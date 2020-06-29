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В ОСК назвали сроки передачи ВМФ новейшей подлодки "Князь Олег"
Первую серийную стратегическую атомную подлодку усовершенствованного проекта 955А "Борей-А" — "Князь Олег" — планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:55
князь владимир
алексей рахманов
александр невский
подводные лодки проекта 955 "борей"
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
северодвинск
безопасность
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60
князь владимир, алексей рахманов, александр невский, подводные лодки проекта 955 "борей", объединенная судостроительная корпорация, севмаш, северодвинск, безопасность

В ОСК назвали сроки передачи ВМФ новейшей подлодки "Князь Олег"

03:07 29.06.2020 (обновлено: 10:55 29.06.2020)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первую серийную стратегическую атомную подлодку усовершенствованного проекта 955А "Борей-А" — "Князь Олег" — планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Накануне в Северодвинске на заводе "Севмаш" был подписан акт приема-передачи флоту головной субмарины этого проекта "Князь Владимир".

"Пятый "Борей" "Князь Олег" мы планируем сдать флоту в этом году, думаю, что это будет декабрь", — сказал Рахманов.

"Князь Олег" станет первым серийным кораблем проекта 955А — "Борей-А" — атомных подводных лодок четвертого поколения. От субмарин проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Подводный крейсер оснащен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием.
Всего для российского ВМФ планируется построить десять подлодок класса "Борей" проектов 955 и 955А.
Головная лодка проекта 955 "Юрий Долгорукий" находится в боевом составе Северного флота с 2013 года. Две другие, "Александр Невский" и "Владимир Мономах", служат в составе Тихоокеанского флота с 2014 года.
АПЛ "Князь Владимир" передана ВМФ 29 мая. "Князь Олег" находится на этапе завершения строительства.
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Князь ВладимирАлексей РахмановАлександр НевскийПодводные лодки проекта 955 "Борей"Объединенная судостроительная корпорацияСевмашСеверодвинскБезопасность
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