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Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России - РИА Новости, 21.12.2022
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Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России - РИА Новости, 21.12.2022
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава",... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:40
2022-12-21T16:37
безопасность
россия
сергей шойгу
севмаш
подводные лодки проекта 955 "борей"
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", принят в состав ВМФ России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России."Генералиссимус Суворов" является вторым серийным кораблем проекта "Борей-А", построен на "Севмаше". Подводная лодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
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безопасность, россия, сергей шойгу, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Севмаш, Подводные лодки проекта 955 "Борей"
15:40 21.12.2022 (обновлено: 16:37 21.12.2022)
 
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России

Шойгу сообщил, что новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПодводная лодка
Подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Подводная лодка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", принят в состав ВМФ России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
"Генералиссимус Суворов" является вторым серийным кораблем проекта "Борей-А", построен на "Севмаше". Подводная лодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:41
Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуСевмашПодводные лодки проекта 955 "Борей"
 
 
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