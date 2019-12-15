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В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
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РИА Новости

В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении

00:24 15.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелекамеры
Телекамеры
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Телекамеры. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, пройдет в России 15 декабря.
В 1991 году по решению Союза журналистов России был учрежден День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В том году 11 декабря родственники и коллеги погибших в Югославии корреспондента Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного впервые собрались, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. В последние же годы День памяти журналистов проходит 15 декабря.
"По данным Международной федерации журналистов, в этом году во всем мире погибло при исполнении служебных обязанностей 49 наших коллег. Большинство из них - на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где сейчас неспокойно. В Европе погибло только два человека. И к счастью, в России не погиб при исполнении служебных обязанностей ни один журналист", - сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
При этом, по его словам, российским корреспондентам нередко приходится сталкиваться с угрозами и прямым ограничением работы.
"Мы за этим следим, у нас идет постоянный мониторинг нарушений прав журналистов. В этом году мы обнаружили 201 такой случай, большинство из которых произошли на разнообразных несанкционированных митингах в Москве. Еще около 70 случаев – в регионах. Все - по поводу ограничения свободы слова, свободы печати, цензуры", - отметил Соловьев.
В день памяти в стенах Дома журналиста, по традиции, соберутся родственники погибших и ветераны профессии.
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"Будут, я надеюсь, очень многие наши коллеги, прошедшие горячие точки, такие как Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц, Антон Степаненко и другие. Мы вспоминаем прошлое, говорим о том, что мы сделали за это время, чтобы коллеги наши были правильно готовы к горячим точкам", - сообщил Соловьев.
И вспомнить действительно есть что. Одним из наиболее трагичных для российского журналистского сообщества стал 2014 год. Тогда, исполняя свой профессиональный долг, погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, а также корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Каждый посмертно был награжден орденом Мужества.
На слуху у всех и такие представители профессии, как Владислав Листьев, Дмитрий Холодов, Анна Политковская, Анастасия Бабурова и многие другие журналисты, погибшие от рук преступников.
"Мы в этом году запустили курсы "Рубеж" совместно с МЧС, где готовим журналистов не только для работы на войне, но и в любых опасных и чрезвычайных обстоятельствах. И готовят их суперспециалисты, спасатели международного класса", - рассказал Соловьев.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Редакции российских СМИ учредили немало конкурсов и наград, среди которых Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и премия "Камертон" имени Анны Политковской, присуждаемая за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.
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