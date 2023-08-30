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Матери погибшего военкора Журавлева передали орден - РИА Новости, 30.08.2023
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11:07 30.08.2023 (обновлено: 14:20 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893093406.html
Матери погибшего военкора Журавлева передали орден
Матери погибшего военкора Журавлева передали орден - РИА Новости, 30.08.2023
Матери погибшего военкора Журавлева передали орден
Погибший в зоне СВО военный корреспондент Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", награду матери журналиста... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:07
2023-08-30T14:20
запорожская область
россия
свердловская область
дмитрий горностаев
ростислав журавлев
владимир путин
общество
умер военкор ростислав журавлев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Погибший в зоне СВО военный корреспондент Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", награду матери журналиста передал заместитель главного редактора-директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, передает корреспондент РИА Новости. Вручение ордена "За заслуги перед Запорожской областью" I степени состоялось в Доме журналистов Свердловской области в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора. "Та награда, которую мы сегодня передадим Людмиле Анатольевне - это признание заслуг Ростислава не только перед Запорожской областью, от которой эта награда, это - признание вечности его подвигов… Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", - сказал Горностаев. По его словам, власти Мелитополя приняли решение о том, что одна из городских школ будет носить имя Журавлева. Также в медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство объявило об учреждении посвященной Журавлеву стипендии для журналистов. "Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации - это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали, - и я, и коллеги, и друзья - что началось его время. Он 1,5 года отработал на разных направлениях, на разных фронтах. Харьковское направление было самым, пожалуй, тяжелым и физически, и морально. Работал он и в Донецке, и в Мариуполе, и на Запорожском направлении, где и погиб", - сказала Людмила Журавлева после получения награды. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1892985831.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Вручение ордена матери погибшего военкора Ростислава Журавлева
Вручение ордена матери погибшего военкора Ростислава Журавлева
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запорожская область, россия, свердловская область, дмитрий горностаев, ростислав журавлев, владимир путин, общество, умер военкор ростислав журавлев
Запорожская область, Россия, Свердловская область, Дмитрий Горностаев, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Общество, Умер военкор Ростислав Журавлев
Матери погибшего военкора Журавлева передали орден

Матери погибшего военкора Журавлева передали орден от Запорожской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Погибший в зоне СВО военный корреспондент Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", награду матери журналиста передал заместитель главного редактора-директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, передает корреспондент РИА Новости.
Вручение ордена "За заслуги перед Запорожской областью" I степени состоялось в Доме журналистов Свердловской области в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора.
"Та награда, которую мы сегодня передадим Людмиле Анатольевне - это признание заслуг Ростислава не только перед Запорожской областью, от которой эта награда, это - признание вечности его подвигов… Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", - сказал Горностаев.
По его словам, власти Мелитополя приняли решение о том, что одна из городских школ будет носить имя Журавлева. Также в медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство объявило об учреждении посвященной Журавлеву стипендии для журналистов.
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве
Вчера, 00:00
"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации - это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали, - и я, и коллеги, и друзья - что началось его время. Он 1,5 года отработал на разных направлениях, на разных фронтах. Харьковское направление было самым, пожалуй, тяжелым и физически, и морально. Работал он и в Донецке, и в Мариуполе, и на Запорожском направлении, где и погиб", - сказала Людмила Журавлева после получения награды.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды.
В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в Доме журналистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева
Вчера, 14:19
 
Запорожская областьРоссияСвердловская областьДмитрий ГорностаевРостислав ЖуравлевВладимир ПутинОбществоУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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