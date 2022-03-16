18:10 16.03.2022 (обновлено: 18:13 16.03.2022)
Семена для рассады: как выбрать качественные и получить хороший урожай
Как выбрать семена
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Опытным дачникам известно: хорошие семена для рассады овощных культур - залог отличного урожая. Но сделать верный выбор перед тем, как приступить к посадкам, непросто. Как правильно определить качественные семена и на что обратить внимание в первую очередь - в материале РИА Новости.
Виды семян
Первое правило - покупать семена стоит в проверенных торговых точках, например, в специализированных магазинах или отделах. Это увеличит шансы приобрести качественный товар, а грамотные консультанты помогут определиться с выбором.
Сегодня на рынке существует множество видов семян, которые различаются как по свойствам, так и по цене. Например, многие семена проходят специальную обработку, цель которой - значительно улучшить их характеристики, защитить от различных заболеваний и, как следствие, повысить урожайность. Подобная обработка может производиться различными методами, как физическими, так и химическими.
Выбирая семена, прежде всего стоит обратить внимание на упаковку. На ней должно быть указано, к какому виду они относятся. Чаще всего в магазине можно найти лазерные, плазменные, инкрустированные, дражированные и семена-спринтеры:
Рассада на дачном участке
- —Лазерные. Как следует из названия, такие семена обрабатываются лазером. Считается, что такой метод обработки существенно повышает их всхожесть, а также защищает будущий урожай от различных болезней. Правда, часть экспертов утверждает, что положительный эффект подобного воздействия сохраняется лишь на определенный период времени.
- —Плазменные. В данном случае обработка семян происходит в газовой среде, а также в условиях пониженного давления. Это должно повысить не только всхожесть исходного материала, но и защитить семена от возможных грибковых заболеваний.
- —Инкрустированные. Для обработки используются специальные составы, которые создают на поверхности семян тонкую пленку (зачастую - ярких цветов). В состав раствора, которым обрабатываются семена, входят различные вещества, которые защищают их от болезней и способствуют быстрому прорастанию.
- —Дражированные. Если при инкрустировании семян их форма и размер практически не меняются, так как слой покрывающей пленки очень тонкий, то при дражировании наблюдается куда более выраженный эффект. Каждое семя покрывается несколькими слоями защитной оболочки и в итоге может в несколько раз увеличиться в размерах. Чаще всего данный вид обработки используется для очень мелких семян, например, петрушки, моркови и других культур. Состав подобной оболочки может варьироваться, но в большинстве случаев включает в себя защитные компоненты (от болезней или вредителей), а также полезные вещества для того, чтобы семена лучше всходили.
- —Семена-спринтеры. Еще один вид специализированной обработки семян, который помогает им “пробудиться” и дать всходы практически сразу после того, как они было посажены в землю. Сеять их осенью категорически не рекомендуется, ведь даже незначительное повышение температуры может спровоцировать активный рост. А вот если к посеву тех или иных культур приступили позже обычного, семена-спринтеры вполне могут помочь исправить положение.
Как выбрать семена для рассады
При выборе семян для рассады нужно учитывать место и климатические условия высадки, устойчивость к заболеваниям и вредителям и другие аспекты.
Начало дачного сезона
Место высадки
При выборе семян важно учитывать, куда именно их планируется высаживать - в открытый или закрытый грунт (то есть в парник, теплицу или даже на балкон). Как правило, сорта, предназначенные для высаживания в открытый грунт, более неприхотливы и способны выдержать неблагоприятные погодные условия (например, перепады температур). Также в открытый грунт рекомендуется высаживать пчелоопыляемые сорта овощей, которые в закрытых парниках или теплицах могут дать более низкий урожай.
В свою очередь парники и теплицы могут обеспечить более благоприятные условия будущему урожаю, а значит, здесь можно сажать более “нежные”, теплолюбивые сорта. Предпочтение стоит отдавать самоопыляемым сортам, полностью положиться на пчел в таких условиях вряд ли получится. Также нужно учитывать, что отличительные особенности теплиц (высокая влажность, например) могут создавать благоприятные условия для возникновения различных болезней. А значит, следует выбирать семена тех сортов, которые лучше защищены от них.
Отдельные виды овощей вполне можно выращивать и на балконе, а многие дачники предпочитают именно здесь растить рассаду, которая затем будет пересажена на уличные грядки. Если же огурцы и помидоры поселятся в таких условиях на ПМЖ, лучше отдать предпочтение низкорослым и самоопыляющимся сортам.
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Климатические условия
При выборе семян важно учитывать и те климатические условия, в которых предстоит расти и созревать будущему урожаю. Они включают в себя количество тепла, солнечного света, осадков и так далее. Стоит обратить внимание на так называемые районированные сорта, которые прошли специальную проверку и хорошо зарекомендовали себя в том или ином регионе.
Для выращивания на Севере специалисты советуют отдавать предпочтение семенам ранних сортов, а также выбирать неприхотливые виды растений. Впрочем, “южные” сорта вполне могут дать приличный урожай и в более суровых условиях, если обеспечить им качественный уход и высадить, например, в специализированных теплицах.
В средней полосе климат мягче, но заморозки не исключены даже в конце весны. Это нужно учитывать при выборе семян овощей для посадки, а те сорта, которые любят тепло, лучше высаживать в защищенный грунт. Для выращивания в южных регионах советуют выбирать сорта, устойчивые к жаре.
Устойчивость к заболеваниям и вредителям
Женщина выбирает семена в Москве
Основные враги хорошего урожая - это всевозможные болезни и вредители. То, насколько купленные семена смогут противостоять им, называется выносливостью. Для защиты семян от болезней или вредителей их могут обрабатывать специальными составами (так получаются дражированные и инкрустированные виды семян). Существуют и особые сорта, устойчивые к какому-то одному или сразу к нескольким видам болезней. Например, огурцы, которым уже не так страшна мучнистая роса, или томаты, которые отличаются повышенной устойчивостью к фитофторе.
Требовательность к уходу
Также при выборе семян стоит обратить внимание на то, насколько требователен к уходу тот или иной сорт. Особенно важно это учитывать начинающим дачникам, которым могут не справиться с чересчур капризными сортами.
Что указывают на упаковке с семенами
Выбирая семена на посадку, нужно смотреть не только на красивую картинку. Необходимо внимательно изучить всю представленную производителем информацию о семенах: это поможет сделать правильный выбор. Если текста на упаковке очень мало, это повод насторожиться.
На какие сведения, расположенные на упаковке с семенами, стоит обратить внимание?
- —Название культуры и сорта. Эта информация обязательно должна присутствовать на упаковке, причем обозначаться не только на русском, но и на латинском языках в соответствии с госреестром (если, конечно, данный сорт туда внесен, эту информацию можно проверить на соответствующем сайте).
- —Производитель. Полное название фирмы, ее адрес, контактный телефон, адрес электронной почты и так далее. Чем больше информации о себе готов предоставить производитель, тем сильнее ему можно доверять.
- —Сорт или гибрид. Маркировка F1 на упаковке означает, что семена относятся к так называемым “гибридам первого поколения”. Они могут обладать целым рядом преимуществ, например, устойчивостью к различным болезням и высокой урожайностью. “Однако семена с таких растений не собирают, так как новое поколение будет разрозненным, не похожим на “родителей”, плоды будут мельче и не такие вкусные”, - говорит Николай Хромов, старший научный сотрудник ФГБНУ "ФНЦ им. И.В. Мичурина".
- —Номер партии. Может пригодиться дачнику, если семена понравились (поможет найти аналогичный материал), и наоборот. Зная номер партии, можно предъявить претензии производителю.
- —Всхожесть. Этот показатель также может быть указан на упаковке либо содержаться в сопроводительных документах к семенам. Как правило, всхожесть указывается в процентах и обозначает число давших ростки семян по отношению к общему количеству посаженного материала.
- —Срок годности. Срок годности семян может отличаться в зависимости от вида культур, качества упаковки и других параметров. Считается, что чем ближе конец срока годности, тем меньше семян в итоге дадут ростки. Срок должен быть выбит отдельно, а не пропечатан вместе с другими надписями на упаковке.
- —Количество семян в упаковке. Может указываться как в граммах, так и поштучно. Помогает рассчитать, сколько упаковок семян понадобится, чтобы засеять ту или иную площадь.
Продажа семян овощных культур в Москве
Не стоит приобретать семена в поврежденной или отсыревшей упаковке. Перед покупкой можно изучить отзывы и советы других дачников и садоводов, которые также могут посоветовать полюбившиеся им сорта или производителей.
Правила хранения семян
Хранить семена тоже нужно правильно. Лучше всего для этого подойдет темное, прохладное, сухое место, расположенное в стороне от нагревательных приборов и защищенное от резких перепадов температур. При этом не менее важно следить за тем, чтобы семена не отсырели: это может негативно отразиться на их качестве.
Не стоит покупать много семян впрок, чтобы затем хранить их годами. Чем больше времени прошло с тех пор, как они были собраны и запакованы, тем выше вероятность, что на грядках взойдут далеко не все.