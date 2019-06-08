Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили возможность поставок в страну российского газа, говорится в сообщении компании.

Обсуждение состоялось в ходе рабочей встречи в рамках ПМЭФ.

Речь идет о поставках топлива, которое будет поступать по газопроводу "Турецкий поток". В начале января Додик заявлял на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Босния и Герцеговина рассчитывает на подключение к проекту. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал эту идею.

В 2018 году "Газпром" поставил в Боснию и Герцеговину 245 миллионов кубометров газа.

"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море. Он представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ввести газопровод в эксплуатацию планируют уже в конце этого года.