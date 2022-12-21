https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html

Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России

Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России - РИА Новости, 21.12.2022

Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России

Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава",... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:40

2022-12-21T15:40

2022-12-21T16:37

безопасность

россия

сергей шойгу

севмаш

подводные лодки проекта 955 "борей"

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", принят в состав ВМФ России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России."Генералиссимус Суворов" является вторым серийным кораблем проекта "Борей-А", построен на "Севмаше". Подводная лодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

https://ria.ru/20221221/kupol-1840279493.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей"