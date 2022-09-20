https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине

Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 20.09.2022

Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком пожелал ему успехов на всеобщих... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:00

2022-09-20T18:00

2022-09-20T18:21

политика

республика сербская

владимир путин

милорад додик

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком пожелал ему успехов на всеобщих выборах в Боснии, которые пройдут 2 октября."У вас выборы, и хочу пожелать вам успеха. Надеюсь, что так и будет по итогам голосования. Позиции патриотических сил, надеюсь, будут укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Путин во время встречи с ним в Москве.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.

https://ria.ru/20220920/diplomatiya-1817855780.html

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политика, республика сербская, владимир путин, милорад додик