https://ria.ru/20231123/zhurnalist-1911238450.html

Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов

Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов - РИА Новости, 23.11.2023

Умер раненный при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов

Умер раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:39

2023-11-23T09:39

2023-11-23T14:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

соловьев владимир (журналист)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE"."Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега. По дороге в Джанкой в 6:00 Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения", — сказал журналист.Борису Максудову было 38 лет. Он окончил Сочинский государственный университет. Начинал карьеру в газете, затем стал тележурналистом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал гибель корреспондента большой трагедией."Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята (военкоры. — Прим. ред.). И конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью", — сказал представитель Кремля.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель Максудова, отметил, что журналист пал смертью отважного воина, а профессия сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.Соболезнования родным и близким корреспондента принес телеканал "Россия 24"."Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия 24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса", — сказала ведущая в эфире.Накануне украинские военные в Запорожской области атаковали с беспилотника группу российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в регионе. Максудов получил осколочные ранения. СК начал расследование преступления.

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911239533.html

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вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)