https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html

Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества

Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества - РИА Новости, 25.11.2023

Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества

Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:08

2023-11-25T08:08

2023-11-25T10:08

вгтрк

общество

владимир путин

борис максудов

специальная военная операция на украине

запорожская область

москва

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва (посмертно)", — говорится в указе.В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вгтрк, общество, владимир путин, борис максудов, запорожская область, москва, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз журналистов россии, мария захарова