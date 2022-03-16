https://ria.ru/20220316/semena-1778517507.html

Семена для рассады: как выбрать качественные и получить хороший урожай

Как выбрать семена для рассады: выбор качественных зерен для посадки

Семена для рассады: как выбрать качественные и получить хороший урожай

Опытным дачникам известно: хорошие семена для рассады овощных культур - залог отличного урожая. Но сделать верный выбор перед тем, как приступить к посадкам,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:10

2022-03-16T18:10

2022-03-16T18:13

общество

россия

растениеводство

растения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778488563_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_738850dd4a6d86fed8c27dbbba7395e7.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Опытным дачникам известно: хорошие семена для рассады овощных культур - залог отличного урожая. Но сделать верный выбор перед тем, как приступить к посадкам, непросто. Как правильно определить качественные семена и на что обратить внимание в первую очередь - в материале РИА Новости.Виды семянПервое правило - покупать семена стоит в проверенных торговых точках, например, в специализированных магазинах или отделах. Это увеличит шансы приобрести качественный товар, а грамотные консультанты помогут определиться с выбором.Сегодня на рынке существует множество видов семян, которые различаются как по свойствам, так и по цене. Например, многие семена проходят специальную обработку, цель которой - значительно улучшить их характеристики, защитить от различных заболеваний и, как следствие, повысить урожайность. Подобная обработка может производиться различными методами, как физическими, так и химическими.Выбирая семена, прежде всего стоит обратить внимание на упаковку. На ней должно быть указано, к какому виду они относятся. Чаще всего в магазине можно найти лазерные, плазменные, инкрустированные, дражированные и семена-спринтеры:Как выбрать семена для рассадыПри выборе семян для рассады нужно учитывать место и климатические условия высадки, устойчивость к заболеваниям и вредителям и другие аспекты.Место высадкиПри выборе семян важно учитывать, куда именно их планируется высаживать - в открытый или закрытый грунт (то есть в парник, теплицу или даже на балкон). Как правило, сорта, предназначенные для высаживания в открытый грунт, более неприхотливы и способны выдержать неблагоприятные погодные условия (например, перепады температур). Также в открытый грунт рекомендуется высаживать пчелоопыляемые сорта овощей, которые в закрытых парниках или теплицах могут дать более низкий урожай.В свою очередь парники и теплицы могут обеспечить более благоприятные условия будущему урожаю, а значит, здесь можно сажать более “нежные”, теплолюбивые сорта. Предпочтение стоит отдавать самоопыляемым сортам, полностью положиться на пчел в таких условиях вряд ли получится. Также нужно учитывать, что отличительные особенности теплиц (высокая влажность, например) могут создавать благоприятные условия для возникновения различных болезней. А значит, следует выбирать семена тех сортов, которые лучше защищены от них.Отдельные виды овощей вполне можно выращивать и на балконе, а многие дачники предпочитают именно здесь растить рассаду, которая затем будет пересажена на уличные грядки. Если же огурцы и помидоры поселятся в таких условиях на ПМЖ, лучше отдать предпочтение низкорослым и самоопыляющимся сортам.Климатические условияПри выборе семян важно учитывать и те климатические условия, в которых предстоит расти и созревать будущему урожаю. Они включают в себя количество тепла, солнечного света, осадков и так далее. Стоит обратить внимание на так называемые районированные сорта, которые прошли специальную проверку и хорошо зарекомендовали себя в том или ином регионе.Для выращивания на Севере специалисты советуют отдавать предпочтение семенам ранних сортов, а также выбирать неприхотливые виды растений. Впрочем, “южные” сорта вполне могут дать приличный урожай и в более суровых условиях, если обеспечить им качественный уход и высадить, например, в специализированных теплицах.В средней полосе климат мягче, но заморозки не исключены даже в конце весны. Это нужно учитывать при выборе семян овощей для посадки, а те сорта, которые любят тепло, лучше высаживать в защищенный грунт. Для выращивания в южных регионах советуют выбирать сорта, устойчивые к жаре.Устойчивость к заболеваниям и вредителямОсновные враги хорошего урожая - это всевозможные болезни и вредители. То, насколько купленные семена смогут противостоять им, называется выносливостью. Для защиты семян от болезней или вредителей их могут обрабатывать специальными составами (так получаются дражированные и инкрустированные виды семян). Существуют и особые сорта, устойчивые к какому-то одному или сразу к нескольким видам болезней. Например, огурцы, которым уже не так страшна мучнистая роса, или томаты, которые отличаются повышенной устойчивостью к фитофторе.Требовательность к уходуТакже при выборе семян стоит обратить внимание на то, насколько требователен к уходу тот или иной сорт. Особенно важно это учитывать начинающим дачникам, которым могут не справиться с чересчур капризными сортами.Что указывают на упаковке с семенамиВыбирая семена на посадку, нужно смотреть не только на красивую картинку. Необходимо внимательно изучить всю представленную производителем информацию о семенах: это поможет сделать правильный выбор. Если текста на упаковке очень мало, это повод насторожиться.На какие сведения, расположенные на упаковке с семенами, стоит обратить внимание?Не стоит приобретать семена в поврежденной или отсыревшей упаковке. Перед покупкой можно изучить отзывы и советы других дачников и садоводов, которые также могут посоветовать полюбившиеся им сорта или производителей.Правила хранения семянХранить семена тоже нужно правильно. Лучше всего для этого подойдет темное, прохладное, сухое место, расположенное в стороне от нагревательных приборов и защищенное от резких перепадов температур. При этом не менее важно следить за тем, чтобы семена не отсырели: это может негативно отразиться на их качестве.Не стоит покупать много семян впрок, чтобы затем хранить их годами. Чем больше времени прошло с тех пор, как они были собраны и запакованы, тем выше вероятность, что на грядках взойдут далеко не все.

https://ria.ru/20220314/perets-1778027299.html

https://ria.ru/20220316/ogurtsy-1778474868.html

https://ria.ru/20220314/baklazhany-1778033688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, растениеводство, растения