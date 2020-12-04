https://ria.ru/20201204/bulgur-1587725828.html

Булгур: что это за продукт и как его приготовить

Булгур: что это за продукт и как его приготовить

Булгур – это крупа, которую использовали в рационе еще с библейских времен. В чем ее польза, как ее готовят и где еще применяют, рассказывает РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:08

2020-12-04T18:08

2020-12-04T18:11

булгур

витамины

еда

кулинария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587722182_0:0:2997:1686_1400x0_80_0_0_51ba50e4ad0cfa2e405c1cf44713db73.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Булгур – это крупа, которую использовали в рационе еще с библейских времен. В чем ее польза, как ее готовят и где еще применяют, рассказывает РИА Новости. Что такое булгурСваренные, высушенные и раздробленные зерна пшеницы – это и есть крупа булгур. Она известна людям уже 3500 лет. Как продукт питания стала использоваться на Ближнем Востоке.Жители Турции, Индии и стран Балканского региона обрабатывали пшеницу кипятком, раскладывали на солнце для испарения влаги, а после просеивали на ветру. От размера сита зависел и размер крупинок. Из крупных готовили плов или же использовали ее при фаршировке мяса, овощей, долмы. Средние добавляли в салаты. Мелкие шла на супы и каши.Чем он полезенПольза булгура - в большом количестве жизненно важных для человека витаминов и микроэлементов. В нем содержатся витамины группы B, которые нормализуют работу нервной системы, витамин E, улучшающий состояние волос, кожи и ногтей, а также витамины K, E, PP, холин, бета-каротин и микроэлементы - железо, кальций, калий, натрий, фосфор, селен, цинк, медь и марганец. Последний, например, участвует в образовании серотонина - гормона радости.Важно отметить, что в состав крупы входит большое количество клетчатки, которая очень полезна для организма человека.- Наличие шелухи на зернах пшеницы дает в результате высокую концентрацию клетчатки в булгуре. Она не только выводит воду из организма, но и помогает процессу переваривания, и при этом очень хорошо насыщает, - рассказала РИА Новости нутрициолог Анастасия Никитенкова.Питательные свойства булгура важны для людей, чьи профессии связаны с физическими и умственными нагрузками. Блюдо из этой крупы насытит организм энергией на 5 часов вперед.Когда булгур вреденНесмотря на то, что эта крупа чрезвычайно полезна для организма человека, важно не употреблять ее в больших количествах. Грубые зерна могут навредить при язвах желудка, рефлюксе или при повышенной кислотности.- Также важно помнить, что в булгуре содержится глютен, а значит - продукт противопоказан людям, страдающим глютеновой болезнью или аллергией на глютен, - отметила специалист.В каких сферах его используютМедицинаВрачи рекомендуют употреблять крупу в процессе похудения.- Она дает долгое чувство насыщения, что важно в борьбе с лишним весом. Булгур — отличная альтернатива привычным для нас крупам, таким как гречка или бурый рис. Его можно употреблять как на завтрак, так и на обед. Кроме того, у крупы низкий гликемический индекс - 46, что важно для процесса снижения веса. У сваренных зерен индекс также остается невысоким, - рассказала Анастасия Никитенкова.По мнению ряда ученых, булгур вызывает более медленный рост уровня сахара, относительно ржаного или цельнозернового хлеба. Именно поэтому он считается безопасным для диабетиков при контролируемом потреблении. Также продукт не навредит и людям с повышенным риском развития этого заболевания.Советуют включать в рацион булгур при холецистите, но употреблять его важно маленькими порциями и без добавления специй и жира.Палочкой-выручалочкой крупа может стать и при медленной кишечной моторике или запорах. Ее регулярное употребление поможет нормализовать работу ЖКТ.КулинарияБулгур является отличным гарниром к мясу или рыбе. Также его применяют при создании сладких блюд, разнообразных супов, добавляют в рагу. Часто этой крупой заменяют рис, например, при фаршировке перца, приготовлении голубцов, долмы и даже ризотто.Какие блюда из него готовятКаша из булгураИнгредиенты:- 1 стакан дробленого злака;- 1 стакан воды и столько же молока;- 2 столовая ложка сливочного масла;- соль по вкусу (можно сахар).Приготовление:В кастрюле растопить масло и слегка обжарить в нем крупу. Затем залить массу водой с молоком, довести до кипения и накрыть крышкой. Варить на на небольшом огне минут 15-20, пока крупа не разбухнет. При этом она должна не активно бурлить, а лишь слегка томиться.По готовности в блюдо добавить соль или сахар.Булгур с овощамиИнгредиенты:- 0,5 стакана булгура;- 1 стакан воды;- 1 головка репчатого лука;- 1 сладкий перец;- масло растительное для жарки;- соль по вкусу.Приготовление:Булгур промойте, залейте одним стаканом кипятка и поставьте на маленький огонь. Пока крупа готовится, порежьте лук полукольцами, обжарьте его на масле до легкого золотистого цвета.Затем нарежьте перец соломкой и добавьте его к луку и жарьте все вместе еще примерно 3 минуты.После отправьте овощи в кастрюлю к булгуру и дайте им покипеть вместе примерно 5 минут. Посолите по вкусу.Если вода впиталась не вся, то оставьте булгур с овощами под крышкой еще на 10 минут.Булгур обжаренный с лукомИнгредиенты:- 1 стакан булгура;- 2 стакана воды;- 1 головка репчатого лука;- 2 столовых ложки растительного масла для жарки;- соль по вкусу.Приготовление:Лук нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. После добавить к нему булгур, тщательно перемешать и залить водой. Затем накрыть крышкой и тушить примерно 25 минут до готовности.КБЖУ в 100 граммах сухого булгура:- 360 килокалорий; - 15 грамм белков; - 1,5 грамма жиров; - 75 грамм углеводов.КБЖУ в 100 граммах готового булгура:- 85 килокалорий; - 3 грамма белков; - 0,2 грамма жиров; - 14,1 грамм углеводов.

https://ria.ru/20201102/grechka-1582650059.html

https://ria.ru/20200520/1571709448.html

https://rsport.ria.ru/20200721/1574645569.html

https://ria.ru/20201103/ris-1582804514.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

булгур, витамины, еда, кулинария