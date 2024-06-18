Путин рассмотрит обращение о посмертном награждении оператора НТВ Кожина
Путин рассмотрит обращение о награждении оператора НТВ Кожина орденом Мужества
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы и портрет на церемонии прощания с военным оператором телеканала НТВ Валерием Кожиным в студии телецентра "Останкино" в Москве
Цветы и портрет на церемонии прощания с военным оператором телеканала НТВ Валерием Кожиным в студии телецентра "Останкино" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассмотрит обращение о награждении погибшего в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина орденом Мужества, сообщил в телецентре "Останкино" на церемонии прощания с Кожиным первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.
Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений.
"Президентом будет рассмотрено обращение, которое уже поступило, о награждении Валерия орденом Мужества посмертно. Это пятая или шестая его награда... Будем помнить его обязательно", - сказал Громов.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках - в Сирии и Донбассе. Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018).