https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России - РИА Новости, 21.12.2022
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава",... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:40
2022-12-21T15:40
2022-12-21T16:37
безопасность
россия
сергей шойгу
севмаш
подводные лодки проекта 955 "борей"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826948023_0:0:1902:1070_1920x0_80_0_0_0592de2fa2c23bf9cd33e35e2038af29.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", принят в состав ВМФ России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России."Генералиссимус Суворов" является вторым серийным кораблем проекта "Борей-А", построен на "Севмаше". Подводная лодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
https://ria.ru/20221221/kupol-1840279493.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826948023_151:0:1578:1070_1920x0_80_0_0_cc448bb20f103cc0f78e448cd2636e86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Севмаш, Подводные лодки проекта 955 "Борей"
15:40 21.12.2022 (обновлено: 16:37 21.12.2022)
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
Шойгу сообщил, что новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России