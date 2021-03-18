https://ria.ru/20210318/chechevitsa-1601881990.html

Чечевица — польза и вред для организма человека, рецепты приготовления

Чечевица — польза и вред для организма человека, рецепты приготовления

Чечевица — диетический продукт, богатый витаминами и элементами. Чем полезна и чем вредна чечевица для здоровья женщин и мужчин, как ее вкусно приготовить, а... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:04

2021-03-18T20:04

2021-03-18T20:04

здоровье - общество

питание

продукты

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чечевица — диетический продукт, богатый витаминами и элементами. Чем полезна и чем вредна чечевица для здоровья женщин и мужчин, как ее вкусно приготовить, а также как правильно выбрать и сколько хранить — в материале РИА Новости.История и видыЧечевица — это зернобобовая культура, которая возделывается как пищевое и кормовое растение. Чечевицу ели в глубокой древности, она была популярна в Древнем Египте, хлеб из нее клали в гробы умершим. Из Африки она попала в Грецию, где была повседневной пищей простого народа, а затем распространилась по странам Европы. В Россию эти бобы завезли лишь в XII веке, и назывались они "сочевица", от слова "сочный". Сейчас самые большие плантации чечевицы находятся в Индии, Канаде, Турции, Непале, Иране. В Центральной Европе ее разводят мало.Чечевица бывает нескольких видов:Состав и калорийностьВ состав чечевицы входят витамины Е, В и РР, каротин, фосфор, кальций, калий, медь, бор, никель, хром, йод, фтор, цинк, марганец, молибден, а также жирные кислоты омега-3, омега-6. При этом бобовая культура богата легкоусвояемым белком. Калорийность 100 грамм продукта — 284 ккал. Пищевая ценность:Полезные свойства чечевицыЭти бобовые питательны и насыщают организм многими витаминами и минералами, при этом они легко усваивается. Вред чечевицы и противопоказанияЧечевицу не рекомендуют включать в рацион при болезнях ЖКТ, дисбактериозе, подагре. "Продукт имеет побочные эффекты, если его потреблять в неразумных количествах, — отметила нутрициолог. — Например, газообразование, воспаление почек или расстройство желудка. Поэтому при обнаружении неприятных симптомов лучше сократить потребление".Польза и вред чечевицы для женщинЧечевица содержит аминокислоту триптофан, которая влияет на улучшение настроения, за счет чего может его регулировать, что особенно важно во время ПМС и климакса после 55 лет. В эти периоды на организм благотворно влияет и богатый витаминно-минеральный комплекс, который сглаживает симптомы. Также чечевица полезна для женщин во время беременности, так как содержит фолиевую кислоту, помогающую правильному развитию плода. Вред бобовой культуры заключается в том, что она может вызывать аллергию, а переедание продукта — нарушать сердечную деятельность из-за большого количества калия. Польза чечевицы для здоровья мужчинЧечевица для мужчин полезна за счет того, что она нормализует кровяной поток и очищает сосуды, что улучшает потенцию. Кроме этого, она снижает воспаления в предстательной железе, что может помочь при простатите, а высокое содержание белков способствует росту мышц. При чрезмерном употреблении продукта есть вероятность нарушения функции почек, пищеварения, образования камней. Польза и вред чечевицы в питанииИсследования отмечают, что чечевица полезна при диабете. Она в целом оздоравливает организм, благодаря растительному белку придает энергию, улучшает работоспособность, настроение, помогает переносить стрессы. Красная чечевицаЗа счет богатого химического состава красная чечевица укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма инфекциям, нормализует пищеварительную деятельность, обладает антиоксидантной активностью и нейтрализует свободные радикалы, восстанавливает функционирование печени, снижает уровень сахара. Кроме этого, бобы положительно влияют на здоровье глаз, очищают лицо от угревой сыпи, помогают против запора и диареи, укрепляют сосуды. Красная чечевица может навредить людям с индивидуальной непереносимостью, дискинезией желчных путей, желчекаменной и мочекаменной болезнью, язвой желудка, геморроем, подагрой. Зеленая чечевицаБелок, которого много в зеленой чечевице, хорошо усваивается организмом и содержит многие незаменимые аминокислоты. В ней много и витаминов группы В, которые положительно влияют на иммунитет, принимают активное участие в работе мышц и клеточном метаболизме, нормализуют работу нервной системы. В некоторых случаях бобы противопоказаны людям с проблемами пищеварения, болезнями желудочно-кишечного тракта. Продукт следует постепенно вводить в рацион, чтобы избежать дискомфорта в желудке. Желтая чечевицаЖелтая чечевица отличается тем, что разваривается быстрее других сортов. Бобы полезны при анемии, слабом иммунитете, сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляют кости, ногти и волосы, за счет клетчатки улучшают пищеварение и насыщают организм белком и необходимыми аминокислотами. Продукт хорошо вписывается в рацион при диете и полезен беременным женщинам. Его вред заключается в том, что желтая чечевица может вызывать метеоризм, мочекислый диатез, обострение язвенной болезни желудка, гастроэнтероколитов, хронических колитов. Коричневая чечевицаКоричневую чечевицу следует добавить в питание, если есть депрессия, нервные расстройства, сахарный диабет, камни в почках. В целом она насыщает организм белками, витаминами и минералами. Противопоказания к приему — метеоризм, подагра, нарушение обмена веществ, мочекислый диатез, проблемы с ЖКТ, заболевания желчевыводящих путей, поджелудочной железы, воспалительные процессы в желудке и кишечнике. Каша из чечевицыЧечевичная каша помогает успокоить нервную систему благодаря триптофану в ее составе, также повысить стрессоустойчивость, нормализовать психоэмоциональный фон. Благодаря витаминам и минералам, входящим в состав бобов, они повышают иммунитет, очищают сосуды от холестерина, увеличивают гемоглобин, работоспособность, придают энергию, снижают вероятность развития заболеваний сердца. Употреблять продукт не следует людям с дисбактериозом, синдромом раздраженного кишечника, ревматизмом, подагрой, панкреатитом, геморроем.Рецепт приготовленияИнгредиенты:Способ приготовления: Лук и морковь нужно нарезать и обжарить на сковороде, затем промыть чечевицу и добавить ее к овощам вместе со специями. После этого в сковороду влить воду и готовить смесь 20 минут на медленном огне под крышкой. Суп из чечевицыСуп из чечевицы, помимо благотворного влияния на иммунитет, сердце и кровяные сосуды, активизирует мозговую деятельность, улучшает память, внимание и концентрацию. Он помогает против запоров, ускоряет метаболизм, выводит шлаки и токсины, заряжает энергией, хорошо вписывается в питание при диете. Но если злоупотреблять продуктом, могут возникнуть проблемы с ЖКТ, расстройство желудка, газообразование. С осторожностью есть чечевицу следует при панкреатите, подагре, желудочно-кишечных заболеваниях.Рецепт приготовленияИнгредиенты:Способ приготовления:Сначала нужно сварить бульон, затем в емкости для супа следует растворить кусок сливочного масла и обжарить на нем лук. Бульон в другой емкости доводят до кипения и один стакан смешивают с томатной пастой, добавляя ее к овощу. Далее смесь нужно поварить и посолить. Чечевицу и крупу следует промыть и добавить ее в суп, влить остатки бульона. Варить до готовности на медленном огне — крупа должна стать мягкой. Пророщенная чечевицаВ состав пророщенной чечевицы входят витамины А, В, РР и Е, а также йод, кальций, железо, магний, бор и жирные кислоты. За счет этого продукт улучшает состояние волос и кожи, положительно влияет на иммунитет, пищеварение, мочеполовую систему, обменные процессы. При этом он противопоказан людям с болезнями ЖКТ, продукт раздражает стенки кишечника и вызывает повышенное газообразование. Кроме этого, пророщенные бобы нельзя больным подагрой. Чечевица для похуденияЧечевица — известный диетический продукт, который при довольно высокой калорийности помогает снижению веса благодаря большому содержания белка. За счет полезных веществ, входящих в состав продукта, в организме нормализуются обменные процессы, улучшается пищеварение, а высокое содержание клетчатки способствует длительному ощущению сытости. Также чечевица насыщает организм необходимыми витаминами и минералами, дефицит которых может возникнуть при похудении. Употреблять продукт можно в любое время, даже на ужин, так как бобы легко усваиваются, однако злоупотреблять им не стоит. Применение в медицинеВ официальной медицине чечевица не используется, однако применяется в народной. Зарубежные исследования отмечают ее пользу в питании при сахарном диабете за счет снижения уровня сахара в крови. Кроме этого, она считается продуктом, который помогает от стресса, улучшает настроение, нормализует работу мочеполовой системы, повышает иммунитет. Чечевицу полезно включить в рацион тем, кто занимается спортом, сидит на диете или придерживается вегетарианства. Чечевица в кулинарииЧечевица, в отличие от гороха и нута, варится быстро — 30-40 минут. На завтрак из нее можно делать кашу, а на обед — супы. Пророщенные бобы добавляют в салаты, заправляя их специями и лимонным соком. Из чечевицы можно готовить и сладкие блюда, например, шоколадные трюфели (из шоколадного крема). Также из нее делают оладьи, маффины, котлеты, паштет. При приготовлении ее лучше добавлять в кипящую воду, чтобы бобы не разварились.Как правильно выбратьУпаковка чечевицы должна быть без надрывов, перед покупкой необходимо проверить дату изготовления — продукт, у которого скоро истекает срок годности брать не стоит. Также в пачке не должно быть конденсата, посторонних частиц, бобы следует выбирать одинакового размера и однородные по цвету. Некачественный продукт, напротив, отличается присутствием в упаковке пыли, насекомых.Как и сколько хранитьСрок годности чечевицы может достигать 10 месяцев, однако лучше хранить ее не больше шести. Бобы следует убрать в сухое место, чтобы повышенная влажность не привела к гниению. Также их лучше держать в холщовом мешочке или картонной коробке. Место должно быть прохладное и хорошо проветриваемое.

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https://ria.ru/20121128/785052383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, питание, продукты