https://ria.ru/20240203/apl-1925183590.html

В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Князь Пожарский"

В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Князь Пожарский" - РИА Новости, 03.02.2024

В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Князь Пожарский"

Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал Военно-морского флота РФ, главком ВМФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:17

2024-02-03T11:17

2024-02-03T11:17

новое оружие россии

безопасность

северодвинск

николай евменов

севмаш

вмф рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал Военно-морского флота РФ, главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Об этом он сказал в ходе церемонии спуска на воду данной подлодки - четвёртой АПЛ проекта "Борей-А", состоявшейся на заводе "Севмаш" (Северодвинск). "Церемония, которую мы сегодня провели, ещё раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства. ВМФ России получает в свой состав надёжные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане", - цитирует Евменова пресс-служба Минобороны РФ. Главком подчеркнул, что "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения. "Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его", - отметил Евменов. Он подчеркнул, что "вооружение АПК "Князь Пожарский", технические характеристики крейсера позволят ему эффективно выполнять все задачи по предназначению, экипаж прошёл комплексную подготовку и будет гордиться службой на этой подводной лодке". После вывода из эллинга подлодка пройдет заводские ходовые и государственные испытания, их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда Севмаша, военное представительство, Беломорская Военно-морская база. После всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав ВМФ РФ. Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. На Севмаше построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин". "Князь Пожарский" является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А". Крейсер заложен на АО "ПО "Севмаш" 23 декабря 2016 г. Проектантом АПРК является Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". АПЛ "Князь Пожарский" относится к четвертому поколению подводных атомоходов. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20231116/podlodki-1909727197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, северодвинск, николай евменов, севмаш, вмф рф