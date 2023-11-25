https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества - РИА Новости, 25.11.2023
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества
Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:08
2023-11-25T08:08
2023-11-25T10:08
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва (посмертно)", — говорится в указе.В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911360753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вгтрк, общество, владимир путин, борис максудов, запорожская область, москва, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз журналистов россии, мария захарова
ВГТРК, Общество, Владимир Путин, Борис Максудов, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Москва, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Союз журналистов России, Мария Захарова
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества
Путин распорядился посмертно наградить журналиста Максудова орденом Мужества