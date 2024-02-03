В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Князь Пожарский"
Главком Евменов: АПЛ "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал ВМФ России
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал Военно-морского флота РФ, главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
Об этом он сказал в ходе церемонии спуска на воду данной подлодки - четвёртой АПЛ проекта "Борей-А", состоявшейся на заводе "Севмаш" (Северодвинск).
"Церемония, которую мы сегодня провели, ещё раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства. ВМФ России получает в свой состав надёжные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане", - цитирует Евменова пресс-служба Минобороны РФ.
Главком подчеркнул, что "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения.
"Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его", - отметил Евменов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Он подчеркнул, что "вооружение АПК "Князь Пожарский", технические характеристики крейсера позволят ему эффективно выполнять все задачи по предназначению, экипаж прошёл комплексную подготовку и будет гордиться службой на этой подводной лодке".
После вывода из эллинга подлодка пройдет заводские ходовые и государственные испытания, их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда Севмаша, военное представительство, Беломорская Военно-морская база. После всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав ВМФ РФ.
Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
© РИА Новости / Кирилл ЗыковЦеремония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
На Севмаше построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".
"Князь Пожарский" является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А". Крейсер заложен на АО "ПО "Севмаш" 23 декабря 2016 г. Проектантом АПРК является Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". АПЛ "Князь Пожарский" относится к четвертому поколению подводных атомоходов. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.