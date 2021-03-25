https://ria.ru/20210325/ris-1602854975.html

Рис — польза и вред для организма человека

Рис — польза и вред для организма человека

Рис — популярная зерновая культура и источник витаминов. В чем польза и вред риса для здоровья мужчин и женщин, в каком виде его безопасно употреблять, а также... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:45

2021-03-25T18:45

2021-03-25T18:45

здоровый образ жизни (зож)

рис

юго-восточная азия

здоровье - общество

питание

продукты

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рис — популярная зерновая культура и источник витаминов. В чем польза и вред риса для здоровья мужчин и женщин, в каком виде его безопасно употреблять, а также как правильно выбрать и сколько хранить рис — в материале РИА Новости.История и видыРис — это род однолетних и многолетних растений семейства злаки, одна из древнейших зерновых культур. Считается, что ее начали возделывать в Юго-Восточной Азии около 9 тыс. лет назад. В Европу продукт попал только в VIII в. н.э., а в Россию — через Венгрию в XV веке. Сейчас на территории РФ он культивируется в бассейне Кубани, Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе и в Приморском крае. Продукт бывает нескольких сортов:Состав и калорийностьВ составе риса присутствуют витамины группы В (В1, В2, В3 и В6), витамины РР, Е, каротин, микро- и макроэлементы — фосфор, калий, железо, цинк, кальций, марганец, медь, селен и йод. Он также содержит важные аминокислоты, при этом в нем нет глютена, который может вызывать аллергические реакции. Из-за того, что в составе злака есть сложные углеводы, он подходит для диетического питания. Калорийность продукта — около 350-370 ккал на 100 грамм.Пищевая ценность:Полезные свойстваВитамины группы В в составе риса благотворно влияют на нервную систему, а лецитин стимулирует мозговую деятельность. Высокое содержание калия полезно для сердечно-сосудистой системы, при регулярном потреблении продукт может нормализовать кровяное давление и укрепить сосуды. Крупа оказывает обволакивающее действие на стенки кишечника, улучшая пищеварение, помогает выводить из организма шлаки, токсины и соли, содержит антиоксиданты, которые поддерживают молодость организма. Дикий рис насыщен фолиевой кислотой, витаминами и минералами, поэтому положительно влияет на состоянии костей и мышц. Вред и противопоказанияПри чрезмерном употреблении риса могут возникнуть запоры, метеоризм. Его нельзя есть при некоторых заболеваниях желудка и кишечника, травмах слизистой оболочки. Также продукт противопоказан при диабете из-за углеводов, которые могут спровоцировать колебания уровня сахара в крови. Есть исследования, которые показывают, что рис повышает риск развития этого заболевания.Польза и вред риса для организма женщиныРис улучшает пищеварение, снимает симптомы диареи, вздутия живота. Благодаря антиоксидантам продукт помогает омолодить организм и защитить его от окислительного стресса. Для женщин он полезен тем, что подходит для диетического питания и дарит долгое ощущение сытости. Беременным его также следует включить в рацион, потому что злак оказывает положительное влияние на развитие плода. Если у женщины в положении возникают запоры, то рис употреблять нельзя, от него стоит отказаться и людям с сильным ожирением. Польза и вред риса для здоровья мужчинПольза риса для мужчин заключается в улучшении мышечной структуры, укреплении костей и зубов. После длительных нагрузок или тренировок продукт поможет быстро восстановить силы и наполнит организм энергией. Крупа оказывает положительное влияние на состояние суставов, сосудов, щитовидной железы, увеличивая синтез тестостерона. Рис может быть вреден при наличие запоров, дискомфорта в желудке, сахарном диабете, заболеваниях сердца. Польза и вред видов рисаВ целом, все сорта риса обладают схожими свойствами, однако есть те, которые более полезны для человеческого организма.Белый рисБелый рис — это шлифованный бурый, в нем меньше витаминов и минеральных веществ, чем в необработанном продукте. Несмотря на это злак улучшает мозговую деятельность, благодаря калию положительно воздействует на сердце и сосуды, мягко обволакивает стенки пищевода, защищая их от раздражения. При этом его нельзя употреблять людям с диабетом из-за того, что может произойти резкий скачок уровня сахара в крови, и страдающим от запоров. Бурый (коричневый) рисБурый рис практически не обрабатывается, поэтому в нем остаются многие питательные вещества, минералы, аминокислоты. Благодаря витаминам группы В продукт благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает стрессоустойчивость. Он способен нормализовать артериальное давление, очистить организм от токсинов и солей, снизить уровень холестерина. Такой вид риса намного полезнее белого. При чрезмерном употреблении крупа может привести к запорам, вздутию живота, провоцировать мочекаменную болезнь, патологии сосудов, атеросклероз. Есть этот продукт можно не более 2-3 раз в неделю.Красный рис (рубин)Красный рис за счет магния нормализует сон, укрепляет мышечную систему, кальций улучшает состояние костей и зубов, а железо повышает гемоглобин. Благодаря растительным волокнам продукт регулирует работу желудочно-кишечного тракта, очищает от токсинов, шлаков и накопившихся солей. Красный рис полезен для обоих полов, так как способен стабилизировать гормональный фон. При переедании этой крупы может появится лишний вес и проблемы с пищеварительной системой.Черный рисЭтот вид риса имеет более высокую стоимость, нежели белый, бурый или красный, и низкую калорийность — 100 грамм продукта содержат около 105 ккал. При этом он богат витаминами группы В, витаминами А, Е, РР, С, К, микро- и макроэлементами, фолиевой кислотой, аминокислотами. Черный рис способен замедлять процессы старения, укрепить сердечную мышцу, нервную систему, препятствует разрушению клеток, обладает антиоксидантной активностью. Его не следует есть людям с индивидуальной непереносимостью, диабетом. Рисовая кашаПольза рисовой каши заключается в улучшении пищеварения, долгом чувстве сытости, которое позволяет не переедать. Также она помогает восстановить организм после тяжелых болезней или операций, успокаивает нервы, препятствует развитию анемии, положительно влияет на состояние ногтей, волос и кожи. Злоупотребление кашей может привести к расстройству пищеварения, вздутию живота, запорам. Если рис приготовлен на молоке, его нельзя есть людям с непереносимостью лактозы. Пропаренный рисПропаренный рис обладает абсорбирующими свойствами, поэтому улучшает пищеварение. Обволакивающее действие, которое оказывает продукт, помогает при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, он полезен для нервной системы, выводит шлаки, токсины и "плохой" холестерин. Продукт вреден для людей с хроническими запорами, диабетом, метеоризмом, индивидуальной непереносимостью.Рисовая мукаИз-за высокого содержания цинка, рисовая мука повышает иммунитет, клетчатка в составе улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а витамины группы В увеличивают стрессоустойчивость. Продукт также рекомендован тем, кто страдает анемией, непереносимостью глютена, он помогает снимать воспаления и укрепить кости, мышцы, волосы и ногти. Рисовая мука имеет высокий гликемический индекс и противопоказана людям с диабетом первого и второго типа.Рисовая лапшаБлюда из рисовой лапши питательны, надолго оставляют чувство сытости благодаря высокому содержанию сложных углеводов. Витамин Е в составе, который является сильным антиоксидантом, улучшает состояние кожи и замедляет старение организма. Рибофлавин, тиамин и ниацин нормализуют психоэмоциональный фон и снижают нагрузку на нервную систему. В продукте почти нет соли, поэтому он не противопоказан людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Он может не подойти тем, у кого есть болезни пищеварения — следует проконсультироваться с врачом. Для получения наибольшей пользы рисовую лапшу нельзя смешивать с жирными продуктами, соусами. Рис басмати (индийский)Индийский рис басмати содержит фолиевую кислоту, которая полезна для беременных женщин. Крупа помогает очистить кишечник и нормализовать уровень холестерина в крови, из-за обволакивающего действия ее можно есть людям с проблемами с пищеварением, калий в составе полезен для сердца, а фосфор — для костей и зубов. При этом басмати нельзя есть в больших количествах из-за возможных запоров, индийский рис не рекомендуется тем, у кого есть колики или аллергия. Рисовая водаРисовую воду часто применяют наружно — для улучшения качества волос, кожи, придания ей сияния, избавления от прыщей. В Китае такая жидкость считается напитком долголетия, который оздоравливает весь организм. Известно, что такое средство способствует похудению, очищает организм от вредных веществ, стимулирует метаболизм. В домашних условиях можно сделать отвар из риса или залить крупу водой и дать настояться ей 20 минут. Пить такую жидкость нельзя людям с запорами. Вареный и недоваренный рисВ составе вареного риса есть большое количество калия, фосфора, кальция, цинка, йода, железа, витамины, аминокислоты. Полезные вещества повышают иммунитет, выводят из организма токсины, предотвращают повышенную кислотность при гастрите. Недоваренный рис может использоваться при похудении, очищать организм от лишних солей, избавляет от отечности. Продукт при любой термической обработке противопоказан людям с диабетом и запорами. Рис жасмин В рисе жасмин присутствуют витамины группы В, Е, РР, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, йод, антиоксиданты. Благодаря этому продукт подходит для диетического питания, при заболеваниях сердца и сосудов, если не добавлять в блюда соль, полезен для щитовидной железы, пищеварительной системы. Противопоказания у этого риса такие же, что и у остальных — диабет и запоры.Рис в кулинарииРис считается основным продуктом в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Из его зерен делают муку, крахмал, масло, рисовую воду. На основе продукта готовят плов, ризотто, суши, паэлью, рисовые сладости "моти". Также из него производят спиртные напитки — сакэ, сетю, авамори. Рис хорошо сочетается с мясом, морепродуктами, овощами, специями, из длиннозерного вида делают гарниры, среднезерный подходит для супов, а круглозерный — в каши. Как и сколько варить рисВремя приготовления риса зависит от сорта, но обычно варьируется в диапазоне от 30 до 60 минут. Для приготовления рассыпчатого риса его сначала нужно промыть в холодной воде не менее пяти раз, пока вода не станет прозрачной. Затем добавить в кипящую воду и перемешать так, чтобы крупа не прилипла ко дну емкости. Когда жидкость вновь закипит, необходимо уменьшить огонь и накрыть крышкой. Рецепты приготовленияРис с чеснокомИнгредиенты:Способ приготовления:Промыть рис и опустить его в кипящую воду, затем убавить огонь и варить до готовности. Когда крупа сварилась, следует на оливковом масле обжарить нарезанный чеснок и куркуму. После этого выложить рис, перемешать и обжаривать до золотистой корочки. По желанию можно добавить свежие травы или другие специи. Жареный рис с курицейИнгредиенты:Способ приготовления:Сначала необходимо приготовить рис — отварить его, после чего промыть в холодной воде. Курицу нарезают кубиками, обжаривают на оливковом масле, потом к ней добавляют кусочки цукини и красного перца и доводят до готовности. В отдельную сковороду опять наливают масло, высыпают рис и жарят в течение 7 минут. Затем к крупе добавляют курицу с овощами, поливают блюдо соевым соусом и держат на огне еще 5 минут.Как правильно выбратьКачественный рис можно определить по внешнему виду — зерна у такого продукта одного размера и формы. В упаковке не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов. Также следует обратить внимание на дату изготовления, потому что чем крупа моложе, тем больше в ней полезных свойств. Как и сколько хранитьОбычно срок годности риса варьируется от 12 до 18 месяцев, но это зависит от сорта и способа обработки. Крупу лучше всего хранить в сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте в герметичной контейнере, вдали от солнечных лучей.

https://ria.ru/20210127/ris-1594847580.html

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https://ria.ru/20190713/1556471645.html

https://rsport.ria.ru/20210302/krupa-1599641039.html

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юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На сковороде и в кастрюле - два способа сварить рассыпчатый рис Приготовить рассыпчатый рис легко и просто, если при его варке соблюдать несколько простых правил. Смотрите на видео РИА Новости два классических способа приготовления риса – западный и восточный. 2021-03-25T18:45 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровый образ жизни (зож), рис, юго-восточная азия, здоровье - общество, питание, продукты