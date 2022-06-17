https://ria.ru/20220617/big-1796153334.html

Глава БиГ от сербов встретится с Путиным

Глава БиГ от сербов встретится с Путиным - РИА Новости, 17.06.2022

Глава БиГ от сербов встретится с Путиным

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, что на встрече с президентом России... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:38

2022-06-17T15:38

2022-06-17T17:12

в мире

босния и герцеговина

милорад додик

владимир путин

республика сербская

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_52c7102299033c3ec2f1288bb6726084.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить реализацию имеющихся договоренностей в условиях давления Запада.Встреча Додика и Путина запланирована на пятницу."Я очень ценю, что в это время вызовов президент Путин выделил время для встречи со мной. У нас очень много тем, о которых мы можем поговорить с президентом Путиным, которые касаются инфраструктуры, строительства газопровода, мощностей и всех... вопросов двустороннего сотрудничества... И это все те договоренности, которые уже были достигнуты ранее, поэтому обсудим их развитие", - сказал Додик.Он отметил, что сотрудничество сегодня происходит в усложнённой ситуации. "Особенно имею в виду отношение Запада, которое осложняет развитие нашего сотрудничества, но мы должны совместно найти способы продолжения реализации всех договоренностей, которые уже были достигнуты", - сказал Додик.Он также рассказал, что принимал участие в 12 ПМЭФ из 25, в прошлые годы на Форуме были достигнуты договорённости, "которые касаются в первую очередь инвестиций на территории Республики Сербской, таких крупных проектов как строительство газопровода, строительство станции по сжижению природного газа в Зварники в Республике Сербской и множество договоренностей и соглашений в области образования, налогообложения и здравоохранения"."Все эти договоренности были достигнуты ранее во время предыдущих визитов и продолжают развиваться сейчас, и я очень доволен тем, как это проходит", - подчеркнул Додик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795855783.html

https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html

босния и герцеговина

республика сербская

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, республика сербская, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)