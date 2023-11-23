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Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 23.11.2023 (обновлено: 14:39 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/zhurnalist-1911238450.html
Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов
Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов - РИА Новости, 23.11.2023
Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов
Умер раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:39
2023-11-23T14:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".&quot;Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега. По дороге в Джанкой в 6:00 Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения&quot;, — сказал журналист.Борису Максудову было 38 лет. Он окончил Сочинский государственный университет. Начинал карьеру в газете, затем стал тележурналистом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал гибель корреспондента большой трагедией."Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята (военкоры. — Прим. ред.). И конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью", — сказал представитель Кремля.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель Максудова, отметил, что журналист пал смертью отважного воина, а профессия сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.Соболезнования родным и близким корреспондента принес телеканал "Россия 24".&quot;Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала &quot;Россия 24&quot; приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса&quot;, — сказала ведущая в эфире.Накануне украинские военные в Запорожской области атаковали с беспилотника группу российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в регионе. Максудов получил осколочные ранения. СК начал расследование преступления.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html
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вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Соловьев Владимир (журналист)
Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов

Умер раненный при ударе украинского БПЛА журналист Борис Максудов

© Слуцкий/TelegramКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Слуцкий/Telegram
Корреспондент "России 24" Борис Максудов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".
«

"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега. По дороге в Джанкой в 6:00 Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения", — сказал журналист.

Борису Максудову было 38 лет. Он окончил Сочинский государственный университет. Начинал карьеру в газете, затем стал тележурналистом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал гибель корреспондента большой трагедией.
"Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята (военкоры. — Прим. ред.). И конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью", — сказал представитель Кремля.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов
Вчера, 11:23
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель Максудова, отметил, что журналист пал смертью отважного воина, а профессия сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.
Соболезнования родным и близким корреспондента принес телеканал "Россия 24".
«

"Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия 24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса", — сказала ведущая в эфире.

Накануне украинские военные в Запорожской области атаковали с беспилотника группу российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в регионе. Максудов получил осколочные ранения. СК начал расследование преступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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