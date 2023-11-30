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АПЛ "Александр III" и "Красноярск" передали ВМФ, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2023
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03:18 30.11.2023 (обновлено: 10:42 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/podlodki-1912790340.html
АПЛ "Александр III" и "Красноярск" передали ВМФ, сообщил источник
АПЛ "Александр III" и "Красноярск" передали ВМФ, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2023
АПЛ "Александр III" и "Красноярск" передали ВМФ, сообщил источник
Две атомные подводные лодки — стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск" — переданы ВМФ России, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:18
2023-11-30T10:42
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Две атомные подводные лодки — стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск" — переданы ВМФ России, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.&quot;Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на &quot;Севмаше&quot; подводных лодок &quot;Александр III&quot; и &quot;Красноярск&quot;. Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря&quot;, — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что корабль считается принятым в боевой состав ВМФ только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага."Технически корабли переданы", — отметил источник. Стратегическая АПЛ "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") стала седьмым кораблем в серии проекта "Борей"/"Борей-А", шифр 955/955А, а многоцелевая "Красноярск" — четвертой в серии кораблей проекта "Ясень"/"Ясень-М", шифр 885/885М. Накануне на "Севмаше" состоялся спуск на воду пятой в серии АПЛ проекта "Ясень-М" "Архангельск".В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами".
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безопасность, россия, севмаш, вмф рф
Безопасность, Россия, Севмаш, ВМФ РФ
АПЛ "Александр III" и "Красноярск" передали ВМФ, сообщил источник

Две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" переданы ВМФ России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка "Красноярск"
Атомная подводная лодка Красноярск - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомная подводная лодка "Красноярск". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Две атомные подводные лодки — стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск" — переданы ВМФ России, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
«

"Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что корабль считается принятым в боевой состав ВМФ только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага.
"Технически корабли переданы", — отметил источник.
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Стратегическая АПЛ "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") стала седьмым кораблем в серии проекта "Борей"/"Борей-А", шифр 955/955А, а многоцелевая "Красноярск" — четвертой в серии кораблей проекта "Ясень"/"Ясень-М", шифр 885/885М.
Накануне на "Севмаше" состоялся спуск на воду пятой в серии АПЛ проекта "Ясень-М" "Архангельск".
В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами".
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