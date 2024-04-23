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Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
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16:48 23.04.2024 (обновлено: 16:52 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/eremin-1941815772.html
Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве
Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве
Военного корреспондента "Известий" Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:48
2024-04-23T16:52
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военного корреспондента "Известий" Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания. "Военного корреспондента "Известий" Семена Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении. Ранее в Москве прошла церемония прощания с Ереминым. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Еремина посмертно орденом Мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html
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общество, москва, мариуполь, марьинка (днр), валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили в Москве

Военкора "Известий" Семена Еремина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым в МИЦ "Известия"
На церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым в МИЦ Известия - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым в МИЦ "Известия"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военного корреспондента "Известий" Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания.
"Военного корреспондента "Известий" Семена Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
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20 апреля, 01:31
Ранее в Москве прошла церемония прощания с Ереминым.
"Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Еремина посмертно орденом Мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
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В Москве простились с погибшим на спецоперации военкором Ереминым
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваМариупольМарьинка (ДНР)Валентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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