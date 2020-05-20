Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете "Аргументы и факты" , каким устоявшимся рекомендациям по поводу каш можно доверять, а какие мифы давно пора развеять.

Врач пояснил, что манную кашу , вопреки всеобщему мнению о ее полезности, можно назвать одним из самых мифологизированных и вредных продуктов.

"Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда еще не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжелым больным. Ее давали в жидком виде с маслицем. Сегодня она годится для тех, кто хочет прибавить вес, для этого в кашу нужно добавить масло, сахар или варенье", — отметил Парамонов.

Гречневую крупу совершенно необязательно замачивать, так как витаминов в ней сохранится не особенно много, а вот аромат и вкус будут потеряны.

"Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом. Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет", — пояснил врач.

По словам гастроэнтеролога, каши из пакетиков вредны из-за большого количества сахара, ароматизаторов и вкуса, а не из-за способа быстрого приготовления.

"Такие продукты получают путем расплющивания зерна прессом, их нагревают паром и не делают ничего неприличного. То, что эти каши готовятся быстро, вполне естественно после таких процедур. Они сохраняют практически все качества исходной крупы, и время тепловой обработки суммарно даже меньше", — объяснил Парамонов.

Худеющим нет необходимости исключать каши из рациона, надо просто помнить об их калорийности и не увлекаться добавлением сахара и масла.

"Если отдавать себе отчет в истинной калорийности блюд, то каши могут быть компонентом любой диеты, в том числе и направленной на снижение веса. Несомненно, овощи в качестве гарнира менее калорийны, но и ощущение наполненности желудка надолго они не создадут. При любом рационе каши могут способствовать снижению веса", — добавил врач.

Идея о разгрузочных днях на пустом рисе ненаучна, к тому же "чистить кишечник" должна клетчатка, а рис почти сразу превращается в глюкозу.

"Если исходить из предположения, что рис без масла и соли — редкая гадость на вкус и много его не съешь, то, наверное, в этом утверждении есть смысл", — пошутил врач.