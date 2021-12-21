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Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ
Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ - РИА Новости, 21.12.2021
Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ
Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:55
2021-12-21T18:34
безопасность
вмф рф
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
подводные лодки проекта 955 "борей"
апл "ясень-м"
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", старт церемонии дал президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из военного ведомства."Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", — сказал глава государства.Он поблагодарил трудовой коллектив "Севмаша", где были построены две АПЛ. Путин назвал вооружение подлодок грозной ударной силой и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" — крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.В ближайшее время, по словам главы государства, "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота, заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России и надежную защиту национальных интересов в Мировом океане.Президент указал, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М"."Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", — добавил Путин.Он рассказал, что в семье командира подводного ракетоносца "Новосибирск" капитана I ранга Максима Шпирко в разные годы служили на флоте семь человек и все были офицерами. Российский лидер назвал это настоящим примером сохранения славных традиций ВМФ, преданности и верности флоту и Родине.Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске, Путин наблюдал за ними по видеосвязи. На месте на "Князе Олеге" присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на "Новосибирске" — главком ВМФ Николай Евменов.Атомный подводный крейсер "Новосибирск" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Ясень-М" (885М, разработанного в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит"). Его заложили 26 июля 2013 года, а из эллинга вывели 25 декабря 2019-го. Как и головная АПЛ серии "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями.В ракетоносцах этого проекта усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, используются модернизированные оборудование и материалы. "Новосибирск" успешно прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний.Атомный подводный крейсер "Князь Олег" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (955А, разработанного Санкт-Петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин"). Заложен 27 июля 2014 года, выведен из эллинга 16 июля 2020-го.В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.По программе государственных испытаний крейсер выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По данным объективного контроля боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район.
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безопасность, вмф рф, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, подводные лодки проекта 955 "борей", апл "ясень-м", россия
15:55 21.12.2021 (обновлено: 18:34 21.12.2021)
 
Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ

Атомная подлодка "Новосибирск" и атомный подводный крейсер "Князь Олег" вошли в состав ВМФ

© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ "Новосибирск" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ Новосибирск на заводе Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", старт церемонии дал президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из военного ведомства.
"Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", — сказал глава государства.
Он поблагодарил трудовой коллектив "Севмаша", где были построены две АПЛ. Путин назвал вооружение подлодок грозной ударной силой и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" — крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.
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В ближайшее время, по словам главы государства, "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота, заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России и надежную защиту национальных интересов в Мировом океане.
Президент указал, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М".
"Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", — добавил Путин.
Он рассказал, что в семье командира подводного ракетоносца "Новосибирск" капитана I ранга Максима Шпирко в разные годы служили на флоте семь человек и все были офицерами. Российский лидер назвал это настоящим примером сохранения славных традиций ВМФ, преданности и верности флоту и Родине.
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Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске, Путин наблюдал за ними по видеосвязи. На месте на "Князе Олеге" присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на "Новосибирске" — главком ВМФ Николай Евменов.
Атомный подводный крейсер "Новосибирск" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Ясень-М" (885М, разработанного в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит"). Его заложили 26 июля 2013 года, а из эллинга вывели 25 декабря 2019-го. Как и головная АПЛ серии "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями.
В ракетоносцах этого проекта усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, используются модернизированные оборудование и материалы. "Новосибирск" успешно прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний.
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Атомный подводный крейсер "Князь Олег" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (955А, разработанного Санкт-Петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин"). Заложен 27 июля 2014 года, выведен из эллинга 16 июля 2020-го.
В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.
По программе государственных испытаний крейсер выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По данным объективного контроля боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район.
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