https://ria.ru/20240423/eremin-1941815772.html

Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве

Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве - РИА Новости, 23.04.2024

Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве

Военного корреспондента "Известий" Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:48

2024-04-23T16:48

2024-04-23T16:52

специальная военная операция на украине

общество

москва

мариуполь

марьинка (днр)

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владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военного корреспондента "Известий" Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания. "Военного корреспондента "Известий" Семена Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении. Ранее в Москве прошла церемония прощания с Ереминым. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Еремина посмертно орденом Мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html

https://ria.ru/20240423/eremin-1941733587.html

москва

мариуполь

марьинка (днр)

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Ольга Фомченкова

общество, москва, мариуполь, марьинка (днр), валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф