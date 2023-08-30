https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893093406.html

Матери погибшего военкора Журавлева передали орден

Матери погибшего военкора Журавлева передали орден - РИА Новости, 30.08.2023

Матери погибшего военкора Журавлева передали орден

Погибший в зоне СВО военный корреспондент Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", награду матери журналиста... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:07

2023-08-30T11:07

2023-08-30T14:20

запорожская область

россия

свердловская область

дмитрий горностаев

ростислав журавлев

владимир путин

общество

умер военкор ростислав журавлев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Погибший в зоне СВО военный корреспондент Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", награду матери журналиста передал заместитель главного редактора-директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, передает корреспондент РИА Новости. Вручение ордена "За заслуги перед Запорожской областью" I степени состоялось в Доме журналистов Свердловской области в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора. "Та награда, которую мы сегодня передадим Людмиле Анатольевне - это признание заслуг Ростислава не только перед Запорожской областью, от которой эта награда, это - признание вечности его подвигов… Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", - сказал Горностаев. По его словам, власти Мелитополя приняли решение о том, что одна из городских школ будет носить имя Журавлева. Также в медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство объявило об учреждении посвященной Журавлеву стипендии для журналистов. "Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации - это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали, - и я, и коллеги, и друзья - что началось его время. Он 1,5 года отработал на разных направлениях, на разных фронтах. Харьковское направление было самым, пожалуй, тяжелым и физически, и морально. Работал он и в Донецке, и в Мариуполе, и на Запорожском направлении, где и погиб", - сказала Людмила Журавлева после получения награды. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1892985831.html

https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893147787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение ордена матери погибшего военкора Ростислава Журавлева Вручение ордена матери погибшего военкора Ростислава Журавлева 2023-08-30T11:07 true PT0M29S

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Варвара Скокшина

запорожская область, россия, свердловская область, дмитрий горностаев, ростислав журавлев, владимир путин, общество, умер военкор ростислав журавлев