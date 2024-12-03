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День атомного ледокольного флота России

День атомного ледокольного флота России - РИА Новости, 03.12.2024

День атомного ледокольного флота России

3 декабря отмечается День атомного ледокольного флота России. В этот день в 1959 году был поднят государственный флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:09

2024-12-03T01:09

2024-12-03T01:09

справки

арктика

атомфлот

ледоколы

атомная энергетика

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3 декабря отмечается День атомного ледокольного флота России. В этот день в 1959 году был поднят государственный флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе, который получил название "Ленин". Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота России.Атомоход "Ленин" создавался для обеспечения судоходства в холодных морях Северного Ледовитого океана, по которым проходит Северный морской путь (СМП) – главная морская коммуникация России в Арктике, соединяющая европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Эти моря имеют сезонный ледяной покров, а некоторые их части бывают покрыты льдом в течение всего года. До 1960-х годов продолжительность навигации в Северном Ледовитом океане составляла два-четыре месяца, как правило, с помощью дизельных ледоколов, которые имели небольшую мощность энергетических установок, не позволяющую им форсировать тяжелые льды ранней весной и поздней осенью. Кроме того, запаса топлива дизельным ледоколам хватало максимум на месяц хода, что было недостаточно для северной навигации, а дозаправка в условиях тяжелых льдов практически невозможна. Требовались суда, которые могли бы сопровождать караваны на протяжении всей навигации. Ими стали атомные ледоколы – суда с ядерной энергетической установкой, обладающие практически неограниченной автономностью плавания, способностью длительно поддерживать высокую скорость хода. Также с атомным двигателем многократно возрастала мощность ледокола, что позволяло проходить более толстые льды.Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято 28 ноября 1953 года постановлением Совета Министров СССР, его закладка состоялась 24 августа 1956 года на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде (ныне АО "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург). 5 декабря 1957 года ледокол, получивший имя "Ленин", был спущен на воду, где производилась его достройка. 3 декабря 1959 года ледокол вошел в строй и был передан в опытную эксплуатацию. В его создании принимали участие около 500 предприятий страны. Работа ледокола подтвердила высокую эффективность использования ядерной энергии на судах ледокольного флота.С 1971 по 1992 год на Балтийском заводе имени Г.К. Орджоникидзе (ныне АО "Балтийский завод") в Ленинграде были построены атомные ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". С 1982 по 1988 год на Керченском судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы был создан лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть". Атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач" строились по заказу СССР на судостроительной верфи компании "Вяртсиля Морская Техника" (Wärtsilä Marine) в Финляндии с 1985 по 1988 год. По контракту должны были быть построены корпуса ледоколов, а энергодвигательные установки и прочее оборудование для судов изготавливали и устанавливали на предприятиях СССР. "Таймыр" был принят в эксплуатацию 30 июня 1989 года, а "Вайгач" – 25 июля 1990 года. Благодаря уменьшенной осадке они могли обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути с заходом в устья сибирских рек. В 1989 году на Балтийском заводе был заложен еще один атомный ледокол, получивший первоначальное название "Урал". Спуск судна на воду состоялся в 1993 году. Затем в связи с экономическим кризисом в стране финансирование строительства атомохода было прекращено. Работы на нем возобновились лишь в конце 1990-х годов. Ледокол был введен в эксплуатацию в марте 2007 года под названием "50 лет Победы".Атомоходы позволили освоить новые трассы плавания и проводку судов по высокоширотным и приполюсным маршрутам, в 1970-1980-х годах значительно расширить сроки арктической навигации на всем протяжении Северного морского пути, а в западном районе Арктики – обеспечить работу флота в круглогодовом режиме. В 1961 году атомоход "Ленин" впервые произвел доставку и высадку зимовщиков на льдину, обеспечив организацию дрейфующей полярной станции "Северный полюс – 10". В 1977 году атомоход "Арктика" впервые в мире в активном плавании достиг географической точки Северного полюса. В 1983 году экипажу "Арктики" удалось предотвратить тяжелые последствия аномально сложной навигации в восточном районе Северного морского пути, благодаря чему были спасены замерзавшие суда и их экипажи, а также своевременно доставлены на побережье заявленные грузы. Экипаж атомохода "Россия" первым совершил в 1990 году рейс с туристами на Северный полюс. В дальнейшем такие рейсы стали регулярными в течение летнего сезона и осуществлялись на атомоходах "Советский Союз", "Ямал", а позже на атомоходе "50 лет Победы". Благодаря атомному ледоколу "Россия" в 2007 году впервые был установлен флаг России на дне Северного Ледовитого океана, в точке полюса. Без российских атомных ледоколов не обходится ни одна сложная экспедиция. В 2004 году атомный ледокол "Советский Союз" совместно со шведским дизельным ледоколом "Oден" обеспечивал ледовую безопасность буровых работ на Северном полюсе. В 2007 году атомный ледокол "Россия" помогал в проведении работ на глубоководных аппаратах "Мир". В настоящее время Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным на основе применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присутствия в Арктике. Атомные ледоколы обеспечивают проводку судов в акватории Северного морского пути в замерзающие порты страны, проведение высокоширотных научно-исследовательских экспедиций, аварийно-спасательных операций во льдах на акватории СМП и неарктических замерзающих морей, а также осуществляют туристические круизы на Северный полюс, острова и архипелаги Центральной Арктики. Возможность надводного судоходства в многолетних льдах позволяет России обеспечивать присутствие кораблей ВМФ и снабжение военных объектов в Арктике. В последние десять лет осуществляется модернизация военной инфраструктуры в этом регионе. Минобороны возводит на удаленных северных островах базы, аэродромы и опорные пункты. В этом ему помогает атомный ледокольный флот.Значение арктических акваторий для внутренних нужд России в ближайшее время будет только возрастать, что уже находит подтверждение статистикой. По итогам 2022 года, несмотря на внешнее влияние, объем перевезенных грузов по Северному морскому пути составил 34,117 миллиона тонн, превысив целевой показатель федерального проекта "Развитие Северного морского пути", более чем на два миллиона тонн. По итогам 2023 года на Северном морском пути был установлен новый рекорд: объем грузоперевозок составил 36,254 миллиона тонн, превысив целевой показатель более чем на 250 тысяч тонн. Также вырос транзит, который показал новый исторический максимум – 2,129 миллиона тонн. Северный морской путь стал не только кратчайшим водным путем между Европейской Россией и Дальним Востоком, но и уникальным трансконтинентальным маршрутом, представляющим значительный интерес для экономики многих стран мира. Атомный флот РФ принадлежит государству. В СССР атомные ледоколы были приписаны к Мурманскому морскому пароходству. В Мурманске была создана специальная база для атомных ледоколов, где они ремонтировались, перегружали ядерное топливо. Из нее со временем выросло предприятие "Атомфлот".После распада СССР, в начале 1990-х годов атомный ледокольный флот России был передан в доверительное управление только что акционировавшемуся Мурманскому морскому пароходству.В 2008 году Федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот" вошло в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ему были переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атомного технологического обслуживания. ФГУП "Атомфлот", базирующееся в двух километрах от северной границы Мурманска, предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота.Первые построенные атомоходы, выработавшие свой технический ресурс, постепенно выводятся из эксплуатации ("Ленин" в 1989 году, "Сибирь" в 1992 году, "Арктика" в 2008 году, "Россия" в 2013 году). В 2017 году было принято решение утилизировать атомоход "Советский Союз", хотя ранее предполагалось продлить ресурс его реакторной установки еще на 20 лет. Лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" исчерпает свой ресурс в 2024 году и будет заменен на более современное судно. На остальных атомных ледоколах, построенных в советское время, были выполнены работы по продлению срока эксплуатации реакторных установок. В апреле 2021 года ресурс эксплуатации ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" был продлен на 35 тысяч часов до 235 тысяч часов, что означает, что в зависимости от интенсивности эксплуатации корабли могут безопасно плавать до 2027-2028 годов. Срок эксплуатации атомного ледокола "Ямал" был увеличен до 200 тысяч часов и продлен до 2028 года. Завершение эксплуатации атомного ледокола "50 лет Победы" отнесено за 2035 год. https://ria.ru/20170927/1505709741.htmlВместо выбывающих атомоходов с 2013 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Они имеют, кроме ядерной установки, электродвигательные системы, что значительно удешевляет эксплуатацию судна и облегчает работу экипажа. Реакторы работают не только на паровые турбины, которые в свою очередь вращают гребные валы, они выступают в роли электростанций, подающих ток всем потребителям судна, в том числе и двигателям. И этим они отличаются от ледоколов предыдущего поколения. Ледоколы проекта 22220 могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция атомоходов с регулируемой глубиной погружения позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" был спущен на воду в 2016 году, а в 2020 году на нем прошла торжественная церемония поднятия государственного флага РФ. В декабре 2021 года был передан в эксплуатацию первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". В ноябре 2022 года подняли российский флаг на втором серийном атомном ледоколе "Урал" и спустили на воду ледокол "Якутия". В октябре 2024 года на ледоколе "Якутия" начались комплексные швартовные испытания паротурбинной установки. По планам атомоход должен быть передан флоту в конце 2024 года. Сдача еще одного ледокола этой же серии "Чукотка" намечена на 2026 год. В ноябре 2024 года "Чукотка" была спущена на воду. В феврале 2023 года "Балтийский завод" подписал контракты на строительство еще двух ледоколов проекта 22220. В августе 2023 года специалисты предприятия начали раскрой металла для пятого в серии российского атомного ледокола проекта 22220. В январе 2024 года состоялась закладка ледокола, получившего имя "Ленинград". В 2025 году состоится закладка шестого ледокола "Сталинград". Согласно условиям контракта, ввод "Ленинграда" в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года, "Сталинграда" – на декабрь 2030 года. Кроме того, в 2027 году на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке должно завершиться строительство сверхмощного головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер". Суда проекта 10510 будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Без современных ледоколов также невозможно решение многих социально-экономических задач, которые стоят перед Россией в Арктике. Это включает в себя развитие Крайнего Севера, реализацию нефтегазового потенциала арктического шельфа России, проведение геолого-разведочных работ по исследованию арктических шельфовых районов, обустройство месторождений и всей обслуживающей инфраструктуры, а также эффективную эксплуатацию и вывоз добытой продукции.В настоящее время в состав действующего российского атомного флота входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал", атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" и четыре судна технологического обслуживания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, арктика, атомфлот, ледоколы, атомная энергетика