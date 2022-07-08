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Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ - РИА Новости, 08.07.2022
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Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ
Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ - РИА Новости, 08.07.2022
Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ
Подводную лодку "Белгород" передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие "Севмаш" (входит в ОСК). РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:36
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россия
вооруженные силы рф
безопасность
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подводную лодку "Белгород" передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие "Севмаш" (входит в ОСК).Ранее сообщалось, что эта субмарина станет экспериментальным носителем стратегических подводных ядерных беспилотников "Посейдон". Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. Там присутствовало руководство Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, представители судостроительной промышленности.Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, объединенная судостроительная корпорация
13:36 08.07.2022 (обновлено: 18:53 08.07.2022)
 
Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ

"Севмаш" передал ВМФ РФ подлодку "Белгород", которая будет первым носителем "Посейдонов"

© Фото : СевмашЦеремония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки "Белгород"
Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки Белгород - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : Севмаш
Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки "Белгород"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подводную лодку "Белгород" передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие "Севмаш" (входит в ОСК).
Ранее сообщалось, что эта субмарина станет экспериментальным носителем стратегических подводных ядерных беспилотников "Посейдон".
Океанская многоцелевая система Посейдон
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Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. Там присутствовало руководство Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, представители судостроительной промышленности.
Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.
"Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО "ПО "Севмаш", инженеров и конструкторов АО "ЦКБ МТ "Рубин", специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки "Белгород" выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!" — сказал он.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая 2021, 09:30
Focus: "Посейдон" и "Циркон" помогут России сохранить статус сверхдержавы
 
РоссияВооруженные силы РФБезопасностьОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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