Погибшего в ДНР телеоператора НТВ Кожина похоронили с воинскими почестями
Погибшего в ДНР телеоператора Кожина похоронили на Аллее славы в Калязине
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, в студии телецентра "Останкино" в Москве. 18 июня 2024
Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, в студии телецентра "Останкино" в Москве. 18 июня 2024
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Погибшего в ДНР в результате удара ВСУ телеоператора Валерия Кожина похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТВ, где работал журналист.
"Сегодня Валерий Кожин похоронен с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища Калязина", - говорится в сообщении.
Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений. Церемония прощания с ним прошла 18 июня в студии телецентра "Останкино", на ней присутствовали друзья и коллеги-военкоры. Обращение о награждении Кожина орденом Мужества (посмертно) рассмотрит президент России Владимир Путин.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году, неоднократно работал в Сирии и Донбассе. В сложнейших командировках он проводил по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).