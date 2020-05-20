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2020-05-20T14:14
https://ria.ru/20200520/1571709448.html
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах
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РИА Новости

Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах

09:07 20.05.2020 (обновлено: 14:14 20.05.2020)
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CC0 / Melissa Belanger / Овсяная каша с фруктами
Овсяная каша с фруктами
CC0 / Melissa Belanger /
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете "Аргументы и факты", каким устоявшимся рекомендациям по поводу каш можно доверять, а какие мифы давно пора развеять.
Врач пояснил, что манную кашу, вопреки всеобщему мнению о ее полезности, можно назвать одним из самых мифологизированных и вредных продуктов.
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Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
"Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда еще не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжелым больным. Ее давали в жидком виде с маслицем. Сегодня она годится для тех, кто хочет прибавить вес, для этого в кашу нужно добавить масло, сахар или варенье", — отметил Парамонов.
Гречневую крупу совершенно необязательно замачивать, так как витаминов в ней сохранится не особенно много, а вот аромат и вкус будут потеряны.
"Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом. Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет", — пояснил врач.
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По словам гастроэнтеролога, каши из пакетиков вредны из-за большого количества сахара, ароматизаторов и вкуса, а не из-за способа быстрого приготовления.

"Такие продукты получают путем расплющивания зерна прессом, их нагревают паром и не делают ничего неприличного. То, что эти каши готовятся быстро, вполне естественно после таких процедур. Они сохраняют практически все качества исходной крупы, и время тепловой обработки суммарно даже меньше", — объяснил Парамонов.

Худеющим нет необходимости исключать каши из рациона, надо просто помнить об их калорийности и не увлекаться добавлением сахара и масла.
"Если отдавать себе отчет в истинной калорийности блюд, то каши могут быть компонентом любой диеты, в том числе и направленной на снижение веса. Несомненно, овощи в качестве гарнира менее калорийны, но и ощущение наполненности желудка надолго они не создадут. При любом рационе каши могут способствовать снижению веса", — добавил врач.
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Идея о разгрузочных днях на пустом рисе ненаучна, к тому же "чистить кишечник" должна клетчатка, а рис почти сразу превращается в глюкозу.
"Если исходить из предположения, что рис без масла и соли — редкая гадость на вкус и много его не съешь, то, наверное, в этом утверждении есть смысл", — пошутил врач.
Он добавил, что растительных волокон много в перловой каше, булгуре, овощах и зелени, но никак не в рисовой крупе.
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РисПерловая кашаБулгурРоссияМанная кашаКашаЗдоровьеОбщество
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