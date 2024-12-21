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Производственное объединение "Севмаш"

Производственное объединение "Севмаш" - РИА Новости, 21.12.2024

Производственное объединение "Севмаш"

АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (АО "ПО "Cевмаш") – один из крупнейших судостроительных комплексов России, входящий в РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T00:22:00+03:00

2024-12-21T00:22:00+03:00

2024-12-21T00:23:00+03:00

справки

россия

севмаш

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АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (АО "ПО "Cевмаш") – один из крупнейших судостроительных комплексов России, входящий в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Расположен на берегу Никольского рукава устья Северной Двины, имеющего прямой выход в Белое море. Основные направления деятельности предприятия – производство военной техники для Военно-морского флота России (ВМФ) и зарубежных заказчиков; производство морской техники для добычи нефти и газа; гражданское судостроение; изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности; гарантийный ремонт, модернизация атомных подводных лодок (АПЛ) и надводных кораблей, утилизация; проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования, техники для добычи нефти и газа. Генеральный директор – Михаил Будниченко. Решение о строительстве завода № 402 (с 1959 года – Северное машиностроительное предприятие, с 2015 года – АО "ПО "Севмаш") было принято Постановлением Совета Труда и Обороны при Совнаркоме СССР от 31 мая 1936 года. На побережье Белого моря предстояло возвести мощный судостроительный комплекс. В том же году в устье Северной Двины у заброшенного Николо-Корельского монастыря высадились первые бригады строителей.Официальной датой начала производственной деятельности считается 21 декабря 1939 года – день закладки первого корабля, линкора "Советская Белоруссия". В годы Великой Отечественной войны строительство завода было приостановлено. Коллектив обеспечивал боеспособность кораблей Северного флота и техническое состояние транспортов союзников. В военные годы было отремонтировано 139 кораблей и судов, освоен выпуск башенных артиллерийских установок, минно-тральной продукции.В 1944 году началось восстановление объемов судостроительной программы. К середине 1950-х годов флоту были переданы 23 больших морских охотника, 2 крейсера, 20 эсминцев, более 30 различных судов гражданского назначения (без учета достройки и капитального ремонта).Первый опыт подводного кораблестроения завод получил еще в годы войны, достраивая совместно с Балтийским заводом (ныне АО "Балтийский завод", входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") две подводные лодки серии Л-XIII-38. К серийной постройке подводных лодок предприятие приступило в начале 1950-х годов.14 мая 1954 года в стапельном цехе 50 была заложена головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 611. В развитие серии 11 сентября 1955 года ВМФ была передана модифицированная подводная лодка проекта В611 – первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту. К концу 1961 года предприятие завершило строительство серии подводных ракетоносцев проекта 629А, которые стали весомым аргументом в развернувшейся гонке морских стратегических вооружений. До 1962 года завод передал ВМФ 33 дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ).24 сентября 1955 года в сборочно-стапельном цехе была заложена первая советская подводная лодка с атомной энергетической установкой. 17 декабря 1958 года головной корабль проекта 627, получивший тактический номер К-3, был принят в опытную эксплуатацию. В 1967 году ВМФ был передан первый советский атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667А с 16 баллистическими ракетами на борту. За пять лет в строй были введены 24 атомных ракетоносца, благодаря чему был достигнут паритет с США по морской составляющей ядерных сил.В 1972-1990 годах было построено 60 АПЛ четырех модификаций – проектов 667Б, 667БД, 667БДР, 667БДРМ. Несколько модернизаций прошел и ракетный комплекс. В 1969 году на "Севмаше" была построена первая в мире АПЛ с корпусом из титановых сплавов проекта 661. На испытаниях она развила максимальную для подводных кораблей скорость подводного хода в 44,7 узлов.В середине 1970-х годов была проведена крупнейшая реконструкция предприятия. Для постройки АПЛ третьего поколения производственные мощности "Севмаша" были удвоены, возведен крупнейший в России эллинг (сооружение для постройки или ремонта). В 1980 году в новом цехе была построена первая АПЛ третьего поколения проекта 949, вооруженная 24 противокорабельными крылатыми ракетами.В 1981 году ВМФ был передан головной атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941, вооруженный 20 межконтинентальными баллистическими ракетами. Этот подводный ракетоносец занесен в книгу рекордов Гиннесса как самая большая подводная лодка в мире. По проекту 941 на предприятии было построено шесть кораблей.В 1983 году ВМФ передана опытная глубоководная титановая АПЛ проекта 685 с глубиной погружения до 1000 метров.В 1980-1990-х годах построена серия многоцелевых АПЛ проекта 971.С конца 1970-х годов в СССР начались работы по формированию облика подводных лодок четвертого поколения – было решено строить многоцелевую АПЛ, способную решать максимально широкий круг боевых задач. К непосредственному проектированию таких атомоходов советские конструкторы приступили в конце 1980-х годов.После распада Советского Союза геополитическая обстановка существенно изменилась, что наложило свой отпечаток на планы в области подводного кораблестроения. Новыми кораблями, способными решать задачи в изменившихся политических и военно-экономических условиях, должны были стать подводные лодки проекта 885 (шифр "Ясень") и проекта 995 (шифр "Борей").К началу 1990-х годов "Севмаш" фактически остался единственным предприятием в России и на постсоветском пространстве, осуществляющем весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.Закладка головной АПЛ проекта 885 "Ясень", получившей название "Северодвинск", состоялась 21 декабря 1993 года на "Севмаше". Однако в дальнейшем ход работ по финансовым причинам резко замедлился и в течение двух десятков лет фактически велась борьба за выживание проекта. Только 17 июня 2014 года подводная лодка многоцелевого назначения "Северодвинск", способная наносить удары не только по кораблям и подлодкам противника, но и по береговым целям, вступила в строй ВМФ России.В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и три – 885М. Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Головной корабль серии 885М – атомный подводный крейсер "Казань", заложенный на "Севмаше" в июле 2009 года. Новая АПЛ отличается оптимизированными обводами корпуса, обновленной элементной базой комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированным оборудованием и современными материалами. Кроме того, сообщается, что на "Казань" установили новый, менее шумный двигатель. АПЛ была принята в состав ВМФ в мае 2021 года. "Новосибирск" – первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М. Заложена в июле 2013 года, принята в состав ВМФ в декабре 2021 года. "Красноярск" является вторым атомным подводным ракетным крейсером проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в июле 2014 года, передан ВМФ России в ноябре 2023 года. "Архангельск" – четвертый серийный атомный подводный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М" – был заложен в марте 2015 года, выведен из эллинга в ноябре 2023 года, будет передан ВМФ до конца 2024 года. На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток". Головная лодка "Юрий Долгорукий" проекта 995 "Борей" была заложена на "Севмаше" 2 ноября 1996 года. В дальнейшем лодка прошла ряд испытаний и доработок и вошла в состав ВМФ России 10 января 2013 года. В период с 2004 по 2014 год были построены еще две аналогичные лодки "Александр Невский" (принята в состав ВМФ в декабре 2013 года) и "Владимир Мономах" (передана ВМФ в декабре 2014 года). "Князь Владимир" стал головным крейсером модернизированной серии 955А "Борей-А" (заложен на "Севмаше" в июле 2012 года, принят в состав ВМФ в июне 2020 года). От субмарин проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. "Князь Олег" стал первым серийным кораблем проекта 955А "Борей-А" (заложен в июле 2014 года, введен в строй в декабре 2021 года). В составе ВМФ на данный момент еще две таких подлодки – "Генералиссимус Суворов" (заложена в декабре 2014 года, принята в состав ВМФ в декабре 2022 года) и "Император Александр III" (заложена в декабре 2015 года, вошла в состав ВМФ в декабре 2023 года). "Князь Пожарский" является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А". Крейсер заложен на АО "ПО "Севмаш" в декабре 2016 года. В феврале 2024 года был спущен на воду. "Князь Пожарский" будет передан ВМФ России в 2025 году. На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще две лодки 955А: "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".Подводные лодки проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А" вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В июле 2022 года "Севмаш" передал ВМФ России многоцелевую атомную подводную лодку "Белгород" – экспериментальный носитель стратегических подводных ядерных беспилотников "Посейдон". Она относится к проекту 949А "Антей", который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка "Белгород" позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. В июне 2024 года главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявлял о необходимости строительства АПЛ пятого поколения на рубеже 2020-2030-х годов. Сообщалось, что проект АПЛ 5-го поколения получил название "Хаски". Субмарины этого типа, согласно проекту, должны объединить в себе возможности стратегической и многоцелевой подлодки и предназначаться для стратегического сдерживания и уничтожения судов противника, а также нанесения ударов высокоточным оружием по наземным целям.За свою историю "Севмаш" передал ВМФ страны 45 надводных кораблей, 182 подводные лодки, из них 140 – с ядерной энергетической установкой.Кроме строительства АПЛ предприятие осуществляет ремонт корабля проекта 11442М. Для нужд отечественного судостроения "Севмаш" построил серию морских буксиров и несамоходных лихтеров, железнодорожных паромов, а также плавучих доков грузоподъемностью от 1700 до 25 000 тонн. Также были осуществлены капитальный ремонт и модернизация гражданских судов, в частности пассажирского теплохода "Алушта". В рамках военно-технического сотрудничества северодвинская верфь работает с зарубежными заказчиками. По межправительственному соглашению России с Индией предприятие провело ремонт и модернизацию авианосца "Викрамадитья". В 2012 году корабль проходил заводские ходовые испытания в море. 16 ноября 2013 года авианосец был передан Военно-морским силам Индии. Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежными странами построены две дизель-электрические подводные лодки."Севмаш" также освоил производство высокотехнологичной гражданской продукции и прежде всего морских платформ для разработки нефтегазовых месторождений Арктики. Уникальная в своем классе морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная" в мае 2013 года была передана в управление заказчику ПАО "Газпром". В сентябре 2013 года была передана заказчику океанская мегаяхта проекта А1331.Высокая квалификация коллектива "Севмаша" подтверждена государственными наградами. Предприятие награждено пятью орденами, двумя благодарностями президента РФ, Почетной грамотой председателя правительства РФ и почетным знаком "За успехи в труде". 24 работникам верфи в разные годы присваивались звания Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации. 42 человека стали лауреатами Государственной премии, более шести тысяч награждены государственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, севмаш