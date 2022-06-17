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Глава БиГ от сербов встретится с Путиным - РИА Новости, 17.06.2022
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Глава БиГ от сербов встретится с Путиным
Глава БиГ от сербов встретится с Путиным - РИА Новости, 17.06.2022
Глава БиГ от сербов встретится с Путиным
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, что на встрече с президентом России... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:38
2022-06-17T17:12
в мире
босния и герцеговина
милорад додик
владимир путин
республика сербская
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить реализацию имеющихся договоренностей в условиях давления Запада.Встреча Додика и Путина запланирована на пятницу."Я очень ценю, что в это время вызовов президент Путин выделил время для встречи со мной. У нас очень много тем, о которых мы можем поговорить с президентом Путиным, которые касаются инфраструктуры, строительства газопровода, мощностей и всех... вопросов двустороннего сотрудничества... И это все те договоренности, которые уже были достигнуты ранее, поэтому обсудим их развитие", - сказал Додик.Он отметил, что сотрудничество сегодня происходит в усложнённой ситуации. "Особенно имею в виду отношение Запада, которое осложняет развитие нашего сотрудничества, но мы должны совместно найти способы продолжения реализации всех договоренностей, которые уже были достигнуты", - сказал Додик.Он также рассказал, что принимал участие в 12 ПМЭФ из 25, в прошлые годы на Форуме были достигнуты договорённости, "которые касаются в первую очередь инвестиций на территории Республики Сербской, таких крупных проектов как строительство газопровода, строительство станции по сжижению природного газа в Зварники в Республике Сербской и множество договоренностей и соглашений в области образования, налогообложения и здравоохранения"."Все эти договоренности были достигнуты ранее во время предыдущих визитов и продолжают развиваться сейчас, и я очень доволен тем, как это проходит", - подчеркнул Додик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795855783.html
https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html
босния и герцеговина
республика сербская
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в мире, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, республика сербская, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:38 17.06.2022 (обновлено: 17:12 17.06.2022)
 
Глава БиГ от сербов встретится с Путиным

Экс-глава БиГ отсербов Додик обсудит с Путиным реализацию соглашений в условиях санкций

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить реализацию имеющихся договоренностей в условиях давления Запада.
Встреча Додика и Путина запланирована на пятницу.
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"Я очень ценю, что в это время вызовов президент Путин выделил время для встречи со мной. У нас очень много тем, о которых мы можем поговорить с президентом Путиным, которые касаются инфраструктуры, строительства газопровода, мощностей и всех... вопросов двустороннего сотрудничества... И это все те договоренности, которые уже были достигнуты ранее, поэтому обсудим их развитие", - сказал Додик.
Он отметил, что сотрудничество сегодня происходит в усложнённой ситуации. "Особенно имею в виду отношение Запада, которое осложняет развитие нашего сотрудничества, но мы должны совместно найти способы продолжения реализации всех договоренностей, которые уже были достигнуты", - сказал Додик.
Он также рассказал, что принимал участие в 12 ПМЭФ из 25, в прошлые годы на Форуме были достигнуты договорённости, "которые касаются в первую очередь инвестиций на территории Республики Сербской, таких крупных проектов как строительство газопровода, строительство станции по сжижению природного газа в Зварники в Республике Сербской и множество договоренностей и соглашений в области образования, налогообложения и здравоохранения".
"Все эти договоренности были достигнуты ранее во время предыдущих визитов и продолжают развиваться сейчас, и я очень доволен тем, как это проходит", - подчеркнул Додик.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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В миреБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикВладимир ПутинРеспублика СербскаяСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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