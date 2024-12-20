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АПЛ "Архангельск" прошла все испытания - РИА Новости, 20.12.2024
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03:13 20.12.2024 (обновлено: 03:14 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/podlodka-1990297019.html
АПЛ "Архангельск" прошла все испытания
АПЛ "Архангельск" прошла все испытания - РИА Новости, 20.12.2024
АПЛ "Архангельск" прошла все испытания
Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта 885 "Ясень-М" готовится к передаче в состав Военно-морского флота России, заявил в интервью... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:13:00+03:00
2024-12-20T03:14:00+03:00
россия
безопасность
михаил будниченко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта 885 "Ясень-М" готовится к передаче в состав Военно-морского флота России, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко."Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей.АПЛ "Архангельск" будет передана ВМФ до конца 2024 года."Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России. Готовим корабль к передаче в состав Военно-морского флота", - сказал Будниченко.Он также напомнил, что вывод из эллинга АПЛ "Князь Пожарский" проекта 955 "Борей-А" состоялся в феврале этого года. "К испытаниям ракетоносец приступил с началом навигации. Он будет передан Военно-морскому флоту России в установленные контрактами сроки (2025 год – ред.)", - сказал гендиректор "Севмаша".
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россия, безопасность, михаил будниченко, сергей сафронов (телеведущий), севмаш
Россия, Безопасность, Михаил Будниченко, Сергей Сафронов (телеведущий), Севмаш
АПЛ "Архангельск" прошла все испытания

АПЛ "Архангельск" прошла все испытания и готова к передаче в ВМФ

© Фото : АО СПМБМ "Малахит"Атомная подводная лодка проекта 885
Атомная подводная лодка проекта 885 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : АО СПМБМ "Малахит"
Атомная подводная лодка проекта 885. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта 885 "Ясень-М" готовится к передаче в состав Военно-морского флота России, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.
"Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей.
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АПЛ "Архангельск" будет передана ВМФ до конца 2024 года.
"Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России. Готовим корабль к передаче в состав Военно-морского флота", - сказал Будниченко.
Он также напомнил, что вывод из эллинга АПЛ "Князь Пожарский" проекта 955 "Борей-А" состоялся в феврале этого года. "К испытаниям ракетоносец приступил с началом навигации. Он будет передан Военно-морскому флоту России в установленные контрактами сроки (2025 год – ред.)", - сказал гендиректор "Севмаша".
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