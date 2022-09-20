https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html
Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине
Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 20.09.2022
Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком пожелал ему успехов на всеобщих... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:00
2022-09-20T18:00
2022-09-20T18:21
политика
республика сербская
владимир путин
милорад додик
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком пожелал ему успехов на всеобщих выборах в Боснии, которые пройдут 2 октября."У вас выборы, и хочу пожелать вам успеха. Надеюсь, что так и будет по итогам голосования. Позиции патриотических сил, надеюсь, будут укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Путин во время встречи с ним в Москве.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.
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политика, республика сербская, владимир путин, милорад додик
Политика, Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик
18:00 20.09.2022 (обновлено: 18:21 20.09.2022)
Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине
Путин пожелал члену президиума БиГ Додику успехов на всеобщих выборах в стране 2 октября
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком пожелал ему успехов на всеобщих выборах в Боснии, которые пройдут 2 октября.
"У вас выборы, и хочу пожелать вам успеха. Надеюсь, что так и будет по итогам голосования. Позиции патриотических сил, надеюсь, будут укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Путин во время встречи с ним в Москве.
Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.