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День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей - РИА Новости, 15.12.2024

День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T00:15

2024-12-15T00:15

2024-12-15T00:15

справки

журналистика

комитет защиты журналистов

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День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист, в 2023 году – 78 журналистов. В 2024 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов, были убиты 74 журналиста, 67 журналистов пропали без вести, Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 июля 2023 года в результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. В апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, в июне – телеоператор НТВ Валерий Кожин. Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества(о награждении Валерии Кожина в отрытых источниках информации нет, сообщалось, что президент России Владимир Путин рассмотрит обращение о награждении). В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, журналистика, комитет защиты журналистов