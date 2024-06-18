https://ria.ru/20240618/kozhin-1953692192.html

Погибшего в ДНР телеоператора НТВ Кожина похоронили с воинскими почестями

Погибшего в ДНР телеоператора НТВ Кожина похоронили с воинскими почестями - РИА Новости, 18.06.2024

Погибшего в ДНР телеоператора НТВ Кожина похоронили с воинскими почестями

Погибшего в ДНР в результате удара ВСУ телеоператора Валерия Кожина похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:16

2024-06-18T15:16

2024-06-18T16:48

общество

россия

донецкая народная республика

калязин

владимир путин

нтв (телеканал)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Погибшего в ДНР в результате удара ВСУ телеоператора Валерия Кожина похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТВ, где работал журналист. "Сегодня Валерий Кожин похоронен с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища Калязина", - говорится в сообщении. Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. В тот же день Кожин скончался от полученных ранений. Церемония прощания с ним прошла 18 июня в студии телецентра "Останкино", на ней присутствовали друзья и коллеги-военкоры. Обращение о награждении Кожина орденом Мужества (посмертно) рассмотрит президент России Владимир Путин. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году, неоднократно работал в Сирии и Донбассе. В сложнейших командировках он проводил по несколько месяцев в году. Тележурналист награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).

https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html

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калязин

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Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, калязин, владимир путин, нтв (телеканал), вооруженные силы украины