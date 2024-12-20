АПЛ "Архангельск" прошла все испытания
АПЛ "Архангельск" прошла все испытания и готова к передаче в ВМФ
Атомная подводная лодка проекта 885. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта 885 "Ясень-М" готовится к передаче в состав Военно-морского флота России, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.
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АПЛ "Архангельск" будет передана ВМФ до конца 2024 года.
"Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России. Готовим корабль к передаче в состав Военно-морского флота", - сказал Будниченко.
Он также напомнил, что вывод из эллинга АПЛ "Князь Пожарский" проекта 955 "Борей-А" состоялся в феврале этого года. "К испытаниям ракетоносец приступил с началом навигации. Он будет передан Военно-морскому флоту России в установленные контрактами сроки (2025 год – ред.)", - сказал гендиректор "Севмаша".
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