на 1 кв.м. При этом их смачивают раствором мочевины (150 г на 10 л воды).
Кроме органических удобрений добавляют и минеральные: азотные, фосфорные, калийные.
Рассада томатов
Высадка рассады
При переносе рассаду в теплицу нужно соблюдать расстояние между кустиками: для низкорослых сортов оно должно быть 30-40 см, а высокорослые любят больше свободы — 50-60 см.
В день высадки температура в теплице должна быть около 20 градусов, а ночью — на 2-3 градуса ниже. Грунт предварительно необходимо увлажнить - опустить корешки в подготовленные ямки и слегка полить. Спустя неделю следует добавить комплексное удобрение.
Сроки
В средней полосе России рассаду томатов переносят в теплицу в сроки с 1 по 15 мая. Также можно ориентироваться на выбранный сорт, чтобы определить, когда именно высаживать рассаду в парник. Раннеспелые сорта: 40-50 дней, среднеспелые: 55-60 дней, позднеспелые: 70 дней. Высота рассады должна быть не менее 25 см, иметь хорошую корневую систему и минимум восемь настоящих листочков.
Уход
Спустя 10-12 дней после высадки в теплицу нужно привязать кустики к заранее размещенным колышкам, на пару дней создать им тень (например, посадить неприхотливые лианы с крупными листьями) и далее соблюдать основные правила ухода.
Полив
Вода для полива должна быть не менее 20 градусов, это особенно важно учитывать, если погода прохладная. Но в первую неделю лучше не поливать растения, чтобы корневая система хорошо прижилась. Затем следует проводить полив вокруг куста, избегая размывания корней.
Подкормка
На десятый день после высадки в теплицу проводят первую подкормку. Для этого используют смесь из коровяка и нитрофоски: 500 мл коровяка и 15 мл нитрофоски разводят в 10 л воды. Для каждого куста достаточно 500 мл раствора.
Через 21 день после первой подкормки вносят раствор из сульфата калия (1 ч.л.), суперфосфата (1 ст.л.) и куриного помета (400 г) на 10 л воды. Под один куст выливают 1 л смеси.
Еще спустя 14 дней - раствор гумата калия и нитрофоски (15 мл + 15 г соответственно на 10 л воды).
Освещение
Световой день на ранних стадиях роста рассады томата должен длиться не менее 20 часов. При недостаточном освещении в теплице используют светодиодные и другие лампы, постепенно уменьшая длительность освещения до 12 часов. Для 1 кв.м. рассады подойдут светильники мощностью 200-450 Вт. Расстояние между лампами и растениями должно быть не менее полутора метров. Если выбрана лампа с холодным светом, то расстояние составляет 50 см..
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудница тепличного комплекса по выращиванию овощей "НК Лотос" в Приморском крае подвязывает помидоры
Сотрудница тепличного комплекса по выращиванию овощей "НК Лотос" в Приморском крае подвязывает помидоры
Температура
В теплице температура воздуха должна составлять не менее 20 градусов. При созревании плодов потребуется температура в 25 градусов. В пасмурные дни показатели могут опускаться до 17-19 градусов. В ночное время — не ниже +14.
Если ночи стоят холодные, то теплицу накрывают еще одним слоем пленки с соблюдением расстояния между слоями в 2-5 см. В пасмурный день можно мульчировать грядки, мульча должна быть темного цвета, чтобы притягивать солнечные лучи.
Влажность
До образования плодов влажность для томатов должна составлять 60-70%. Во время созревания помидоров показатели увеличиваются до 85%. Повышенная влажность часто приводит к заболеваниям, однако этого можно избежать, если вовремя проветривать теплицу. Еще один верный способ — поливать растения утром, чтобы в течение дня лишняя влага испарилась.
Проветривание
Проветривание особенно важно в тот период, когда томаты цветут. Это предотвратит развитие грибковых заболеваний и повысит урожайность. Самый простой и доступный способ проветривания — установка форточек в теплице. Сквозняки помидорам не страшны -дверь в теплицу в летнее время можно не закрывать.
Прищипывание
Прищипывание представляет собой удаление кончика основного стебля или боковых отростков. Его проводят в сухой солнечный день с использованием стерильных инструментов. Ранки присыпают порошком золы. За одну процедуру удаляют максимум 25% от объема кроны. Побеги удаляют, когда их длина достигает максимум 5 см.
Чтобы сформировать тепличный куст, необходимо оставить сильный пасынок на уровне четвертой-пятой кистей. Главный стебель прищипывают, когда на побеге образуется первая кисть.
Пасынкование
Молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев и в разветвленных стеблях, необходимо удалять. Побочные отростки убирают без нарушения целостной структуры куста. Пасынкование способствует увеличению урожайности и скорому созреванию плодов.
Лишние побеги прищипывают для того, чтобы ускорить созревание плодов и повысить урожайность. После этой процедуры растение питает плоды, а не побеги.
Пасынкование делают, когда отростки уже окрепли, при этом не используют инструменты, а работают руками, удаляя побеги длиннее 5 см. Их обламывают не под корень, нужно оставлять небольшой кусочек на стволе. Процедуру лучше проводить утром или в пасмурную погоду.
Селекционер агрохолдинга "Поиск" Татьяна Терешенкова отметила: "Томаты обязательно нужно пасынковать. Пасынок ― это отросток, который вырастает в пазухе листа и полностью повторяет структуру растения. Если не пасынковать помидоры, то получится несформированный куст с 15 стеблями без единой завязи".
Женщина сажает рассаду томатов в теплице
Подвязывание
Подвязывание необходимого для того, чтобы стебель не обламывался под тяжестью плодов. В качестве опоры используют деревянные, металлические или пластиковые прутья, высота которых должна соответствовать высоте куста. Стебель привязывают к колышку с помощью полоски ткани. От ниток, лесок, проволоки лучше отказаться, так как они могут повредить растение. За счет подвязывания плоды находятся над землей, что помогает избежать попадания бактерий и развития заболеваний.
Защита от заморозков
В заготовленные заранее траншеи глубиной и шириной на штык лопаты укладывают сено, которое согреет корневую систему рассады. Траншею накрывают доской и проходятся по ней, чтобы утрамбовать землю.
Для защиты рассады от заморозков лучше использовать два тонких слоя укрытия, чем одинарный и плотный. Для этого натягивают над кустами спанбонд или лутрасил (материалы, предназначенные для укрывания грядок).
Также можно поставить в теплицу бытовой тепловой обогреватель. Многие дачники отмечают высокую эффективность обогрева инфракрасными приборами.
Болезни и вредители
Чаще всего томаты подвергаются следующим заболеваниям:
- —фитофтороз;
- —фузариоз;
- —мучнистая роса;
- —фомоз;
- —мозаика;
- —листовая плесень.
В теплицах из поликарбоната помидоры реже болеют фитофторозом, так как в таких сооружениях проще всего поддерживать оптимальный уровень влажности.
К вредителям томатов относятся:
- —белокрылка;
- —медведка;
- —личинки щелкунов (проволочники);
- —клещ паутинный;
- —нематода галловая.
Нужно проводить профилактические обработки, соблюдать режим полива и правильно ухаживать за растениями, чтобы предотвратить появление заболеваний.
Томаты, выращенные в теплице
Ошибки выращивания в теплице
К основным ошибкам огородников при выращивании томатов в теплице относят:
- —Толстая тепличная пленка. Материал плохо пропускает свет и тепло, замедляются процесс фотосинтеза, рост кустов и скорость образования завязей.
- —Неправильный температурный и световой режим. Для томатов требуется хорошее освещение длительностью 14-15 часов, а ночью температура не должна опускаться ниже +8 градусов.
- —Частые поливы. Приводят к образованию плесени, фитофтороза и гнили на растениях и плодах. При оптимальной влажности в теплице томаты поливают каждые 6-8 дней.
- —Не проводится профилактика заболеваний. Важно принимать профилактические меры и предупреждать болезни.
Сбор урожая
В теплице урожай обычно собирают с середины июля каждые три-четыре дня. Поздние сорта дают плоды до середины сентября. Сроки могут быть разными в зависимости от погодных условий.
Плоды снимают с плодоножкой или без. Оставшуюся пустую цветочную кисть срезают с помощью секатора. На нижних 3-4 кистях удаляют плохо сформированные плоды для равномерного формирования размеров томатов по всему кусту.
Собранный урожай немытых сухих помидоров хранят в хорошо проветриваемых помещениях при температуре 3-5 градусов.
Советы опытных огородников
Вырастить хороший урожай получится в том случае, если придерживаться простых рекомендаций от опытных огородников при выращивании томатов:
- —подбирать качественные семена;
- —для выращивания рассады использовать торфяные горшочки; ставить рассаду на хорошо освещенное место;
- —переносить рассаду в теплицу в нежаркий день или вечернее время;
- —подготовить почву перед высадкой: внести компост или неорганические вещества;
- —своевременно подвязывать кусты, делать прищипывание и пасынкование;
- —проводить профилактические работы для предотвращения заболеваний.