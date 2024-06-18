https://ria.ru/20240618/kozhin-1953639883.html

Путин рассмотрит обращение о посмертном награждении оператора НТВ Кожина

Путин рассмотрит обращение о посмертном награждении оператора НТВ Кожина - РИА Новости, 18.06.2024

Путин рассмотрит обращение о посмертном награждении оператора НТВ Кожина

Президент России Владимир Путин рассмотрит обращение о награждении погибшего в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина орденом Мужества, сообщил в телецентре... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:57

2024-06-18T12:57

2024-06-18T12:57

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донецкая народная республика

горловка

алексей громов

владимир путин

валерия (алла перфилова)

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассмотрит обращение о награждении погибшего в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина орденом Мужества, сообщил в телецентре "Останкино" на церемонии прощания с Кожиным первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов. Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений. "Президентом будет рассмотрено обращение, которое уже поступило, о награждении Валерия орденом Мужества посмертно. Это пятая или шестая его награда... Будем помнить его обязательно", - сказал Громов. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках - в Сирии и Донбассе. Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018).

https://ria.ru/20240618/putin-1953614879.html

https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, алексей громов, владимир путин, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал)