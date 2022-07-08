https://ria.ru/20220708/podlodka-1801200394.html

Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ

Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ - РИА Новости, 08.07.2022

Первую подлодку — носитель "Посейдонов" передали ВМФ

Подводную лодку "Белгород" передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие "Севмаш" (входит в ОСК). РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:36

2022-07-08T13:36

2022-07-08T18:53

россия

вооруженные силы рф

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подводную лодку "Белгород" передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие "Севмаш" (входит в ОСК).Ранее сообщалось, что эта субмарина станет экспериментальным носителем стратегических подводных ядерных беспилотников "Посейдон". Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. Там присутствовало руководство Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, представители судостроительной промышленности.Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

https://ria.ru/20201114/poseydon--1584608083.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, безопасность, объединенная судостроительная корпорация