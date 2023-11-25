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Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 25.11.2023 (обновлено: 10:08 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества - РИА Новости, 25.11.2023
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества
Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:08
2023-11-25T10:08
вгтрк
общество
владимир путин
борис максудов
специальная военная операция на украине
запорожская область
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала &quot;Россия 24&quot; филиала федерального государственного унитарного предприятия &quot;Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания&quot; &quot;Государственная телевизионная компания &quot;Телеканал &quot;Россия&quot;, город Москва (посмертно)&quot;, — говорится в указе.В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.
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вгтрк, общество, владимир путин, борис максудов, запорожская область, москва, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз журналистов россии, мария захарова
ВГТРК, Общество, Владимир Путин, Борис Максудов, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Москва, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Союз журналистов России, Мария Захарова
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества

Путин распорядился посмертно наградить журналиста Максудова орденом Мужества

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва (посмертно)", — говорится в указе.

В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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23 ноября, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВГТРКОбществоВладимир ПутинБорис МаксудовЗапорожская областьМоскваВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Союз журналистов РоссииМария Захарова
 
 
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