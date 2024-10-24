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Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 24.10.2024

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:59

2024-10-24T01:59

2024-10-24T01:59

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россия

босния и герцеговина

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Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения. Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные политические связи и развивают широкое практическое сотрудничество. Налажен регулярный двусторонний диалог с властями на общегосударственном и энтитетском (территориальных образований) уровнях. 22 сентября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в Москве. Обсуждалась ситуация на Балканах, различные вопросы двустороннего взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня. 2 июня 2017 года и 25 мая 2018 года состоялись краткие беседы Владимира Путина и Милорада Додика "на полях" Петербургского международного экономического форума.30 сентября 2018 года Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Сочи. 17 января 2019 года в Белграде (Сербия) состоялась беседа Владимира Путина с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. В июне 2019 года Милорад Додик принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" форума состоялись переговоры Додика с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 октября 2019 года в Белграде состоялась беседа Милорада Додика с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. 24 июня 2020 года Милорад Додик по приглашению Владимира Путина участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве. 2 декабря 2021 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с членом президиума БиГ от сербского народа Милорадом Додиком. В ходе встречи обсуждались актуальная ситуация в Республике Сербской и БиГ и совместные экономические проекты. 17 июня 2022 года член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик посетил Петербургский международный экономический форум. "На полях" ПМЭФ состоялась встреча президента России Владимира Путина с Милорадом Додиком. Додик также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 20 сентября Милорад Додик посетил с рабочим визитом Москву. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире.Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Милорад Додика состоялась 23 мая 2023 года. 21 февраля 2024 года президент Республики Сербской Милорад Додик посетил торжественную церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Милорада Додика. В июне 2024 года президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, "на полях" которого 6 июня состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.Поддерживается диалог по линии внешнеполитических ведомств. 21 сентября 2018 года Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево были организованы встречи с членами Президиума БиГ и с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком, в Баня-Луке состоялась беседа с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. 14-15 декабря 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с председательствующим президиума БиГ Милорадом Додиком, также состоялись переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович. 20-22 декабря 2021 года Россию с рабочим визитом, приуроченным к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских дипломатических отношений, посетила заместитель председательствующего Совета министров, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович. 21 декабря в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова с Бисерой Туркович.1 марта 2024 года в Анталье "на полях" Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.Развиваются контакты по парламентской линии. Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 23-24 апреля 2018 года. В ходе визита Валентина Матвиенко провела встречи с членами президиума БиГ – председательствующим президиума БиГ Бакиром Изетбеговичем, членом президиума БиГ от сербского народа Младеном Иваничем, членом президиума БиГ от хорватского народа Драганом Човичем. Валентина Матвиенко также провела встречу с членами коллегий палаты народов и палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины во главе с председательствующим палаты народов Огненом Тадичем. Состоялась также встреча с председателем Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем. В ходе визита Валентина Матвиенко выступила с речью в Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины и перед парламентариями в Народной скупщине Республики Сербской.В мае 2019 года с визитом в Москве находился председатель Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович. В феврале 2020 года Россию с официальным визитом посетил председательствующий Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ, лидер партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драган Чович.21-23 февраля 2023 года делегация Республики Сербской во главе с председателем Народной скупщины Ненадом Стевандичем посетила Москву. Состоялась двусторонняя встреча Ненада Стевандича с председателя Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а также с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 26 мая 2023 года председатель Народной скупщины Ненад Стевандич выступил на пленарном заседании X Невского международного экологического конгресса. Состоялась встреча с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. 19 марта 2024 года состоялась очередная рабочая встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с председателем Народной скупщины Республики Сербской Ненадом Стевандичем. Ненад Стевандич также выступил на пленарном заседании Государственной Думы. В ходе визита состоялась встреча Ненада Стевандича с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Развивается сотрудничество по линии регионов РФ. 14 апреля 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов осуществил рабочую поездку в Боснию и Герцеговину, где он был принят членами коллективного президиума БиГ Милорадом Додиком, Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем, а также провел переговоры с министром внешней торговли и экономических отношений БиГ, сопредседателем межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Сташем Кошарацем. Состоялась также отдельная встреча Рустама Минниханова с председательствующим президиума БиГ Милорадом Додиком. В мае 2022 года делегация Иркутска совершила рабочую поездку в Республику Сербскую. В августе 2022 года делегация Республикой Сербской посетила Нижний Новгород. В сентябре 2023 года в Республике Сербской находилась делегация Свердловской области.В феврале 2024 года глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани. Милорад Додик посетил Татарстан в рамках Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Его рабочая программа также включала в себя посещение ряда научных и образовательных учреждений, памятников истории и архитектуры. Стороны подчеркнули заинтересованность в расширении номенклатуры и объемов торговли, в частности по таким направлениям, как машиностроение, нефтехимия, энергосберегающие технологии. В июне 2024 года очередная рабочая встреча Рустама Минниханова с Милорадом Додиков прошла "на полях" Петербургского международного экономического форума. По итогам встречи был подписан Протокол о сотрудничестве между двумя республиками – о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. В августе 2024 года делегация города Восточное Сараево Республики Сербской посетила Нижний Новгород. Россия входит в число ведущих торговых партнеров Боснии и Герцеговины. В 2021 году товарооборот России с Боснией и Герцеговиной увеличился на 46,94% по сравнению с 2020 годом и составил 195,7 миллиона долларов. Экспорт России в Боснию и Герцеговину составил 108,4 миллиона долларов, импорт – 87,3 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и др.; импорта – продукция химической промышленности, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. По данным Центробанка БиГ, двусторонний товарооборот в 2022 году составил 329 миллионов евро. По итогам 2023 года объем двусторонней торговли России и БиГ оценивается в 300 миллионов долларов. В октябре 2005 года была создана межправительственная Российско-Боснийско-Герцеговинская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству на основании Соглашения между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины от 8 сентября 2004 года. В рамках рабочей встречи, состоявшейся в октябре 2023 года, стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики. Обсуждались также вопросы сотрудничества в газовой отрасли, электроэнергетики, взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса двух государств.В октябре 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины в области экономического сотрудничества на рынках третьих стран. Успешно развивается сотрудничество в энергетике. БиГ является традиционным потребителем российского природного газа, в стране работают АО "Зарубежнефть" и ПАО "Газпром нефть". В БиГ находятся единственные активы АО "Зарубежнефть" в сфере нефтепереработки и сбыта: НПЗ "Брод" установленной мощностью 4,2 миллиона тонн сырой нефти в год, который снабжается сырьем по нефтепроводу JANAF, МПЗ "Модрича" и сеть из 86 АЗС Nestro Petro. Таким образом, АО "Зарубежнефть" является монопольным игроком в нефтеперерабатывающей промышленности страны.В 2017 году "Газпром" подписал соглашение с компанией GAS-RES (под контролем правительства Республики Сербской) о строительстве завода по производству СПГ близ города Зворник; по состоянию на 2022-2023 года проект сооружения предприятия находился на этапе утверждения ТЭО.С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется по сербской газотранспортной системе и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины. В 2023 году руководство Республики Сербской подписало соглашение с "Газпромом" о поставках газа по льготной цене до 2025 года, причем расчеты за него решено проводить в рублях. Реализуется контракт на поставку для нужд МВД Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины вертолетов АНСАТ российского производства. Первые две машины были поставлены соответственно в 2020 и в 2021 годах. В мае 2023 года президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что из-за новых обстоятельств усложнилась процедура транспортировки третьего вертолета. Россия – один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. По данным на середину 2019 года, сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов. По состоянию на апрель 2021 года, в Боснии и Герцеговине было аккумулировано около одного миллиарда долларов прямых инвестиций. В числе перспективных областей для сотрудничества – деревообрабатывающая промышленность, металлургия, производство продуктов питания, телекоммуникационная отрасль.Боснийско-герцеговинская общественность проявляет растущий интерес к российской культуре и образованию. Ежегодно увеличивается квота на стипендии гражданам БиГ в российских вузах за счет средств федерального бюджета. В сентябре 2012 года в Баня-Луке был открыт Информационный центр Фонда "Русский мир", в задачи которого входит популяризация в БиГ и РС российской культуры и русского языка. В марте 2019 года открылся Центр русского языка при философском факультете Университета Восточного Сараева в городе Пале. Главной задачей центра является обеспечение студентам и русистам из Боснии и Герцеговины доступа к изучению русского языка. На базе центра регулярно проводятся выставки, Дни русской культуры, презентации, посвященные истории России, лекции и собрания, на которых освещается общественная и культурная жизнь. В декабре 2019 года начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Боснии и Герцеговине в рамках грантовой поддержки Минпросвещения России. Центр призван стать одной из зарубежных площадок проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий, в числе которых уроки русского языка как иностранного, курсы повышения квалификации для педагогов, а также фестивали, посвященные системе российского образования, науке и культуре. По состоянию на 2023 год между российскими и боснийскими университетами заключено 35 соглашений о сотрудничестве, 30 из них – с вузами Республики Сербской. В частности, Университет Восточного Сараево связывают партнерские отношения с более чем десятком образовательных организаций РФ. В мае 2024 года в главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины Баня-Луке прошел фестиваль "Дни России в Республике Сербской". В первый день форума состоялась международная конференция "Российско-сербские отношения в контексте формирования многополярного мирового порядка: опыт и перспективы". В сентябре 2018 года в ходе визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова был заложен первый камень в основание православного храма в память о семье Императора Николая II и центра российско-сербского духовного единства. Ожидается, что строительство храма завершится к концу 2024 года, осле чего начнется его внутренняя отделка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, босния и герцеговина