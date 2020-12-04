https://ria.ru/20201204/pomelo-1587741345.html

Помело: фрукт для диабетиков и сердечников

Помело: фрукт для диабетиков и сердечников

Помело — это экзотический фрукт, который распробовали еще не все россияне. Чем полезен и для кого вреден продукт, читайте в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:15

2020-12-04T19:15

2020-12-04T19:15

здоровый образ жизни (зож)

фрукты

продукты

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Помело — это экзотический фрукт, который распробовали еще не все россияне. Чем полезен и для кого вреден продукт, читайте в материале РИА Новости. Родина помело Помело — это фрукт семейства цитрусовых, растущий в тропиках. Его родиной считаются Малайзия и Китай. Первые письменные упоминания о помело относятся к 100 г. до н. э., а в Европу его завезли британские мореходы в XIV в. Растет он на вечнозеленых деревьях, которые иногда достигают десяти метров в высоту. Это самый крупный фрукт из цитрусовых. В России обычно продаются плоды весом до 2 кг, но помело способен вырастать до 10 кг.Скрестив это растение с апельсином, селекционеры получили грейпфрут. Гибрид помело с белым грейпфрутом — свити.Полезные свойстваПлод помело с толстой кожурой зеленого или желтого цвета имеет тонкий аромат, во вкусе сочетаются сладкие ноты с приятной кислинкой. Перегородки, которые разделяют дольки, горькие. Мякоть бывает красной, белой и розовой. Фрукт ценится за полезные свойства. Он богат витаминами А, С, В1, В2, В5, кальцием, калием, железом, фосфором, натрием. Также в него входят клетчатка, органические кислоты и эфирные масла. Считается, что фрукт снижает риск образования тромбов и возникновения онкологии. Специалисты отмечают его способность улучшать общее самочувствие и настроение. Этот фрукт называют одним из лучших "жиросжигателей"."Помело богат витамином С — мощнейшим антиоксидантом, который защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Также этот микронутриент повышает иммунитет и участвует в производстве коллагена и нейротрасмиттеров — в том числе "гормона счастья" серотонина. В помело содержатся витамины группы B — тиамин и рибофлавин. Они помогают конвертировать еду в используемую энергию и метаболизму глюкозы и аминокислот", — отметила эксперт.БЖУ в помело:Вред фруктаЭтот цитрус отличает высокое содержание кислот, поэтому людям, страдающим повышенной кислотностью, язвой желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта помело не рекомендовано. Также его не следует употреблять при гепатите и нефрите. Помело, как и другие цитрусовые — сильный аллерген. Поэтому с осторожностью нужно включать его в рацион беременным, а также кормящим матерям — чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка.Фрукт не рекомендуют употреблять на голодный желудок. Лучше делать это спустя 2-3 часа после приема пищи.Как применяют помелоВ медицинеПомело крайне полезно для страдающих сердечно — сосудистыми заболеваниями и диабетиков. Оно способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, снижению давления, уменьшает риск тромбообразования."В одном среднем помело содержится треть дневной нормы довольно редкого минерала калия, который регулирует жидкостный и электролитный баланс в организме, понижает давление и помогает снять напряжение в стенках кровеносных сосудов: они расширяются и увеличивается кровоток, — отмечает Мария Курсакова. — Но фрукт нельзя употреблять тем, кто принимает статины, — в продукте содержатся фуранокумарины, которые могут помешать их метаболизму. У помело низкая гликемическая нагрузка, поэтому при диабете 2 типа его можно есть ежедневно, правда, размер порции не должен превышать 100 грамм.Помело рекомендовано при запорах, так как содержит много клетчатки, улучшающей процесс пищеварения. Благодаря клетчатке, которой много в этом фрукте, лучше усваиваются питательные вещества, грубые волокна абсорбируют токсины и шлаки, способствуя их выведению из организма. Пектина в помело больше, чем в других цитрусах. Это вещество оказывает обволакивающий эффект, защищая слизистую пищевода и желудка от кислот. В косметологии применяются маски из мякоти и протирание лица соком помело. Входящие в него вещества увлажняют и питают кожу лица, а также уменьшают секрецию кожного сала. Доказано, что содержащиеся в кожице помело актиоксиданты биофлавоноиды способны замедлить деление раковых клеток.В кулинарииМякоть плода можно употреблять в свежем виде — с перепонками, или очистив от них. А можно запекать с рыбой, мясом, овощами, добавлять в салаты или смузи. Из кожуры варят варенье, сушеную добавляют в компоты и чай. Самый легкий способ очистить помело — срезав верхушку и низ, сделать глубокие надрезы вдоль фрукта. Таким образом кожица легко снимается. Затем нужно очистить каждую дольку от горькой пленки.Как выбрать и хранить фруктыПокупать помело лучше зимой, в декабре — феврале, на эти месяцы приходится сезон созревания фрукта. Признаки спелого плода — блестящая, однородная по цвету кожура различных оттенков зеленого и желтого. Считается, что тяжелее плод, тем более он спелый. После покупки его лучше оставить на несколько дней при комнатной температуре, чтобы помело приобрело аромат и стал слаще.Неочищенный плод можно хранить при комнатной температуре — до месяца, а в холодильнике — до двух месяцев. Очищенный фрукт под пищевой следует съесть в течение двух дней.

https://ria.ru/20190226/1551389986.html

https://ria.ru/20200331/1569407128.html

https://ria.ru/20201203/prostuda-1587434836.html

https://ria.ru/20201125/tsitrusovye-1586186455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), фрукты, продукты